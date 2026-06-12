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Andy Robertson Diogo Jota GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduit par

Le rêve de Coupe du monde d'Andy Robertson et de Diogo Jota s'est réalisé : le capitaine de l'Écosse porte les espoirs de cinq millions de supporters – et le souvenir de son ancien coéquipier de Liverpool

Analysis
Coupe du monde
A. Robertson
D. Jota
Écosse
Portugal
Liverpool
FEATURES
Haïti vs Écosse

Il ne restait que quelques secondes à jouer lors de la victoire 1-0 de Liverpool contre Manchester City à Anfield, le 16 octobre 2022, lorsque Diogo Jota s'est effondré, victime d'un problème musculaire qui a plongé le Portugais dans une agonie intense. Jürgen Klopp a immédiatement craint le pire : « Si Diogo reste à terre, ce n'est jamais bon. » Le diagnostic confirma une lésion musculaire au mollet, synonyme de longue convalescence : plusieurs mois d’arrêt, et non quelques semaines, qui exclurent l’attaquant de la sélection portugaise pour la Coupe du monde 2022.

« C'est Diogo, et, étonnamment, il se porte plutôt bien pour l'instant », a déclaré Jürgen Klopp avant la rencontre suivante de Liverpool contre West Ham. « C'est un garçon incroyablement intelligent, donc je pense qu'il savait déjà ce qui se passait quand on l'a évacué du terrain. Quand on s'est croisés après le match, je lui ai parlé quelques instants, et il m'a expliqué ce qui s'était passé. Je pense qu'à ce moment-là, il savait déjà que c'était grave. »

Conscient qu’il ne pourrait pas se rendre au Qatar, le joueur a dû accepter la déception de manquer sa première Coupe du monde.

« Après une si belle soirée à Anfield, la mienne s’est terminée de la pire des façons. À la dernière minute, l’un de mes rêves s’est effondré », a-t-il écrit six jours plus tard sur les réseaux sociaux. « Mais je serai un supporter de plus depuis les tribunes, pour mon club et mon pays, et je me battrai pour revenir dès que possible. » Ce fut toutefois une période difficile pour Jota.

  • Liverpool FC v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    « La blessure la plus grave de ma carrière »

    Klopp a fait tout son possible pour lui remonter le moral, mais Jota avait l'impression d'avoir été injustement privé de la chance de représenter son pays sur la plus grande scène du football.

    « Le lendemain de la blessure, Jürgen m’a serré dans ses bras », raconte Jota à FourFourTwo. « Il savait qu’à ce moment-là, il n’y avait pas grand-chose à dire – il essayait juste de me réconforter. Et pendant ma rééducation, il me demandait comment ça allait à chaque fois qu’il me voyait.

    On voit bien qu’il se soucie de nous. C’est tout ce qu’on peut demander : que le responsable de l’équipe se soucie de tous les joueurs et montre qu’il compte sur vous dès votre retour. Mais c’était la blessure la plus grave de ma carrière.

    Quand on vit ce genre de douleur et qu’on sort sur une civière, on sait que ce n’est pas bon signe. Pourtant, on garde l’espoir que ce ne soit pas trop grave. Comme la Coupe du monde approchait, je me disais que je pourrais peut-être être prêt à temps. Mais quand le staff m’a confirmé que ce serait impossible, c’est là que j’ai encaissé le coup le plus dur de ma carrière. Une immense tristesse.

    « J’avais l’occasion de disputer ma première Coupe du monde et je savais que je jouais un rôle important au sein de l’équipe nationale – j’avais joué un rôle majeur lors des qualifications, donc j’avais le sentiment de mériter d’y être. Mais je n’ai pas pu y aller. »

    • Publicité
  • Scotland v Ukraine - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    « Nous n’avons pas été à la hauteur de nos attentes »

    Jouer à FIFA lui a permis de surmonter sa déception de ne pas avoir participé à la Coupe du monde. Cependant, c’est surtout le soutien d’un coéquipier, confronté à une frustration très similaire, qui lui a permis de traverser cette période difficile.

    Jota et Andy Robertson évoluaient déjà ensemble à Anfield depuis deux ans, mais, comme l’Écossais l’a révélé par la suite, c’est en étant contraints de suivre la Coupe du monde 2022 de loin qu’ils se sont véritablement rapprochés.

    Leur ressenti, toutefois, diffère. Jota a l’impression qu’on lui a « volé » sa chance de disputer la Coupe du monde, tandis que Robertson estime que lui et ses coéquipiers écossais ont « gâché » la leur.

    « Nous avions attendu ce match depuis longtemps », a déclaré Robertson à Sky Sports après la défaite de l’Écosse en demi-finale des barrages de la Coupe du monde à domicile face à l’Ukraine en juin 2022. « Nos performances avant ce match avaient été vraiment bonnes et, pour être honnête, nous n’avons pas vraiment été à la hauteur.

    Nous n’avons pas joué comme nous le voulions et c’est ce qui est le plus décevant. C’est du passé maintenant. Après une campagne positive, nous nous sommes laissés aller.

    La Coupe du monde nous échappe pour quatre ans, c’est dur à accepter car nous rêvions tous de disputer ce grand tournoi et nous n’avons pas été à la hauteur de nos ambitions. »

  • Scotland v Ukraine - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    « Les occasions se raréfient »

    Dévasté par la non-qualification de l’Écosse, Andrew Robertson a d’abord tourné le dos à la Coupe du monde pour s’accorder des vacances familiales bien méritées.

    Il a fini par soutenir les joueurs de Liverpool présents au Qatar, mais il lui restait difficile de dissiper l’idée que « l’Écosse aurait dû être là », aux côtés de l’Angleterre, des Pays-Bas et du Brésil, car, à 29 ans, il savait ses chances d’atteindre à nouveau une Coupe du monde quasi nulles.

    « En vacances, j’ai croisé David Alaba, qui vit la même situation avec l’Autriche », a-t-il confié au site officiel de son club en décembre 2022. « Il m’a dit avoir disputé plusieurs Euros, mais jamais de Coupe du monde. On a convenu que, avec l’âge, nos chances de qualification s’amenuisaient.

    « En regardant les derniers matchs, j’ai vu la passion des supporters, la passion des joueurs qui représentent leur pays, et le plus grand tournoi reste un événement énorme. J’ai ressenti cela en disputant l’Euro avec l’Écosse après tant d’années d’attente, mais c’est la Coupe du monde qui me chatouille.

    « Je tenterai encore une fois, peut-être deux, mais ce sera plus tard. C’est un objectif clair pour l’avenir. »

  • Funeral Held For Diogo Jota And Andre Silva In Their Hometown Of GondomarGetty Images News

    « Incroyable, nous voilà déjà à nous séparer. » Un moment chargé d’émotion qui résume à lui seul une saison intense.

    C’était également l’objectif principal de Jota. Après avoir contribué à la victoire du Portugal lors de la phase finale de la Ligue des Nations l’année dernière, il se tenait prêt à jouer un rôle clé dans la campagne de qualification de la Seleção pour la Coupe du monde.

    Cependant, le 3 juillet 2025, moins d’un mois après la victoire aux tirs au but du Portugal face à l’Espagne et onze jours seulement après le mariage du joueur de 28 ans avec Rute Cardoso, mère de ses trois enfants, Jota a perdu la vie dans un accident de voiture à Zamora, en Espagne, aux côtés de son frère André Silva.

    Comme l’ensemble de ses coéquipiers à Liverpool, Robertson était profondément bouleversé.

    « Mes premières pensées vont à sa famille et à ses proches », a-t-il confié sur Instagram. « Leur perte est insurmontable. Je suis désolé qu’ils aient perdu deux êtres aussi précieux : Diogo et André. Pour l’équipe et le club, nous allons traverser cette épreuve ensemble, quel que soit le temps nécessaire.

    Sur le plan personnel, je veux parler de mon pote. Mon ami. Le gars que j’aimais et qui va me manquer comme un fou. Je pourrais évoquer ses qualités de joueur pendant des heures, mais cela semble bien peu important en ce moment.

    C’est l’homme, la personne. Un type exceptionnel, sincère, simplement normal et authentique. Plein d’amour pour les siens, plein de joie de vivre.

    C’était le joueur étranger le plus britannique que j’aie jamais rencontré. On plaisantait en disant qu’il était en fait irlandais… J’essayais de le revendiquer comme Écossais, évidemment. Je l’appelais même Diogo MacJota. On regardait les fléchettes ensemble, on aimait les courses hippiques. Aller à Cheltenham cette saison a été un moment fort – l’un des meilleurs qu’on ait vécus.

    La dernière fois que je l’ai vu, c’était le jour le plus heureux de sa vie : son mariage. Je garde en mémoire son sourire constant et l’amour débordant qu’il portait à sa femme et à sa famille.

    Je n’arrive pas à croire que nous devions déjà nous dire au revoir. C’est trop tôt, et cela fait tellement mal. Mais merci d’avoir traversé ma vie, mon pote, et de l’avoir rendue meilleure.

    Je t’aime, Diogo. »

  • Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Il n’a jamais vraiment quitté le terrain »

    Vigil du match décisif de qualification pour la Coupe du monde entre l’Écosse et le Danemark, le 18 novembre : Robertson assure devant la presse que seule « l’excitation » l’anime à la veille de la rencontre à Hampden. La réalité est pourtant bien différente.

    En réalité, le capitaine écossais était « en miettes » sur le plan émotionnel et a passé toute la période de préparation à dissimuler ses véritables sentiments à ses coéquipiers. Ce n’est qu’au lendemain de la sensationnelle victoire 4-2 de l’Écosse qu’il a pu se confier.

    « Je n’arrivais pas à me sortir mon pote Diogo Jota de la tête aujourd’hui », a-t-il confié à la BBC Sport. « On a tellement parlé d’aller à la Coupe du monde parce qu’il avait raté la dernière avec le Portugal et moi aussi, avec l’Écosse. Alors, je sais qu’il sourit pour moi aujourd’hui. »

    Les confidences du capitaine ont ému la planète football ; Cardoso a été particulièrement touché d’apprendre que ce succès valait bien plus que la simple qualification de l’Écosse pour sa première phase finale depuis 1998. Au-delà de la ferveur de cinq millions de supporters, il s’agissait avant tout d’un lien d’amitié et d’un rêve partagé.

    « Quand j’ai entendu tes paroles et que j’ai appris ce que tu avais ressenti le jour où l’Écosse s’est qualifiée pour la Coupe du monde après tant d’années d’attente, j’ai compris que Diogo n’avait jamais vraiment quitté le terrain », a écrit Cardoso dans une lettre adressée à Robertson.

    En décrochant votre billet pour la Coupe du monde, tu n’y iras pas seul ; tu porteras aussi son rêve. Et quand tu fouleras la pelouse, sache que tu ne marcheras pas seul : Diogo sera à tes côtés, dans tes pensées, dans tes pas, dans ton cœur.

    Alors, aujourd’hui, je tiens à te remercier. Merci de ne pas l’avoir oublié. Merci de l’emmener avec toi. Merci d’avoir transformé la douleur de la perte en force et en quelque chose de si beau. C’est ainsi que nous faisons ici, chez nous, chaque jour.

    Il serait, et il est, incroyablement fier de toi. Chéris ce rêve, Andy. Vis-le pour toi, et pour lui. »

  • Brentford v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Il joue pour nous deux »

    Sans surprise, honorer la mémoire de son ami est une responsabilité que Robertson assume avec émotion.

    « On parlait tellement de ce que ça signifierait d’être à la prochaine Coupe du monde et c’était notre objectif à tous les deux, d’aller aux États-Unis », a déclaré l’Écossais à la FIFA. « Je suis juste dévasté qu’on lui ait enlevé ça.

    Mais je le porterai dans mon cœur et je sais qu’il sera à mes côtés lors du premier match, du deuxième, du troisième, et je l’espère, bien au-delà.

    Il est constamment présent à nos esprits ; nous évoquons sans cesse nos souvenirs, tantôt en riant, tantôt en pleurant. Je m’attends à vivre la même intensité émotionnelle à l’approche de cette compétition si chargée en symboles.

    Il sera au premier plan dans mon esprit, car je ne joue pas seulement pour lui, je joue pour nous deux. »

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