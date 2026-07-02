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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

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Le refus des joueurs allemands de tirer des penalties, « le moment le plus révélateur » : Oliver Kahn évite de rejeter la responsabilité de l'échec en Coupe du monde sur Julian Nagelsmann

Allemagne
J. Nagelsmann
Coupe du monde

Oliver Kahn a pris la défense de Julian Nagelsmann après l’élimination de l’Allemagne face au Paraguay en Coupe du monde, affirmant que le sélectionneur n’était pas la cause des maux de l’équipe. L’ancien dirigeant du Bayern Munich a plutôt pointé des problèmes structurels plus profonds au sein du football allemand, estimant que la séance de tirs au but avait révélé un inquiétant manque de responsabilité chez les joueurs.

  • Kahn souligne des dysfonctionnements plus profonds que ceux imputables à Nagelsmann.

    Kahn a rejeté l'idée selon laquelle Nagelsmann devrait être tenu pour responsable de l'élimination surprise de l'Allemagne en 16es de finale de la Coupe du monde face au Paraguay. L'ancien PDG du Bayern Munich a fait valoir que pointer du doigt le sélectionneur national revient à ignorer des problèmes plus profonds qui affectent le football allemand depuis des années.

    Il rappelle que, sous les mandats de Joachim Löw, Hansi Flick puis Nagelsmann, l’équipe a affiché des styles de jeu variés mais a néanmoins connu des campagnes de Coupe du monde décevantes. Pour lui, cette constance dans les résultats médiocres prouve que les difficultés dépassent le simple cadre de l’encadrement technique.

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    Kahn s’interroge sur la mentalité des Allemands

    Dans un message publié sur LinkedIn après l’élimination de l’Allemagne, Kahn a expliqué pourquoi, selon lui, le débat autour de Nagelsmann passe à côté de l’essentiel. Il a fait valoir que les échecs répétés sous la houlette de différents sélectionneurs révèlent des lacunes structurelles plus profondes au sein de la DFB.

    « Le débat sur le prochain sélectionneur passe à côté de l’essentiel », a-t-il écrit. « Trois sélectionneurs ont échoué au même moment : Joachim Löw, Hansi Flick et Julian Nagelsmann. Trois philosophies de jeu différentes. Trois styles de leadership différents. Le même résultat… Si trois entraîneurs aux approches différentes échouent toujours au même moment, la cause est plus profonde. »

    Il a par ailleurs pointé du doigt l’élimination aux tirs au but comme le moment charnière du tournoi, rappelant que le capitaine Joshua Kimmich cherchait des volontaires avant les tentatives décisives.

    Kahn a ajouté : « Lorsque la séance de tirs au but est entrée en prolongation, on a vu comment Joshua Kimmich cherchait des tireurs. Pour moi, c’était le moment le plus révélateur de cette élimination. Une équipe de haut niveau ne cherche pas de volontaires à ce moment-là. Elle dispose de joueurs qui réclament le ballon. »

  • La DFB doit exiger l'excellence

    Au-delà du terrain, Kahn a mis au défi la DFB de repenser entièrement son approche de la performance de haut niveau. Il a laissé entendre que l’organisation s’était trop reposée sur ses lauriers, privilégiant le statut et les egos individuels au détriment de la détermination collective nécessaire pour remporter des titres internationaux.

    « Une organisation forte ne se définit pas par un seul succès, mais par sa capacité à produire de manière constante des performances exceptionnelles », explique Kahn. « Dans de telles organisations, la responsabilité n’est pas laissée au hasard. Elle se met en pratique, s’illustre par l’exemple et devient une seconde nature. La performance prime sur le statut, l’ambition l’emporte sur le confort, et l’équipe passe avant l’ego individuel.

    « C’est peut-être précisément là que réside notre plus grand malentendu. Nous admirons les performances de haut niveau, mais nous sommes de moins en moins disposés à en accepter le prix. Nous voulons des résultats de classe mondiale sans subir de pression maximale. Nous voulons des résultats exceptionnels sans faire de sacrifices. Mais ce n’est pas ainsi que l’on atteint l’excellence. »

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tous les regards sont désormais tournés vers la reconstruction à long terme du football allemand.

    L’élimination de l’Allemagne de la Coupe du monde devrait entraîner un examen plus approfondi de la structure globale de la DFB. Il reste toutefois à voir si la fédération maintiendra Nagelsmann à son poste ou décidera de le limoger, même si l’entraîneur a déclaré qu’il ne démissionnerait pas et qu’il resterait en fonction tant qu’on lui accorde la confiance nécessaire.