Selon The Athletic, John Hughes devrait rejoindre son ancien collègue Paul Francis à Al-Hilal. Sous contrat avec un club de Premier League jusqu’en juin 2027, le dirigeant pourrait toutefois s’envoler vers le Moyen-Orient, Al-Hilal ayant maintenu une cour assidue ces derniers mois. Le club saoudien prépare une offre financière très lucrative pour convaincre Hughes de quitter Merseyside après seulement quelques mois passés sur place.

Selon le média britannique, le club saoudien considère désormais l’arrivée du dirigeant comme une simple formalité. Identifié comme cible prioritaire dès le début du printemps, Hughes n’a certes pas encore apposé sa signature sur le contrat qui l’attend à Riyad, mais les rouages de son départ sont déjà en branle. Le mercato estival en cours serait ainsi son dernier à Anfield, laissant le temps à Fenway Sports Group (FSG) de trouver un successeur pour superviser les opérations footballistiques du club.



