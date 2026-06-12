Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Andy Robertson Diogo Jota GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduit par

Le rêve de Coupe du monde d’Andy Robertson et de Diogo Jota est devenu réalité : le capitaine de l’Écosse porte les espoirs de cinq millions de supporters – et le souvenir de son ancien coéquipier de Liverpool

Analysis
Coupe du monde
A. Robertson
D. Jota
Écosse
Portugal
Liverpool
FEATURES
Haïti vs Écosse

Il ne restait que quelques secondes à jouer lors de la victoire 1-0 de Liverpool contre Manchester City à Anfield, le 16 octobre 2022, lorsque Diogo Jota s'est arrêté, victime d'un problème musculaire qui a plongé le Portugais dans la douleur. Jürgen Klopp a immédiatement craint le pire : « Si Diogo reste à terre, ce n'est jamais bon. » Le diagnostic confirma une lésion musculaire au mollet, synonyme de longue convalescence : plusieurs mois d’arrêt, et non quelques semaines, qui privèrent l’attaquant de la Coupe du monde 2022 avec le Portugal.

« C'est Diogo, et, étonnamment, il se porte plutôt bien pour l'instant », a déclaré Jürgen Klopp avant le match suivant de Liverpool contre West Ham. « C'est un garçon incroyablement intelligent, donc je pense qu'il savait déjà ce qui se passait quand on l'a évacué du terrain. Quand on s'est croisés après la rencontre, je lui ai parlé quelques instants, et il m'a expliqué ce qui s'était passé. Je pense qu'à ce moment-là, il savait déjà que c'était grave. »

Conscient qu’il ne pourrait pas se rendre au Qatar, le joueur a dû accepter de manquer sa première Coupe du monde.

« Après une si belle soirée à Anfield, la mienne s’est terminée de la pire des façons. À la dernière minute, l’un de mes rêves s’est effondré », a-t-il écrit six jours plus tard sur les réseaux sociaux. « Mais je serai un supporter de plus depuis l’extérieur, pour mon club et mon pays, et je me battrai pour revenir dès que possible. » Un moment forcément difficile pour l’attaquant.

  • Liverpool FC v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    « La blessure la plus grave de ma carrière »

    Klopp a fait tout son possible pour lui remonter le moral, mais Jota avait l'impression d'avoir été injustement privé de la chance de représenter son pays sur la plus grande scène du football.

    « Le lendemain de la blessure, Jürgen m’a serré très fort dans ses bras », raconte Jota à FourFourTwo. « Il savait qu’à ce moment-là, il n’y avait pas grand-chose à dire – il essayait simplement de me réconforter. Et pendant ma rééducation, il me demandait comment ça allait à chaque fois qu’il me voyait.

    On voit bien qu’il se soucie de nous. C’est tout ce qu’on peut demander : que le responsable de l’équipe se soucie de tous les joueurs et montre qu’il compte sur vous dès votre retour. Mais c’était la blessure la plus grave de ma carrière.

    Quand on vit ce que j’ai vécu et qu’on sort sur une civière, on sait que ce n’est pas bon signe. Pourtant, on garde l’espoir que ce ne soit pas trop grave. Comme on était si près de la Coupe du monde, je me disais que je pourrais peut-être être prêt à temps. Quand les médecins m’ont annoncé que ce ne serait pas le cas et que je ne pourrais pas participer à la Coupe du monde, c’est là que j’ai reçu le plus grand coup de ma carrière. Une immense tristesse.

    « J’avais l’occasion de disputer ma première Coupe du monde et je savais que je jouais un rôle important au sein de l’équipe nationale – j’avais joué un rôle majeur lors des qualifications, donc j’avais le sentiment de mériter d’y être. Mais je n’ai pas pu y aller. »

    • Publicité
  • Scotland v Ukraine - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    « Nous n’avons pas été à la hauteur de nos engagements »

    Jouer à FIFA lui a permis de digérer sa déception de manquer la Coupe du monde. Cependant, c’est le soutien d’un coéquipier, confronté à une frustration identique, qui lui a véritablement permis de traverser cette période difficile.

    Jota et Andy Robertson évoluaient déjà ensemble à Anfield depuis deux ans, mais, comme l’Écossais l’a révélé par la suite, c’est en étant contraints de suivre la Coupe du monde 2022 depuis leur canapé qu’ils se sont véritablement rapprochés.

    Leur ressenti diffère pourtant : Jota a l’impression qu’on lui a « volé » sa chance, tandis que Robertson estime que lui et ses coéquipiers écossais ont « gâché » la leur.

    « Nous avions attendu ce match depuis longtemps », a déclaré Robertson à Sky Sports après la défaite de l’Écosse en demi-finale des barrages de la Coupe du monde à domicile face à l’Ukraine en juin 2022. « Nos performances avant ce match avaient été vraiment bonnes et, pour être honnête, nous n’avons pas vraiment été à la hauteur.

    Nous n’avons pas joué comme nous le voulions et c’est ce qui est le plus décevant. C’est du passé maintenant. Après une campagne positive, nous nous sommes laissés aller.

    La Coupe du monde nous échappe pour quatre ans, c’est dur à accepter car nous rêvions tous de disputer ce grand tournoi et nous n’avons pas été à la hauteur de nos ambitions. »

  • Scotland v Ukraine - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    « Les occasions se raréfient »

    Dévasté par la non-qualification de l’Écosse, Andrew Robertson a d’abord tourné le dos à la Coupe du monde, préférant s’offrir un break familial bien mérité plutôt que de suivre le tournoi depuis le canapé.

    Il a fini par soutenir les joueurs de Liverpool présents au Qatar, tout en conservant la conviction que « l’Écosse aurait dû être là », aux côtés de l’Angleterre, des Pays-Bas et du Brésil. À 29 ans, il sait que ses chances de disputer une Coupe du monde sont désormais limitées.

    « En vacances, j’ai croisé David Alaba, qui vit la même situation avec l’Autriche », a-t-il confié au site officiel de son club en décembre 2022. « Il m’a dit avoir disputé plusieurs Euros sans jamais goûter à la Coupe du monde. On a évoqué notre âge et le fait que nos chances de qualification s’amenuisent.

    « En regardant les derniers matchs, j’ai vu la passion des supporters, la passion des joueurs qui représentent leur pays, et le plus grand tournoi reste un événement énorme. J’ai ressenti cela en disputant l’Euro avec l’Écosse après tant d’années d’attente, mais c’est la Coupe du monde qui me taraude.

    « Je tenterai encore une fois, peut-être deux, mais ce sera plus tard. C’est un objectif clair pour l’avenir. »

  • Funeral Held For Diogo Jota And Andre Silva In Their Hometown Of GondomarGetty Images News

    « Incroyable, nous voilà déjà à nous séparer. » Après une saison riche en émotions, joueurs et supporters doivent se préparer à un nouvel été de changements.

    C’était également l’objectif principal de Jota. Après avoir contribué à la victoire du Portugal lors de la phase finale de la Ligue des Nations l’année passée, il se tenait prêt à jouer un rôle clé dans la campagne de qualification de la Seleção pour la Coupe du monde.

    Cependant, le 3 juillet 2025, moins d’un mois après la victoire aux tirs au but du Portugal face à l’Espagne et seulement onze jours après le mariage du joueur de 28 ans avec Rute Cardoso, mère de ses trois enfants, Jota a trouvé la mort aux côtés de son frère André Silva dans un accident de voiture à Zamora, en Espagne.

    Comme l’ensemble de ses coéquipiers à Liverpool, Robertson s’est dit bouleversé.

    « Mes premières pensées vont à sa famille et à ses proches, a-t-il confié sur Instagram. Leur douleur est insurmontable et je suis désolé qu’ils aient perdu deux êtres aussi précieux, Diogo et André. Avec l’équipe et le club, nous allons traverser cette épreuve ensemble, quel que soit le temps nécessaire.

    Sur le plan personnel, je veux parler de mon pote, mon ami. Le gars que j’aimais et qui va me manquer comme un fou. Je pourrais évoquer ses qualités de joueur pendant des heures, mais cela semble soudain bien peu important.

    C’est l’homme. La personne. Un type exceptionnel, sincère, simplement normal et authentique. Plein d’amour pour les siens, plein de joie de vivre.

    C’était le footballeur étranger le plus britannique que j’aie jamais rencontré. On plaisantait en disant qu’il était en fait irlandais… J’essayais de le revendiquer comme Écossais, évidemment. Je l’appelais même Diogo MacJota. On regardait les fléchettes ensemble, on aimait les courses hippiques. Aller à Cheltenham cette saison a été un moment fort – l’un des meilleurs qu’on ait vécus.

    La dernière fois que je l’ai vu, c’était le jour le plus heureux de sa vie : son mariage. Je garde en mémoire son sourire constant et l’amour débordant qu’il portait à sa femme et à sa famille.

    Je n’arrive pas à croire que nous devions déjà nous dire au revoir. C’est trop tôt, et ça fait tellement mal. Mais merci d’avoir fait partie de ma vie, mon pote – et de l’avoir rendue meilleure.

    Je t’aime, Diogo. »

  • Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Il n’a jamais vraiment quitté les terrains »

    Vigil du match décisif de qualification pour la Coupe du monde entre l’Écosse et le Danemark, le 18 novembre : Robertson assure devant la presse que seule « l’excitation » l’anime à la veille de la rencontre à Hampden. La réalité est pourtant bien différente.

    En réalité, le capitaine était « à bout » émotionnellement et a passé toute la période de préparation à dissimuler ses véritables sentiments à ses coéquipiers. Ce n’est qu’après la sensationnelle victoire 4-2 de l’Écosse que le défenseur a pu s’ouvrir.

    « Je n’arrivais pas à me sortir mon pote Diogo Jota de la tête aujourd’hui », a-t-il confié à la BBC Sport. « On a tellement parlé d’aller à la Coupe du monde parce qu’il avait raté la dernière avec le Portugal et moi aussi, avec l’Écosse. Alors, je sais qu’il sourit pour moi aujourd’hui. »

    Ces confidences ont ému le monde du football, et Cardoso a été particulièrement touché d’apprendre que ce succès sur le Danemark représentait bien plus pour le latéral gauche que de plonger cinq millions de compatriotes dans l’euphorie en qualifiant l’Écosse pour la phase finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1998. Au-delà de l’enjeu national, il s’agissait avant tout d’un lien d’amitié et d’un rêve partagé qui se réalisait.

    « Quand j’ai entendu tes paroles et que j’ai appris ce que tu avais ressenti le jour où l’Écosse s’est qualifiée pour la Coupe du monde après tant d’années d’attente, j’ai compris que Diogo n’avait jamais vraiment quitté le terrain », a écrit Cardoso dans une lettre adressée à Robertson.

    En décrochant votre billet pour la Coupe du monde, tu n’y iras pas seul ; tu porteras aussi son rêve. Et quand tu fouleras la pelouse, souviens-toi que Diogo marchera à tes côtés, dans tes pensées, dans tes pas, dans ton cœur.

    Alors, aujourd’hui, je tiens à te remercier. Merci de ne pas l’avoir oublié. Merci de l’emmener avec toi. Merci d’avoir transformé la douleur de la perte en force et en quelque chose de si beau. C’est ainsi que nous faisons ici, chez nous, chaque jour.

    Il serait, et il est, incroyablement fier de toi. Chéris ce rêve, Andy. Vis-le pour toi, et pour lui. »

  • Brentford v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Il joue pour nous deux »

    Sans surprise, honorer la mémoire de son ami est une responsabilité que Robertson assume avec émotion.

    « On parlait tellement de ce que ça signifierait d’être à la prochaine Coupe du monde, et c’était notre objectif à tous les deux : aller aux États-Unis », a déclaré l’Écossais à la FIFA. « Je suis juste dévasté qu’on lui ait enlevé ça.

    Mais je le porterai dans mon cœur, et je sais qu’il sera à mes côtés lors du premier match, du deuxième, du troisième, et, je l’espère, bien au-delà.

    Il est constamment présent à nos esprits ; nous évoquons sans cesse nos souvenirs, tantôt en riant, tantôt en pleurant. Je m’attends à vivre la même intensité émotionnelle à l’approche de cette compétition si chargée en symboles.

    Il sera au premier plan dans mon esprit, car je ne joue pas seulement pour lui, je joue pour nous deux. »

Coupe du monde
Haïti crest
Haïti
HAI
Écosse crest
Écosse
SCO