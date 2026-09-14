Al-Obaidi n'a pas été le seul joueur d'Al-Hilal à rappeler au public saoudien un célèbre footballeur étranger, puisque Ahmed Hamza Ali a fait de même, après le quatrième but qu'il a inscrit dans les filets de Neom.

Ce but, survenu à la 84e minute, était exceptionnel : Ahmed Hamza a réussi à percer les défenses de Neom en dribblant plusieurs joueurs, après un départ magnifique du milieu de terrain, avant de loger le ballon au fond des filets.

Hamza a ravivé les souvenirs du but historique de la légende argentine Diego Armando Maradona, lors de la confrontation face à l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde 1986, quand il avait dribblé plusieurs joueurs depuis le milieu de terrain, avant de placer le ballon au fond des filets.

La beauté du but ne s'est pas arrêtée à l'aspect technique, mais a également concerné l'aspect humain, car Ahmed Hamza a tenu à adresser un message de soutien au milieu de terrain portugais Ruben Neves, star de l'équipe première, après avoir célébré le but à sa manière.

Neves avait vécu une situation difficile, samedi dernier, lors de la victoire de l'équipe première d'Al-Hilal contre Al-Taawoun sur le score de six buts à zéro, lors de la septième journée de la Roshn Saudi League.

La rencontre a été marquée par un comportement regrettable, après que certains supporters d'Al-Taawoun ont scandé le nom du défunt Diogo Jota, ancien joueur de Liverpool, décédé à la suite d'un tragique accident l'an dernier, dans le but de provoquer son ami portugais Ruben Neves.

Ahmed Hamza a tenu à réconforter la star de l'équipe première et à lui témoigner sa solidarité, à travers sa célébration, faisant de ce but l'un des plus beaux de la Joy Elite League, aussi bien sur le terrain qu'en dehors.