Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe doivent se frotter les mains après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème de buteur du PSG, mais il a passé l’écrasante majorité de son temps au Parc des Princes sur le banc, puisque Luis Enrique a trouvé une meilleure solution en transformant Ousmane Dembele en « faux numéro neuf », ce qui ne renvoie pas une très bonne image du Portugais. Et le fait qu’il joue encore les doublures d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection ne plaide pas non plus en sa faveur. Les plus grandes équipes du monde ne faisaient donc pas la queue pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour la somme absurde de 75 M€. Pourtant, avec cette opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de l’argent dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+
Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Écartons tout de suite un point : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et a prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, et particulièrement pour un Milan qui ne déborde pas vraiment de liquidités. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie se démènent actuellement pour essayer de comprendre ce qui s’est exactement passé ici. Si ce transfert pourrait très bien signifier que Rafael Leao va bientôt quitter San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient une bonne relation avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer une indemnité record pour Ramos. Encore une fois, soyons clairs, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit de la recrue la plus chère en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre tout simplement pas le même niveau de garantie en matière de buts. Note : D+
Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour l’éternel second rôle de devenir l’homme de premier plan. Nous pensions, lorsque Ramos a signé un triplé avec le Portugal de Fernando Santos à la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire son attaque portugaise autour d’un avant-centre au vrai potentiel, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Toutefois, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez sous une réelle pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général veut que, même si le PSG disposait d’une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon joueur à faire entrer en sortie de banc, un remplaçant capable d’avoir de l’impact. Le plus important, c’est qu’il a désormais la possibilité de changer ce récit. Ramos va être la pointe de l’attaque d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car si c’est déjà un gros montant, c’est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur...Note : A
Mark Doyle