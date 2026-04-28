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Le retour de José Mourinho au Real Madrid se confirme. Florentino Pérez privilégie l’entraîneur du Benfica pour remplacer Álvaro Arbeloa sur le banc madrilène
Mourinho pourrait faire son retour au Bernabéu
Mourinho est fortement pressenti pour un retour sensationnel au Real Madrid alors que le club se prépare à un changement d'entraîneur. Bien que le vétéran soit actuellement sous contrat avec Benfica, The Athletic indique que Pérez l'a désigné comme la cible principale pour prendre les rênes de l'équipe première cet été.
Cette option intervient alors que le club cherche un entraîneur expérimenté capable de stabiliser un projet encore en quête de régularité. Mourinho, qui a déjà dirigé les Merengues de 2010 à 2013, entretient toujours des liens étroits avec Pérez. Sa disponibilité serait facilitée par une clause spécifique de son contrat avec Benfica : selon certaines sources, il pourrait être libéré contre une indemnité d’environ 3 millions d’euros dans les dix jours suivant la fin de la saison.
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Perez désigne le successeur d'Arbeloa
Cette démarche fait suite aux doutes sur l’avenir d’Arbeloa au poste d’entraîneur principal du Real Madrid. Nommé en janvier 2026 pour succéder à Xabi Alonso, l’ancien défenseur n’a pas réussi à redresser la barre. Alors que le club s’apprête à boucler une deuxième saison blanche, Florentino Pérez cherche un profil de premier plan capable de raviver l’esprit de compétition.
Si l’ancien défenseur reste respecté au sein de la maison blanche, la direction estime que l’équipe première a besoin d’une main plus experte pour accompagner la transition des jeunes talents vers le très haut niveau. Pérez voit dans l’approche psychologique et dans l’exigence sans compromis de Mourinho le remède idéal au manque actuel de combativité. Le président pilote personnellement le processus de recrutement, comme il l’a déjà fait dans les moments de forte pression.
L'héritage durable de Mourinho à Madrid
Lors de son premier passage en Espagne, José Mourinho avait mis fin à la domination du FC Barcelone de Pep Guardiola en remportant la Liga 2011-2012 avec un record de 100 points et 121 buts marqués. Son mandat, caractérisé par un jeu agressif axé sur la contre-attaque et une grande force mentale, a permis au Real Madrid d'atteindre trois demi-finales consécutives de la Ligue des champions. Malgré un départ controversé en 2013, de nombreux supporters considèrent son mandat comme un tournant qui a permis au Real Madrid de retrouver son statut de puissance mondiale.
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D’autres prétendants sont également en lice.
La décision finale concernant le prochain entraîneur du Real Madrid devrait être annoncée peu après la fin des championnats nationaux. Arbeloa devrait superviser les derniers matchs avant l’annonce officielle du nouveau dirigeant, même si Mourinho ne fait pas l’unanimité au sein du staff technique. Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni est également pressenti, tout comme Sebastian Hoeness, actuellement à la tête de Stuttgart, tandis que The Athletic indique que Mauricio Pochettino, ex-coach de l’équipe nationale des États-Unis, est aussi étudié au Bernabéu.