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Maxence Lacroix Chelsea GFXGetty/GOAL
Mark Doyle et Krishan Davis

Traduit par

Le recrutement par Chelsea du leader naturel Maxence Lacroix offre à Xabi Alonso la défense centrale solide dont il a besoin : GOAL note les plus grosses opérations du mercato estival 2026

Opinion
Chelsea
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
FC Barcelone
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle
Borussia Dortmund
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Pour certains supporters de football, l'été est le moment du calendrier qu'ils attendent le plus, et pas seulement parce qu'il est rythmé par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C'est surtout parce que la fin de la saison ne signifie qu'une chose : l'heure des transferts a sonné ! Le mercato 2026 s'annonce une nouvelle fois animé, avec plusieurs très grands noms qui réalisent des transferts à prix d'or avant la date limite du 1er septembre.

Nous savons que certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il y en a beaucoup où au moins l’un des clubs, voire même le joueur, se retrouve à se demander ce qui aurait pu se passer s’il avait pris une autre décision à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque énorme opération, avant même que les joueurs n’aient été officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert bouclé au moment où il se concrétise, afin que vous puissiez suivre les grands gagnants, et les perdants, de la saison des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous, et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires...

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Cela fait moins de deux ans que Palace a déboursé seulement 18 M£ pour recruter Lacroix en provenance de Wolfsburg, alors âgé de 24 ans, et le club sera donc ravi d’avoir presque triplé sa mise en si peu de temps, preuve une nouvelle fois que son modèle fonctionne. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club l’espérait, en jouant un rôle clé dans les effectifs vainqueurs de la FA Cup et de la Ligue Europa Conférence lors des deux dernières saisons sous les ordres d’Oliver Glasner. Au vu de ses performances en tant que défenseur dominant et à l’aise balle au pied, Palace s’attendait à susciter de l’intérêt pour l’international français et aurait, selon certaines informations, été conscient du désir de Lacroix de se tester au plus haut niveau. Le club pourrait estimer qu’il aurait pu obtenir davantage, compte tenu d’un marché inflationniste, mais cet argent sera tout de même très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses consenties par les Eagles en janvier pour Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience et de qualité issues de la Premier League. Chelsea avait désespérément besoin de revoir son secteur des défenseurs centraux, aucune des options actuellement en place ne s’imposant vraiment comme une solution de qualité à long terme, à l’exception d’un Levi Colwill de retour en forme. En dehors de l’international anglais, la situation est assez confuse ; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir des promesses sans les confirmer, et leur avenir est par conséquent incertain. En conséquence, il a été rapporté que Chelsea pourrait même chercher à recruter un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, Jacobo Ramon, de Côme, figurant parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement le départ de plusieurs membres du groupe actuel. Le club de l’ouest londonien estimera sans doute que, même si le prix est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) représentent une valeur assez correcte sur le marché actuel pour un défenseur central aguerri à la Premier League et international français confirmé qui approche de ses meilleures années. Qui plus est, Lacroix est un leader dont l’équipe avait grand besoin sur le terrain. L’associer à Colwill offre immédiatement à Chelsea une charnière centrale à l’allure solide sur laquelle construire. Il s’agit désormais de se débarrasser des éléments superflus et, peut-être, d’ajouter encore un peu de qualité et d’expérience, et cela pourrait commencer avec un départ de Disasi dans l’autre sens. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été incroyables pour Lacroix, qui a remporté les premiers trophées majeurs de sa carrière, est devenu international français senior et a disputé une Coupe du monde pendant ses deux saisons comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans est réputé vouloir encore se tester et évoluer au plus haut niveau, et il a largement mérité l’opportunité de franchir un cap en rejoignant cet été un club du soi-disant « big six » après une série de performances constamment solides dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble à l’issue parfaite pour lui : il reste dans la capitale, et il peut s’attendre à intégrer directement le onze de départ de Xabi Alonso comme défenseur central droit, compte tenu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, ainsi que de l’incertitude entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous les ordres d’Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

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  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 juillet : Elliot Anderson (Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Des sentiments peut-être mitigés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, étant donné qu’il a joué un rôle si important dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’aux demi-finales la saison dernière. Anderson était le point d’ancrage de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£, Forest affirme qu’il s’agit du second, cela représente une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Donc, même si Anderson manquera clairement à City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, car Forest a réalisé une affaire en or aux dépens de City. Note : A

    Pour Manchester City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il vaut mieux que ce soit le cas. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour revenir dans son Espagne natale. Et même s’il ne le fait pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ce n’est pas comme si Nico Gonzalez ou Matheus Nunes avait réellement convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson a toutefois le profil. C’est un joueur confirmé de Premier League qui a touché plus de ballons et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble correspondre parfaitement au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Il est cependant impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un grand joueur. Mais il sort de deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. Il n’y a tout simplement aucune chance que City ait dû payer un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va maintenant avoir l’occasion de le faire à City. Le montant du transfert s’accompagnera d’une énorme pression et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à éprouver des difficultés à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et la très, très grande différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera entre Anderson et une place de titulaire. Donc, même s’il y a beaucoup d’incertitude autour de l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est pour lui une chance en or de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (de Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi rapidement cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à vendre compte tenu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix demandé élevé par le club, fixé à 42,5 M£ (57 M$). Il y a un peu plus de 10 jours, il a été rapporté que Chelsea avait autorisé Garnacho à manquer la reprise de l’entraînement de pré-saison afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est concrétisé rapidement sous la forme d’un prêt à Aston Villa incluant une obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans avec Villa. On ne sait pas encore à ce stade quel sera le montant du transfert, mais on imagine qu’il ne sera pas très éloigné de l’évaluation de Chelsea, ce qui leur conviendra parfaitement, surtout après avoir recruté Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans l’histoire du club. Note : A

    Pour Aston Villa : Au vu de l’inefficacité de Garnacho durant son passage à Chelsea, ce transfert a de quoi inquiéter les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été le principal artisan de la poursuite du joueur, car il voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse restaurer la confiance de Garnacho. Mais il semble qu’un risque important accompagne ce dossier, car Garnacho paraît privé depuis un certain temps de l’allant et de l’assurance qui faisaient de lui un talent aussi remarquable lors de son passage à Manchester United. Le joueur de couloir ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions se poseront s’il ne répond pas aux attentes alors que les Villans seront tout de même obligés de l’acheter à la fin de la saison, et probablement pour une somme importante. L’accord constitue aussi une manière assez flagrante de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les bénéfices des opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin rejoignait le club de manière définitive cet été, et la différence entre les montants serait donc déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Avec un deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, Garnacho sera sûrement déterminé à faire de cette opportunité une réussite, alors que sa carrière risque de glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant déçu, et le départ de Rogers libère une place dans le onze de départ de Villa. Cependant, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club du soi-disant « big six », les fidèles de Villa Park étant extrêmement exigeants après une nouvelle qualification pour la Ligue des champions, un atout pour la nouvelle recrue. Garnacho aura sûrement aussi à l’esprit le sort de Harvey Elliott, qui avait rejoint Villa en provenance de Liverpool l’été dernier dans le cadre de ce qui semblait être un prêt très accessible avec obligation d’achat conditionnelle ; il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Cependant, il a été mis au placard par Emery et figurait rarement dans le groupe les jours de match. L’entraîneur a des antécédents en la matière, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

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  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (du Club Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue une recette record dans l’histoire du club pour un joueur recruté il y a seulement deux ans pour 6,5 M€ en provenance de Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent également s’être déroulées de manière assez fluide, Arsenal ayant finalement répondu à l’évaluation du champion de Belgique pour son ailier. Le club vendeur était en position de force après que Tzolis a signé un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme représente énormément pour une équipe de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les côtés après le départ de Leandro Trossard pour Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche de nombreuses cases en termes de remplacement. L’international grec a réalisé une excellente saison individuelle en 2025-2026, totalisant l’impressionnant chiffre de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, aidant Bruges à décrocher le titre en championnat et à atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il existe bien sûr une part de risque dans cette opération, même si le montant semble représenter une valeur correcte sur le marché actuel ; Tzolis a beaucoup souffert lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries étaient condamnés à la relégation, donc des interrogations subsisteront quant à sa capacité à transposer sa forme affichée en Belgique au football anglais. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède l’impact physique et la vitesse pour réussir. Arsenal devra peut-être faire preuve de patience pour voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum constituer, dans un premier temps, une option de rotation utile. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier fait son retour en Premier League avec quelque chose à prouver après son passage raté à Norwich, porté par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi est désormais de maintenir les standards très élevés qu’il a fixés avec Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais les signes indiquent qu’il a les qualités pour réussir. Selon certaines informations, Tzolis voulait uniquement rejoindre Arsenal et a fait de leur intérêt sa priorité, il sera donc sûrement ravi que le transfert se soit concrétisé. Le plus dur commence maintenant, alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund à Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : Probablement le mieux qu’ils pouvaient faire dans les circonstances. Adeyemi n’avait plus qu’un an de contrat et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été afin d’éviter de perdre gratuitement l’an prochain un actif de valeur. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund recevra d’emblée, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et manqué de régularité tout au long de ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a également bien travaillé en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Un recrutement potentiellement très malin. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des années pour sa gestion du mercato, et à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient : cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur de l’étiquette de prochain grand talent allemand, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui fait de lui une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Peut-être plus important encore, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert sa première sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert au timing parfait. Adeyemi avait l’allure d’un futur crack lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a incontestablement eu des signes la saison dernière laissant penser qu’il pourrait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne sera pas soumis à une énorme pression, compte tenu du montant du transfert. En effet, on attendra bien davantage d’Anthony Gordon lors des premières étapes de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter la vie d’Adeyemi, qui a la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne offensive barcelonaise en pleine refonte cet été. En clair, cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui ne bénéficiera pas d’une meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d’Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, nouveau champion, cela aurait été une chose. Cependant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et jouera la Ligue des champions cette année, alors que les Blues n’ont, eux, aucune compétition continentale à disputer. Et pourtant, le tenant du titre de la Ligue Europa a été totalement impuissant à empêcher son atout le plus précieux de filer à Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une opération absolument incroyable pour Villa. Le club avait recruté Rogers en provenance de Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un montant fou qui aidera grandement Villa à trouver un remplaçant tout en renforçant l’effectif d’Unai Emery à d’autres postes. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés à l’heure actuelle, car ils estiment que cela constitue une nouvelle preuve que les riches propriétaires du club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un sacré coup. On s’attendait à voir Rogers prendre la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré les supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a écrasé Arsenal dans ce dossier pour s’offrir l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? C’est bien la question que tout le monde se pose en ce moment, beaucoup s’attendant désormais à voir un membre du « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, et pour un montant grossièrement gonflé. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des avancées ont eu lieu en coulisses concernant la recherche d’un nouveau point de chute pour Enzo Fernandez, et que la vente de l’Argentin, désireux de partir, couvrira presque entièrement le coût du recrutement de Rogers. Il est indéniable que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans avec seulement deux saisons correctes de Premier League à son actif, et un seul but en 22 sélections avec l’Angleterre. Cependant, une ligne offensive composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait assurément faire de gros dégâts sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un retournement de situation surprenant, du moins vu de l’extérieur. On pensait que Rogers rêvait de rejoindre l’Emirates, où il aurait été appelé à prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est maintenant rapporté qu’il s’est laissé convaincre par Alonso, qui a évidemment réalisé un excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Toutefois, nous soupçonnons fortement que l’argent et un temps de jeu garanti dans une équipe plus faible ont joué un rôle encore plus déterminant dans le surprenant transfert de Rogers à Stamford Bridge. En toute franchise, même si Chelsea est un club terriblement mal géré et en perpétuel mouvement, c’est un transfert qui pourrait très bien réussir à Rogers, d’autant qu’il va désormais pouvoir jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier à Manchester chez les jeunes, Palmer. En effet, on pourrait bien voir quelques célébrations « cold » lors des matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d’Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup dur. La propension de Tielemans à se blesser est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais quand il est en forme, c’est un fantastique footballeur, et on ne saurait trop insister sur son importance dans le plan de jeu d’Unai Emery la saison dernière. L’équipe de l’Espagnol a énormément souffert pendant l’absence de Tielemans, blessé à la cheville plus tôt cette année, ne remportant qu’un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois revenu dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en trombe en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Étant donné qu’il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est vraiment difficile à accepter, d’autant plus qu’Amadou Onana est parti pour une longue absence en raison d’une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très bonne surprise. Rien n’indiquait que United préparait une offensive pour Tielemans jusqu’à ce qu’il apparaisse que l’opération était proche d’être conclue. Par conséquent, le club mérite du crédit pour avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond évidemment pas au profil d’âge recherché par United cet été et il a clairement déjà beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée va apaiser un peu la panique autour d’Old Trafford après l’échec du dossier Ederson, la grave blessure de Manuel Ugarte en sélection avec l’Uruguay, et l’impossibilité pour United de boucler des deals pour ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a encore souligné sa classe à la Coupe du monde. Il apportera donc une profondeur d’effectif bienvenue, de l’expérience, de la polyvalence et de la qualité au milieu de terrain de United après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et pour ce montant, il pourrait bien finir par être l’une des recrues de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d’opportunité qu’il pensait peut-être lui-même ne plus pouvoir saisir. Tielemans est annoncé depuis longtemps dans l’un des clubs de l’élite de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait plus vraiment devoir se produire pour l’ancien milieu de Leicester City à ce stade de sa carrière, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est déjà un immense club. Cependant, United évolue incontestablement dans une autre dimension en termes de prestige, ce qui fait de ce transfert un énorme pas en avant pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute la possibilité d’exhiber sa superbe qualité de passe et son immense technique sur l’une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L'étrange été de Chelsea se poursuit, avec un accord pour vendre l'un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de prêt réussi au sein du club frère Strasbourg, pour intégrer l'équipe première, avec des apparitions régulières tout au long de la saison 2025-2026 et souvent des performances convaincantes lorsqu'il suppléait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez part, comme cela semble probable, alors le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera avec très peu d'options. Cependant, le joueur de 22 ans n'a manifestement pas été considéré comme intouchable, et l'offre de United, de 48 M£ (64 M$) plus 2 M£ de bonus, pour un milieu de terrain qui n'est pas encore un titulaire garanti, était visiblement trop belle pour être refusée. C'est le modèle BlueCo à l'œuvre ; Chelsea s'apprête à réaliser un bénéfice important sur Santos, recruté comme jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien Vasco da Gama pour 16 M£ en 2023. Cette décision commerciale cynique laisse un goût amer, mais l'importante somme proposée signifie que l'offre était probablement trop belle pour être refusée. Cependant, si Santos se développe en talent de classe mondiale à Old Trafford, ce n'est pas un transfert dont on se souviendra avec affection. Note : B-

    Pour Man Utd : Un de ces transferts qui laissent un peu perplexe pour toutes les parties. Après avoir raté ses cibles prioritaires au milieu de terrain, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Man City et Tottenham, United s'est tourné dans la panique vers Santos afin d'éviter un scénario dans lequel Mason Mount serait son seul milieu de terrain senior reconnu au moment du début de sa préparation estivale le 18 juillet, alors que Kobbie Mainoo est toujours à la Coupe du monde avec l'Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l'échec de la piste Fernandes, mais Santos n'est pas au même niveau que leurs cibles précédentes, et un package à 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement disposé à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l'entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a trop payé ici pour quelqu'un qui ne sera pas un titulaire assuré une fois le mercato terminé. L'espoir sera qu'à 22 ans, il ait encore une large marge de progression. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait qu'il a été écarté de la sélection du Brésil de Carlo Ancelotti après une saison où il a alterné entre titularisations et passages sur le banc à Chelsea, il a été rapporté que Santos quitte les Blues à la recherche d'un « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à voir s'il obtiendra plus de minutes à Old Trafford que celles qui lui ont été accordées à Stamford Bridge, et beaucoup dépendra aussi des autres recrues que United fera venir, d'autres arrivées étant probables dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Santos peut estimer avoir besoin d'un nouveau départ loin du chaos au niveau de la direction et du défilé d'entraîneurs à Chelsea, même rien ne garantit que United puisse offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois lui offrir la Ligue des champions, ce qui signifiera naturellement plus de minutes puisque son futur ex-employeur ne s'est qualifié pour aucune compétition européenne. En définitive, il appartiendra au joueur de faire en sorte de s'imposer comme une pièce maîtresse dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s'est qualifié pour la Ligue des champions de la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise face à Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club soutenu par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain soutenu par le Qatar. Cependant, les Reds ont ensuite rappelé brutalement aux Magpies leur place dans la hiérarchie de la Premier League en leur arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus douloureuses qui soient. Si Newcastle avait bien investi ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être pu malgré tout bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats de panique comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l'équipe d'Eddie Howe à terminer 12e du classement. Il était clair bien avant la fin d'une campagne catastrophique qu'Anthony Gordon allait partir, mais c'est le départ de Tonali pour Tottenham, parmi toutes les équipes possibles, qui représente vraiment la mort d'un rêve. Et ce qui est véritablement traumatisant pour les supporters, c'est que ce n'est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes est lui aussi certain de partir dans les semaines à venir. En gros, avec des propriétaires saoudiens qui réduisent leurs investissements dans le sport, d'autres malheurs sont à venir, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec cette indemnité à neuf chiffres, qui risque de toute façon d'être dilapidée. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une recrue spectaculaire. Un jour seulement après avoir bouclé un accord historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Spurs a décidé de battre à nouveau son record de transfert pour Tonali. S'agit-il de signes de désespoir ou de marques d'ambition ? Le débat reste ouvert. C'est peut-être simplement la preuve d'un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne commanderait-il pas un montant similaire ?! L'international italien a incontestablement prouvé qu'il était l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons, et il semble offrir une chance encore meilleure de s'épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, payer autant d'argent pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au très haut niveau reste un pari, et un pari que Spurs a désespérément besoin de voir réussir. Pour l'instant, toutefois, les supporters ne s'en soucieront probablement pas. Après des années de frustration face à l'approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l'ancien président exécutif Daniel Levy, ils viennent maintenant de voir leur club écraser la concurrence de ses rivaux de Premier League pour signer l'un des milieux les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. On partait du principe que si Tonali quittait le club qui l'avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l'une des équipes les plus fortes d'Europe. Il a au lieu de cela rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, que s'est-il passé ? Évidemment, il n'y avait aucune chance qu'un club de Serie A dispose des moyens suffisants pour satisfaire le souhait, rapporté, de Tonali de rentrer au pays, et même l'élite anglaise a été logiquement refroidie par le prix fixé par Newcastle. En conséquence, Tonali s'est retrouvé à Tottenham, où il s'apprête désormais à passer ses meilleures années, ce qui est indéniablement étrange. Reste que si De Zerbi reste à Spurs plus de deux saisons, et c'est un grand « si », ce transfert pourrait peut-être bien fonctionner pour Tonali sur le long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 juillet : Denzel Dumfries (de l’Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi basse dans le contrat d’un joueur qui est devenu l’un de ses éléments les plus importants, même si une blessure à la cheville puis une opération ont freiné la campagne 2025-26 de Dumfries. Néanmoins, il reste l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment lorsqu’il est à son meilleur niveau, donc 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une très mauvaise opération pour l’Inter, qui aurait pu réclamer bien davantage sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Il faut toutefois reconnaître que l’Inter avait peut-être les mains liées ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle très bonne affaire pour le Real, qui se forge une réputation de chasseur de bonnes affaires alors qu’il navigue dans le cadre des règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double du montant payé par le Real Madrid, et ce prix est bien inférieur aux 30 M€ que le Real Madrid aurait, selon les informations, mis de côté pour un nouveau latéral droit afin de concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit qui est sans doute plus efficace vers l’avant que dans le travail défensif, ce qui laisse au Real un certain déséquilibre à ce poste, dont de meilleures équipes pourraient profiter. À 30 ans, il n’est pas non plus vraiment une solution à long terme, mais pour un montant aussi faible, il est difficile de soutenir qu’il ne peut pas être un intérimaire correct pendant au moins quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Ce genre de transfert, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries aura voulu que cette clause libératoire soit incluse dans son contrat. Il a été un serviteur loyal de l’Inter depuis son arrivée du PSV en 2021, avec 55 contributions sur but en 207 matches en tant que piston droit, tout en aidant l’Inter à remporter le titre de Serie A en 2023-24 et en 2025-26, et à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a clairement mérité ce qui pourrait potentiellement être son dernier grand transfert, et son prix peu élevé signifie que la pression sera quelque peu moindre au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il maintient Alexander-Arnold hors de l’équipe, après avoir, selon les informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il jouera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Un montant colossal qui contribuera grandement à amortir l’impact économique d’une relégation de Premier League. Il était clair dès la descente des Hammers que plusieurs ventes majeures seraient nécessaires, et Fernandes était l’un de leurs atouts les plus précieux, un milieu de terrain élégant qui attirait déjà les regards admiratifs de clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham soit parvenu à obtenir exactement ce qu’il réclamait pour le Portugais malgré une position de négociation plutôt défavorable. Pour cela, les dirigeants du club, à juste titre très critiqués, méritent de rares félicitations. Note : A

    Pour Tottenham : Une nouvelle preuve que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde s’est jouée de très peu avant de se terminer par une relégation, les Spurs ont agi vite pour s’assurer de ne plus jamais se retrouver dans cette situation, et si le paiement de 52 M£ pour Jan Paul van Hecke constituait déjà une déclaration d’intention, on passe ici à un autre niveau. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer dans plusieurs rôles et donne depuis longtemps l’impression d’être un joueur capable de s’épanouir dans une équipe plus forte. Il est aussi clair que Roberto De Zerbi le considère comme parfait pour son style de jeu. Cependant, un parfum de désespoir entoure indéniablement cette opération. Tottenham, comme on l’a vu avec son intérêt pour Sandro Tonali également, est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour remodeler un milieu de terrain médiocre et était donc prêt à surpayer Fernandes afin de repousser l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour les Spurs, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement un nouveau bâton pour frapper les propriétaires du club. En effet, juste pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a payé Benfica 60 M€ pour Joao Neves, et Fernandes est loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il peut le devenir. Note : C+

    Pour Fernandes : Un choix étrange à première vue. Fernandes a été associé à certains des plus grands noms du football : United, Liverpool et le PSG. Il s’est finalement retrouvé chez les Spurs, l’équipe qui a terminé une place et deux points au-dessus de West Ham la saison dernière, ce qui donne l’impression d’un mouvement assez latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être bien plus fort la saison prochaine et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi pourrait aider à franchir un tout autre palier. Il devrait bien sûr y avoir une certaine inquiétude concernant la durée réelle du passage de l’Italien chez les Spurs, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Un départ décevant, mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence a grandi progressivement durant cette période. Il n’était donc qu’une question de temps avant qu’il ne soit recruté par l’une des meilleures équipes d’Europe. Certains pourraient estimer que le PSV aurait pu attendre après la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, étant donné qu’il y avait toujours une chance qu’il brille en Amérique du Nord, mais cela reste un beau montant pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est également probable que cet argent soit utilisé à bon escient par un club qui a régulièrement réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré l’obligation constante de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une excellente opération. La valeur marchande de Saibari n’avait fait qu’augmenter ces dernières semaines grâce à ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l’a déclaré le directeur sportif Max Eberl au moment de l’officialisation du transfert, c’était un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis un certain temps. Il ne s’agissait pas d’une réaction à l’émergence soudaine d’un joueur inconnu révélé par une Coupe du monde ; les Bavarois étaient convaincus depuis longtemps que Saibari possédait le bon mélange de technique, d’abattage et de polyvalence pour apporter une contribution significative à une ligne offensive déjà exceptionnelle, et nous ne voyons rien qui remette cette évaluation en question. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pouvait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a attiré l’attention du grand public grâce à ses prestations dynamiques en attaque au sein d’une très impressionnante équipe du Maroc. Désormais, il a réalisé le classique transfert « de rêve » vers « l’un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ comprenant Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait virer au cauchemar ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est sur un nuage en ce moment et il croit logiquement pouvoir se révéler un ajout très utile à l’effectif du Bayern. Vincent Kompany est clairement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (de l’Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela ressemble à un nouveau deal particulièrement habile pour l’Atalanta. Le montant conséquent de 55 M€ (47 M£/62 M$) pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur formé au club, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps de le vendre plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être regrettable que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois que des clubs comme l’Inter et Chelsea ont manifesté leur intérêt, il a eu la tête tournée et il semblait toujours probable qu’il soit très difficile de le retenir. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se plaçant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra de l’Inter. Il était largement attendu chez le champion d’Italie, donc c’est assurément un joli coup dans ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, élu défenseur de l’année en Serie A pour 2025-2026, est censé s’intégrer au système d’Alonso, aussi bien dans une défense à trois que dans une défense à quatre, et il devrait être bien armé pour répondre aux exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, il y a le sentiment que Chelsea a surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, qui aurait apparemment largement dépassé l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans, avec seulement une saison correcte dans l’élite à son actif. Il s’agit donc d’un pari quelque peu risqué. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté le centre de formation lorsqu’il était enfant et qu’il serait supposé soutenir, mais le fait que l’offre de contrat de Chelsea rapportée dans la presse, proche de 100 000 £ par semaine, valait plus du double de celle proposée par l’Inter peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra possède tous les attributs pour réussir en Premier League et a apparemment sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que le jeune Italien Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être convaincu par la détermination d’Alonso à le faire venir à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait être destiné à devenir une pièce maîtresse sous les ordres du nouveau manager. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe doivent se frotter les mains après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème de buteur du PSG, mais il a passé l’écrasante majorité de son temps au Parc des Princes sur le banc, puisque Luis Enrique a trouvé une meilleure solution en transformant Ousmane Dembele en « faux numéro neuf », ce qui ne renvoie pas une très bonne image du Portugais. Et le fait qu’il joue encore les doublures d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection ne plaide pas non plus en sa faveur. Les plus grandes équipes du monde ne faisaient donc pas la queue pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour la somme absurde de 75 M€. Pourtant, avec cette opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de l’argent dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Écartons tout de suite un point : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et a prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, et particulièrement pour un Milan qui ne déborde pas vraiment de liquidités. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie se démènent actuellement pour essayer de comprendre ce qui s’est exactement passé ici. Si ce transfert pourrait très bien signifier que Rafael Leao va bientôt quitter San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient une bonne relation avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer une indemnité record pour Ramos. Encore une fois, soyons clairs, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit de la recrue la plus chère en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre tout simplement pas le même niveau de garantie en matière de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour l’éternel second rôle de devenir l’homme de premier plan. Nous pensions, lorsque Ramos a signé un triplé avec le Portugal de Fernando Santos à la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire son attaque portugaise autour d’un avant-centre au vrai potentiel, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Toutefois, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez sous une réelle pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général veut que, même si le PSG disposait d’une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon joueur à faire entrer en sortie de banc, un remplaçant capable d’avoir de l’impact. Le plus important, c’est qu’il a désormais la possibilité de changer ce récit. Ramos va être la pointe de l’attaque d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car si c’est déjà un gros montant, c’est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur...Note : A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore une opération très avisée de la part de Brighton, qui renforcera sa réputation comme l’un des clubs qui vendent le mieux en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’accord est d’autant plus avantageux que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club sera donc ravi d’avoir généré un montant aussi important pour le défenseur néerlandais, même s’il avait été rapporté auparavant qu’il était évalué à 70 M£ (94 M$). Ce montant sera inévitablement réinvesti dans un remplaçant à fort potentiel, avec notamment le prometteur de Tottenham Luka Vuskovic dans le viseur, dans ce qui constituerait un transfert séparé après son prêt impressionnant à Hambourg. Le club n’est d’ailleurs pas à court d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur principal Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke pendant son passage à Brighton, mais on ne peut s’empêcher de penser que Tottenham a été poussé à surpayer le défenseur central après l’apparition de ces informations suggérant que Brighton l’évaluait à 70 M£, malgré le fait qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un accord à prix réduit pour un joueur de son calibre aurait dû se situer de façon réaliste autour de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur particulièrement coriace et Tottenham a peut-être estimé qu’il devait agir ; ses rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, étaient annoncés comme intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble presque certain de partir cet été après une saison mouvementée, et son compère en défense centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham récupère au moins un défenseur qui a fait ses preuves en Premier League et qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son sommet, possède une excellente qualité de relance et le type de combativité et de leadership qui a cruellement manqué à l’équipe. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec la recrue libre Marcos Senesi. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment fait comprendre qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un palier par rapport à Brighton au milieu de sa carrière et pourrait très bien voir cela comme un tremplin vers des objectifs encore plus grands après s’être imposé en Premier League. Chelsea et Liverpool n’ont vraisemblablement pas concrétisé leur intérêt annoncé, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club du soi-disant « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut lui offrir aucune compétition européenne. Ayant déjà travaillé avec le technicien italien au tempérament bouillant, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut faire jouer son équipe, ce qui devrait l’aider à s’adapter rapidement. Pour Spurs, il n’y a guère d’autre direction que vers le haut après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et une association avec Senesi paraît très solide sur le papier, au moins, en offrant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui sera probablement une période de transition après avoir écarté la menace de la relégation en fin de saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait penser qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté l’été dernier pour seulement 5 M€, mais le club de Pampelune allait toujours être handicapé par une lourde clause de revente de 50 % incluse dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) reviennent à le Real Madrid, même si un gain de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste significatif pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait toujours probable après une saison durant laquelle il a été impliqué sur 12 buts et obtenu une convocation avec l’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire faisait qu’Osasuna n’avait pas vraiment son mot à dire sur le montant. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouvel épisode dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, parti à Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité sur le marché, a surgi pour détourner l’opération malgré des discussions déjà à un stade avancé et une offre des Magpies qui aurait été acceptée. Liverpool considérera déjà cela comme un joli coup, mais le club sera aussi ravi de recruter un ailier aussi prometteur pour un montant qui pourrait s’avérer être une aubaine. Munoz peut évoluer sur les deux ailes comme dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur bienvenues après le départ de Mohamed Salah et la blessure de Hugo Ekitike, qui ont laissé un énorme vide dans le secteur offensif de Liverpool. Attaquant direct et rapide, également très impliqué défensivement, le joueur de 22 ans semble correspondre parfaitement au style de jeu du nouvel entraîneur Iraola, qui aurait apparemment poussé pour que l’opération se fasse. Il devra toutefois veiller à ce que le jeune Espagnol ne bloque pas l’ascension de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club serait convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, il faut penser que le choix entre les deux revenait au joueur, et on ne peut pas vraiment reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade et il s’agit déjà de son troisième grand club. Formé au célèbre centre de formation La Masia de Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a seulement un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer comme une star sur le long terme dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global alors que Liverpool devrait toujours tenter de recruter l’ailier très coté du RB Leipzig, Yan Diomande, mais sa polyvalence devrait quand même lui offrir de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque des Reds. Note : A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konate (Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool était vraiment pris entre le marteau et l’enclume en ce qui concernait l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé arriver à son terme dès le départ. Si Liverpool l’avait lié à un nouveau contrat lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne 2024-25 conclue par le titre, le club aurait alors pu exiger une indemnité correcte au moment de se séparer de lui, mais le Français est finalement parti libre après une saison individuelle désastreuse. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales ahurissantes de Konate, apparemment autour de 250 000 £ par semaine, au milieu d’une campagne brouillonne ponctuée d’une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes qui traînaient depuis des mois et des mois n’ont débouché sur rien, malgré le fait que le joueur ait affirmé en avril qu’il était proche d’un accord. Liverpool a au moins déjà recruté des remplaçants potentiels en Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste un énorme gaspillage de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid va offrir à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il recherche, ce qui, malgré l’absence d’indemnité de transfert, représente un risque au vu du niveau très faible affiché par le défenseur central tout au long de la poussive défense du titre de Liverpool. Il convient de rappeler que le Real Madrid aurait décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès novembre de l’année dernière, ce qui est révélateur. Le Français est un bon défenseur dans ses bons jours, et à 27 ans il est probablement encore loin des années de pic pour les joueurs à son poste. Le Real parie en fait sur le fait qu’il retrouve sa meilleure forme en Espagne, et il pourrait constituer une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique du club ; David Alaba quittera le Bernabeu cet été, Antonio Rudiger a passé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être plombé par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate ne représente toutefois pas vraiment une solution de tout premier ordre, et ce transfert ressemble à un mouvement qui pourrait très vite mal tourner compte tenu de l’examen intense qui entoure le Real Madrid, de la part des supporters comme des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est certainement Konate, qui s’apprête à obtenir à la fois son transfert de rêve au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois vite trouver ses marques comme titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron du Bernabeu, il y aura bien moins de patience pour les erreurs qui ont empoisonné sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en rejoignant Madrid libre, et les difficultés rencontrées par l’Anglais lors de sa première saison doivent servir d’avertissement. Cependant, s’il parvient à retrouver rapidement sa confiance et sa meilleure forme, il aura l’occasion de s’imposer comme un élément clé dans l’un des plus grands clubs du monde au sein du nouveau Real de Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, et cela est loin d’être garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : La perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des plus grands footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et inventif qui a été absolument essentiel à la période de succès durable de Manchester City. Le Portugais était en effet quasiment le joueur parfait pour Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’appréciait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais c’est un départ qui se profilait depuis un certain temps. Le voir partir gratuitement n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est bien le minimum qu’il méritait après neuf années de service exceptionnel. Malgré tout, sa qualité technique, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : Deux raisons de se réjouir. Non seulement le Real Madrid a mis la main gratuitement sur un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi devancé son grand rival, le FC Barcelone, pour obtenir sa signature. Après des mois de spéculations, dont certaines avaient même poussé Bernardo à s’exprimer lui-même, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho à Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’opération a été pratiquement bouclée en 36 heures. Les tout meilleurs jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre en Premier League la saison dernière qu’il reste capable de peser dans les plus grands matches, sa performance contre Arsenal à l’Etihad ayant été remarquable. Plus important encore peut-être, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation même de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a doublé le Barça dans ce dossier concernant l’international portugais. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : Le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, voire davantage, Silva a été lié à un transfert vers l’un des plus grands clubs de Liga. Mais, saison après saison, Guardiola l’a convaincu de passer une année de plus à l’Etihad. Cette fois, rien ne pouvait faire changer Bernardo d’avis, et il aura désormais enfin l’occasion d’évoluer pour l’une des puissances traditionnelles du football européen. Certes, Madrid traverse une période difficile, après avoir été détrôné au sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre à sa place de leader est un défi qu’il relèvera sans aucun doute avec enthousiasme. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’avant, mais, comme l’a souligné Guardiola, les cinq premiers mètres se jouent dans la tête et, dans ce domaine, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité nécessaires pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir à Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : Cela ressemble à une opération étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur qui s’est imposé comme une pièce maîtresse défensive du club depuis son arrivée en 2022, après des débuts peu encourageants. Le voir partir en enregistrant une perte a donc de quoi surprendre. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et étant donné qu’il aurait, selon certaines informations, fait savoir en coulisses son intention de partir et qu’il a ouvertement critiqué la manière dont le club est dirigé, le club sera probablement satisfait de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$), après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, Chelsea aurait peut-être eu du mal à en tirer davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui fêtera ses 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif en cruel manque d’expérience se retrouve privé de l’un de ses éléments les plus chevronnés, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Il semble que tout ce que dit Jose Mourinho fasse loi, puisque le Real Madrid lance son recrutement anticipé avec une signature choc. Le club a déjà beaucoup dépensé l’été dernier pour faire revenir Alvaro Carreras à Bernabeu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de casser encore sa tirelire pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouvel ancien entraîneur. Une indemnité de 60 M€ est très élevée pour une équipe qui a adopté une approche assez économe lors des mercatos ces dernières années, et cela exigera un rendement immédiat de son investissement de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella est censé être au sommet de son art, mais pendant combien d’années supplémentaires de haut niveau le Real Madrid pourra-t-il réellement en profiter ? Il présente au moins les caractéristiques d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve désormais aussi avec quatre latéraux gauches de l’équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia. Il faudra donc forcément des départs. Note : C

    Pour Cucurella : Sans aucun doute le principal bénéficiaire de ce transfert, Cucurella a atteint son objectif en quittant un Chelsea sans cap pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de sa carrière. Il était largement rapporté que le défenseur voulait retourner en Espagne, après s’être montré désabusé par la manière dont BlueCo gérait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction de Bernabeu au milieu de l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’accord ait été bouclé si rapidement, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement lorsque le Real s’est manifesté. Étant donné qu’il semblait avoir été spécialement ciblé par Mourinho, il a aussi de grandes chances de s’imposer comme un joueur clé, Carreras étant susceptible d’alterner dans le onze du Portugais. Cependant, au vu du montant important de l’opération, il devra être performant immédiatement, sous peine de s’attirer les foudres du public notoirement impatient du Bernabeu, surtout compte tenu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé d'émotion. Robertson figure sans aucun doute parmi les meilleures recrues de l'histoire du club, un élément clé de l'ère Jurgen Klopp recruté pour seulement 8 millions de livres sterling en provenance de Hull City dès 2017 et qui, à son apogée, était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois indéniable que l'âge commençait à rattraper le joueur de 32 ans, ce qui explique pourquoi Liverpool a anticipé sa succession en faisant venir Milos Kerkez l'été dernier, et aurait même vendu Robertson lors du mercato d'hiver s'il avait pu rappeler Kostas Tsimikas de Rome. Le problème, désormais, c'est que Kerkez n'est toujours pas totalement acclimaté à Anfield, alors qu'il est apparu de façon criante, au cours d'une éprouvante saison 2025-2026 pour Liverpool, que l'expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer sur les bords de la Mersey. En effet, l'inquiétude parmi les supporters est désormais que le départ de Robertson, ajouté à celui de Mohamed Salah, n'entraîne une baisse encore plus marquée du niveau la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un choix encore surprenant. Tottenham a évidemment essayé de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre exactement pourquoi. L'effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur à plusieurs postes, mais le poste d'arrière gauche n'en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait certes de se casser la cheville, mais Tottenham avait toujours Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence parmi ses options, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d'arriver en provenance de Santos. L'argument était que Robertson aurait constitué un ajout important dans un vestiaire en plein désordre, et il peut certainement aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d'engagement total au sein du groupe. Le fait qu'il arrive finalement libre constitue un petit bonus appréciable, mais le sentiment demeure que Tottenham n'avait pas forcément besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il avait été relégué au rang de deuxième choix derrière un joueur qui ne réalisait pas de performances particulièrement convaincantes et voulait jouer régulièrement en Premier League à l'approche de la Coupe du monde, ce que Tottenham semblait apparemment prêt à lui offrir. Robertson a finalement débuté davantage de matches lors de la seconde moitié de saison qu'il ne l'avait probablement imaginé, ce qui signifie qu'il est en assez bonne forme à l'heure de prendre la direction de l'Amérique du Nord, mais il n'a jamais vraiment été question qu'il reste à Anfield, puisque Liverpool ne lui a jamais proposé de prolongation. Il avait cependant d'autres options que Tottenham, la Juventus figurant parmi les clubs annoncés comme intéressés par la signature du capitaine de l'Écosse. Il est donc un peu étrange qu'il ait décidé de rejoindre un club qui n'a évité la relégation en Championship que de justesse lors de la dernière journée de la saison. Robertson pourrait toutefois estimer que Tottenham représente désormais une option plus attirante qu'en janvier, étant donné que De Zerbi est incontestablement capable d'améliorer considérablement les Spurs au cours de l'été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu'il ne l'a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de finalement le laisser rejoindre Liverpool sur le tard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a déposé une demande de transfert, tant la perturbation causée par l’attaquant suédois n’a rendu aucun service à Eddie Howe et à ses joueurs. Newcastle a donc rapidement agi pour se séparer d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait, ni en club ni en sélection, qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer des joueurs de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir la Ligue des champions à de potentielles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, ajoutée à l’envie de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James’ Park, prouve que le club ne représente plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en mesure de dépenser massivement sur le marché depuis un certain temps en raison de ses problèmes bien documentés pour respecter les strictes règles financières de la Liga, donc il n’est pas bon signe que sa première initiative après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires soit de dépenser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait assurément se révéler un ajout utile. Il peut évoluer à peu près partout sur le front de l’attaque et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc on comprend facilement pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, il est impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réaliser une bonne Coupe du monde, ce qui présenterait alors ce prix sous un jour plus favorable, et il a aussi été souligné que le Scouser a marqué 10 buts en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts sont arrivés contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un bien meilleur indicateur du rendement offensif que les supporters du Barça doivent attendre de leur dernière recrue. Ainsi, même si Gordon a plus de chances d’offrir à Flick ce qu’il veut d’un ailier, et qu’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures opportunités ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça recommence à avoir plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Le genre de chose dont on rêve. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, particulièrement sur les deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait manifestement depuis un certain temps. Il a lui-même admis avoir eu la tête tournée par de précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale qu’il supportait aussi quand il était enfant, alors qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est bien là que réside le grand défi auquel Gordon fait désormais face. La possible arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention portée au joueur de 25 ans, mais il sera quand même soumis à une énorme pression pour justifier son prix, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite une place de titulaire dans une équipe remplie de stars, et ce ne sera pas facile. Il suffit de demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives pour sa première saison au Barça. Cela dit, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer d’Anthony Elanga à Lamine Yamal à ses côtés ! Note : A

    Mark Doyle