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Le retour de Mudryk commence ! L’ailier de Tottenham prêt pour sa première apparition en compétition depuis 21 mois alors que Roberto De Zerbi révèle combien de temps il pourrait jouer
De Zerbi confirme le calendrier de retour
L'entraîneur principal de Tottenham, De Zerbi, a donné une mise à jour importante sur la condition physique de Mudryk, confirmant que l'ailier est disponible pour faire ses débuts avec son club ce samedi. Le joueur de 25 ans est resté sur la touche depuis novembre 2024, mais son entraîneur estime désormais qu'il est capable d'apporter sa contribution à l'équipe première.
« Je ne sais pas de combien de temps il a besoin pour être disponible afin de débuter le match », a déclaré l'entraîneur de Tottenham en conférence de presse d'avant-match. « Pour une partie du match, je pense qu'il est prêt dès maintenant à jouer 20, 15, 30 minutes. »
Cette nouvelle représente un énorme coup de pouce pour une équipe de Tottenham qui cherche à lancer sa saison sous les ordres de De Zerbi. Mudryk a récemment été impliqué avec l'équipe de Chelsea de Xabi Alonso lors de sa tournée de pré-saison, mais son manque de compétition reste la préoccupation principale du staff technique au moment de l'intégrer à l'effectif.
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Le retour après suspension
La carrière de Mudryk a basculé dans la tourmente fin 2024, lorsqu’il a été provisoirement suspendu après la découverte d’une faible concentration de meldonium dans son organisme. Ce médicament contre les maladies cardiaques est strictement interdit, car il peut améliorer la récupération et l’endurance, ce qui a conduit l’Ukrainien à manquer près de deux ans de compétition.
Cependant, le dossier a connu son dénouement en juillet, lorsque l’AMA est parvenue à un accord avec la Fédération anglaise. Il a été déterminé que les niveaux relevés en 2024 ne seraient pas signalés comme un contrôle positif au regard de la réglementation actuelle, ce qui a permis son retour immédiat.
De Zerbi reste confiant au sujet de Mudryk
Pendant qu’il purgeait sa suspension, Mudryk a été contraint de s’entraîner loin du groupe, entretenant sa condition physique à travers des séances individuelles sans le bénéfice d’un travail tactique organisé. Malgré ces difficultés, De Zerbi reste confiant envers le joueur qu’il a précédemment encadré au Shakhtar Donetsk.
L’entraîneur italien a souligné que l’ailier devait être traité comme n’importe quel autre membre de l’effectif, tel que Micky van de Ven. Il a noté : « Maintenant, je pense que c’est un joueur normal comme (Micky) Van de Ven, comme un autre joueur. S’il le mérite, il jouera ou non. »
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Des retrouvailles avec un visage familier
Ce transfert à Tottenham représente un nouveau départ pour Mudryk, qui a eu du mal à justifier son énorme prix à Stamford Bridge. Retrouvant De Zerbi, l’homme qui a supervisé son éclosion en Ukraine, l’espoir existe que ce « père du football » puisse libérer le potentiel qui avait un temps nourri des prédictions de Ballon d’Or.
De Zerbi est revenu sur leur période passée ensemble au début du conflit en Ukraine, soulignant le lien émotionnel qu’ils partagent, en déclarant : « Le dernier problème, la suspension, mais à la fin, le potentiel était clair, est clair, et maintenant son défi est d’être à la hauteur de toutes ses qualités, parce que c’est un grand joueur. »
De Zerbi a ajouté : « Il doit ressentir cette saison, vivre cette saison de la bonne manière, sans trop de pression. C’est le bon moment pour lui de montrer des choses à tout le monde parce que si Chelsea a payé 100 M il y a quatre ans, ils ont acheté beaucoup de très, très grands joueurs, non ?, ils ont très bien réfléchi aux qualités de Mudryk. »
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