Matthäus n’a pas mâché ses mots à l’antenne de Sky : selon lui, le retour précipité de Neuer au dernier moment est un manque de respect flagrant envers ceux qui ont contribué aux qualifications. Il s’inquiète surtout pour le traitement réservé au gardien titulaire actuel, Oliver Baumann.

« Je ne sais pas quelles discussions ont eu lieu », a déclaré Matthaus. « C’est un camouflet pour Oliver Baumann, surtout si personne ne lui a encore parlé. Il aurait fallu le préparer humainement à cette éventualité. Manuel Neuer doit bien sûr donner son feu vert à Julian Nagelsmann pour confirmer sa présence. Ce ne sont pour l’instant que des spéculations. Le meilleur gardien, c’est Manuel Neuer, il l’a prouvé. Mais Baumann a aussi réalisé de superbes performances. »