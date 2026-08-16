Pour Manchester City : Le départ de Pep Guardiola et de légendes du club comme Bernardo Silva et John Stones aurait déjà été suffisamment douloureux pour les supporters de City, mais perdre leur meilleur joueur va provoquer une véritable inquiétude. On a le sentiment que City est condamné à décliner sans Rodri, lui qui était le cœur battant de l’équipe et un leader irremplaçable. À la fois principal rempart défensif et meneur de jeu en retrait, Rodri a été l’un des grands moteurs du succès de City sous Guardiola. D’ailleurs, City a remporté 74,1 % de ses matches de Premier League lorsque l’Espagnol contrôlait le milieu de terrain, et ce chiffre est tombé à 61,9 % lorsqu’il était absent. Rodri a aussi su répondre présent avec des buts dans les plus grands rendez-vous, notamment le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2023 ainsi que lors de plusieurs matches décisifs pour le titre en Premier League. Malgré son prix de 116 M£ (156 M$), Elliot Anderson n’a pas le même registre complet, et la potentielle recrue Ayyoub Bouaddi est bien trop jeune et inexpérimentée pour qu’on puisse attendre de lui qu’il comble ce vide. C’est tout simplement un coup cauchemardesque pour le successeur de Guardiola, Enzo Maresca, qui a un énorme chantier devant lui pour ajuster le plan tactique de City et faire en sorte que l’équipe puisse encore lutter pour les plus grands trophées. Note : F

Pour Barcelone : Un recrutement fort qui envoie une onde de choc dans toute l’Europe du football. Le Barça était déjà grand favori pour remporter une troisième Liga consécutive, mais cela semble désormais presque joué d’avance. Le Real Madrid va accuser le coup après avoir vu sa cible prioritaire rejoindre son grand rival à la place, Rodri ayant choisi le projet déjà bien installé de Hansi Flick plutôt que le chantier de reconstruction de Jose Mourinho dans la capitale espagnole. Rodri pourrait bien être la dernière pièce du puzzle pour permettre au Barça de décrocher sa première Ligue des champions depuis 2015 ; c’est le meilleur milieu défensif du jeu et l’homme idéal pour apporter de la stabilité au onze de Flick. Il sera forcément bien plus difficile pour les adversaires de transpercer le Barça dans les phases de transition avec Rodri à la récupération. Le joueur de 30 ans devrait aussi pouvoir s’intégrer instantanément, tant l’effectif du Barça est rempli de ses coéquipiers en équipe d’Espagne. Il fallait réagir après la perte de Frenkie de Jong, qui serait, selon les informations, engagé dans une course contre la montre pour rejouer avant la fin de l’année après une blessure aux ligaments du genou, et Rodri représente une solution rêvée. Il ne semble pas exagéré de suggérer que le Barça pourrait désormais dominer sur la scène nationale et continentale pendant les deux ou trois prochaines années avec le Ballon d’Or 2024 aux commandes. Note : A+

Pour Rodri : C’est une suite logique pour Rodri après son triomphe à la Coupe du monde 2026 et son Ballon d’or remporté avec l’Espagne. Aider City à traverser une période de transition pèse peu face à l’opportunité de ramener le Barça tout en haut de la hiérarchie, et aucune autre équipe ne correspond davantage aux principes tactiques auxquels il s’était habitué sous Guardiola. C’est aussi un transfert qui pourrait permettre à Rodri de retrouver son pic physique. De graves blessures ont perturbé la carrière de l’ancien joueur de l’Atletico Madrid ces dernières années, et un retour dans une Liga moins exigeante physiquement devrait favoriser sa longévité au plus haut niveau. Après avoir déjà remporté deux trophées majeurs aux côtés de joueurs comme Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Dani Olmo sur la scène internationale, la transition vers le Camp Nou devrait être fluide pour Rodri, dont on attendra qu’il occupe le même rôle de dictateur tout-puissant dans lequel il a excellé avec l’Espagne et City au cours des sept dernières années. Il a été rapporté que le Real avait offert à Rodri un package financier bien plus attractif, mais il a pris la bonne décision en optant pour l’environnement plus sain et plus sûr du Camp Nou, où il pourrait désormais écrire le chapitre le plus réussi de sa brillante carrière. Note : A

James Westwood