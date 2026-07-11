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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Le retour d’El-Rakrak et la quête d’un sauveur… Comment la sélection marocaine peut-elle tirer profit de la Coupe du monde 2026 ?

FEATURES
Maroc
France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde
M. Ouahbi
W. Regragui
Maroc
France
Espagne
É.-U.

Les « Lions de l'Atlas » ont été éliminés de la Coupe du monde dès les quarts de finale.

Le parcours historique de la sélection marocaine lors de la Coupe du monde 2026 aurait pu aller encore plus loin s'il n'y avait pas eu cette confrontation avec l'une des équipes les plus redoutables de l'histoire du football.

Les Lions de l’Atlas ont quitté la compétition en quarts de finale, jeudi dernier, après une défaite 2-0 face à la France, et n’ont donc pas pu rééditer leur performance de 2022, où ils avaient terminé quatrièmes.

  • Le retour d’Al-Rakrak

    En comparant les éditions 2022 et 2026 de l’équipe du Maroc, un élément clé ressort : le choix des entraîneurs, Walid Regragui hier et Mohamed Wahbi aujourd’hui.

    En 2022, Walid Regragui avait axé son équipe sur un bloc bas et compact, priorisant l’absence de but encaissé avant de frapper en contre-attaques fulgurantes.

    Les « Lions de l’Atlas » ont ainsi gardé leurs cages inviolées face à deux des meilleures équipes mondiales en phase à élimination directe : match nul 0-0 contre l’Espagne, suivi d’une qualification aux tirs au but, puis victoire 1-0 face au Portugal.

    Même lors de la défaite en demi-finale contre la France (0-2), les Bleus ont peiné à se créer des occasions face au gardien Yassine Bounou, tandis que le Maroc a plusieurs fois frôlé l’ouverture du score.

    Sous la direction de Mohamed Wahbi, la donne a changé : le sélectionneur a opté pour un jeu plus offensif, axé sur la possession et des attaques structurées.

    Cette approche, toutefois, s’est révélée déficiente défensivement : l’équipe a souvent peiné à protéger les cages de Yassine Bounou, encaissant même deux buts face à Haïti lors de la phase de groupes.

    Contre la France, son approche offensive n’a pas suffi pour rivaliser avec les Bleus, et le verrou défensif a cédé d’emblée : la sélection marocaine a rapidement été submergée par les assauts répétés sur le but de Bono.

    La principale leçon que Mohamed Wahbi doit tirer est donc de s’inspirer à nouveau de la méthode de Walid Regragui, ou tout au moins de corriger les failles de son approche, pour mieux protéger l’arrière-garde dans les prochaines échéances.

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  • À la recherche d’un sauveur

    Le problème ne se limitait pas à la défense : l’attaque était tout aussi inefficace. Malgré le style de jeu de Wahbi, axé sur la possession, l’entraîneur marocain n’a pas trouvé de joueur capable de concrétiser cette maîtrise en buts.

    Wahbi a donc aligné le meneur de jeu Ismail Sibari comme faux neuf tout au long du tournoi, exploitant sa seule qualité : la capacité à lancer des passes longues puis à les suivre intelligemment derrière la ligne défensive.

    Malgré l’efficacité ponctuelle de cette approche, matérialisée par trois réalisations de Sibari, la formule n’était ni optimale ni adaptée : les « Lions » avaient manifestement besoin d’un attaquant puissant, capable de gagner ses duels, qu’ils soient au sol ou dans les airs, et de convertir les occasions en buts.

    Ayub El Kaabi possédait certes ces atouts, mais n’a pas réussi à convaincre Wahbi, tandis que Sofiane Rahimi ne répondait pas à ce profil, laissant l’attaque marocaine en difficulté dans bien des situations.

    Mohamed Wahbi et son staff technique doivent donc redoubler d’efforts pour dénicher un véritable avant-poste, capable de mener l’attaque des Lions lors des prochaines échéances.

  • Projet à long terme

    Avant de partir à la recherche d’un attaquant capable d’assurer l’efficacité offensive de la sélection marocaine, Walid Regragui doit d’abord garantir sa propre disponibilité pour les prochaines échéances, afin d’éviter que ne se reproduise le scénario vécu avec Walid El-Rakrak.

    L’ancien sélectionneur avait quitté son poste environ trois mois avant la phase finale de la Coupe du monde 2026, semant une instabilité technique au sein du groupe, d’autant plus que Wahbi venait d’intégrer plusieurs nouveaux joueurs.

    Son départ avait été précipité par la défaite en finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 contre le Sénégal, avant que le titre ne soit réattribué deux mois plus tard à la suite d’une décision disciplinaire. Une situation à laquelle Wahbi pourrait lui-même être confronté.

    La sélection marocaine disputera deux éditions de la Coupe d’Afrique des nations avant la Coupe du monde 2030, ce qui expose Wahbi à un risque de limogeage si les résultats ne sont pas satisfaisants, tant pour la Fédération marocaine de football que pour les supporters.

    La Fédération marocaine devra tirer les enseignements de l’épisode El-Rakrakhi et offrir à Wahbi une sécurité de poste jusqu’à la Coupe du monde 2030, d’autant que le tournoi se tiendra au Maroc, conjointement avec l’Espagne et le Portugal.

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  • La « Révolution des Jeunes », terme désormais entré dans le lexique footballistique, désigne le renouvellement générationnel d’un effectif.

    Le principal bénéfice de cette Coupe du monde réside dans la forte baisse de la moyenne d’âge de la sélection marocaine, conséquence directe des choix audacieux de Mohamed Wahbi.

    Avec une moyenne d’âge de 26,38 ans, le Maroc présentait le troisième effectif le plus jeune de la Coupe du monde 2026, derrière la Côte d’Ivoire et l’Équateur.

    Plusieurs jeunes talents se sont illustrés au sein de la sélection marocaine, à l’image du milieu de terrain Ayoub Bouadi, 18 ans, de Bilal El Khannous, de Chamseddine Talbi, de Chadi Riad, de Samir El Mrabet et d’Anas Salah Eddine.

    Si leur apport n’a pas encore été déterminant lors de cette Coupe du monde, leur influence devrait s’affirmer d’ici à la Coupe du monde 2030.

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