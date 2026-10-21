Son compatriote Grimandi espère que les rêves nourris tout au long de sa carrière deviendront réalité. L’ancien joueur d’Arsenal, qui avait espéré faire venir Mbappe dans le nord de Londres à un moment donné, a déclaré à GOAL, lors d’un entretien réalisé en partenariat avec BetVictor Online Casino, lorsqu’on lui a demandé si le plus redoutable des attaquants verrait un jour son souhait exaucé : « Le seul problème, c’est qu’il n’a remporté aucun trophée collectif.

« Mais sur le plan individuel, il est le meilleur buteur de la Ligue des champions, le meilleur buteur de la Coupe du monde, le meilleur buteur en Espagne. Aurait-il pu faire mieux lui-même ? Je ne sais pas. Il a réalisé une saison fantastique l’an dernier. Le seul problème, c’est qu’il n’a pas remporté de trophée. Je sais que le fait d’avoir remporté un trophée entre en ligne de compte dans le choix.

« Ces deux dernières années, le Ballon d’Or a été compliqué, car personne ne sait vraiment. Il y a trois noms. Moi, j’aimerais beaucoup voir Kane remporter un jour le Ballon d’Or. Je ne sais pas s’il y parviendra, mais il a tellement accompli. J’aime beaucoup sa mentalité et sa qualité de jeu. Mais je ne sais pas, cette année, peut-être que ce sera Yamal, Mbappe ou Kane. Je ne sais pas ce qui va se passer.

« Voici une anecdote. Quand nous avons rencontré Kylian avec Arsene [Wenger] chez lui, je me souviens que sa mère a demandé : ‹ Arsene, connaissez-vous mon fils ? › Et Arsene a répondu : ‹ Non, je ne le connais pas très bien, il n’a que 17 ans, mais Gilles m’a dit que c’était un très, très grand joueur. ›

« Et sa mère a dit : ‹ Un jour, il remportera le Ballon d’Or. › Moi, j’étais gêné. Le Ballon d’Or, il n’a que 17 ans ! Mais il a été préparé à cela tout au long de sa carrière. Et j’espère qu’un jour il l’obtiendra, parce que c’est son objectif personnel depuis qu’il est enfant, depuis qu’il joue au football. »