La véritable crise réside dans le rôle de l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo et dans le nombre de minutes qu'il dispute avec l'équipe, ce qui a poussé un supporter d'Al-Nassr à poser une question directe au journaliste saoudien Emad Al-Salmi lors de l'émission « Rotana Sport Maa Walid ».

Le journaliste Walid Al-Farraj a relayé la question d'un supporter d'Al-Nassr, déclarant : « Comment Al-Nassr peut-il remporter le titre de la Ligue des champions d'Asie Elite ? ». Cette compétition continentale représente un rêve pour les supporters d'Al-Alami, qui aspirent à briser la résistance asiatique après la réussite de l'équipe la saison dernière à reconquérir le titre du championnat.