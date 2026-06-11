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« Le reste de ton équipe, c’est de la merde ! » : Manchester United tancé par David Seaman, qui estime que Bruno Fernandes est « facile » à contenir
Fernandes brille malgré les difficultés de Manchester United
Malgré les difficultés rencontrées par Manchester United pendant la majeure partie de la saison 2025-2026, Bruno Fernandes a terminé en tête du classement des passeurs de la Premier League avec 21 passes décisives, établissant ainsi un nouveau record sur une seule saison. Ses performances régulières ont été cruciales dans le redressement des Red Devils sous la houlette de Michael Carrick, permettant au club de terminer à la troisième place et de retrouver la Ligue des champions. Le milieu portugais a été récompensé par les titres de Joueur de la saison, Meilleur meneur de jeu et Footballeur de l’année décerné par la FWA.
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Seaman étrille une équipe de Manchester United « minable »
Si ses statistiques individuelles sont impressionnantes malgré la saison chaotique de Manchester United, de nombreux observateurs estiment qu’il mérite le titre. Seaman nuance toutefois son apport et rappelle qu’un tel trophée devrait toujours récompenser un champion.
Interrogé par Betway, l’ancien gardien a expliqué : « Bruno a bien joué, mais Manchester United était loin d’être performant en début de saison. Il est plus facile de briller quand le reste de l’équipe est en difficulté, et c’était le cas. En revanche, avec [David] Raya, [Declan] Rice et Gabriel, l’ensemble de l’équipe est au niveau, et pourtant ils continuent de se démarquer. De plus, ils ont remporté un titre. Pour moi, le Joueur de l’année doit émerger d’une équipe gagnante. »
« Raya méritait le premier prix », assure une ancienne star de l’équipe d’Angleterre.
Seaman a encensé l’effectif actuel d’Arsenal, fraîchement couronné champion de Premier League. Il a placé le gardien Raya parmi les grands prétendants aux récompenses individuelles, rappelant que les gardiens sont pourtant rarement distingués. Selon lui, l’Espagnol est sur la voie des plus grands noms du club.
Interrogé sur le titre de Joueur de l’année, l’ancien international anglais a déclaré : « Pour moi, c’est très serré entre Declan Rice et David Raya. Les gardiens ne remportent généralement pas ce genre de récompense, mais je pense que la lutte sera rude entre Bruno Fernandes et Declan. David, lui, a encore été incroyable cette saison. Il a réalisé des arrêts décisifs à des moments cruciaux. Je me souviens notamment de sa parade contre Brighton, tout simplement exceptionnelle. »
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Bruno brigue le titre de la Coupe du monde
Après une saison nationale exceptionnelle, Bruno Fernandes espère reproduire la même influence sous le maillot portugais lors de la Coupe du monde. Le Portugal, où il est un élément clé, rencontrera Curaçao, l’Ouzbékistan puis la Colombie au premier tour, dont le coup d’envoi est fixé à jeudi.
De son côté, Raya entend prolonger son sacre en Premier League par un nouveau titre international : l’Espagne, championne d’Europe 2024, sera opposée au Cap-Vert, à l’Arabie saoudite et à l’Uruguay.