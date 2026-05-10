Sous contrat avec Benfica jusqu’en 2027, José Mourinho pourrait malgré tout quitter le club cet été, selon des rumeurs de plus en plus persistantes. Si le président des Aigles, Rui Costa, a publiquement confirmé la poursuite de la collaboration, l’entraîneur portugais serait, aux yeux de nombreux observateurs européens, prêt à relever un nouveau défi dans un championnat de premier plan.

Si le Real Madrid est souvent cité comme destination afin de résoudre sa crise actuelle, l’ancien défenseur Ashley Cole estime que Chelsea devrait devancer les plans madrilènes. Alors que les Blues s’intéressent à Xabi Alonso, Marco Silva et Andoni Iraola, Cole affirme que la solution idéale réside dans un visage familier ayant déjà offert trois titres de Premier League au club.