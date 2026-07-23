Le remplaçant de Yamal ou un nouveau Raphinha ? Adime, le pari ancien et nouveau de Flick, suscite les interrogations à Barcelone

Le transfert de Karim Adeyemi a soulevé quelques interrogations sur le poste qu'il occupera dans l'effectif du Barça la saison prochaine, d'autant plus que son poste de prédilection est celui d'ailier droit.
À ce poste évolue la star espagnole Lamine Yamal, considéré comme l'un des piliers de la formation barcelonaise, lui qui a disputé 45 matchs la saison dernière toutes compétitions confondues, dont 43 comme ailier droit et 2 seulement au poste de milieu offensif.
Flick dispose par ailleurs de Ferran Torres, sur lequel il s'est appuyé lors de certaines rencontres comme ailier droit, sans oublier Roony Bardghji, qui a été aligné à 27 reprises la saison dernière à ce poste.
Au vu de cela, le rôle d'Adeyemi se limiterait à celui de doublure de Lamine Yamal, tant il paraît difficile de sortir le joueur espagnol de l'équipe.
Mais les choses pourraient changer si Flick décidait de compter sur lui à un autre poste, dans l'attaque du Barça, afin de tirer profit d'Adeyemi et de Yamal en même temps.
La saison dernière, Adeyemi a évolué à 24 reprises avec Dortmund au poste de second attaquant (avant-centre reculé), une option à laquelle Flick pourrait avoir recours pour l'aligner comme titulaire.
Adeyemi a également joué comme véritable avant-centre lors de certains matchs de Dortmund, une autre option qui s'offre à Flick et à laquelle il pourrait recourir après le départ de Robert Lewandowski.