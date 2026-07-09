Le joueur comptabilise 77 sélections en équipe nationale et rejoindra, dès la saison prochaine, le staff des « Royaux » en crise, en qualité d’entraîneur adjoint de José Mourinho, le nouvel entraîneur principal. Il devra également servir de trait d’union entre l’équipe, le coach et le club. Selon la Süddeutsche Zeitung, qui a révélé l’information jeudi, cette nomination vise à rétablir l’équilibre au sein du club madrilène.
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Le retour est officialisé ! José Mourinho recrute un ancien compagnon de route pour intégrer son staff technique au Real Madrid
Âgé de 39 ans, l’ancien milieu de terrain allemand, champion du monde 2014, a porté les couleurs du Real Madrid de 2010 à 2015. Selon les informations de la Süddeutsche Zeitung, Sami Khedira prendra ses fonctions dès la semaine prochaine dans la capitale espagnole. José Mourinho, revenu officiellement au poste d’entraîneur il y a un mois, avait lui-même recruté le joueur en provenance du VfB Stuttgart.
Sous le maillot des « Merengues », il a conquis la Ligue des champions sous la direction de Carlo Ancelotti, ainsi qu’un titre de champion et une Coupe d’Espagne. Après des passages à la Juventus Turin puis au Hertha BSC, Khedira a mis un terme à sa carrière en 2021.
À la demande de José Mourinho, Sami Khedira est nommé entraîneur adjoint du Real Madrid.
Pour Khedira, il s'agit également de ses débuts dans le métier d'entraîneur. À l'issue de sa carrière de joueur, on avait appris qu'il avait entrepris des démarches pour obtenir une licence d'entraîneur.
Natif de Stuttgart, il officiait jusqu’alors comme consultant pour la plateforme de streaming DAZN, une activité qu’il devrait mettre entre parenthèses dès son entrée en fonction, prévue prochainement, au sein du Real Madrid.
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