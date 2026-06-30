Le retour de Declan Rice est une évidence, mais qui occupera les ailes ? Voici comment l'Angleterre DOIT s'aligner face à la RD Congo pour entamer les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026

Mais l’heure des rotations a sonné. Tuchel a passé les trois premiers matchs du tournoi à peaufiner de petits ajustements, voire à tenter une ou deux expériences. Bukayo Saka n’était pas prêt ? Noni Madueke ferait l’affaire. Indécis entre Anthony Gordon et Marcus Rashford ? Alternez-les. À court d’arrière droit à cause d’un manque de prévoyance assez flagrant dans la constitution de l’effectif ? Eh bien…

Désormais en phase à élimination directe, les expérimentations sont à proscrire et les risques rarement rentables. Tuchel doit donc aligner son meilleur onze et le faire jouer ensemble pour créer une dynamique décisive dans cette Coupe du monde.

La bonne nouvelle, c’est que l’on a déjà une idée assez précise de ce que cela donne. Sept joueurs de champ s’imposent d’eux-mêmes, mais des incertitudes subsistent à droite de la défense et sur les deux ailes. Pas de décision explosive à prendre, donc, mais GOAL vous dévoile la composition que Tuchel devrait aligner lorsque l’Angleterre défiera la RD Congo en seizièmes de finale de la Coupe du monde…