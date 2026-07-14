Le recrutement de Youri Tielemans par Manchester United pour seulement 35 millions de livres sterling pourrait bien s'avérer être l'un des transferts phares de l'été : GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival 2026

Pour Brighton : Le club anglais réalise une nouvelle opération financière astucieuse, consolidant sa réputation de spécialiste du mercato enencaissant 52 millions de livres (70 millions de dollars) pour un joueur acheté 2 millions de livres six ans plus tôt. L’opération revêt une dimension encore plus intéressante puisque le contrat du Néerlandais à l’Amex Stadium expirait dans moins d’un an. Les Seagulls peuvent donc se féliciter d’avoir tiré une somme aussi importante de la vente de leur défenseur, même si certains observateurs l’estimaient précédemment à 70 millions de livres (94 millions de dollars). Le club réinvestira logiquement cette somme dans un remplaçant à fort potentiel, le jeune espoir des Spurs Luka Vuskovic figurant sur leur liste de cibles dans le cadre d’un transfert distinct, après son impressionnant prêt à Hambourg. Les Seagulls disposent par ailleurs d’autres options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli sous contrat, ainsi qu’Igor Julio, attendu de retour de son prêt à West Ham. Note : A
Du côté de Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert orchestré par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a déjà travaillé avec Van Hecke à Brighton. On ne peut s’empêcher de penser que les Spurs se sont fait avoir en surpayant ce défenseur central, après la publication d’articles suggérant que Brighton l’évaluait à 70 millions de livres sterling, alors qu’il était sur le point d’entamer la dernière année de son contrat sur la côte sud. Un prix plus réaliste pour un joueur de ce calibre aurait pu se situer autour de 40 millions de livres (54 millions de dollars), mais Brighton est réputé pour sa fermeté en matière de négociations et Tottenham a sans doute senti la nécessité d’agir ; leurs rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, se seraient en effet montrés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine des Spurs, Cristian Romero, semble sur le point de partir cet été après une saison agitée, et que son partenaire en défense centrale, Micky van de Ven, pourrait suivre le même chemin. Tottenham s'offre tout de même un défenseur de 26 ans, déjà expérimenté en Premier League, capable de passer un cap, doté d'une bonne relance et de l'autorité qui a fait défaut aux Spurs. L'international néerlandais pourrait former une nouvelle charnière avec Marcos Senesi, arrivé libre. Note : B-
Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, ce transfert s’inscrit logiquement. Ayant manifesté son intention de ne pas prolonger à l’Amex, il franchit un cap en rejoignant un club plus ambitieux à mi-parcours de sa carrière et pourrait y voir un tremplin vers de plus grandes choses après s’être imposé en Premier League. Ni Chelsea ni Liverpool n’ont finalement concrétisé leur intérêt supposé ; du coup, si Van Hecke veut s’imposer comme titulaire dans un club du « Big Six », Tottenham constitue un point de départ idéal, même si le club ne disputera pas de compétition européenne cette saison. Ayant déjà travaillé avec le bouillant Italien, il connaît parfaitement le style de jeu que De Zerbi veut imposer, ce qui devrait faciliter son intégration. Les Spurs, qui doivent rebondir après une nouvelle saison domestique chaotique, disposent ainsi d’une base défensive solide alors qu’ils entrent dans une période de transition, ayant évité de justesse la relégation en 2025-2026. Note : A
Krishan Davis