Âgé de 39 ans, l’ancien milieu de terrain allemand, champion du monde 2014, a porté les couleurs du Real Madrid de 2010 à 2015. Selon les informations de la Süddeutsche Zeitung, Sami Khedira prendra ses fonctions dès la semaine prochaine dans la capitale espagnole. José Mourinho, revenu officiellement au poste d’entraîneur il y a un mois, avait lui-même recruté le joueur en provenance du VfB Stuttgart.

Sous le maillot des « Merengues », il a conquis la Ligue des champions sous la direction de Carlo Ancelotti, ainsi qu’un titre de champion et une Coupe d’Espagne. Après des passages à la Juventus Turin puis au Hertha BSC, Khedira a mis un terme à sa carrière en 2021.