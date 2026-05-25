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Le rêve américain est-il en péril ? L’éventuelle association entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, deux légendes vivantes du ballon rond, à l’Inter Miami, suscite encore des doutes. Toutefois, la MLS est promise à révéler ses propres talents de demain
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo continuent d’accumuler les trophées, aussi bien aux États-Unis qu’en Arabie saoudite.
L'icône argentine Messi a choisi de poursuivre son rêve américain en 2023 en rejoignant l'Inter Miami. Sir David Beckham, légende de Manchester United et de l'Angleterre, a contribué, en tant que copropriétaire du club floridien, à rendre ce transfert possible.
Sous ses yeux, le huit fois lauréat du Ballon d’Or a conquis la Leagues Cup, le Supporters’ Shield et la MLS Cup en Floride du Sud, enrichissant encore un palmarès déjà impressionnant.
De son côté, Ronaldo, toujours au sommet à 41 ans, vient d’être sacré champion de Saudi Pro League avec Al-Nassr et retrouvera Messi à la Coupe du monde 2026, où ils porteront respectivement le maillot du Portugal et de l’Argentine.
Fraîchement couronné au Moyen-Orient, CR7 – qui rêve toujours de jouer avec son fils Cristiano Jr – pourrait-il être tenté par un nouveau défi ?
Beckham, autre légende du numéro 7 mancunien, serait en pole position pour orchestrer un accord historique. Messi et Ronaldo, qui n’ont jamais porté le même maillot, pourraient-ils unir leurs forces avant de raccrocher les crampons ?
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Messi et Ronaldo devraient-ils faire équipe avant de prendre leur retraite ?
Interrogé sur une éventuelle union des deux stars, l’ancien défenseur d’Arsenal Philippe Senderos, passé par le Houston Dynamo en fin de carrière, a confié à GOAL dans le cadre d’un partenariat avec Spreadex Sports : « Ils ont pris des routes distinctes : Ronaldo en Arabie saoudite, Messi aux États-Unis. Cela ne pose pas de problème s’ils restent séparés.
Ils sont désormais en fin de carrière, donc simplement les voir à la Coupe du monde serait déjà exceptionnel ; ce pourrait bien être leur dernière apparition dans ce tournoi. »
La MLS parviendra-t-elle enfin à révéler ses propres talents et à les transformer en véritables stars internationales ?
Au cours de ses deux saisons en MLS, couronnées par le titre de MVP, Messi a contribué à faire connaître le football américain. D'autres grands noms devraient le suivre aux États-Unis, mais l'attention du public finira-t-elle par se détourner des vedettes étrangères pour se porter vers des idoles issues du vivier local ?
Senderos a répondu en ces termes : « Les clubs travaillent activement sur ce point et développent leurs centres de formation. Chaque franchise de MLS possède désormais son académie et s’investit de plus en plus pour former l’élite.
Ils ont bien sûr besoin de joueurs comme Messi et des grandes stars pour attirer l’attention sur la ligue et dynamiser les grands marchés comme Miami, New York ou Los Angeles. Pourtant, les États-Unis disposent d’un potentiel immense.
Ils disposent de ressources et d’une population considérables ; il leur faut désormais bâtir une véritable culture footballistique que des joueurs comme Messi pourront ensuite renforcer. »
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La prolongation du contrat de Messi pourrait faciliter l’arrivée de Ronaldo.
Lionel Messi restera bien à l’Inter Miami : il a officiellement prolongé son contrat jusqu’en 2028. L’Argentin, toujours en quête de nouveaux records, devrait ainsi jouer au-delà de la quarantaine.
Reste à savoir si Cristiano Ronaldo envisagera un jour de partager son vestiaire avec son homologue, le « GOAT » – hors matchs amicaux –, une éventualité qui, selon les observateurs, captiverait l’imagination d’un public mondial.