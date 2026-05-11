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Clasico GFXGOAL
Krishan Davis et Thomas Hindle

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Le rêve de Barcelone est le pire cauchemar du Real Madrid ! Gagnants et perdants : Marcus Rashford, en pleine forme, s'assure sans doute un transfert définitif en offrant le titre de la Liga lors du Clásico

Winners & losers
FC Barcelone
Real Madrid
FEATURES
FC Barcelone vs Real Madrid
LaLiga
M. Rashford

C’est officiel : le FC Barcelone est à nouveau champion d’Espagne, et, sans surprise, le scénario était parfaitement prévisible. Le leader incontesté n’avait besoin que d’un point, le calendrier lui offrant l’occasion unique de conserver son titre face au Real Madrid lors du Clásico. Pourtant, les Blaugranas n’ont jamais semblé prêts à se contenter d’un match nul contre des rivaux en pleine crise interne. La victoire fut rapide et sans appel : l’équipe de Hansi Flick n’a eu besoin que de vingt minutes pour sceller le sort de la rencontre et du titre au Spotify Camp Nou.

La victoire semblait écrite d’avance : le Barça, en pleine forme, affrontait un adversaire déjà résigné depuis plusieurs semaines dans la course au titre. Les locaux ont rapidement pris le contrôle. Il fallut moins de dix minutes pour que Marcus Rashford, auteur d’un coup franc magistral, ne plonge le ballon sous la barre transversale, malgré la détente désespérée de Thibaut Courtois.

Le Barça sent alors le sang et le score passe à 2-0, le match étant déjà plié, grâce à un autre éclat de génie individuel : Dani Olmo sert Ferran Torres d’une talonnade en volée, et l’attaquant conclut avec sang-froid. Madrid était alors à la merci de son adversaire et, sans un arrêt réflexe de Courtois sur une frappe en angle de Rashford, le club madrilène aurait même pu être mené 3-0 avant la mi-temps.

Si le gardien belge a multiplié les parades pour éviter une défaite plus lourde, la soirée reste douloureuse et humiliante pour Madrid, dont la préparation du match le plus important de son calendrier a été perturbée par des tensions internes, notamment une altercation ayant conduit Fede Valverde à l’hôpital avec une blessure à la tête. La saison se conclut donc sur une note amère, marquée par l’humiliation suprême dans l’antre de son rival historique, tandis que Barcelone levait le trophée.

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de la rencontre, tandis que le titre reste en Catalogne…

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vainqueur : Hansi Flick

    Quelle récompense méritée pour l'Allemand ! Son passage au FC Barcelone a été fulgurant dès le premier jour. Il a pris en main une équipe axée sur la possession, un peu perdue, et en a fait une formation offensive passionnante.

    Ce succès, l’un des plus aboutis de la saison, a pourtant été obtenu dans l’ombre des blessures : si le Real a été décimé, le Barça était lui aussi diminué en attaque, à droite de la défense et au milieu. Lamine Yamal était absent, Raphinha est resté muet et Robert Lewandowski est entré en cours de jeu.

    Ajoutez à cela le tragique décès du père de Flick survenu dans la nuit, et vous mesurez l’ampleur de sa performance sur le banc. Deux titres consécutifs, un troisième déjà en ligne de mire pour 2026-2027 au vu des problèmes de Madrid, et un contrat jusqu’en 2028 : les Blaugrana savourent la présence de leur technicien allemand.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Perdant : Álvaro Arbeloa

    Que pouvait réellement accomplir Arbeloa dans cette situation ? Dès sa prise de fonction, l’Espagnol s’est vu confier une mission quasi impossible : faire des miracles avec un effectif qui semblait jouer avant tout pour lui-même. Il a donc maintenu la même approche que depuis des mois : aligner ses meilleurs éléments et espérer qu’ils construisent quelque chose. Mais cela n’a pas fonctionné.

    Il a passé la majeure partie de la rencontre à observer plutôt qu’à diriger, tel un spectateur assistant impuissant à la rencontre. Pourtant, ni cette défaite ni la saison chaotique du club ne sauraient lui être imputées, malgré son insistance à vouloir endosser la responsabilité.

    Madrid est blessé, dominé, rongé de l’intérieur ; Arbeloa n’a été qu’un témoin impuissant, une nouvelle fois dimanche soir.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vainqueur : Marcus Rashford

    Alors que les spéculations vont bon train sur son avenir au FC Barcelone et que le club hésite encore à lever l’option d’achat de 30 millions d’euros (26 millions de livres / 35 millions de dollars) auprès de Manchester United, Rashford a offert la meilleure des réponses sur l’une des plus grandes scènes du football continental.

    Aligné à droite du trio offensif catalan, l’Anglais s’est montré électrique dès le coup d’envoi, multipliant les dribbles et les appels pour mettre en difficulté le latéral gauche madrilène Fran García. Son coup franc, peu orthodoxe, a traversé la surface avant de finir dans la lucarne opposée, témoignant de sa capacité à prendre des décisions judicieuses et à décocher des frappes puissantes.

    Alors que son avenir au Camp Nou se négocie encore, l’international anglais affiche une forme éblouissante (quatre buts et une passe décisive lors de ses six dernières sorties en Liga), et cette performance de premier plan dans le Clásico pourrait bien convaincre les dirigeants catalans, contraints par un budget serré, de lever l’option d’achat.

  • MbappeGetty Images

    Buteur malheureux : Kylian Mbappé

    Bien avant le coup d’envoi du Clásico de dimanche soir, il était clair qu’au moins une grande star manquerait à l’appel. En tête de liste figurait Kylian Mbappé, qui n’avait pas réussi à se remettre à temps d’une blessure aux ischio-jambiers pour disputer le match.

    Si l’absence du meilleur buteur de Liga pour ce clasico déjà crucial n’était pas suffisante, la polémique a enflé après la décision du Français de partir en vacances en Italie avec sa compagne Ester Exposito plutôt que de poursuivre sa rééducation au centre d’entraînement de Valdebebas. Et ce, après qu’il aurait été impliqué dans une violente altercation avec un membre du staff technique madrilène.

    L’attaquant avait bien repris l’entraînement avant le choc contre le Barça, après avoir manqué la rencontre face au Real Betis le 24 avril, mais il n’a manifestement pas été jugé suffisamment en forme. Compte tenu de l’attention dont font l’objet les Blancos en ce moment, cette saga ne devrait pas s’arrêter là.



  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vainqueur : le football anglais

    Ce Clásico restera gravé dans les annales du football anglais : pour la première fois, trois des plus grands talents du pays ont pris part à ce qui est souvent considéré comme le plus grand match du football de clubs.

    Rashford, prêté par Manchester United au Barça, ainsi que le duo madrilène Jude Bellingham et Trent Alexander-Arnold, peuvent se considérer comme des pionniers : tous ont été titulaires sous les projecteurs, preuve du calibre des joueurs que l’Angleterre a produits ces dernières années.

    Le sélectionneur des Three Lions, Thomas Tuchel, n’a pas manqué d’observer cette affiche avec attention ; la performance remarquée de Rashford a forcément retenu sa vigilance.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Perdant : Fede Valverde

    Figurant parmi les cadres du Real Madrid, Valverde devait tenir son rang au Spotify Camp Nou. Cependant, comme Mbappé, il a été écarté bien avant le coup d’envoi à la suite d’un incident pour le moins désagréable survenu cette semaine dans le vestiaire madrilène.

    Un accrochage avec son partenaire du milieu de terrain Aurélien Tchouameni – aligné d’ailleurs dans le onze de départ dimanche – l’a conduit à l’hôpital pour une blessure à la tête après avoir « heurté accidentellement une table » à Valdebebas, bien qu’il ait nié toute violence physique.

    Quoi qu’il soit advenu dans l’intimité du vestiaire, le milieu de terrain a été écarté du onze madrilène pour ce rendez-vous crucial, les protocoles sur les commotions cérébrales prévalant malgré l’enjeu symbolique : le Real voulait éviter de offrir le titre sur un plateau à son grand rival déjà couronné.