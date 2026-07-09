⒞Getty Images
Traduit par
Le responsable des arbitres de la FIFA défend la décision d'annuler le but de l'Égypte contre l'Argentine et nie toute influence de Gianni Infantino sur les officiels de la Coupe du monde
Collina répond aux accusations de corruption visant l'Égypte
Collina a affirmé que « personne ne peut remettre en cause l’intégrité » des arbitres du Mondial, après les « allégations infondées » ayant suivi la défaite 3-2 de l’Égypte face à l’Argentine. Dans un communiqué musclé publié à l’issue de la rencontre, la Fédération égyptienne de football (EFA) a réclamé une enquête sur les « deux poids, deux mesures » et les défaillances techniques du système VAR.
« Les débats constructifs sur les décisions d’arbitrage font partie du football, mais les allégations infondées n’ont pas leur place dans notre sport », a-t-il ajouté. « Personne ne peut remettre en cause l’intégrité des arbitres de la Coupe du monde de la FIFA. Quand cela arrive, cela peut entraîner des réactions qui se traduisent par des menaces à leur encontre et à l’encontre de leurs familles. C’est inacceptable. »
- Getty Images Sport
L'indépendance à l'égard de Gianni Infantino est actée
Les retombées de la rencontre ont suscité des allégations de pressions extérieures visant à maintenir les stars du tournoi en lice, après que le président américain Donald Trump a confirmé avoir contribué à lever la suspension de Folarin Balogun pour le match contre la Belgique. Cependant, Collina a rapidement rejeté l’idée selon laquelle le président de la FIFA, Gianni Infantino, aurait influé sur les arbitres. Il a précisé que le département de l’arbitrage fonctionne en totale autonomie afin de garantir l’équité sportive sur chaque terrain.
Collina a ajouté : « De même, personne ne peut prétendre que l’arbitrage de la FIFA puisse être influencé par qui que ce soit, pas même par le président de la FIFA [Gianni Infantino]. Il [Infantino] a toujours manifesté son soutien total à l’équipe d’arbitrage de la FIFA tout en nous faisant confiance pour travailler en toute indépendance. Les arbitres prennent des décisions en toute honnêteté et, tout comme les joueurs et les entraîneurs, ils s’efforcent toujours de faire de leur mieux. »
Tout ce qu’il faut savoir sur la polémique autour de la VAR
La colère de l’Égypte portait principalement sur un but refusé à Mostafa Zico, qui aurait pu changer la donne alors que les Pharaons menaient au score. Collina a expliqué que de nombreux supporters se méprenaient sur le champ d’application du VAR concernant la phase de possession offensive (APP). Il a confirmé que les arbitres avaient eu raison de revenir en arrière et de sanctionner Marwan Attia pour une faute sur Lisandro Martínez commise plus tôt dans l’action.
« Lors du match Argentine-Égypte, le numéro 19 égyptien, Marwan Attia, a clairement marché sur le pied du numéro 6 argentin, Lisandro Martínez », a noté Collina. « Nous estimons qu’une faute reste une faute. Que la faute semble “évidente” ou non, si l’arbitre ne l’a pas vue sur le terrain, le VAR peut intervenir. Il n’y a pas de limite définie concernant ni la distance par rapport au but, ni le laps de temps entre l’incident et le but. »
- AFP
Les accusations de partialité visant Hossam Hassan en faveur de Messi ont été balayées d’un revers de main.
L'entraîneur égyptien Hossam Hassan a vivement critiqué l'arbitrage, estimant que les officiels avaient favorisé les tenants du titre. Il s'est demandé pourquoi une possible faute sur Mohamed Salah dans la surface n'avait pas été sifflée juste avant le but décisif de l'Argentine. Collina a défendu la non-décision sur Salah.
Il a conclu : « Une nouvelle illustration s’est produite en fin de match. L’arbitre et le VAR ont estimé qu’il s’agissait d’un contact de jeu ordinaire entre le numéro 10 égyptien Mohamed Salah et le numéro 9 argentin Julián Álvarez. Bien sûr, certaines décisions comportent une part de subjectivité, mais nous sommes satisfaits de la façon dont ce principe a été appliqué tout au long du tournoi. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles