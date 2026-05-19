Les tentatives de persuasion auraient repris de plus belle après la solide performance de Neuer en Ligue des champions contre le Real Madrid lors du match aller et en demi-finale contre le Paris Saint-Germain. Suite à cela, et après en avoir discuté avec sa famille, le gardien aurait signifié à la DFB et à Nagelsmann qu’il envisageait un retour en équipe nationale.

Jusqu’alors, les contacts entre le gardien de 40 ans et Nagelsmann avaient été quasi inexistants, mais les conversations téléphoniques se sont multipliées ces dernières semaines. D’après plusieurs sources concordantes, son retour comme numéro un pour la phase finale de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique serait désormais acquis.

Nagelsmann aurait déjà prévenu Oliver Baumann lors d’un appel téléphonique. Selon l’Abendzeitung, il aurait assuré au gardien de 35 ans de Hoffenheim, dès le mois de mars, qu’il serait le numéro un à la Coupe du monde, même en cas de retour de Neuer. Nagelsmann a donc dû revenir sur sa promesse initiale. Selon les médias, Baumann, très déçu, a néanmoins assuré qu’il resterait disponible en tant que remplaçant.