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England line up vs DR CongoGetty
Thomas Hindle

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Le retour de Declan Rice est une évidence, mais qui occupera les ailes ? Voici comment l'Angleterre DOIT s'aligner face à la RD Congo pour entamer les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026

Analysis
Angleterre
T. Tuchel
FEATURES
Angleterre vs RD Congo
RD Congo
Coupe du monde
D. Rice
B. Saka
J. Bellingham

Malgré un parcours perfectible, l’Angleterre a rempli son objectif : terminer en tête de son groupe et s’offrir un seizième de finale à sa portée. Elle défiera la RD Congo à Atlanta mercredi, après avoir finalement dominé le Panama lors de son dernier match. Mais, entre blessures et fatigue, le onze que alignera Thomas Tuchel reste incertain à l’aube de la phase à élimination directe.

Mais l’heure des rotations a sonné. Tuchel a passé les trois premiers matchs du tournoi à peaufiner de petits ajustements, voire à tenter une ou deux expériences. Bukayo Saka n’était pas prêt ? Noni Madueke ferait l’affaire. Indécis entre Anthony Gordon et Marcus Rashford ? Alternez-les. À court d’arrière droit à cause d’un manque de prévoyance assez flagrant dans la constitution de l’effectif ? Eh bien…

Désormais en phase à élimination directe, les expérimentations sont à proscrire et les risques rarement rentables. Tuchel doit donc aligner son meilleur onze et le faire jouer ensemble pour créer une dynamique décisive dans cette Coupe du monde.

La bonne nouvelle, c’est que l’on a déjà une idée assez précise de ce que cela donne. Sept joueurs de champ s’imposent d’eux-mêmes, mais des incertitudes subsistent à droite de la défense et sur les deux ailes. Pas de décision explosive à prendre, donc, mais GOAL vous dévoile la composition que Tuchel devrait aligner lorsque l’Angleterre défiera la RD Congo en seizièmes de finale de la Coupe du monde…

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien : Jordan Pickford

    En réalité, Jordan Pickford peine encore à retrouver son meilleur niveau dans les cages. Le gardien d’Everton n’a guère été sollicité face au Panama, puis n’a pas eu d’arrêt à effectuer contre le Ghana. Sa seule intervention notable lors des deux dernières sorties a été un dégagement mal jugé, qui a failli provoquer un coup franc dangereux et un carton rouge.

    Sera-t-il davantage mis à l’épreuve cette fois-ci ? Certes, le Congo n’est pas une puissance offensive, mais cette équipe sait construire des contre-attaques rapides et il y aura sans doute des moments où l’Angleterre pourra se montrer vulnérable. Quoi qu’il en soit, Pickford reste le numéro 1 et il ne devrait pas rester simple spectateur bien longtemps.

    • Publicité
  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB : Djed Spence

    La situation s’annonce délicate sur le flanc droit de la défense. Si l’Angleterre se qualifie, Reece James devrait logiquement entrer en jeu plus tard dans la compétition. Mais la blessure à la cheville de Jarell Quansah complique une nouvelle fois les plans de Tuchel. Le sélectionneur ne dispose plus que de son quatrième choix au poste d’arrière droit, Tino Livramento ayant déjà été renvoyé chez lui en raison d’une lésion.

    Il s’agit de Djed Spence, déjà titularisé avec l’Angleterre cet été, mais à gauche. Ce changement impose donc un léger remaniement tactique : Spence à droite et Nico O’Reilly maintenu à gauche, malgré certaines lacunes défensives.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Défenseur central : Marc Guehi

    Sinon, il s'agit surtout de privilégier la simplicité en défense. John Stones a eu la confiance de l'entraîneur lors du premier match du tournoi, mais il semblait n'être qu'en phase de retour à son meilleur niveau. Il est difficile de retrouver sa forme en plein cœur d'une compétition comme celle-ci, et Tuchel a pris la décision impitoyable, bien que sensée, d'aligner Marc Guehi.

    Même s’il n’a pas été étincelant, l’ancien défenseur de Crystal Palace a rempli son rôle avec efficacité. Une performance sans éclat mais fiable, qui en fait l’option la plus sûre pour l’instant.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    Défenseur central : Ezri Konsa

    La situation est pratiquement la même pour le partenaire de Guehi en défense centrale. Est-ce qu’Ezri Konsa a été infaillible en défense ? Non. Mais il reste la meilleure option disponible, et la plus sûre aussi. Même s’il a connu un ou deux moments de faiblesse face au Ghana, il demeure un défenseur de premier plan.

    D’autres solutions existent, à l’image de Trevoh Chalobah, mais opter pour un changement à ce stade constituerait un pari trop risqué. L’Angleterre a trouvé son duo. Il serait sage de s’y tenir.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB : Nico O’Reilly

    O'Reilly ne semble pas être la priorité de Tuchel. Après une prestation en demi-teinte contre la Croatie en match d'ouverture, il a été écarté du onze pour la deuxième rencontre. Une décision peut-être sévère, mais l'Angleterre a paru plus solide défensivement sans lui. Après tout, O'Reilly reste un milieu offensif reconverti.

    Reste que son apport offensif demeure précieux : il a ainsi offert une passe décisive avant le deuxième but contre le Panama, et sa capacité à relancer depuis l’arrière peut s’avérer décisive en transition. Un pari mesuré pour Tuchel, mais un pari nécessaire.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM : Elliot Anderson

    Un choix évident au milieu de terrain. D'après plusieurs sources, Elliot Anderson aurait ressenti de légères tensions musculaires après le deuxième match de groupe de l'Angleterre, mais il a tout de même été aligné d'entrée pour le troisième.

    À 23 ans, il a disputé pratiquement toutes les minutes cet été, et rien ne laisse penser que cette série ne se poursuivra pas, même si le milieu de terrain anglais n'a pas encore trouvé ses marques.

  • Declan Rice England 2026 World CupGetty

    CM : Declan Rice

    Declan Rice est resté sur le banc tout au long du match contre le Panama, et c’est une bonne chose. Le milieu de terrain d’Arsenal, qui traîne une blessure depuis plusieurs mois, avait encaissé un coup lors de la rencontre précédente ; aucune raison donc de prendre le risque de l’aligner dans une rencontre nécessitant davantage de punch offensif. Il s’est toutefois entraîné cette semaine, et Tuchel a confirmé qu’il serait titulaire.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM : Jude Bellingham

    Doit-on vraiment en faire tout un plat ? Jude Bellingham est, de loin, le meilleur joueur anglais de cette Coupe du monde jusqu’ici, et l’écart est significatif. Quand il est sur le terrain, l’Angleterre est meilleure. C’est aussi simple que ça.

    La question est la suivante : à quel poste l’aligner exactement ? Contre le Panama, il a été positionné dans un rôle légèrement plus reculé et a brillé. Ce match pourrait-il être l’occasion de le faire reculer davantage et de faire monter Rice ? C’est à Tuchel d’en décider, mais, quoi qu’il arrive, Bellingham est le meilleur joueur de l’équipe.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ailier droit : Bukayo Saka

    Bukayo Saka n'est pas encore à 100 %. Du moins, c'est l'impression qu'il donne. Il lui manque parfois cette explosivité, et ses feintes, ses changements de direction et ses pivots ne sont plus aussi tranchants qu'avant. Il est en train de retrouver son niveau, et il tente de le faire en plein milieu d’un tournoi majeur. C’est beaucoup lui demander. Mais il est aussi trop bon pour ne pas figurer dans le onze. Donc, oui, il doit être titulaire, même si cela ne dure que 45 bonnes minutes. Alignez-le.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Attaquant : Harry Kane

    Certains estiment que l’Angleterre s’appuie trop sur Harry Kane. C’est infondé. Sur le papier, il est le meilleur joueur de la sélection anglaise et le favori pour le Ballon d’Or. Il est donc logique qu’il soit incontournable. Il devrait d’ailleurs augmenter son total de buts face à la RD Congo, lui qui a déjà brillé lors de la phase de poules.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ailier gauche : Marcus Rashford

    Avant le tournoi, le poste de titulaire sur l’aile gauche se jouait entre Anthony Gordon et Marcus Rashford. Aucun des deux n’a toutefois réussi à s’imposer.

    Gordon a livré une prestation correcte durant environ soixante minutes contre la Croatie, avant que Rashford, entré en jeu, ne trouve le chemin des filets. Le nouveau joueur du FC Barcelone a ensuite été reconduit d’entrée face au Ghana, sans toutefois peser suffisamment sur le jeu. Plus récemment, Rashford a été aligné titulaire, mais ses choix ont parfois manqué de justesse.

    Pourtant, Rashford devrait conserver sa place, ne serait-ce que parce qu’il a apporté davantage d’idées offensives que Gordon. Il ne serait toutefois pas surprenant que Tuchel fasse le choix inverse.

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