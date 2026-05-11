La victoire semblait écrite d’avance : le Barça, en pleine forme, affrontait un adversaire déjà résigné depuis plusieurs semaines dans la course au titre. Les locaux ont rapidement pris le contrôle. Il fallut moins de dix minutes pour que Marcus Rashford, auteur d’un coup franc magistral, ne plonge le ballon sous la barre transversale, malgré la détente désespérée de Thibaut Courtois.

Le Barça sent alors le sang et le score passe à 2-0, le match étant déjà plié, grâce à un autre éclat de génie individuel : Dani Olmo sert Ferran Torres d’une talonnade en volée, et l’attaquant conclut avec sang-froid. Madrid était alors à la merci de son adversaire et, sans un arrêt réflexe de Courtois sur une frappe en angle de Rashford, le club madrilène aurait même pu être mené 3-0 avant la mi-temps.

Si le gardien belge a multiplié les parades pour éviter une défaite plus lourde, la soirée reste douloureuse et humiliante pour Madrid, dont la préparation du match le plus important de son calendrier a été perturbée par des tensions internes, notamment une altercation ayant conduit Fede Valverde à l’hôpital avec une blessure à la tête. La saison se conclut donc sur une note amère, marquée par l’humiliation suprême dans l’antre de son rival historique, tandis que Barcelone levait le trophée.

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de la rencontre, tandis que le titre reste en Catalogne…