Jonathan Moscrop
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« Le rêve de chaque joueur espagnol » : l'attaquant du Racing Santander Pablo Garcia espère une convocation en équipe d'Espagne par Luis de la Fuente
Le jeune vise une percée en équipe première
Garcia espère que sa forme étincelante chez les jeunes convaincra le sélectionneur de l’Espagne, De la Fuente, de lui offrir une première convocation en équipe nationale. L’attaquant du Racing a inscrit un doublé lors de la large victoire de l’Espagne Espoirs contre Saint-Marin (13-0) dans son match de qualification à l’Euro, le 1er octobre. Ce doublé a porté son total à 13 buts dans les différentes catégories de jeunes espagnoles, couronnant un début de saison impressionnant dans l’actuelle campagne de Liga.
- Jonathan Moscrop
Un attaquant affiche ses ambitions avec l’équipe première
Au micro de l’émission de radio Otra Ronda sur Radio MARCA après la large victoire en qualifications, l’attaquant de 20 ans n’a pas caché sa brûlante ambition d’honorer sa première apparition officielle avec l’équipe A de l’Espagne. Soulignant sa motivation à se faire une place dans les plans de De la Fuente, Garcia a déclaré : « C’est le rêve de tout joueur espagnol de faire ses débuts avec l’équipe nationale A. Je me bats et je travaille chaque jour pour voir si Luis s’intéressera un jour à me convoquer. »
Le prospect privilégie l’amélioration continue
L’éclatante démonstration, conclue par 13 buts, a offert un coup de fouet vital à l’équipe de David Gordo après une frustrante défaite 2-1 contre la Finlande. Conscient que le passage au niveau senior exige un perfectionnement constant, l’attaquant, qui compte déjà deux buts en Liga cette saison, a conclu : « Le plus important, c’est de continuer à progresser en tant que footballeur dans tous les aspects où je ne suis pas très bon. Quand je m’améliorerai dans ces domaines, les buts viendront d’eux-mêmes. »
- NurPhoto
L’attaquante concilie qualifications et championnat
Garcia semble bien parti pour mener une nouvelle fois l’attaque lorsque l’Espagne Espoirs affrontera la Roumanie lors de son huitième match de qualification à l’Euro, le mardi 6 octobre. Au-delà de ses engagements internationaux, l’attaquant se reconcentrera rapidement sur les compétitions nationales lorsque le Racing recevra Valence en Liga cinq jours plus tard. Conserver cette efficacité redoutable en club comme en sélection reste essentiel pour forcer son entrée dans le groupe senior de De la Fuente avant la prochaine trêve internationale.
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