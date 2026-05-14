Manuel Neuer participera-t-il finalement à la Coupe du monde ? Selon Sky Sport, le gardien du FC Bayern Munich fait bien partie des 55 joueurs présélectionnés par Julian Nagelsmann. Cette liste provisoire a été transmise à la FIFA avant la deadline de lundi dernier.
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Le retour de Manuel Neuer dans les cages de l’équipe d’Allemagne semble de plus en plus probable : la star du Bayern figurerait sur la liste des joueurs sélectionnés par Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde
Seuls les joueurs présents dans cette liste élargie pourront être sélectionnés pour la phase finale de la Coupe du monde, qui débutera le 11 juin aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ou intégrés en renfort si nécessaire. Nagelsmann annoncera sa sélection jeudi prochain.
Selon Sky Sport, le sélectionneur et Neuer se seraient rencontrés en personne pour évoquer un éventuel retour du gardien de 40 ans.
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La malchance de ter Stegen est-elle le coup de pouce dont Neuer avait besoin ?
Neuer a disputé 124 matches internationaux avec la sélection allemande, a été sacré champion du monde en 2014 et a fait son retour en 2024 après l’élimination en quarts de finale contre l’Espagne lors de l’Euro à domicile.
Depuis, les appels en faveur d’un retour de ce gardien, plusieurs fois sacré meilleur gardien du monde, se multiplient, portés par ses performances toujours solides et par la malchance persistante de son successeur désigné, Marc-André ter Stegen, en matière de blessures.
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Oliver Baumann prend part à la Ligue des Nations ainsi qu’aux éliminatoires de la Coupe du monde.
« Les derniers matchs l’ont montré : à 40 ans, Neuer demeure un gardien d’exception », a affirmé jeudi le président du Bayern, Herbert Hainer, à Sky Sport en marge de la finale de la Coupe d’Allemagne féminine à Cologne. « Je me réjouis toujours de voir les meilleurs joueurs disputer la Coupe du monde, mais la décision revient à Neuer et à Julian Nagelsmann. C’est à eux de choisir. »
Lors des récents matchs internationaux fin mars contre la Suisse et le Ghana, Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) et Finn Dahmen (FC Augsbourg) formaient le trio de gardiens allemands.
Âgé de 35 ans, Baumann a été le numéro un incontesté de Nagelsmann lors de la Ligue des Nations et des qualifications réussies pour la Coupe du monde.
Équipe d’Allemagne : les prochaines rencontres des champions nationaux
Date
Match
Compétition
Dimanche 31 mai, 20 h 45
Allemagne - Finlande
Match amical
Samedi 6 juin à 20 h 30
États-Unis - Allemagne
Match amical
Dimanche 14 juin (19 h)
Allemagne - Curaçao
Coupe du monde 2026
Samedi 20 juin (22 h)
Allemagne vs Côte d’Ivoire
Coupe du monde 2026
Jeudi 25 juin à 22 h
Équateur - Allemagne
Coupe du monde 2026