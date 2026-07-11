En comparant les éditions 2022 et 2026 de l’équipe du Maroc, un élément clé ressort : le choix des entraîneurs, Walid Regragui hier et Mohamed Wahbi aujourd’hui.

En 2022, Walid Regragui avait axé son équipe sur un bloc bas et compact, priorisant l’absence de but encaissé avant de frapper en contre-attaques fulgurantes.

Les « Lions de l’Atlas » ont ainsi gardé leurs cages inviolées face à deux des meilleures équipes mondiales en phase à élimination directe : match nul 0-0 contre l’Espagne, suivi d’une qualification aux tirs au but, puis victoire 1-0 face au Portugal.

Même lors de la défaite en demi-finale contre la France (0-2), les Bleus ont peiné à se créer des occasions face au gardien Yassine Bounou, tandis que le Maroc a plusieurs fois frôlé l’ouverture du score.

Sous la direction de Mohamed Wahbi, la donne a changé : le sélectionneur a opté pour un jeu plus offensif, axé sur la possession et des attaques structurées.

Cette approche, toutefois, s’est révélée déficiente défensivement : l’équipe a souvent peiné à protéger les cages de Yassine Bounou, encaissant même deux buts face à Haïti lors de la phase de groupes.

Contre la France, son approche offensive n’a pas suffi pour rivaliser avec les Bleus, et le verrou défensif a cédé d’emblée : la sélection marocaine a rapidement été submergée par les assauts répétés sur le but de Bono.

La principale leçon que Mohamed Wahbi doit tirer est donc de s’inspirer à nouveau de la méthode de Walid Regragui, ou tout au moins de corriger les failles de son approche, pour mieux protéger l’arrière-garde dans les prochaines échéances.