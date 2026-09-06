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Le retour de Karim Benzema à Lyon tombe à l’eau malgré l’accord du Ballon d’Or pour jouer gratuitement
Le rêve d’un retour au pays freiné par des liens avec l’Arabie saoudite
La perspective romantique de voir Benzema mener l’attaque de Lyon une dernière fois était une réelle possibilité lors du mercato estival. Depuis son départ du Real Madrid en 2023, l’attaquant vétéran a passé son temps au Moyen-Orient, mais l’appel de ses racines reste incroyablement fort. Selon L'Euipe, la direction lyonnaise a approché l’attaquant pour sonder son intérêt pour un retour en Ligue 1. Cependant, le sacrifice financier n’a pas suffi à surmonter les complexités juridiques de sa situation à Riyad.
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La clause d’ambassadeur qui bloque l’Europe
L’engagement de longue durée de Benzema envers le projet du football saoudien s’est révélé être l’obstacle. L’attaquant est actuellement lié par un énorme contrat commercial et d’ambassadeur qui court jusqu’en 2030, avec pour objectif de promouvoir la Saudi Pro League et les intérêts sportifs du Royaume à l’échelle mondiale. Le Fonds public d’investissement saoudien (PIF) applique une politique stricte concernant ces actifs à forte visibilité afin de remplir les obligations liées aux droits à l’image et à la participation aux événements officiels.
L’entourage de l’attaquant aurait étudié des moyens de concilier les deux rôles, mais les exigences de l’élite du football français ont été jugées incompatibles avec les déplacements et les apparitions requis par ses fonctions en Arabie saoudite. « C'est délicat de dire : "Je veux revenir là-bas", parce que j'ai laissé une si belle image... On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ce n'est pas la peur de revenir. C'est que parfois, il vaut mieux laisser les choses comme ça », avait auparavant confié Benzema.
L’élimination d’Al-Hilal et le facteur Watkins
Le passage de Benzema dans la capitale saoudienne a pris fin il y a quelques jours. Le géant de Riyad a confirmé avoir trouvé un accord pour se séparer du Français. Ce départ a fait suite à une période de frictions rapportées avec l’entraîneur Simone Inzaghi, qui poussait pour un point de fixation plus jeune et plus dynamique en attaque. Le déclencheur de ce départ a été l’offensive agressive du club sur le marché des transferts, en particulier la signature d’Ollie Watkins en provenance d’Aston Villa. Avec l’international anglais arrivé pour prendre la place de titulaire, la position de Benzema est devenue de plus en plus redondante.
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La retraite se profile pour la légende de l’OL
Alors que la porte lyonnaise semble s’être refermée et que sa carrière de joueur en Arabie saoudite est terminée, les spéculations s’intensifient sur la possibilité que l’attaquant raccroche enfin les crampons. Son rôle d’ambassadeur jusqu’en 2030 reste la priorité de sa vie professionnelle et, le PIF ne semblant pas disposé à l’autoriser à représenter un autre club en dehors du Royaume, ses options pour continuer le football de compétition sont limitées. Pour l’OL, cette opportunité manquée représente plus qu’une simple perte sur le terrain ; c’était l’occasion de faire revenir au bercail une icône locale qui conserve un immense poids commercial.
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