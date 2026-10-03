Au micro de l’émission de radio Otra Ronda sur Radio MARCA après la large victoire en qualifications, l’attaquant de 20 ans n’a pas caché sa brûlante ambition d’honorer sa première apparition officielle avec l’équipe A de l’Espagne. Soulignant sa motivation à se faire une place dans les plans de De la Fuente, Garcia a déclaré : « C’est le rêve de tout joueur espagnol de faire ses débuts avec l’équipe nationale A. Je me bats et je travaille chaque jour pour voir si Luis s’intéressera un jour à me convoquer. »