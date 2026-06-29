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Le responsable des sciences du sport d'Arsenal quitte ses fonctions à la suite d'un audit interne, dans le cadre du remaniement continu de l'encadrement technique de Mikel Arteta
Un départ très médiatisé à l'Emirates
Selon BBC Sport, Arsenal a perdu un autre membre clé de l’équipe d’Arteta cet été : Allen, le responsable des sciences du sport et de la performance. Ce départ traduit un renouvellement majeur des instances dirigeantes dans l’ombre du club londonien, alors que les Gunners peaufinent leur stratégie en matière de disponibilité des joueurs et de préparation physique.
Ce départ fait suite au licenciement surprise du médecin-chef, le Dr Zafar Iqbal, le mois dernier, et souligne un nouveau départ très médiatisé au sein de l’équipe technique de Mikel Arteta. Arrivé en provenance d’Aston Villa en 2017, Allen met ainsi fin à un mandat de neuf ans à l’Emirates Stadium, une période qui a couvert les derniers jours de l’ère Arsène Wenger et l’intégralité du règne d’Arteta.
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Un audit interne entraîne des changements radicaux
Cette décision de remanier un personnel pourtant bien établi a été prise après que la direction du club a lancé un examen interne rigoureux de son bilan récent en matière de blessures. Confrontés à des problèmes physiques persistants affectant plusieurs joueurs clés, les dirigeants d’Arsenal se sont sentis obligés de réévaluer leurs stratégies préventives. Pour mener cette enquête, Arteta a fait appel à une connaissance de confiance – le kinésithérapeute espagnol Joaquín Acedo – afin de réaliser un bilan indépendant et exhaustif.
Les saisons précédentes ont montré à quel point l’absence de joueurs clés pouvait compromettre les ambitions du club en matière de titres, poussant la direction à vouloir hisser ses départements médicaux et de sciences du sport au plus haut niveau. Malgré les récents succès en Premier League, l’exigence physique d’une saison éprouvante a mis en évidence un besoin de modernisation et d’un regard neuf sur la condition physique de l’effectif.
De nouveaux départs d’entraîneurs ont été officialisés.
Allen n’est pas la seule figure influente à quitter le nord de Londres ; Sam Wilson, autre membre très apprécié du staff technique de l’équipe première, s’en va lui aussi. En tant que préparateur physique en chef, Wilson met fin à un parcours remarquable de 12 ans au sein des Gunners. Selon *The Telegraph*, il devrait désormais poursuivre sa carrière dans un club européen.
L’approche tactique très intense d’Arteta, associée à sa préférence pour une rotation de l’effectif plus serrée que celle de nombreux rivaux, intensifie naturellement les exigences physiques imposées à ses joueurs. Par conséquent, le club tient à mettre en œuvre toutes les mesures préventives possibles pour réduire les risques de blessures. Les limites de cette intensité ont été exposées la saison passée par plusieurs blessures très médiatisées : Kai Havertz, Bukayo Saka et Martin Ødegaard ont connu de longues périodes d’indisponibilité, tandis que Jurrien Timber n’a pas pu récupérer à temps pour la finale de la Ligue des champions et a finalement manqué la Coupe du monde.
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Arteta réclame davantage d'ambition
Arsenal compte désormais capitaliser sur une saison historique qui lui a permis de remporter son premier titre de Premier League en 22 ans. Les Gunners ont surtout démontré leur capacité à surmonter un passage à vide en fin de championnat, mettant ainsi fin à des années d’échecs en toute fin de parcours. Cependant, leur rêve d’un doublé mémorable, aussi bien national qu’européen, s’est brisé après leur défaite face au PSG en finale de la Ligue des champions.
Menés dès l’entame, ils ont finalement cédé aux tirs au but face au PSG, certains observateurs pointant du doigt leur prudence défensive. Cette défaite a immédiatement relancé le débat sur la nécessité d’ajouter de la qualité dans le dernier tiers – un constat partagé par Arteta, qui a admis la nécessité de décisions fortes pour franchir un nouveau palier. Évoquant les changements à venir, l’entraîneur a déclaré : « Nous allons commencer à prendre des décisions très importantes ; nous voulons passer à un autre niveau. Nous allons devoir faire preuve de cette ambition, car les joueurs en sont tout à fait capables, mais cela exigera de notre part d’être très, très ambitieux, très rapides et très intelligents. »