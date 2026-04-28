Le retour de José Mourinho au Real Madrid se confirme. Florentino Pérez privilégie l’entraîneur du Benfica pour remplacer Álvaro Arbeloa sur le banc madrilène

Mourinho est fortement pressenti pour un retour sensationnel au Real Madrid alors que le club se prépare à un changement d'entraîneur. Bien que le vétéran soit actuellement sous contrat avec Benfica, The Athletic indique que Pérez l'a désigné comme la cible principale pour prendre les rênes de l'équipe première cet été.

Cette option intervient alors que le club cherche un entraîneur expérimenté capable de stabiliser un projet encore en quête de régularité. Mourinho, qui a déjà dirigé les Merengues de 2010 à 2013, entretient toujours des liens étroits avec Pérez. Sa disponibilité serait facilitée par une clause spécifique de son contrat avec Benfica : selon certaines sources, il pourrait être libéré contre une indemnité d’environ 3 millions d’euros dans les dix jours suivant la fin de la saison.