Le respect ou les trophées ? Kepa Arrizabalaga et Arsenal montrent comment les promesses peuvent créer de « véritables problèmes »

Interrogé sur la question de savoir si les entraîneurs devraient toujours aligner leur meilleure équipe lors des matchs les plus importants, Friedel – s'exprimant dans le cadre d'un partenariat entre HFM et Arsenal – a déclaré à GOAL : « Je pense que lorsqu’on arrive en finale, on aligne ses meilleurs joueurs, mais c’est difficile, car souvent, quand on recrute des joueurs, notamment des internationaux, et surtout des joueurs de très haut niveau, on leur dit – je ne sais pas si c’était le cas ici – : “Bon, la Coupe de la Ligue est à vous du début à la fin”, ce qui est une bonne chose.

« Et si vous l’avez dit, vous devez les faire jouer jusqu’au bout, car si vous ne le faites pas, vous aurez de réels problèmes d’intégrité au sein de votre équipe. Si vous n’avez jamais dit cela ni promis cela, alors vous pouvez donner le meilleur de vous-même.

« Je ne sais pas ce qui a été dit, donc je ne peux vraiment pas critiquer cette situation, car il se pourrait très bien qu’il ait dit : “C’est votre compétition dès le début de la saison”. Il a peut-être même dit cela à d’autres joueurs de l’équipe. Et s’il a dit cela tout au long de la saison et qu’il s’y est tenu, alors je pense que c’est vraiment une bonne gestion.

« Je sais qu’ils n’ont pas remporté le trophée, je sais qu’une erreur a été commise pendant le match, mais je dis qu’on ne peut pas revenir en arrière à ce moment-là. Mais si vous ne l’avez pas dit, alors je pense que vous donnez le meilleur de vous-même. Et Raya a été exceptionnel. Ils n’ont encaissé que 22 buts toute la saison.

« Mais je comprends aussi les deux points de vue, car il faut bien – remporter la Premier League, c’est un marathon, pas un sprint – et il faut être capable de gérer tous ses joueurs. Si tout le monde ne vous aime pas, ce qui est impossible, au moins tout le monde vous respecte. Et là, vous pouvez faire avancer les choses. »