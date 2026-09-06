L’engagement de longue durée de Benzema envers le projet du football saoudien s’est révélé être l’obstacle. L’attaquant est actuellement lié par un énorme contrat commercial et d’ambassadeur qui court jusqu’en 2030, avec pour objectif de promouvoir la Saudi Pro League et les intérêts sportifs du Royaume à l’échelle mondiale. Le Fonds public d’investissement saoudien (PIF) applique une politique stricte concernant ces actifs à forte visibilité afin de remplir les obligations liées aux droits à l’image et à la participation aux événements officiels.

L’entourage de l’attaquant aurait étudié des moyens de concilier les deux rôles, mais les exigences de l’élite du football français ont été jugées incompatibles avec les déplacements et les apparitions requis par ses fonctions en Arabie saoudite. « C'est délicat de dire : "Je veux revenir là-bas", parce que j'ai laissé une si belle image... On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ce n'est pas la peur de revenir. C'est que parfois, il vaut mieux laisser les choses comme ça », avait auparavant confié Benzema.