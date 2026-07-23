Le remplaçant de Yamal ou un nouveau Raphinha ? Adime, le pari ancien et nouveau de Flick, suscite les interrogations à Barcelone

Au cours des dernières années, Karim Adeyemi (24 ans) était considéré comme l'un des talents montants en Allemagne, avec des pronostics annonçant un avenir éclatant, mais son parcours avec le Borussia Dortmund a connu de nombreux soubresauts.

Le journal allemand « Bild » a affirmé que le transfert de Karim Adeyemi au Barça constitue l'une des surprises du mercato estival actuel.

Le journal a justifié son opinion en expliquant que Karim est souvent resté sur le banc des remplaçants la saison dernière, n'ayant été décisif que dans quelques matchs, et qu'il n'a pas participé à la Coupe du monde 2026 avec la sélection allemande.

« Bild » a souligné qu'Adeyemi est éloigné du jeu collectif, appartenant à une génération convaincue qu'il n'est pas nécessaire de fournir un dur travail collectif pour atteindre des objectifs accessibles par d'autres moyens.

« Bild » a poursuivi en indiquant que Karim est l'exemple d'un problème mental clairement connu à Dortmund : ce joueur au pied gauche remarquable dispose d'un grand talent, mais il n'a pas réussi, durant toutes les années où il a porté le maillot du Borussia, à devenir un joueur décisif de manière permanente.

Adeyemi s'est fait connaître pour l'irrégularité de son niveau avec le Borussia Dortmund, puisqu'il livre dans certains matchs des prestations impressionnantes, mais dans d'autres, il affiche un niveau très modeste.