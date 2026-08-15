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Le remplaçant de Dumfries est trouvé ! L’Inter boucle le transfert de Djed Spence en provenance de Tottenham pour 35 M€, son retour en Serie A étant confirmé
L’Inter a trouvé le successeur de Dumfries
L’Inter a frappé fort sur le marché des transferts estival pour sécuriser l’avenir de son couloir droit en bouclant la signature définitive de Spence en provenance de Tottenham Hotspur. Le joueur de 26 ans, qui a récemment fêté son anniversaire, a signé un contrat longue durée à San Siro, qui court jusqu’en juin 2031.
Après avoir passé sa visite médicale avec le club et le Comité olympique italien (CONI), Spence a paraphé un contrat d’un montant de 2,5 M€ par an, assorti de primes liées aux performances. Selon cet accord, Tottenham recevra 31,5 M€ immédiatement, avec 3,5 M€ supplémentaires liés à des objectifs de performance et à des bonus.
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Un visage familier fait son retour en Serie A
Ce transfert marque un retour en Italie pour Spence, qui avait auparavant réalisé un prêt fructueux de six mois à Gênes durant la saison 2024. Cette expérience s'est révélée essentielle pour convaincre les dirigeants de l'Inter qu'il possédait les qualités nécessaires pour s'épanouir dans le système exigeant de Cristian Chivu. Capable d'évoluer avec la même efficacité aux postes de piston droit comme de piston gauche, Spence offre à l'Inter une flexibilité tactique de très haut niveau.
La cote de Spence a considérablement grimpé sur la scène mondiale après ses performances impressionnantes lors de la Coupe du monde 2026. Le défenseur a été un élément incontournable de l'Angleterre, en disputant les huit matches de la sélection tout au long du tournoi en Amérique du Nord. Sa stature internationale s'est encore affirmée lorsqu'il a débuté la demi-finale perdue contre l'Argentine, puis la victoire face à la France lors du match pour la troisième place.
La fin de l’aventure à Tottenham
Spence quitte Tottenham après avoir disputé 85 matches avec le club, un total qui reflète un parcours fait de persévérance après son recrutement initial en provenance de Middlesbrough en juillet 2022 pour un montant initial de 19 M£.
Le départ de Spence a été facilité par l’activité de Tottenham sur le marché des transferts, plus précisément par l’arrivée du latéral expérimenté Andy Robertson. L’ancien joueur de Liverpool a rejoint Tottenham sur un transfert libre et devrait apporter une concurrence importante ainsi que du leadership sur le côté gauche de la défense.
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Deuxième recrue anglaise et ouverture de la Serie A
Spence devient le deuxième international anglais à rejoindre l’Inter cet été, après le défenseur John Stones, arrivé librement en provenance de Manchester City. Les Nerazzurri se préparent désormais pour la nouvelle saison, avec un début de campagne en Serie A prévu à domicile contre Monza le 22 août.
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