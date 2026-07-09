Le responsable des arbitres de la FIFA défend la décision d'annuler le but de l'Égypte contre l'Argentine et nie toute influence de Gianni Infantino sur les officiels de la Coupe du monde

Collina a affirmé que « personne ne peut remettre en cause l’intégrité » des arbitres du Mondial, après les « allégations infondées » ayant suivi la défaite 3-2 de l’Égypte face à l’Argentine. Dans un communiqué musclé publié à l’issue de la rencontre, la Fédération égyptienne de football (EFA) a réclamé une enquête sur les « deux poids, deux mesures » et les défaillances techniques du système VAR.

« Les débats constructifs sur les décisions d’arbitrage font partie du football, mais les allégations infondées n’ont pas leur place dans notre sport », a-t-il ajouté. « Personne ne peut remettre en cause l’intégrité des arbitres de la Coupe du monde de la FIFA. Quand cela arrive, cela peut entraîner des réactions qui se traduisent par des menaces à leur encontre et à l’encontre de leurs familles. C’est inacceptable. »