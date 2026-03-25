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Le remplaçant de Mohamed Salah à Liverpool : huit options de transfert à envisager pour les Reds avant le départ de l'Égyptien cet été

Analysis
M. Salah
Liverpool
FEATURES
Mercato
Premier League
B. Barcola
N. Williams
C. Pulisic
M. Olise
Y. Diomande
J. Bakayoko
D. Ouattara

Mohamed Salah a mis un terme à sa carrière à Liverpool. Mardi soir, le « roi » égyptien a publié une vidéo émouvante sur les réseaux sociaux, confirmant qu'il quitterait Anfield à la fin de la saison 2025-2026, mettant ainsi un terme à un passage légendaire de neuf ans dans le Merseyside. Désormais, les champions de Premier League doivent se tourner vers l'avenir.

Salah a été le moteur du titre remporté par Liverpool lors de la saison 2024-2025, remportant le Soulier d'or et raflant tous les prix du Joueur de l'année. Son contrat arrivant à échéance à la fin de la saison dernière et ayant tenu ses engagements, les Reds l'ont lié à un contrat lucratif de deux ans, donnant l'impression que ce serait la dernière fois qu'il prolongerait son contrat avec le club.

Moins d'un an plus tard, Salah fait marche arrière et s'apprête à partir en transfert libre à mi-parcours de ce contrat, renonçant aux 20 millions de livres sterling (26,8 millions de dollars) que Liverpool lui aurait dû s'il était resté jusqu'en 2026-2027. Il s'agit d'une décision destinée à profiter à toutes les parties à l'avenir, Salah pouvant choisir librement son prochain club et Liverpool ayant ainsi la possibilité de commencer à planifier la relève bien avant le mercato estival.

Mais qui les dirigeants d'Anfield pourraient-ils bien cibler pour combler le vide laissé par Salah ? Ci-dessous, GOAL passe en revue les options des Merseysiders...

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-LEIPZIGAFP

    Johan Bakayoko (RB Leipzig)

    Probablement un outsider dans cette course à la succession, Bakayoko fait depuis longtemps l'objet de rumeurs selon lesquelles il serait dans le viseur de Liverpool depuis ses débuts au PSV Eindhoven – il avait même déclaré en janvier 2025 qu'il pourrait « très certainement rejoindre » les Reds après avoir marqué un but contre eux en Ligue des champions. Cependant, ces rumeurs se sont tues ces derniers temps et le Belge a depuis franchi une nouvelle étape dans sa carrière.

    L'ailier a rejoint le RB Leipzig cet été dans ce qui semble être un transfert classique de transition, mais après des débuts fulgurants, il s'est éteint et se retrouve désormais relégué à un rôle de figurant dans l'est de l'Allemagne. Il ne serait guère surprenant que les Reds continuent de le suivre, et il pourrait représenter une solution moins coûteuse que certaines des autres options de cette liste.

    • Publicité
  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Bradley Barcola (PSG)

    On avait l'impression que Barcola était « l'autre ailier » du Paris Saint-Germain la saison dernière, alors que Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué monopolisaient l'attention tandis que le géant français remportait ce titre tant convoité de la Ligue des champions, le premier de son histoire. Son statut de troisième choix sur les ailes dans la capitale française avait donné lieu à de réelles rumeurs de transfert vers Liverpool l'été dernier, et celles-ci ont refait surface en décembre après que Salah eut semé le doute quant à son avenir.

    Barcola continue d'alterner entre le onze de départ du PSG et le banc en fonction des disponibilités, mais les champions d'Europe en titre seraient tout de même réticents à vendre l'international français, même s'il n'est pas nécessairement le premier choix sur la feuille de match. Si un club venait à tenter de débaucher Barcola du PSG, cela pourrait lui coûter une somme à neuf chiffres.

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    Yan Diomande (RB Leipzig)

    Alors que Bakayoko, mentionné plus haut, a eu du mal à s'imposer ces derniers temps, Diomande s'est révélé être une véritable révélation pour Leipzig cette saison. Le recrutement de l'Ivoirien s'apparente à une opération typiquement astucieuse de la part du groupe Red Bull ; le joueur de 19 ans n'a coûté que 20 millions d'euros (17,5 millions de livres sterling / 23,5 millions de dollars) lors de son arrivée en provenance de Leganés cet été, et le club de Bundesliga semble déjà en passe de réaliser un joli bénéfice sur son investissement.

    La décision de l'entraîneur Ole Werner de faire passer Diomande du flanc gauche au flanc droit en octobre s'est avérée décisive, lui permettant d'inscrire 11 buts et de délivrer 8 passes décisives toutes compétitions confondues pour Leipzig à l'approche de la trêve internationale de mars. Dribbleur rapide et éblouissant doté d'un sens du but indéniable, le jeune Ivoirien pourrait être le successeur idéal à long terme de Salah – mais Leipzig ne sera pas pressé de le laisser partir.

  • Brentford v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dango Ouattara (Brentford)

    Véritable révélation de la saison de Premier League, Ouattara s'est révélé être un excellent investissement pour Brentford après son transfert record de 42,5 millions de livres sterling (57 millions de dollars) en provenance de Bournemouth cet été. L'attaquant polyvalent burkinabé a joué un rôle déterminant dans la remontée inattendue de son équipe au classement sous la houlette de Keith Andrews, totalisant 12 buts et passes décisives à ce jour, malgré une absence prolongée due à sa participation à la Coupe d'Afrique des nations.

    Même s'il s'agit d'un choix inattendu, en tant que joueur ayant fait ses preuves en Premier League et âgé de seulement 24 ans, Ouattara représenterait certainement un meilleur rapport qualité-prix que bon nombre d'autres noms figurant sur cette liste, les dépenses estivales de Liverpool ayant atténué la nécessité de remplacer Salah par une autre superstar incontestable. À l'instar de l'homme dont il aurait à prendre la relève, il pourrait devenir un héros à Anfield.

  • FBL-ITA-SERIEA-MILAN-VERONAAFP

    Christian Pulisic (AC Milan)

    Selon les sources, Pulisic est dans le viseur de Liverpool depuis des années – depuis les débuts de la star américaine au Borussia Dortmund, à l’époque où l’ancien entraîneur du BVB, Jürgen Klopp, était aux commandes à Anfield. Il a depuis joué pour Chelsea et l’AC Milan sans que les Reds ne concrétisent jamais leur intérêt présumé, attendant peut-être leur heure en coulisses, mais le moment est peut-être venu de passer à l’action, surtout au vu de la saga Salah qui se déroule actuellement.

    Après une période marquée par les blessures à Stamford Bridge, Pulisic a largement surmonté ses problèmes physiques et s'est illustré en Italie au cours de deux saisons et demie impressionnantes, alors que Milan cherche à mener à bien une remarquable remontée face à l'Inter, leader incontesté de la Serie A. Certes, il a joué davantage au centre cette année, mais le talisman de l'équipe nationale américaine est devenu exactement le type d'attaquant influent pour lequel Liverpool a peut-être joué la carte du long terme.

  • Athletic Club v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Nico Williams (Athletic Club)

    Williams pourrait finalement changer d'air dans les mois à venir, bien qu'il se soit engagé l'été dernier à rester à l'Athletic Club, au grand dam et à la grande honte de Barcelone. Alors que le club commence à se préparer à une vie sans Salah, il ne serait pas surprenant de voir Liverpool se positionner pour recruter Nico dès que possible ; l'international espagnol représente une cible accessible, un ailier de haut niveau qui a le potentiel de remplacer à long terme l'Égyptien, même si cela nécessiterait une certaine flexibilité au niveau du poste, car il évolue principalement à gauche.

    La concurrence pour s'attacher les services du joueur de 23 ans pourrait toutefois s'avérer être le principal obstacle à sa signature. Il a déjà été rapporté que Barcelone était sa destination préférée, même si les ponts ont peut-être été brûlés. Arsenal et le Bayern de Munich sont d'autres poids lourds européens qui sembleraient manifester un intérêt sérieux pour l'ailier, dont la nouvelle clause libératoire s'élève à 90 millions d'euros (79 millions de livres sterling / 106 millions de dollars).

  • FC Bayern München v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Michael Olise (Bayern Munich)

    Ce serait le transfert de rêve pour Liverpool. Les rumeurs concernant Michael Olise ont commencé bien avant même qu’il n’arrive au Bayern Munich, les Reds semblant l’avoir repéré comme un successeur potentiel de Salah alors qu’il évoluait encore à Crystal Palace.

    Depuis son arrivée en Bavière, Olise a atteint une autre dimension de superstar. Il est désormais l'un des ailiers les plus redoutables et les plus efficaces d'Europe, tout en étant un titulaire régulier en équipe de France. Bien sûr, le principal obstacle réside dans la réticence du Bayern à le vendre, des informations récentes indiquant qu'Olise ne serait autorisé à partir que si une offre de 200 millions d'euros (173 millions de livres sterling / 232 millions de dollars) était faite.

  • liverpool-rio-ngumoha(C)Getty Images

    ...ou l'option surprise ?

    Mais Liverpool a-t-il vraiment besoin de dépenser le moindre centime ? C'est une question à laquelle le club devra sérieusement réfléchir, car il compte dans ses rangs un joueur qui pourrait véritablement lui faire économiser une somme considérable à long terme. Cependant, miser sur lui exigera une confiance sans faille de la part de la direction du club et de l'entraîneur qui sera en poste après cette saison. Face à la tâche peu enviable de remplacer Salah, Rio Ngumoha pourrait-il combler ce vide chez les Reds ?

    Ce joueur de 17 ans possède un potentiel exceptionnel, et selon certaines informations, des tentatives de transfert antérieures – comme dans le cas de Barcola – auraient été annulées afin de ne pas entraver le parcours du jeune joueur vers l'équipe première. Le départ de l'Égyptien lui ouvrira complètement la voie. Liverpool ne devrait pas non plus avoir besoin que son nouvel ailier droit offre le même rendement que Salah année après année, l'intention de dépenser plus de 240 millions de livres sterling (322 millions de dollars) pour Alexander Isak et Florian Wirtz visant sûrement à s'assurer que ce fardeau soit partagé à l'avenir.

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