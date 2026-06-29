Selon BBC Sport, Arsenal a perdu un autre membre clé de l’équipe d’Arteta cet été : Allen, le responsable des sciences du sport et de la performance. Ce départ traduit un renouvellement majeur des instances dirigeantes dans l’ombre du club londonien, alors que les Gunners peaufinent leur stratégie en matière de disponibilité des joueurs et de préparation physique.

Ce départ fait suite au licenciement surprise du médecin-chef, le Dr Zafar Iqbal, le mois dernier, et souligne un nouveau départ très médiatisé au sein de l’équipe technique de Mikel Arteta. Arrivé en provenance d’Aston Villa en 2017, Allen met ainsi fin à un mandat de neuf ans à l’Emirates Stadium, une période qui a couvert les derniers jours de l’ère Arsène Wenger et l’intégralité du règne d’Arteta.