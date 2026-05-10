Getty
Traduit par
Le retour du « Special One » ? Selon plusieurs sources, Chelsea considère José Mourinho comme le « meilleur choix » pour le club, tandis qu’une ancienne star des Blues, championne de Premier League, demande qu’on lui propose un « contrat à long terme »
Un retour triomphal pour le « Special One » ?
Sous contrat avec Benfica jusqu’en 2027, José Mourinho pourrait malgré tout quitter le club cet été, selon des rumeurs de plus en plus persistantes. Si le président des Aigles, Rui Costa, a publiquement confirmé la poursuite de la collaboration, l’entraîneur portugais serait, aux yeux de nombreux observateurs européens, prêt à relever un nouveau défi dans un championnat de premier plan.
Si le Real Madrid est souvent cité comme destination afin de résoudre sa crise actuelle, l’ancien défenseur Ashley Cole estime que Chelsea devrait devancer les plans madrilènes. Alors que les Blues s’intéressent à Xabi Alonso, Marco Silva et Andoni Iraola, Cole affirme que la solution idéale réside dans un visage familier ayant déjà offert trois titres de Premier League au club.
- Getty Images Sport
Cole soutient Mourinho pour un retour spectaculaire
Alors que la pression ne cesse de monter à Stamford Bridge, Cole désigne le « Special One » comme le candidat idéal pour redresser la barre. L’ancien ailier de Chelsea affirme qu’une union stratégique avec Mourinho est exactement ce dont les Blues ont besoin pour sortir de leur crise d’identité.
S’exprimant en exclusivité à SunSport, Cole a affirmé : « La décision la plus sensée et la plus réaliste pour le club serait de faire appel à José Mourinho. Il suffirait de lui dire : “Voici ce que nous pouvons faire, prenez les rênes du club.” Dites-lui simplement : “Reconstruis mon club, on se met en retrait, tu nous remets sur les rails.” Offrez-lui un contrat à long terme et demandez aux joueurs comme aux supporters d’accepter cette transition. »
Exiger un contrôle total à Stamford Bridge
Mourinho impressionne actuellement à la tête de Benfica, où il est sur le point de conclure une saison de championnat invaincue. Malgré les hésitations de la direction de Chelsea, qui explorerait d’autres pistes, Cole est convaincu que les supporters accueilleraient avec enthousiasme le retour de leur entraîneur le plus titré si on lui accordait les pleins pouvoirs sportifs.
« Dites aux supporters : “Nous vous avons donné ce que vous vouliez. José est chargé de recruter les joueurs. José est responsable de tout.” Ainsi, les supporters savent à quoi s’en tenir, et les joueurs savent où ils en sont en tant que groupe. Et ensuite, laissez-le faire », a ajouté Cole.
- Getty Images
Le chemin du retour vers l'élite du football de haut niveau
Bien que des sources internes à Chelsea aient déjà minimisé la possibilité d’un retour de Mourinho, évoquant l’absence de compétition européenne comme un obstacle, Cole reste convaincu que son ancien entraîneur demeure une figure de premier plan. Il rappelle l’intérêt de Madrid pour démontrer que le technicien de 63 ans n’a pas fini de compter parmi l’élite. Selon lui, un projet de trois ans sous la houlette du Special One constituerait la voie la plus sûre pour retrouver la Ligue des champions.
« Cela prendra quelques années. Mais je suis presque sûr que, dans trois ans, Chelsea sera dans une situation plus saine qu'aujourd'hui. Tout le monde pense qu'il est fini, mais il y a une raison pour laquelle le Real Madrid s'intéresse à lui », conclut Cole.