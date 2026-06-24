Mercredi matin (heure locale), le joueur originaire de Francfort a dû déclarer forfait pour la dernière séance d’entraînement avant le départ pour New York/New Jersey, où il doit affronter les Sud-Américains. Brown a préféré effectuer une séance de course à pied légère avec le préparateur physique Krunoslav Banovcic.
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Le remplaçant est déjà prêt : l'équipe nationale allemande pourrait être contrainte de faire sans un de ses joueurs pour son dernier match de groupe de la Coupe du monde face à l'Équateur
David Raum est prêt à remplacer Brown. Le joueur de Leipzig n’avait perdu sa place de titulaire au profit de Brown qu’à l’approche de la Coupe du monde. Le sélectionneur national Julian Nagelsmann doit donc modifier son onze de départ à au moins deux postes : en raison du forfait de Nico Schlotterbeck (ligament interne), Antonio Rüdiger prend place au centre de la défense aux côtés de Jonathan Tah.
L’entraînement au Spry Soccer Stadium de Winston-Salem s’est déroulé sous un soleil radieux, contrairement aux fortes pluies de la veille. Le cercle de jonglage animé par Pascal Groß et Maximilian Beier a débuté tôt, comme à l’accoutumée, et le trio stuttgartois composé de Deniz « Uns » Undav, Angelo Stiller et Jamie Leweling était également présent en avance. Manuel Neuer, visiblement détendu, maintenait le ballon en l’air.
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Avant même de affronter l'Équateur, la Mannschaft est mathématiquement assurée de terminer en tête de son groupe.
Le match de jeudi (22 h, ARD et MagentaTV) au stade de la finale d’East Rutherford n’a plus grand intérêt sportif pour la sélection allemande, déjà certaine de terminer en tête de son groupe.
Après le déjeuner, la délégation embarquera à 15 h (21 h CEST) à bord d’un vol charter FIFA depuis l’aéroport local de Smith Reynolds. La traversée d’environ 1 h 15 longera la côte est des États-Unis sur quelque 700 kilomètres jusqu’à Newark. L’équipe allemande prendra ensuite ses quartiers à l’hôtel MC, Autograph Collection Montclair. En conférence de presse, Nagelsmann et Undav, le « super joker », répondront aux questions des journalistes (18 h 45, 1 h 45 en France).
L’antre des Giants et des Jets de New York, qui compte 80 663 sièges, est le deuxième plus grand stade de la Coupe du monde. La tribune allemande, forte de 4 800 supporters, est complète.
L’équipe allemande réédite ainsi le « conte de fées de l’été 2006 ». Il y a vingt ans, elle avait également commencé par deux succès avant d’affronter l’Équateur lors de la troisième sortie du premier tour. Un doublé de Miroslav Klose et une réalisation de Lukas Podolski avaient alors offert une victoire 3-0, déjà dans l’enceinte qui accueillait la finale, l’Olympiastadion de Berlin.
La sélection allemande pour la Coupe du monde 2026
Poste Joueurs Club Numéro Gardien Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Gardien Manuel Neuer FC Bayern Munich 1 Mais Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Défenseur Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Défenseur Nathaniel Brown Eintracht Francfort 18 ans Défenseur Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Défenseur Joshua Kimmich FC Bayern Munich 6 Défenseur Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Défenseur Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Munich) FC Bayern Munich 5 Défenseur David Raum (RB Leipzig) RB Leipzig 22 Défenseur Antonio Rüdiger (Real Madrid) Real Madrid 2 Défenseur Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Défenseur Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Défenseur Jonathan Tah FC Bayern Munich 4 Défenseur Malick Thiaw Newcastle United 24 ans Attaquant Nadiem Amiri, Mainz 05 Mayence 05 20 ans Attaquant Maximilian Beier (Borussia Dortmund) Borussia Dortmund 14 Attaquant Leon Goretzka FC Bayern Munich 8 Attaquant Kai Havertz FC Arsenal 7 Attaquant Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 ans Attaquant Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Attaquant Jamal Musiala (FC Bayern Munich) FC Bayern Munich 10 Attaquant Leroy Sané Galatasaray Istanbul 19 ans Attaquant Deniz Undav VfB Stuttgart 26 ans Attaquant Florian Wirtz FC Liverpool 17 Attaquant Nick Woltemade Newcastle United 11