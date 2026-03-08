AFP
Le remplacement surprenant de Mason Greenwood expliqué par l'entraîneur de Marseille Habib Beye après le but « fantastique » de l'attaquant vedette lors du match de Ligue 1 contre Toulouse
Refonte tactique après le premier but
Le moment décisif du match est survenu tôt dans la première mi-temps, lorsque Greenwood a démontré son sens clinique du but. Profitant d'un centre précis d'Igor Paixao, l'attaquant anglais a décoché une frappe magnifique dans la lucarne. Cette finition instinctive a mis en évidence son talent de classe mondiale et justifié sa place de titulaire, donnant à Marseille un avantage crucial.
Cependant, la tension émotionnelle du match a progressivement augmenté, modifiant le paysage tactique. Greenwood s'est retrouvé impliqué dans un affrontement houleux avec Aron Donnum, de Toulouse, ce qui a valu un carton jaune à l'ancien joueur de Manchester United. Beye a réagi rapidement, clairement inquiet que le tempérament de son joueur ne lui vaut une sanction plus sévère.
Gérer le risque d'un carton rouge
Revenant sur la décision surprenante de remplacer Greenwood par Amine Gouiri juste après la demi-heure de jeu, Beye a admis aux journalistes que ce carton jaune avait fondamentalement changé son plan de jeu. Il ne voulait en aucun cas voir son équipe réduite à dix joueurs alors qu'elle défendait une maigre avance à l'extérieur, préférant privilégier la stabilité défensive plutôt que les exploits individuels.
« Il y a eu cette altercation qui lui a valu un carton jaune, et comme Mason est un joueur instinctif, je ne voulais pas que nous nous retrouvions à 10 dans ce match », a expliqué Beye lors de sa conférence de presse d'après-match. Il a souligné que le remplacement était proactif, ajoutant : « C'est une précaution que j'ai prise à ce moment-là. » Cette approche prudente a permis à Marseille de maintenir son équilibre numérique sous la pression.
Stratégie positionnelle pour la ligne d'attaque
Avant que l'incident disciplinaire ne le contraigne à agir, Beye avait une vision précise du rôle que Greenwood devait jouer face à la défense adverse.
« J'ai placé Mason en attaque, mais je voulais qu'il vienne bloquer le défenseur central gauche et Methalie, afin de libérer de l'espace pour Quinten Timber et Timothy Weah », a-t-il expliqué. Reconnaissant les tendances naturelles du joueur, il a ajouté : « Je savais que Mason n'était pas un joueur qui restait dans l'axe. » Cette fluidité a initialement porté ses fruits, mais le carton jaune a nécessité une adaptation immédiate.
Venger la défaite en coupe et la rotation
Le remplacement à la 66e minute a également été l'occasion de réintégrer Gouiri dans l'équipe première. De retour de blessure, l'international algérien avait besoin de retrouver son rythme de match. « Nous avions prévu de donner 30 minutes à Amine pour lui permettre de revenir. Il a fait deux jours d'entraînement intensif, c'est très positif », a révélé Beye.
Pour conclure son analyse, l'entraîneur a déclaré : « Nous avons bien géré ce moment. Mason a marqué un but fantastique pour nous et je pense que c'est une victoire collective. » Les changements tactiques ont parfaitement fonctionné, Marseille reprenant la troisième place du classement. Cette victoire âprement disputée a surtout permis de prendre sa revanche après la déception de la Coupe de France, où l'équipe avait perdu mercredi dernier aux tirs au but contre Toulouse.
