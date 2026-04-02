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Le respect ou les trophées ? Kepa Arrizabalaga et Arsenal montrent comment les promesses peuvent créer de « véritables problèmes »
Le résultat aurait-il été différent avec Raya ?
Il n'y a bien sûr aucune garantie que le résultat final – Arsenal s'étant incliné 2-0 face à City au temple du football anglais – aurait été différent si David Raya, lauréat du Gant d'or, avait été aligné dans les cages.
Il a toutefois été le dernier rempart le plus fiable pendant plusieurs saisons à l'Emirates Stadium et compte 15 clean sheets à son actif en Premier League cette saison. La plupart du temps, il serait le choix numéro un d'Arteta pour tenir les adversaires à distance.
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La rotation est essentielle dans le football moderne
Les exigences du football moderne – compte tenu notamment des calendriers surchargés – imposent toutefois parfois des périodes de repos et une rotation des effectifs. De nombreux entraîneurs choisissent de profiter des rencontres de coupe nationale pour remanier leur effectif et offrir du temps de jeu à ceux qui se trouvent en marge de l'équipe.
Kepa a disputé les six matches d'Arsenal en Carabao Cup lors de la saison 2025-2026, mais il est regrettable qu'il ait choisi la plus grande des scènes pour commettre une erreur flagrante. L'ancien gardien de la Premier League Brad Friedel comprend pourquoi Arteta n'avait d'autre choix que d'aligner son numéro 2 contre City.
Les entraîneurs devraient-ils toujours aligner leur meilleure équipe lors des finales de coupe ?
Interrogé sur la question de savoir si les entraîneurs devraient toujours aligner leur meilleure équipe lors des matchs les plus importants, Friedel – s'exprimant dans le cadre d'un partenariat entre HFM et Arsenal – a déclaré à GOAL : « Je pense que lorsqu’on arrive en finale, on aligne ses meilleurs joueurs, mais c’est difficile, car souvent, quand on recrute des joueurs, notamment des internationaux, et surtout des joueurs de très haut niveau, on leur dit – je ne sais pas si c’était le cas ici – : “Bon, la Coupe de la Ligue est à vous du début à la fin”, ce qui est une bonne chose.
« Et si vous l’avez dit, vous devez les faire jouer jusqu’au bout, car si vous ne le faites pas, vous aurez de réels problèmes d’intégrité au sein de votre équipe. Si vous n’avez jamais dit cela ni promis cela, alors vous pouvez donner le meilleur de vous-même.
« Je ne sais pas ce qui a été dit, donc je ne peux vraiment pas critiquer cette situation, car il se pourrait très bien qu’il ait dit : “C’est votre compétition dès le début de la saison”. Il a peut-être même dit cela à d’autres joueurs de l’équipe. Et s’il a dit cela tout au long de la saison et qu’il s’y est tenu, alors je pense que c’est vraiment une bonne gestion.
« Je sais qu’ils n’ont pas remporté le trophée, je sais qu’une erreur a été commise pendant le match, mais je dis qu’on ne peut pas revenir en arrière à ce moment-là. Mais si vous ne l’avez pas dit, alors je pense que vous donnez le meilleur de vous-même. Et Raya a été exceptionnel. Ils n’ont encaissé que 22 buts toute la saison.
« Mais je comprends aussi les deux points de vue, car il faut bien – remporter la Premier League, c’est un marathon, pas un sprint – et il faut être capable de gérer tous ses joueurs. Si tout le monde ne vous aime pas, ce qui est impossible, au moins tout le monde vous respecte. Et là, vous pouvez faire avancer les choses. »
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Kepa a un rôle à jouer dans la quête de l'Arsenal en Coupe d'Angleterre
La contribution de Kepa à la cause d'Arsenal pour la saison 2025-2026 n'est peut-être pas terminée. Après s'être illustré tout au long d'un parcours fructueux en Coupe de la Ligue, il a également pris place dans les cages lors des matchs de la FA Cup, aidant ainsi les Gunners à se hisser en quarts de finale de cette compétition.
L'équipe d'Arteta s'apprête à affronter Southampton, club de Championship, samedi, avec une nouvelle journée à Wembley à la clé. Kepa devrait à nouveau être mis au repos face aux Saints avant de faire son retour pour un match de Ligue des champions contre le Sporting et les sept rencontres restantes d'une course au titre de Premier League passionnante.