Le match de jeudi (22 h, ARD et MagentaTV) au stade de la finale d’East Rutherford n’a plus grand intérêt sportif pour la sélection allemande, déjà certaine de terminer en tête de son groupe.

Après le déjeuner, la délégation embarquera à 15 h (21 h CEST) à bord d’un vol charter FIFA depuis l’aéroport local de Smith Reynolds. La traversée d’environ 1 h 15 longera la côte est des États-Unis sur quelque 700 kilomètres jusqu’à Newark. L’équipe allemande prendra ensuite ses quartiers à l’hôtel MC, Autograph Collection Montclair. En conférence de presse, Nagelsmann et Undav, le « super joker », répondront aux questions des journalistes (18 h 45, 1 h 45 en France).

L’antre des Giants et des Jets de New York, qui compte 80 663 sièges, est le deuxième plus grand stade de la Coupe du monde. La tribune allemande, forte de 4 800 supporters, est complète.

L’équipe allemande réédite ainsi le « conte de fées de l’été 2006 ». Il y a vingt ans, elle avait également commencé par deux succès avant d’affronter l’Équateur lors de la troisième sortie du premier tour. Un doublé de Miroslav Klose et une réalisation de Lukas Podolski avaient alors offert une victoire 3-0, déjà dans l’enceinte qui accueillait la finale, l’Olympiastadion de Berlin.