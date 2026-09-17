Le retour tant attendu de Gnabry ! Vincent Kompany prêt à lancer la star du Bayern de nouveau apte contre l’Union Berlin

Serge Gnabry est enfin sur le point d’effectuer son retour tant attendu avec le Bayern Munich après avoir passé cinq mois loin des terrains. L’attaquant de 31 ans n’a plus disputé le moindre match officiel depuis le 15 avril, date à laquelle il était titulaire face au Real Madrid en Ligue des champions. Une grave blessure musculaire à la région des adducteurs l’a contraint à rester sur la touche pendant une longue période, ce qui l’a finalement privé de ses engagements internationaux durant l’été.

Cependant, après avoir fait son retour avec le groupe pour le match face au SV Elversberg, l’international allemand est désormais prêt à franchir la prochaine étape de sa convalescence.