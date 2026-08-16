Pour le PSG : Jackpot ! Le champion d’Europe va rire jusqu’à la banque après avoir trouvé quelqu’un prêt à lui payer une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG en attaque, mais il a passé l’immense majorité de son temps au Parc des Prince sur le banc, puisque Luis Enrique a trouvé une meilleure solution en transformant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne dit pas grand-chose de positif sur le Portugais. Et le fait qu’il soit encore dans l’ombre d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection ne joue pas non plus en sa faveur. Les meilleures équipes du monde n’étaient donc pas vraiment prêtes à se battre pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour l’absurde somme de 75 M€. Pourtant, avec une seule opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de l’argent dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+
Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Réglons tout de suite un point : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortant du banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, surtout pour un Milan qui n’est pas vraiment dans l’aisance financière. Par conséquent, les supporters, les consultants et les journalistes en Italie s’agitent actuellement dans tous les sens pour comprendre ce qu’il s’est exactement passé. Si ce transfert peut très bien signifier que Rafael Leao va bientôt quitter San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour Ramos. Encore une fois, pour être clair, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir exactement tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du recrutement le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre tout simplement pas du tout les mêmes garanties en matière de buts. Note : D+
Pour Ramos : Une opportunité, longtemps attendue, pour l’éternelle doublure de devenir l’homme de premier plan. Nous avions pensé, lorsque Ramos avait inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos lors de la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre très prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Cela dit, il faut aussi reconnaître qu’il n’a pas fait un travail particulièrement convaincant pour mettre Ronaldo et Martinez réellement sous pression. L’histoire a été similaire à Paris, où l’avis général est que, si le PSG possédait une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. C’était simplement un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Le plus important, c’est qu’il a désormais l’occasion de changer ce récit. Ramos va être la pointe d’attaque d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car même si le montant est déjà important en soi, il est absolument gigantesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A
Mark Doyle