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Le retour de Manuel Neuer en sélection allemande est « une gifle », estime une légende du Bayern, qui dénonce la décision de Julian Nagelsmann d’inclure le gardien retraité dans le groupe pour la Coupe du monde
Matthaus fustige cette décision qu’il considère comme un véritable camouflet.
Matthäus n’a pas mâché ses mots à l’antenne de Sky : selon lui, le retour précipité de Neuer au dernier moment est un manque de respect flagrant envers ceux qui ont contribué aux qualifications. Il s’inquiète surtout pour le traitement réservé au gardien titulaire actuel, Oliver Baumann.
« Je ne sais pas quelles discussions ont eu lieu », a déclaré Matthaus. « C’est un camouflet pour Oliver Baumann, surtout si personne ne lui a encore parlé. Il aurait fallu le préparer humainement à cette éventualité. Manuel Neuer doit bien sûr donner son feu vert à Julian Nagelsmann pour confirmer sa présence. Ce ne sont pour l’instant que des spéculations. Le meilleur gardien, c’est Manuel Neuer, il l’a prouvé. Mais Baumann a aussi réalisé de superbes performances. »
- AFP
La confiance et la transparence passées au crible
Le moment choisi pour cette décision est particulièrement délicat, à quelques jours seulement de la communication de la liste définitive des joueurs sélectionnés. Matthäus craint toujours que le manque de transparence de Nagelsmann ne sape la confiance au sein du vestiaire, notamment chez les gardiens qui sont restés fidèles à l'équipe nationale pendant l'absence de Neuer.
Interrogé sur sa propre réaction s’il était dans la peau de Baumann, Matthäus a répondu sans détour : « Si on est franc avec moi, oui. Si je l’apprends au dernier moment, je me demanderai si je peux encore faire confiance à ce coach. C’est déjà une question de confiance. On spéculera toujours, on ne connaîtra pas tous les détails. Mais humainement, il est important de s’asseoir avec Baumann. »
Hamann et Ballack s'expriment sur leur retour
Hamann s'est joint au concert de critiques, établissant une distinction très nette entre la situation de Neuer et les retours très médiatisés précédents, comme celui de Toni Kroos. Hamann estime que récompenser un joueur qui n'a pas participé aux phases de qualification envoie un mauvais signal au reste de l'équipe à l'approche d'un tournoi aussi important.
« Je ne le ferais pas », a expliqué Hamann. « Baumann a disputé les éliminatoires. C’est différent de Toni Kroos, pour qui il n’y avait pas de phase de qualification. Mais maintenant, après la dernière journée de la saison, dire : “Neuer est de retour”, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. »
De son côté, Ballack a déclaré à DAZN : « Les signes indiquant qu’il sera là se multiplient. S’il est là, il sera le numéro un. »
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Neuer refuse de commenter
Après la victoire 5-1 du Bayern Munich sur Cologne lors de la dernière journée de Bundesliga, Manuel Neuer a refusé de commenter la situation de Baumann et son éventuel retour en équipe nationale. « Pour moi, ce n’est pas un sujet d’actualité. Aujourd’hui, nous célébrons le titre ; la semaine prochaine, nous aurons une tâche importante en Coupe », a-t-il déclaré.
Interrogé sur la possibilité que sa sélection écarte le gardien d’Hoffenheim au profit d’un autre titulaire, Baumann a botté en touche : « Je ne peux pas m’exprimer là-dessus. Adressez-vous à [Nagelsmann] ce soir ; il est sur Sportstudio. Cette question ne me regarde pas. »