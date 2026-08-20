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Le remplaçant de Savinho identifié ! Manchester City passe à l’action pour l’ailier de Palmeiras Allan Elias, alors que des discussions sont en cours avec Tottenham
Manchester City a identifié au Brésil le successeur de Savinho
Selon The Athletic, Manchester City travaille sur un accord pour recruter l’ailier de Palmeiras Elias, alors que le club anglais cherche à renforcer ses options offensives après une série de départs majeurs. Le joueur de 22 ans fait partie de plusieurs cibles identifiées par City sur ce mercato, tandis que Tottenham Hotspur avance dans les discussions pour Savinho.
Cependant, obtenir la signature du jeune talent de Palmeiras sera loin d’être simple pour City. Le club brésilien assure que l’ailier n’est pas à vendre cet été, ce qui pourrait provoquer un bras de fer entre les deux clubs. En outre, des sources au sein de Palmeiras ont indiqué que toute partie intéressée devrait lever sa clause libératoire de 100 M€ pour conclure un accord.
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L’ascension d’Allan Elias à Palmeiras
Depuis qu'il a intégré l'équipe première de Palmeiras en 2025, Allan s'est rapidement imposé comme un élément clé, totalisant 48 apparitions en Serie A pour six buts et cinq passes décisives. Sa progression fulgurante, alliée à son élégance technique et à un sang-froid remarquable pour son âge, l'a placé dans le viseur des meilleurs recruteurs d'Europe.
Cette saison, il a inscrit six buts toutes compétitions confondues, aidant Palmeiras à lancer une solide course au titre en tête de l'élite brésilienne. Malgré son impressionnante ascension sur la scène nationale, le jeune joueur n'a pas encore effectué ses débuts en équipe nationale senior.
Remaniement majeur à l’Etihad Stadium
City est en train d'opérer une vaste transformation cet été, avec l'un des remaniements d'effectif les plus importants de ces dernières années. Le cœur de l'équipe a été profondément modifié après les départs du maître à jouer du milieu Rodri vers Barcelone et du polyvalent Bernardo Silva vers le Real Madrid. Avec le départ également de Tijjani Reijnders de l'Etihad, Maresca fait face à un énorme chantier pour remodeler les options de son effectif.
L'activité autour du club sur le marché des transferts ne se limite pas aux départs, puisque Newcastle United est en discussions pour recruter le milieu Nico Gonzalez. Pendant ce temps, Tottenham Hotspur pousse activement pour Omar Marmoush, en parallèle de ses négociations en cours pour Savinho.
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La stratégie de recrutement sud-américaine se poursuit
Si Allan venait à arriver, il représenterait la dernière recrue de City sur le marché sud-américain, renforçant un virage stratégique clair vers le recrutement direct des meilleurs talents du continent. Cette campagne de recrutement fait suite à l’arrivée de Vitor Reis en janvier 2025, ainsi qu’à l’accord conclu un an plus tôt pour l’international argentin chez les jeunes Claudio Echeverri, en provenance de River Plate, pour un montant d’environ 12,5 M£, plus des bonus.
City a déjà bougé lors du mercato estival en obtenant les signatures d’Elliott Anderson, en provenance de Nottingham Forest, de Jeremy Monga, 17 ans, en provenance de Leicester City, et du gardien Geronimo Rulli, arrivé de Marseille. Cependant, sa campagne a démarré difficilement avec une défaite 3-0 contre Arsenal dans le Community Shield, et l’équipe de Maresca tentera désormais de rebondir à l’occasion de l’ouverture de sa saison de Premier League à domicile contre Bournemouth dimanche.
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