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Le rêve de Ballon d’Or de Kylian Mbappe a « embarrassé » un autre Français, le « Galactique » du Real Madrid visant ce trophée depuis son adolescence
Mbappe est entré dans l’histoire avec le PSG, la France et à la Coupe du monde
C’était une prédiction audacieuse à faire avant même ses débuts en équipe première, alors que rien ne garantissait à ce stade qu’il concrétiserait son potentiel indéniable. Mbappé s’est toutefois révélé à Monaco peu après.
Depuis, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, un buteur qui a marqué l’histoire de l’équipe de France, et un « Galactique » au Real Madrid qui affiche des statistiques dignes de Cristiano Ronaldo.
À 27 ans, il figure régulièrement parmi les prétendants au Ballon d’Or. Ce prestigieux trophée continue toutefois de lui échapper de justesse. Le même sort devrait l’attendre en 2026, alors que Harry Kane et Lamine Yamal mènent la course au Ballon d’Or.
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Le « Galactico » en tête d’affiche n’a jamais remporté le Ballon d’Or
Mbappe peut encore faire valoir qu’il a terminé meilleur buteur de la Liga en 2025-26, qu’il a également dominé le classement des buteurs en Ligue des champions et qu’il a remporté le Soulier d’or de la Coupe du monde, tout en battant des records lors de la compétition phare de la FIFA.
Au niveau des clubs, les succès concrets se font toutefois rares. Aucun trophée majeur n’a été remporté au cours des deux dernières saisons, une situation qui ne favorise guère la candidature de Mbappe au Ballon d’Or.
Il a encore le temps pour lui, et le consensus général veut qu’il soit le meilleur joueur du monde. S’il parvient à maintenir son niveau individuel exceptionnel, la reconnaissance sur les plus grandes scènes sportives devrait suivre.
Mbappé a toujours eu pour objectif de devenir le meilleur joueur du monde
Son compatriote Grimandi espère que les rêves nourris tout au long de sa carrière deviendront réalité. L’ancien joueur d’Arsenal, qui avait espéré faire venir Mbappe dans le nord de Londres à un moment donné, a déclaré à GOAL, lors d’un entretien réalisé en partenariat avec BetVictor Online Casino, lorsqu’on lui a demandé si le plus redoutable des attaquants verrait un jour son souhait exaucé : « Le seul problème, c’est qu’il n’a remporté aucun trophée collectif.
« Mais sur le plan individuel, il est le meilleur buteur de la Ligue des champions, le meilleur buteur de la Coupe du monde, le meilleur buteur en Espagne. Aurait-il pu faire mieux lui-même ? Je ne sais pas. Il a réalisé une saison fantastique l’an dernier. Le seul problème, c’est qu’il n’a pas remporté de trophée. Je sais que le fait d’avoir remporté un trophée entre en ligne de compte dans le choix.
« Ces deux dernières années, le Ballon d’Or a été compliqué, car personne ne sait vraiment. Il y a trois noms. Moi, j’aimerais beaucoup voir Kane remporter un jour le Ballon d’Or. Je ne sais pas s’il y parviendra, mais il a tellement accompli. J’aime beaucoup sa mentalité et sa qualité de jeu. Mais je ne sais pas, cette année, peut-être que ce sera Yamal, Mbappe ou Kane. Je ne sais pas ce qui va se passer.
« Voici une anecdote. Quand nous avons rencontré Kylian avec Arsene [Wenger] chez lui, je me souviens que sa mère a demandé : ‹ Arsene, connaissez-vous mon fils ? › Et Arsene a répondu : ‹ Non, je ne le connais pas très bien, il n’a que 17 ans, mais Gilles m’a dit que c’était un très, très grand joueur. ›
« Et sa mère a dit : ‹ Un jour, il remportera le Ballon d’Or. › Moi, j’étais gêné. Le Ballon d’Or, il n’a que 17 ans ! Mais il a été préparé à cela tout au long de sa carrière. Et j’espère qu’un jour il l’obtiendra, parce que c’est son objectif personnel depuis qu’il est enfant, depuis qu’il joue au football. »
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Des statistiques de buts impressionnantes au Real Madrid
De nombreuses figures illustres, comme Thierry Henry et Andres Iniesta, n’ont jamais remporté le Ballon d’Or malgré leurs nombreux succès sur la scène mondiale. Mbappe reste convaincu que remporter ce trophée fait partie de son destin.
Il est encore en grande forme cette saison, avec 11 buts inscrits en autant de matches pour le Real Madrid, toutes compétitions confondues. Il retrouvera la Ligue des champions mercredi, lorsque le Real Madrid de Jose Mourinho recevra le RB Leipzig.
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