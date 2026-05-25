L'icône argentine Messi a choisi de poursuivre son rêve américain en 2023 en rejoignant l'Inter Miami. Sir David Beckham, légende de Manchester United et de l'Angleterre, a contribué, en tant que copropriétaire du club floridien, à rendre ce transfert possible.

Sous ses yeux, le huit fois lauréat du Ballon d’Or a conquis la Leagues Cup, le Supporters’ Shield et la MLS Cup en Floride du Sud, enrichissant encore un palmarès déjà impressionnant.

De son côté, Ronaldo, toujours au sommet à 41 ans, vient d’être sacré champion de Saudi Pro League avec Al-Nassr et retrouvera Messi à la Coupe du monde 2026, où ils porteront respectivement le maillot du Portugal et de l’Argentine.

Fraîchement couronné au Moyen-Orient, CR7 – qui rêve toujours de jouer avec son fils Cristiano Jr – pourrait-il être tenté par un nouveau défi ?

Beckham, autre légende du numéro 7 mancunien, serait en pole position pour orchestrer un accord historique. Messi et Ronaldo, qui n’ont jamais porté le même maillot, pourraient-ils unir leurs forces avant de raccrocher les crampons ?