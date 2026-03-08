Le remplacement surprenant de Mason Greenwood expliqué par l'entraîneur de Marseille Habib Beye après le but « fantastique » de l'attaquant vedette lors du match de Ligue 1 contre Toulouse

Le moment décisif du match est survenu tôt dans la première mi-temps, lorsque Greenwood a démontré son sens clinique du but. Profitant d'un centre précis d'Igor Paixao, l'attaquant anglais a décoché une frappe magnifique dans la lucarne. Cette finition instinctive a mis en évidence son talent de classe mondiale et justifié sa place de titulaire, donnant à Marseille un avantage crucial.

Cependant, la tension émotionnelle du match a progressivement augmenté, modifiant le paysage tactique. Greenwood s'est retrouvé impliqué dans un affrontement houleux avec Aron Donnum, de Toulouse, ce qui a valu un carton jaune à l'ancien joueur de Manchester United. Beye a réagi rapidement, clairement inquiet que le tempérament de son joueur ne lui vaut une sanction plus sévère.