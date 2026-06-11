« Le reste de ton équipe, c’est de la merde ! » : Manchester United tancé par David Seaman, qui estime que Bruno Fernandes est « facile » à contenir

Si ses statistiques individuelles sont impressionnantes malgré la saison chaotique de Manchester United, de nombreux observateurs estiment qu’il mérite le titre. Seaman nuance toutefois son apport et rappelle qu’un tel trophée devrait toujours récompenser un champion.

Interrogé par Betway, l’ancien gardien a expliqué : « Bruno a bien joué, mais Manchester United était loin d’être performant en début de saison. Il est plus facile de briller quand le reste de l’équipe est en difficulté, et c’était le cas. En revanche, avec [David] Raya, [Declan] Rice et Gabriel, l’ensemble de l’équipe est au niveau, et pourtant ils continuent de se démarquer. De plus, ils ont remporté un titre. Pour moi, le Joueur de l’année doit émerger d’une équipe gagnante. »