Selon The Athletic, Manchester City travaille sur un accord pour recruter l’ailier de Palmeiras Elias, alors que le club anglais cherche à renforcer ses options offensives après une série de départs majeurs. Le joueur de 22 ans fait partie de plusieurs cibles identifiées par City sur ce mercato, tandis que Tottenham Hotspur avance dans les discussions pour Savinho.

Cependant, obtenir la signature du jeune talent de Palmeiras sera loin d’être simple pour City. Le club brésilien assure que l’ailier n’est pas à vendre cet été, ce qui pourrait provoquer un bras de fer entre les deux clubs. En outre, des sources au sein de Palmeiras ont indiqué que toute partie intéressée devrait lever sa clause libératoire de 100 M€ pour conclure un accord.