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Le retour tant attendu de Gnabry ! Vincent Kompany prêt à lancer la star du Bayern de nouveau apte contre l’Union Berlin
La fin d’un cauchemar de cinq mois dû à une blessure
Serge Gnabry est enfin sur le point d’effectuer son retour tant attendu avec le Bayern Munich après avoir passé cinq mois loin des terrains. L’attaquant de 31 ans n’a plus disputé le moindre match officiel depuis le 15 avril, date à laquelle il était titulaire face au Real Madrid en Ligue des champions. Une grave blessure musculaire à la région des adducteurs l’a contraint à rester sur la touche pendant une longue période, ce qui l’a finalement privé de ses engagements internationaux durant l’été.
Cependant, après avoir fait son retour avec le groupe pour le match face au SV Elversberg, l’international allemand est désormais prêt à franchir la prochaine étape de sa convalescence.
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Kompany s’attend à ce que Gnabry soit de la partie contre l’Union
S'exprimant avant le match de Bundesliga de vendredi soir contre l'Union Berlin, l'entraîneur principal Vincent Kompany a donné des nouvelles positives de l'évolution de l'ailier. Kompany a indiqué que le staff avait géré avec soin la rééducation de Gnabry afin de s'assurer qu'il se sente totalement à l'aise avant de reprendre la compétition.
« Nous avons attendu longtemps que Serge donne le signal qu'il se sent bien. Je pense qu'il aura du temps de jeu contre l'Union », a déclaré Kompany aux journalistes jeudi.
La polyvalence renforce les options tactiques du Bayern
Si Kompany a reconnu que Gnabry était prêt à faire son retour, l'entraîneur a refusé de cantonner l'attaquant polyvalent à un seul poste sur le terrain. La capacité de Gnabry à passer avec aisance d'un rôle axial à une position offensive sur un côté offre à l'équipe une précieuse flexibilité tactique.
« Serge a très bien joué au poste de numéro 10 la saison dernière, mais il a aussi joué à ce poste sur l'aile », a ajouté Kompany, soulignant l'adaptabilité du joueur sur l'ensemble de la ligne d'attaque.
- AFP
Effectif au complet disponible pour les prochains matches
Le retour réussi de Gnabry marque une étape majeure pour le Bayern Munich, en offrant à Kompany un effectif au complet parmi lequel choisir pour la première fois depuis longtemps. Tout juste convoqué en sélection nationale, l’attaquant revigoré sera impatient d’avoir un impact immédiat sur le terrain.
Alors que le Bayern cherche à entretenir sa dynamique en Bundesliga, la réintégration de Gnabry dans la rotation apportera un coup de boost bienvenu aux ambitions de l’équipe dans toutes les compétitions.
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