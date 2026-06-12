C’était également l’objectif principal de Jota. Après avoir contribué à la victoire du Portugal lors de la phase finale de la Ligue des Nations l’année dernière, il se tenait prêt à jouer un rôle clé dans la campagne de qualification de la Seleção pour la Coupe du monde.

Cependant, le 3 juillet 2025, moins d’un mois après la victoire aux tirs au but du Portugal face à l’Espagne et onze jours seulement après le mariage du joueur de 28 ans avec Rute Cardoso, mère de ses trois enfants, Jota a perdu la vie dans un accident de voiture à Zamora, en Espagne, aux côtés de son frère André Silva.

Comme l’ensemble de ses coéquipiers à Liverpool, Robertson était profondément bouleversé.

« Mes premières pensées vont à sa famille et à ses proches », a-t-il confié sur Instagram. « Leur perte est insurmontable. Je suis désolé qu’ils aient perdu deux êtres aussi précieux : Diogo et André. Pour l’équipe et le club, nous allons traverser cette épreuve ensemble, quel que soit le temps nécessaire.

Sur le plan personnel, je veux parler de mon pote. Mon ami. Le gars que j’aimais et qui va me manquer comme un fou. Je pourrais évoquer ses qualités de joueur pendant des heures, mais cela semble bien peu important en ce moment.

C’est l’homme, la personne. Un type exceptionnel, sincère, simplement normal et authentique. Plein d’amour pour les siens, plein de joie de vivre.

C’était le joueur étranger le plus britannique que j’aie jamais rencontré. On plaisantait en disant qu’il était en fait irlandais… J’essayais de le revendiquer comme Écossais, évidemment. Je l’appelais même Diogo MacJota. On regardait les fléchettes ensemble, on aimait les courses hippiques. Aller à Cheltenham cette saison a été un moment fort – l’un des meilleurs qu’on ait vécus.

La dernière fois que je l’ai vu, c’était le jour le plus heureux de sa vie : son mariage. Je garde en mémoire son sourire constant et l’amour débordant qu’il portait à sa femme et à sa famille.

Je n’arrive pas à croire que nous devions déjà nous dire au revoir. C’est trop tôt, et cela fait tellement mal. Mais merci d’avoir traversé ma vie, mon pote, et de l’avoir rendue meilleure.

Je t’aime, Diogo. »