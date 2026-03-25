Le remplaçant de Mohamed Salah à Liverpool : huit options de transfert à envisager pour les Reds avant le départ de l'Égyptien cet été

Salah a été le moteur du titre remporté par Liverpool lors de la saison 2024-2025, remportant le Soulier d'or et raflant tous les prix du Joueur de l'année. Son contrat arrivant à échéance à la fin de la saison dernière et ayant tenu ses engagements, les Reds l'ont lié à un contrat lucratif de deux ans, donnant l'impression que ce serait la dernière fois qu'il prolongerait son contrat avec le club.

Moins d'un an plus tard, Salah fait marche arrière et s'apprête à partir en transfert libre à mi-parcours de ce contrat, renonçant aux 20 millions de livres sterling (26,8 millions de dollars) que Liverpool lui aurait dû s'il était resté jusqu'en 2026-2027. Il s'agit d'une décision destinée à profiter à toutes les parties à l'avenir, Salah pouvant choisir librement son prochain club et Liverpool ayant ainsi la possibilité de commencer à planifier la relève bien avant le mercato estival.

Mais qui les dirigeants d'Anfield pourraient-ils bien cibler pour combler le vide laissé par Salah ? Ci-dessous, GOAL passe en revue les options des Merseysiders...