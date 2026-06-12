Le retour de Luka Vuskovic au HSV semble définitivement compromis. Le défenseur central aurait trouvé un nouveau club

Selon les informations disponibles, le montant s’élèverait à environ 35 millions d’euros (30 millions de livres sterling). Si un accord est trouvé, Vuskovic rejoindrait les Seagulls dès la fin de la Coupe du monde en cours. Toutefois, les Spurs semblent peu susceptibles d’accepter une offre aussi modeste, leur seuil de tolérance ayant précédemment été estimé à 60 millions d’euros.

Selon The Athletic, le joueur lui-même verrait d’un bon œil un départ vers Brighton ; Sky Sport évoque même un accord verbal déjà conclu.

Selon The Athletic, un échange serait même étudié : Jan Paul van Hecke, courtisé par Tottenham, rejoindrait les Spurs, qui laisseraient en contrepartie Vuskovic filer vers Brighton.

Un départ définitif du jeune joueur de 19 ans vers la Premier League serait un coup dur pour le Hambourg SV, qui l’avait prêté la saison passée et espérait encore prolonger ce prêt.

Le joueur a d’ailleurs répété à plusieurs reprises qu’il n’était pas opposé à une saison supplémentaire chez les Rothosen, ce qui lui aurait permis de jouer enfin aux côtés de son frère Mario, sous contrat au HSV mais suspendu pour dopage jusqu’au 15 novembre 2026.