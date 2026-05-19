Selon Sport Bild, plusieurs cadres de la Mannschaft, dont l’identité n’a pas été dévoilée, ont sollicité Julian Nagelsmann pour que Manuel Neuer soit de nouveau convoqué en vue de la Coupe du monde. Ses coéquipiers du FC Bayern lui auraient d’ailleurs répété à plusieurs reprises de revenir sur sa décision de retraite.
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Le retour de Manuel Neuer pourrait avoir de lourdes conséquences : des stars du FC Bayern auraient également contribué à ce retour sensationnel avant la Coupe du monde
Les tentatives de persuasion auraient repris de plus belle après la solide performance de Neuer en Ligue des champions contre le Real Madrid lors du match aller et en demi-finale contre le Paris Saint-Germain. Suite à cela, et après en avoir discuté avec sa famille, le gardien aurait signifié à la DFB et à Nagelsmann qu’il envisageait un retour en équipe nationale.
Jusqu’alors, les contacts entre le gardien de 40 ans et Nagelsmann avaient été quasi inexistants, mais les conversations téléphoniques se sont multipliées ces dernières semaines. D’après plusieurs sources concordantes, son retour comme numéro un pour la phase finale de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique serait désormais acquis.
Nagelsmann aurait déjà prévenu Oliver Baumann lors d’un appel téléphonique. Selon l’Abendzeitung, il aurait assuré au gardien de 35 ans de Hoffenheim, dès le mois de mars, qu’il serait le numéro un à la Coupe du monde, même en cas de retour de Neuer. Nagelsmann a donc dû revenir sur sa promesse initiale. Selon les médias, Baumann, très déçu, a néanmoins assuré qu’il resterait disponible en tant que remplaçant.
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Manuel Neuer est à nouveau victime de problèmes au mollet – Jonas Urbig obtiendra-t-il lui aussi son billet pour la Coupe du monde ?
Un doute persiste néanmoins concernant la condition physique de Manuel Neuer. Le gardien expérimenté est à nouveau victime de problèmes au mollet et son implication dans la finale de la Coupe d’Allemagne, samedi face au VfB Stuttgart, demeure incertaine. Selon Sport Bild, s’il reprend l’entraînement jeudi, il sera aligné dans les buts pour la rencontre.
Des discussions « intensives » avec le staff de Nagelsmann doivent encore déterminer si ces récidives compromettent sa participation à la Coupe du monde. Jeudi, peu avant l’annonce officielle de la liste, une nouvelle réunion est prévue entre le sélectionneur et son capitaine pour dissiper les derniers doutes.
Déjà victime de trois petites déchirures musculaires au mollet cette saison, le gardien a dû céder sa place à Jonas Urbig, dont les performances convaincantes nourrissent l’espoir d’une sélection pour la Coupe du monde.
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Un retour précipité pour la Coupe du monde pourrait avoir des conséquences désastreuses pour Nübel.
Selon le Süddeutsche Zeitung, Hansi Flick envisagerait dans un premier temps de convoquer un groupe de quatre gardiens – Neuer, Urbig, Oliver Baumann et Alexander Nübel – afin de peaufiner les choix définitifs lors des séances d’entraînement. Toutefois, selon l’Abendzeitung, la sélection de Nübel suscite des interrogations, car ses relations avec Neuer, ainsi qu’avec le gardien du VfB Stuttgart, sont tendues. Nagelsmann envisagerait donc de faire appel à Finn Dahmen (FC Augsbourg) ou à Noah Atubolu (SC Fribourg) comme alternatives.
Nübel avait quitté Schalke 04 pour rejoindre le Bayern Munich, libre de tout transfert en 2020, dans l’optique de succéder à Neuer. Contrairement à Urbig, il n’a guère pu se mettre en évidence chez le club le plus titré d’Allemagne et, après seulement une saison, il a été prêté deux ans à l’AS Monaco, puis au VfB Stuttgart. C’est là qu’il conclut sa troisième saison solide, couronnée par la finale de la Coupe samedi.
Son avenir reste à définir : sous contrat avec le club bavarois jusqu’en 2030, il ne pourra pas revenir au FCB, Manuel Neuer ayant prolongé d’une saison. Le directeur sportif Christoph Freund l’a récemment confirmé. Le club souabe n’a ni la volonté ni les moyens de prendre en charge son salaire annuel, estimé à douze millions d’euros. Selon Sky, le Bayern réclamerait en outre entre dix et quinze millions d’euros pour tout transfert définitif.