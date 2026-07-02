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Le remaniement à Liverpool se poursuit : le directeur sportif du club s’apprête à rejoindre l’un des géants de la Saudi Pro League
Hughes prêt à révolutionner Riyad
Selon The Athletic, John Hughes devrait rejoindre son ancien collègue Paul Francis à Al-Hilal. Sous contrat avec un club de Premier League jusqu’en juin 2027, le dirigeant pourrait toutefois s’envoler vers le Moyen-Orient, Al-Hilal ayant maintenu une cour assidue ces derniers mois. Le club saoudien prépare une offre financière très lucrative pour convaincre Hughes de quitter Merseyside après seulement quelques mois passés sur place.
Selon le média britannique, le club saoudien considère désormais l’arrivée du dirigeant comme une simple formalité. Identifié comme cible prioritaire dès le début du printemps, Hughes n’a certes pas encore apposé sa signature sur le contrat qui l’attend à Riyad, mais les rouages de son départ sont déjà en branle. Le mercato estival en cours serait ainsi son dernier à Anfield, laissant le temps à Fenway Sports Group (FSG) de trouver un successeur pour superviser les opérations footballistiques du club.
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Soutenir l'ère Iraola
Malgré ces informations, Hughes reste pour l’instant pleinement engagé dans ses fonctions à Liverpool. Le directeur sportif pilote actuellement la campagne de recrutement estivale du club afin d’épauler le nouvel entraîneur principal, Andoni Iraola. L’ancien coach de Bournemouth a été un choix délibéré de Hughes, qui avait déjà travaillé avec lui au Vitality Stadium et estime que sa philosophie correspond parfaitement à l’ère post-Arne Slot.
Iraola hérite d’un groupe qui a affiché des signes de fragilité mentale et physique durant une grande partie de la saison 2025-26. Pour accompagner son entraîneur, Hughes supervise donc un mercato estival axé sur le retour à l’intensité qui a fait la force récente des Reds. Ce recrutement sera sa dernière grande contribution au géant de la Premier League avant de passer le relais à son successeur.
Le projet de l'Al-Hilal
Al-Hilal cherche à recréer la synergie qui s’était avérée fructueuse sur la côte sud de l’Angleterre. Francis et Hughes étaient coéquipiers à Bournemouth avant de se lancer ensemble dans des fonctions d’entraîneurs. Aujourd’hui, Francis dirige déjà les opérations de transfert d’Al-Hilal et le club part du principe que Hughes viendra compléter la structure de direction en temps voulu.
Le club saoudien, actuellement dirigé par l’ancien coach de l’Inter Simone Inzaghi, aligne un effectif prestigieux comprenant Karim Benzema, Ruben Neves et Kalidou Koulibaly. Désormais contrôlé par la Kingdom Holding Company après la cession de 70 % des parts par le PIF, Al-Hilal recrute activement des dirigeants européens de haut niveau pour refléter son ambition sur le terrain. Avec une valorisation estimée à environ 276 millions de livres sterling (373 millions de dollars), le club souligne l’ampleur de l’opération à laquelle Hughes s’apprête à prendre part.
- GOAL
Héritage et transition à Anfield
Le mandat de Hughes à Liverpool, bien que relativement bref, a été marqué par des décisions aux enjeux majeurs. Aux côtés de Michael Edwards, il a joué un rôle déterminant dans la nomination d’Arne Slot et a orchestré une vague de dépenses considérable, à hauteur de 449 millions de livres sterling, lors du mercato estival de 2025. Cependant, alors que le club connaît actuellement un renouvellement de sa direction suite au départ de Slot, FSG se prépare déjà à une période de transition.
Son contrat arrivant à échéance, cet été marque donc la fin de son mandat. En restant jusqu’à la clôture du mercato, il garantit une transition stable pour Iraola avant de s’envoler vers la Saudi Pro League. Liverpool, de son côté, va rapidement entamer la recherche d’un nouveau directeur sportif afin de poursuivre la reconstruction d’un effectif qui a peiné à convaincre en compétitions nationales et européennes la saison passée.