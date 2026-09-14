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لؤي العبيدي لاعب فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account

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Le retour d'Amaury avec Al-Hilal : les 5 meilleures stars de la quatrième journée de la Joy Elite League

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21
Al Hilal U21
Arabie saoudite

Des talents qui se sont imposés dans le championnat saoudien des moins de 21 ans

Plusieurs jeunes talents ont fortement attiré l'attention lors de la quatrième journée de la Joy Elite League (le championnat saoudien des moins de 21 ans), grâce aux contributions remarquables qu'ils ont apportées à leurs équipes.

Onze matches se sont déroulés sur deux jours, lors de la quatrième journée de la Joy Elite League, qui a été le théâtre de l'éclat de nombreux jeunes talents.

  • Amaury Al-Hilal

    Il ne fait aucun doute que la vedette numéro un de cette journée fut le Tunisien Loui Labidi, l'attaquant d'Al-Hilal, qui a réussi à revenir imposer son nom dans le championnat saoudien des moins de 21 ans, grâce à ses buts décisifs.

    Labidi a inscrit deux buts qui ont mené Al-Hilal à la victoire face à Neom sur le score de 4-0, dimanche soir, sur la pelouse du « Zaïm », dans la capitale saoudienne Riyad.

    Le jeune attaquant tunisien a démontré une capacité particulière à marquer du pied gauche sous tous les angles possibles, sans oublier sa participation à la construction du jeu depuis le milieu de terrain, comme il l'a fait sur le premier but.

    Alors que tout le monde pensait que le rôle de Labidi avait décliné, après le brio de son coéquipier Turki Al-Ghamil lors des deux premières journées avec 3 buts inscrits, l'attaquant tunisien a répondu à tous, non pas avec ses mots, mais avec ses buts et ses contributions.

    Labidi a rappelé à tous son brio remarquable la saison dernière, qui avait poussé les analystes à le comparer à l'ancien attaquant italien Amauri.

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  • Maradona d'Al-Hilal

    Al-Obaidi n'a pas été le seul joueur d'Al-Hilal à rappeler au public saoudien un célèbre footballeur étranger, puisque Ahmed Hamza Ali a fait de même, après le quatrième but qu'il a inscrit dans les filets de Neom.

    Ce but, survenu à la 84e minute, était exceptionnel : Ahmed Hamza a réussi à percer les défenses de Neom en dribblant plusieurs joueurs, après un départ magnifique du milieu de terrain, avant de loger le ballon au fond des filets.

    Hamza a ravivé les souvenirs du but historique de la légende argentine Diego Armando Maradona, lors de la confrontation face à l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde 1986, quand il avait dribblé plusieurs joueurs depuis le milieu de terrain, avant de placer le ballon au fond des filets.

    La beauté du but ne s'est pas arrêtée à l'aspect technique, mais a également concerné l'aspect humain, car Ahmed Hamza a tenu à adresser un message de soutien au milieu de terrain portugais Ruben Neves, star de l'équipe première, après avoir célébré le but à sa manière.

    Neves avait vécu une situation difficile, samedi dernier, lors de la victoire de l'équipe première d'Al-Hilal contre Al-Taawoun sur le score de six buts à zéro, lors de la septième journée de la Roshn Saudi League.

    La rencontre a été marquée par un comportement regrettable, après que certains supporters d'Al-Taawoun ont scandé le nom du défunt Diogo Jota, ancien joueur de Liverpool, décédé à la suite d'un tragique accident l'an dernier, dans le but de provoquer son ami portugais Ruben Neves.

    Ahmed Hamza a tenu à réconforter la star de l'équipe première et à lui témoigner sa solidarité, à travers sa célébration, faisant de ce but l'un des plus beaux de la Joy Elite League, aussi bien sur le terrain qu'en dehors.

  • Abdulrahman Al-Ruwaili

    Dans une autre rencontre, c'est le pied gauche qui a eu le dernier mot, par l'intermédiaire d'Abdulrahman Al-Ruwaili, lorsqu'il a mené son équipe, Al-Ettifaq, à la victoire face à Al-Wehda sur un score de six buts à zéro.

    Malgré cette victoire par 6 buts, Al-Ruwaili a été le seul joueur d'Al-Ettifaq à inscrire un doublé, les deux réalisations étant signées de son pied gauche qu'il a utilisé avec brio, que ce soit de l'intérieur du pied pour le deuxième but, ou de l'extérieur pour le cinquième.

    Al-Ruwaili a fait preuve d'une belle capacité à bien choisir son placement, que ce soit au cœur de la mêlée, comme lors de son premier but, ou grâce à ses percées dans les espaces libres, comme il l'a fait pour son deuxième but.

    Certes, Al-Ruwaili a marqué pour la première fois cette saison en Roshn Saudi League, mais sa prestation face à Al-Wehda amène beaucoup de monde à en attendre davantage lors des prochaines journées.

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  • Mohamed Al Aissi

    Dans ce même match, Mohammed Al-Issa a inscrit le sixième but de l'équipe d'Al-Ettifaq, poursuivant ainsi sa série historique lors de la saison en cours de la Joy Elite League.

    Le but est survenu à la 71e minute de jeu, lorsqu'il a dribblé des joueurs d'Al-Wehda de manière splendide, avant de placer le ballon au fond des filets, d'une façon qui rappelle ce que réalise parfois la légende argentine Lionel Messi.

    Al-Issa a marqué lors du quatrième match consécutif en Joy Elite League, s'emparant seul d'un record historique, puisqu'il est le seul joueur à avoir marqué lors de toutes les journées de l'édition actuelle de la compétition.

    L'attaquant d'Al-Ettifaq a atteint son septième but lors de la saison en cours du championnat saoudien des moins de 21 ans, continuant de creuser l'écart en tête du classement des buteurs devant Ziad Aba, la star d'Al-Ahli, et Jefferson Ramos, l'attaquant d'Al-Fateh, qui occupent la deuxième place avec 4 buts.

    Il convient de rappeler qu'Al-Ettifaq possède la meilleure attaque de la Joy Elite League après quatre journées, ayant inscrit 20 buts, soit une moyenne de 5 buts par match, dont 7 ont été marqués par Mohammed Al-Issa, soit une proportion supérieure à 33 %.

  • Ammar Al-Ghamdi

    Et l'on ne peut évoquer le pied gauche sans qu'Ammar Al-Ghamdi, l'attaquant d'Al-Ittihad, ne s'illustre, lui qui est l'un des meilleurs joueurs de ce pied dans la Saudi Pro League.

    Al-Ghamdi a inscrit le deuxième but qui a scellé la victoire d'Al-Ittihad face à Al-Qadsiah sur le score de 2-0, lors du choc de la quatrième journée du championnat.

    Le talent d'Al-Ghamdi ne s'est pas seulement manifesté dans la finition, mais aussi dans la manière qui a précédé la mise du ballon au fond des filets, l'attaquant d'Al-Ittihad ayant combiné plusieurs habiletés en une seule action.

    Tout a commencé par une réception remarquable d'un ballon en profondeur, avant de prendre de vitesse le latéral d'Al-Qadsiah, puis d'exploiter sa puissance physique pour protéger le ballon, avant de dribbler un autre défenseur et de démontrer ses qualités de finisseur en logeant le ballon au fond des filets.

    De cette manière exemplaire, Ammar Al-Ghamdi a marqué lors du troisième match consécutif, entamant ainsi la course au titre de meilleur buteur de la Saudi Pro League, comme il l'avait fait la saison dernière.

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