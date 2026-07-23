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Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Le remplaçant de Yamal ou un nouveau Raphinha ? Adime, le pari ancien et nouveau de Flick, suscite les interrogations à Barcelone

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K. Adeyemi
H. Flick
L. Yamal
Raphinha
Espagne
Allemagne
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Le Barça a officialisé la signature.

Le FC Barcelone a réussi, ce jeudi, à renforcer son attaque avec une recrue importante : l'Allemand Karim Adeyemi, en provenance du Borussia Dortmund, au milieu de nombreuses interrogations sur la pertinence de cette opération.

Le FC Barcelone a indiqué, sur son site officiel, être parvenu à un accord avec le Borussia Dortmund concernant le transfert de l'attaquant Karim Adeyemi, qui a signé un contrat avec le club catalan jusqu'en 2031.

De nombreux doutes entourent ce transfert, que ce soit en raison du poste du joueur allemand ou de ses prestations lors des dernières saisons, mais le motif d'optimisme réside dans la relation d'Adeyemi avec son compatriote Hansi Flick.

  • Karim AdeyemiGetty Images

    Une saison en dents de scie et un transfert surprise

    Au cours des dernières années, Karim Adeyemi (24 ans) était considéré comme l'un des talents montants en Allemagne, avec des pronostics annonçant un avenir éclatant, mais son parcours avec le Borussia Dortmund a connu de nombreux soubresauts.

    Le journal allemand « Bild » a affirmé que le transfert de Karim Adeyemi au Barça constitue l'une des surprises du mercato estival actuel.

    Le journal a justifié son opinion en expliquant que Karim est souvent resté sur le banc des remplaçants la saison dernière, n'ayant été décisif que dans quelques matchs, et qu'il n'a pas participé à la Coupe du monde 2026 avec la sélection allemande.

    « Bild » a souligné qu'Adeyemi est éloigné du jeu collectif, appartenant à une génération convaincue qu'il n'est pas nécessaire de fournir un dur travail collectif pour atteindre des objectifs accessibles par d'autres moyens.

    « Bild » a poursuivi en indiquant que Karim est l'exemple d'un problème mental clairement connu à Dortmund : ce joueur au pied gauche remarquable dispose d'un grand talent, mais il n'a pas réussi, durant toutes les années où il a porté le maillot du Borussia, à devenir un joueur décisif de manière permanente.

    Adeyemi s'est fait connaître pour l'irrégularité de son niveau avec le Borussia Dortmund, puisqu'il livre dans certains matchs des prestations impressionnantes, mais dans d'autres, il affiche un niveau très modeste.

    • Publicité
  • flickGetty Images

    Ademi et Flick : une vieille relation qui se renoue au Barça

    Ce ne sera pas la première fois qu'Adeyemi travaille avec l'entraîneur Hansi Flick, les deux hommes ayant déjà collaboré au sein de la sélection allemande.

    Adeyemi doit d'ailleurs les débuts de sa carrière internationale à Hansi Flick, qui lui a offert sa première apparition avec la Mannschaft. C'était face à l'Arménie, en qualifications pour la Coupe du monde, en mai 2021, et il avait également inscrit son premier but international lors de cette rencontre.

    Adeyemi était entré en jeu comme remplaçant lors de ce match, occupant le poste d'ailier droit, qui est sa position de prédilection, même s'il excelle également à d'autres postes.

    La confiance accordée par Flick à Adeyemi en sélection allemande, alors qu'il n'avait que 19 ans, témoigne de la foi de l'entraîneur en le joueur et de sa pleine conviction quant à ses qualités, ce qu'il a de nouveau démontré en réclamant son recrutement cet été.

  • Karim Adeyemigetty

    Où Adempi jouera-t-il au Barça ?

    Le transfert de Karim Adeyemi a soulevé quelques interrogations sur le poste qu'il occupera dans l'effectif du Barça la saison prochaine, d'autant plus que son poste de prédilection est celui d'ailier droit.

    À ce poste évolue la star espagnole Lamine Yamal, considéré comme l'un des piliers de la formation barcelonaise, lui qui a disputé 45 matchs la saison dernière toutes compétitions confondues, dont 43 comme ailier droit et 2 seulement au poste de milieu offensif.

    Flick dispose par ailleurs de Ferran Torres, sur lequel il s'est appuyé lors de certaines rencontres comme ailier droit, sans oublier Roony Bardghji, qui a été aligné à 27 reprises la saison dernière à ce poste.

    Au vu de cela, le rôle d'Adeyemi se limiterait à celui de doublure de Lamine Yamal, tant il paraît difficile de sortir le joueur espagnol de l'équipe.

    Mais les choses pourraient changer si Flick décidait de compter sur lui à un autre poste, dans l'attaque du Barça, afin de tirer profit d'Adeyemi et de Yamal en même temps.

    La saison dernière, Adeyemi a évolué à 24 reprises avec Dortmund au poste de second attaquant (avant-centre reculé), une option à laquelle Flick pourrait avoir recours pour l'aligner comme titulaire.

    Adeyemi a également joué comme véritable avant-centre lors de certains matchs de Dortmund, une autre option qui s'offre à Flick et à laquelle il pourrait recourir après le départ de Robert Lewandowski.

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  • Raphinha HIC Getty/GOAL

    Ademi peut-il devenir le nouveau Raphinha ?

    Le niveau du Brésilien Raphinha a progressé de façon inattendue sous la direction de Hansi Flick, au point que le joueur est devenu l'un des éléments les plus importants du Barça avec l'entraîneur allemand.

    L'entraîneur allemand a modifié le rôle de Raphinha, lui a accordé une grande confiance et une liberté offensive qui ont fait de lui l'un des maillons essentiels du système offensif du Barça.

    Raphinha était sur le point de quitter Barcelone avant l'arrivée de Flick, ce que le joueur lui-même a reconnu, mais il a poursuivi l'aventure après que l'entraîneur l'a convaincu de son importance et lui a donné les coudées franches pour briller de mille feux.

    Avec l'irrégularité manifeste dans le parcours d'Adeyemi, et au vu de ce qu'il a proposé la saison dernière avec Dortmund, tout le monde attendra de voir ce que Flick fera avec le joueur allemand : reproduira-t-il avec lui l'expérience Raphinha, ou le joueur se transformera-t-il en simple remplaçant de Yamal ?