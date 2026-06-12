Klopp a fait tout son possible pour lui remonter le moral, mais Jota avait l'impression d'avoir été injustement privé de la chance de représenter son pays sur la plus grande scène du football.

« Le lendemain de la blessure, Jürgen m’a serré très fort dans ses bras », raconte Jota à FourFourTwo. « Il savait qu’à ce moment-là, il n’y avait pas grand-chose à dire – il essayait simplement de me réconforter. Et pendant ma rééducation, il me demandait comment ça allait à chaque fois qu’il me voyait.

On voit bien qu’il se soucie de nous. C’est tout ce qu’on peut demander : que le responsable de l’équipe se soucie de tous les joueurs et montre qu’il compte sur vous dès votre retour. Mais c’était la blessure la plus grave de ma carrière.

Quand on vit ce que j’ai vécu et qu’on sort sur une civière, on sait que ce n’est pas bon signe. Pourtant, on garde l’espoir que ce ne soit pas trop grave. Comme on était si près de la Coupe du monde, je me disais que je pourrais peut-être être prêt à temps. Quand les médecins m’ont annoncé que ce ne serait pas le cas et que je ne pourrais pas participer à la Coupe du monde, c’est là que j’ai reçu le plus grand coup de ma carrière. Une immense tristesse.

« J’avais l’occasion de disputer ma première Coupe du monde et je savais que je jouais un rôle important au sein de l’équipe nationale – j’avais joué un rôle majeur lors des qualifications, donc j’avais le sentiment de mériter d’y être. Mais je n’ai pas pu y aller. »