L'entraîneur principal de Tottenham, De Zerbi, a donné une mise à jour importante sur la condition physique de Mudryk, confirmant que l'ailier est disponible pour faire ses débuts avec son club ce samedi. Le joueur de 25 ans est resté sur la touche depuis novembre 2024, mais son entraîneur estime désormais qu'il est capable d'apporter sa contribution à l'équipe première.

« Je ne sais pas de combien de temps il a besoin pour être disponible afin de débuter le match », a déclaré l'entraîneur de Tottenham en conférence de presse d'avant-match. « Pour une partie du match, je pense qu'il est prêt dès maintenant à jouer 20, 15, 30 minutes. »

Cette nouvelle représente un énorme coup de pouce pour une équipe de Tottenham qui cherche à lancer sa saison sous les ordres de De Zerbi. Mudryk a récemment été impliqué avec l'équipe de Chelsea de Xabi Alonso lors de sa tournée de pré-saison, mais son manque de compétition reste la préoccupation principale du staff technique au moment de l'intégrer à l'effectif.