Le refus des joueurs allemands de tirer des penalties, « le moment le plus révélateur » : Oliver Kahn évite de rejeter la responsabilité de l'échec en Coupe du monde sur Julian Nagelsmann

Dans un message publié sur LinkedIn après l’élimination de l’Allemagne, Kahn a expliqué pourquoi, selon lui, le débat autour de Nagelsmann passe à côté de l’essentiel. Il a fait valoir que les échecs répétés sous la houlette de différents sélectionneurs révèlent des lacunes structurelles plus profondes au sein de la DFB.

« Le débat sur le prochain sélectionneur passe à côté de l’essentiel », a-t-il écrit. « Trois sélectionneurs ont échoué au même moment : Joachim Löw, Hansi Flick et Julian Nagelsmann. Trois philosophies de jeu différentes. Trois styles de leadership différents. Le même résultat… Si trois entraîneurs aux approches différentes échouent toujours au même moment, la cause est plus profonde. »

Il a par ailleurs pointé du doigt l’élimination aux tirs au but comme le moment charnière du tournoi, rappelant que le capitaine Joshua Kimmich cherchait des volontaires avant les tentatives décisives.

Kahn a ajouté : « Lorsque la séance de tirs au but est entrée en prolongation, on a vu comment Joshua Kimmich cherchait des tireurs. Pour moi, c’était le moment le plus révélateur de cette élimination. Une équipe de haut niveau ne cherche pas de volontaires à ce moment-là. Elle dispose de joueurs qui réclament le ballon. »