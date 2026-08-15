Le remplaçant de Dumfries est trouvé ! L’Inter boucle le transfert de Djed Spence en provenance de Tottenham pour 35 M€, son retour en Serie A étant confirmé

L’Inter a frappé fort sur le marché des transferts estival pour sécuriser l’avenir de son couloir droit en bouclant la signature définitive de Spence en provenance de Tottenham Hotspur. Le joueur de 26 ans, qui a récemment fêté son anniversaire, a signé un contrat longue durée à San Siro, qui court jusqu’en juin 2031.

Après avoir passé sa visite médicale avec le club et le Comité olympique italien (CONI), Spence a paraphé un contrat d’un montant de 2,5 M€ par an, assorti de primes liées aux performances. Selon cet accord, Tottenham recevra 31,5 M€ immédiatement, avec 3,5 M€ supplémentaires liés à des objectifs de performance et à des bonus.