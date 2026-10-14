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Le remède de Jorge Jesus et la meilleure version de Cristiano Ronaldo : le guide d'Al Nassr pour remporter la Ligue des champions d'Asie Élite

C. Ronaldo
Al Nasr FC
J. Jesus
AFC Champions League Elite
Neftchi Fargona

Le rêve du titre continental hante les supporters d'Al-Alami

Une certaine inquiétude règne parmi les supporters du club d'Al-Nassr concernant le niveau de l'équipe, malgré de bons résultats en Saudi Pro League et en Ligue des champions d'Asie Élite, et ce en l'absence d'une composition offensive idéale sous la direction de l'Australien Ange Postecoglou.

  • Inquiétude parmi les supporters d'Al-Nassr

    La véritable crise réside dans le rôle de l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo et dans le nombre de minutes qu'il dispute avec l'équipe, ce qui a poussé un supporter d'Al-Nassr à poser une question directe au journaliste saoudien Emad Al-Salmi lors de l'émission « Rotana Sport Maa Walid ».

    Le journaliste Walid Al-Farraj a relayé la question d'un supporter d'Al-Nassr, déclarant : « Comment Al-Nassr peut-il remporter le titre de la Ligue des champions d'Asie Elite ? ». Cette compétition continentale représente un rêve pour les supporters d'Al-Alami, qui aspirent à briser la résistance asiatique après la réussite de l'équipe la saison dernière à reconquérir le titre du championnat.

  • Cristiano Ronaldo Jorge JesusGetty Images

    Jesus, le remède idéal pour Al Nassr

    Emad Al-Salmi n'a pas hésité à avancer des idées tactiques susceptibles de donner à Al-Nassr un élan pour décrocher le titre asiatique, en s'appuyant sur l'expérience de l'ancien entraîneur portugais Jorge Jesus : « Jesus avait trouvé le remède pour Al-Nassr et il l'utilisait lors de son dernier passage sur le banc avant son départ, et pourtant Ange Postecoglou ne s'en sert pas : il s'agit d'aligner le trio Martinez, Mohamed Simakan et Abdulelah Al-Amri en défense lors des grands matches. »

    Et d'ajouter : « Ce triangle est capable de fermer tous les espaces face aux grands adversaires. Ange s'appuie sur Awad Aman, qui est d'ailleurs un bon joueur, mais dans les grands matches, il faut ce triangle. »


  • La version idéale de Cristiano Ronaldo

    Et Imad Al-Salmi a expliqué : "Le deuxième point concerne le volet offensif. Ange s'appuie sur Samu Costa, Angelo et João Félix, qui sont excellents dans l'axe du terrain, mais qu'en est-il du rôle de Cristiano Ronaldo ? L'entraîneur d'Al-Nassr doit penser à l'intérêt de l'équipe avant le rêve des mille buts du Don. Laissez les mille buts arriver d'eux-mêmes et en douceur, ne les cherchez pas."

    Et il a conclu : "C'est pourquoi, dans certains matches, l'entraîneur australien doit remplacer Ronaldo après 60 minutes de jeu afin de le ménager et, dans le même temps, de donner à l'équipe d'autres options offensives. La préoccupation d'Ange doit être les prochains matches, et non que Ronaldo marque un, deux ou trois buts. Il y a un autre joueur qui peut être utilisé, comme Abdullah Al-Hamdan, en remplaçant, et à ce moment-là vous obtiendrez la meilleure version de Cristiano Ronaldo."

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  • Al Nassr v Neftchi Fargona - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Ronaldo se rapproche du rêve des mille buts

    Ronaldo est aujourd'hui âgé de 41 ans, et la saison sportive actuelle « 2026-2027 » pourrait bien être sa dernière. Avant de raccrocher définitivement, la légende portugaise souhaite réaliser son plus grand rêve : atteindre le « 1000e but ».

    Sur la route de cet objectif, Ronaldo a inscrit un but lors de la victoire du géant de Riyad, Al-Nassr, face au club ouzbek de Neftchi (3-1), lundi dernier en soirée, portant son total à 981 buts en carrière. Il ne se trouve donc plus qu'à 19 buts de franchir la barre des mille.

    Ce but était le cinquième de Ronaldo avec l'équipe première de football d'Al-Nassr lors de la saison sportive en cours 2026-2027, lui qui a disputé 9 matchs avec le club, pour un total de 693 minutes.

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