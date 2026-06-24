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Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
SID

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Le remplaçant est déjà prêt : l'équipe nationale allemande pourrait être contrainte de faire sans un de ses joueurs pour son dernier match de groupe de la Coupe du monde face à l'Équateur

Coupe du monde
Équateur vs Allemagne
Équateur
Allemagne
N. Brown
D. Raum

L'équipe nationale allemande de football devrait être privée du défenseur latéral gauche Nathaniel Brown pour son dernier match de groupe de la Coupe du monde face à l'Équateur.

Mercredi matin (heure locale), le joueur originaire de Francfort a dû déclarer forfait pour la dernière séance d’entraînement avant le départ pour New York/New Jersey, où il doit affronter les Sud-Américains. Brown a préféré effectuer une séance de course à pied légère avec le préparateur physique Krunoslav Banovcic.

  • David Raum est prêt à remplacer Brown. Le joueur de Leipzig n’avait perdu sa place de titulaire au profit de Brown qu’à l’approche de la Coupe du monde. Le sélectionneur national Julian Nagelsmann doit donc modifier son onze de départ à au moins deux postes : en raison du forfait de Nico Schlotterbeck (ligament interne), Antonio Rüdiger prend place au centre de la défense aux côtés de Jonathan Tah.

    L’entraînement au Spry Soccer Stadium de Winston-Salem s’est déroulé sous un soleil radieux, contrairement aux fortes pluies de la veille. Le cercle de jonglage animé par Pascal Groß et Maximilian Beier a débuté tôt, comme à l’accoutumée, et le trio stuttgartois composé de Deniz « Uns » Undav, Angelo Stiller et Jamie Leweling était également présent en avance. Manuel Neuer, visiblement détendu, maintenait le ballon en l’air.

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    Avant même de affronter l'Équateur, la Mannschaft est mathématiquement assurée de terminer en tête de son groupe.

    Le match de jeudi (22 h, ARD et MagentaTV) au stade de la finale d’East Rutherford n’a plus grand intérêt sportif pour la sélection allemande, déjà certaine de terminer en tête de son groupe.

    Après le déjeuner, la délégation embarquera à 15 h (21 h CEST) à bord d’un vol charter FIFA depuis l’aéroport local de Smith Reynolds. La traversée d’environ 1 h 15 longera la côte est des États-Unis sur quelque 700 kilomètres jusqu’à Newark. L’équipe allemande prendra ensuite ses quartiers à l’hôtel MC, Autograph Collection Montclair. En conférence de presse, Nagelsmann et Undav, le « super joker », répondront aux questions des journalistes (18 h 45, 1 h 45 en France).

    L’antre des Giants et des Jets de New York, qui compte 80 663 sièges, est le deuxième plus grand stade de la Coupe du monde. La tribune allemande, forte de 4 800 supporters, est complète.

    L’équipe allemande réédite ainsi le « conte de fées de l’été 2006 ». Il y a vingt ans, elle avait également commencé par deux succès avant d’affronter l’Équateur lors de la troisième sortie du premier tour. Un doublé de Miroslav Klose et une réalisation de Lukas Podolski avaient alors offert une victoire 3-0, déjà dans l’enceinte qui accueillait la finale, l’Olympiastadion de Berlin.

  • La sélection allemande pour la Coupe du monde 2026

    PosteJoueursClubNuméro
    GardienOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GardienManuel NeuerFC Bayern Munich1
    MaisAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DéfenseurWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DéfenseurNathaniel BrownEintracht Francfort18 ans
    DéfenseurPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DéfenseurJoshua KimmichFC Bayern Munich6
    DéfenseurFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DéfenseurAleksandar Pavlovic (FC Bayern Munich)FC Bayern Munich5
    DéfenseurDavid Raum (RB Leipzig)RB Leipzig22
    DéfenseurAntonio Rüdiger (Real Madrid)Real Madrid2
    DéfenseurNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DéfenseurAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DéfenseurJonathan TahFC Bayern Munich4
    DéfenseurMalick ThiawNewcastle United24 ans
    AttaquantNadiem Amiri, Mainz 05Mayence 0520 ans
    AttaquantMaximilian Beier (Borussia Dortmund)Borussia Dortmund14
    AttaquantLeon GoretzkaFC Bayern Munich8
    AttaquantKai HavertzFC Arsenal7
    AttaquantAssan OuedraogoRB Leipzig25 ans
    AttaquantJamie LewelingVfB Stuttgart9
    AttaquantJamal Musiala (FC Bayern Munich)FC Bayern Munich10
    AttaquantLeroy SanéGalatasaray Istanbul19 ans
    AttaquantDeniz UndavVfB Stuttgart26 ans
    AttaquantFlorian WirtzFC Liverpool17
    AttaquantNick WoltemadeNewcastle United11
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