Le retour de Manuel Neuer dans les cages de l’équipe d’Allemagne semble de plus en plus probable : la star du Bayern figurerait sur la liste des joueurs sélectionnés par Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde

Seuls les joueurs présents dans cette liste élargie pourront être sélectionnés pour la phase finale de la Coupe du monde, qui débutera le 11 juin aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ou intégrés en renfort si nécessaire. Nagelsmann annoncera sa sélection jeudi prochain.

Selon Sky Sport, le sélectionneur et Neuer se seraient rencontrés en personne pour évoquer un éventuel retour du gardien de 40 ans.



