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Rodri-Barcelona-Man-City-GFX.jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et James Westwood

Traduit par

Le recrutement de Rodri peut propulser Barcelone à nouveau au sommet du football européen : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Inter
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
FC Barcelone
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Newcastle
Borussia Dortmund
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
FEATURES
M. Godts
Ajax

Pour certains supporters de football, l’été est le moment du calendrier qu’ils attendent le plus, et pas seulement parce qu’il est rythmé par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C’est plutôt parce que la fin de saison ne veut dire qu’une seule chose : l’heure des transferts a sonné ! Le mercato 2026 s’annonce une nouvelle fois animé, avec plusieurs très grands noms qui bouclent des transferts à prix d’or avant la date limite du 1er septembre.

On sait que certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il y en a aussi beaucoup où au moins un des clubs, voire même le joueur, se demande ce qui aurait pu se passer s’il avait pris une autre décision à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque énorme opération avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous évaluerons chaque transfert bouclé au fur et à mesure, afin que vous puissiez suivre les grands gagnants, comme les perdants, de la saison des transferts.

Consultez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires...

  • Rodri Manchester City 2025-26Getty

    16 août : Rodri (de Manchester City au FC Barcelone, 65 M£)

    Pour Manchester City : Le départ de Pep Guardiola et de légendes du club comme Bernardo Silva et John Stones aurait déjà été suffisamment douloureux pour les supporters de City, mais perdre leur meilleur joueur va provoquer une véritable inquiétude. On a le sentiment que City est condamné à décliner sans Rodri, lui qui était le cœur battant de l’équipe et un leader irremplaçable. À la fois principal rempart défensif et meneur de jeu en retrait, Rodri a été l’un des grands moteurs du succès de City sous Guardiola. D’ailleurs, City a remporté 74,1 % de ses matches de Premier League lorsque l’Espagnol contrôlait le milieu de terrain, et ce chiffre est tombé à 61,9 % lorsqu’il était absent. Rodri a aussi su répondre présent avec des buts dans les plus grands rendez-vous, notamment le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2023 ainsi que lors de plusieurs matches décisifs pour le titre en Premier League. Malgré son prix de 116 M£ (156 M$), Elliot Anderson n’a pas le même registre complet, et la potentielle recrue Ayyoub Bouaddi est bien trop jeune et inexpérimentée pour qu’on puisse attendre de lui qu’il comble ce vide. C’est tout simplement un coup cauchemardesque pour le successeur de Guardiola, Enzo Maresca, qui a un énorme chantier devant lui pour ajuster le plan tactique de City et faire en sorte que l’équipe puisse encore lutter pour les plus grands trophées. Note : F

    Pour Barcelone : Un recrutement fort qui envoie une onde de choc dans toute l’Europe du football. Le Barça était déjà grand favori pour remporter une troisième Liga consécutive, mais cela semble désormais presque joué d’avance. Le Real Madrid va accuser le coup après avoir vu sa cible prioritaire rejoindre son grand rival à la place, Rodri ayant choisi le projet déjà bien installé de Hansi Flick plutôt que le chantier de reconstruction de Jose Mourinho dans la capitale espagnole. Rodri pourrait bien être la dernière pièce du puzzle pour permettre au Barça de décrocher sa première Ligue des champions depuis 2015 ; c’est le meilleur milieu défensif du jeu et l’homme idéal pour apporter de la stabilité au onze de Flick. Il sera forcément bien plus difficile pour les adversaires de transpercer le Barça dans les phases de transition avec Rodri à la récupération. Le joueur de 30 ans devrait aussi pouvoir s’intégrer instantanément, tant l’effectif du Barça est rempli de ses coéquipiers en équipe d’Espagne. Il fallait réagir après la perte de Frenkie de Jong, qui serait, selon les informations, engagé dans une course contre la montre pour rejouer avant la fin de l’année après une blessure aux ligaments du genou, et Rodri représente une solution rêvée. Il ne semble pas exagéré de suggérer que le Barça pourrait désormais dominer sur la scène nationale et continentale pendant les deux ou trois prochaines années avec le Ballon d’Or 2024 aux commandes. Note : A+

    Pour Rodri : C’est une suite logique pour Rodri après son triomphe à la Coupe du monde 2026 et son Ballon d’or remporté avec l’Espagne. Aider City à traverser une période de transition pèse peu face à l’opportunité de ramener le Barça tout en haut de la hiérarchie, et aucune autre équipe ne correspond davantage aux principes tactiques auxquels il s’était habitué sous Guardiola. C’est aussi un transfert qui pourrait permettre à Rodri de retrouver son pic physique. De graves blessures ont perturbé la carrière de l’ancien joueur de l’Atletico Madrid ces dernières années, et un retour dans une Liga moins exigeante physiquement devrait favoriser sa longévité au plus haut niveau. Après avoir déjà remporté deux trophées majeurs aux côtés de joueurs comme Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Dani Olmo sur la scène internationale, la transition vers le Camp Nou devrait être fluide pour Rodri, dont on attendra qu’il occupe le même rôle de dictateur tout-puissant dans lequel il a excellé avec l’Espagne et City au cours des sept dernières années. Il a été rapporté que le Real avait offert à Rodri un package financier bien plus attractif, mais il a pris la bonne décision en optant pour l’environnement plus sain et plus sûr du Camp Nou, où il pourrait désormais écrire le chapitre le plus réussi de sa brillante carrière. Note : A

    James Westwood

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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15 août : Cristian Romero (Tottenham à l'Atletico Madrid, 34 M£)

    Pour Tottenham : Les Spurs ont accepté une perte d’environ 8 M£ sur leur investissement initial en vendant Romero à l’Atlético de Madrid, ce qui constitue une mauvaise opération, quelle que soit la manière dont on la présente. Oui, ils l’ont tenu à l’écart de leurs rivaux de Premier League, mais le joueur de 28 ans est en plein dans son prime, et il a été l’un des meilleurs Argentins à la Coupe du monde 2026. Tottenham aurait pu, et dû, tenir bon pour obtenir une indemnité plus élevée. Cependant, on a aussi le sentiment que le moment d’une séparation était venu. Romero a publiquement remis en question la stratégie de transferts du club et son service médical la saison dernière, et il a reçu deux cartons rouges alors que les Spurs luttaient pour éviter la relégation. Sa relation avec les supporters s’est détériorée en conséquence, et il est juste de dire qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes en tant que capitaine du club. Tottenham a également recruté Jan Paul van Hecke et le compatriote argentin de Romero, Marcos Senesi, tout en prolongeant Micky van de Ven avec un nouveau contrat, donc l’équipe reste bien fournie en défense. Romero voulait clairement partir, et les chances des Spurs de mener une véritable reconstruction sous Roberto De Zerbi sont meilleures maintenant qu’il a obtenu ce qu’il voulait. Note : B-

    Pour l’Atlético de Madrid : Romero correspond absolument parfaitement au système de l’Atlético de Diego Simeone. C’est un défenseur agressif, porté vers l’avant, qui partage la mentalité de Simeone, gagner à tout prix, ce qui signifie qu’il ne devrait avoir aucun mal à s’adapter au vestiaire soudé du Metropolitano. Après le départ de Nahuel Molina pour la Roma, l’arrivée de Romero solidifie de nouveau la ligne défensive de l’Atlético. Il devrait probablement être le principal point d’ancrage de la défense à trois de Simeone et s’employer à colmater les brèches qui ont conduit l’équipe à encaisser beaucoup trop de buts la saison dernière, tout en apportant de précieuses qualités de leader. Ce n’est pas seulement une union parfaite, c’est aussi un mouvement intelligent qui devrait largement aider l’Atlético à réduire l’écart avec Barcelone au sommet de la Liga, et potentiellement le rapprocher de ce titre de Ligue des champions qui lui échappe tant. Le fait de l’avoir obtenu pour un bon 20 M£ en dessous de sa véritable valeur marchande constitue aussi un bonus majeur. Cela pourrait permettre à l’Atlético de boucler encore un ou deux gros dossiers avant la fermeture du marché. Note : A

    Pour Romero : Des clubs comme Naples et l’Inter s’intéressaient aussi à Romero, mais il n’avait d’yeux que pour l’Atlético, et le fait d’avoir forcé l’opération lui apportera une grande satisfaction. L’équipe de Simeone est taillée pour ses qualités, et elles seront célébrées au Metropolitano d’une manière qu’elles ne l’ont jamais été dans le nord de Londres. Les critiques en Premier League voyaient Romero comme un handicap en raison de son style physique sans concession, mais c’est précisément pour cela que l’Atlético l’a recruté. C’est le mouvement idéal au moment idéal pour un joueur ambitieux qui veut se battre pour des trophées et briller sur la scène de la Ligue des champions chaque année. Tottenham ne pouvait pas lui offrir cette plateforme, même si le club semble de nouveau aller dans la bonne direction avec De Zerbi à sa tête. La Liga convient aussi mieux à Romero que la Premier League : elle se joue à un rythme plus tactique qui lui permettra de couper les lignes de passe et de lire le jeu plus facilement. Il a aussi quatre coéquipiers en sélection argentine, dont Julian Alvarez et Giuliano Simeone, à disposition pour l’aider à s’intégrer rapidement. Note : A

    James Westwood

  • Spence TottenhamGetty Images

    14 août : Djed Spence (Tottenham à l’Inter, 30 M£)

    Pour Tottenham : Quelle que soit la manière dont on l’envisage, il s’agit d’une nouvelle opération de transfert déroutante de la part de Tottenham, qui a déboursé une énorme somme d’argent cet été, et sans doute trop dépensé, sans récupérer grand-chose via les ventes de joueurs. La cote de Djed Spence est actuellement à son plus haut niveau, après s’être imposé comme une sorte de héros culte pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde grâce à des prestations défensives très solides, aussi bien à droite qu’à gauche, lui qui a participé aux huit matches de l’Angleterre en Amérique du Nord. Parmi ses faits d’armes, une glissade défensive décisive en toute fin de match lors de la demi-finale contre l’Argentine, devenue virale. Et pourtant, le club du nord de Londres est sur le point de ne récupérer qu’un total de 30 M£ (40,5 M$) pour le joueur de 26 ans, bonus compris. On peut réellement soutenir que Spence vaut presque le double au vu de ses performances plus tôt dans l’été, sans compter qu’il lui reste encore trois ans de contrat, qu’il est très polyvalent, qu’il entre dans ses meilleures années et, bien sûr, de la fameuse « taxe anglaise ». Les Spurs sont au moins bien fournis au poste de latéral après avoir recruté Andy Robertson libre, avec Pedro Porro apparemment en premier choix à droite et Destiny Udogie également présent dans l’effectif, mais de nombreux supporters estimeront que Spence est une meilleure option qu’eux tous. Note : D

    Pour l’Inter : Cela ressemble à un vrai coup de maître pour l’Inter, qui a réussi à se rabattre sur Spence après avoir vu son homme clé Denzel Dumfries partir au Real Madrid à la fin de son contrat, et après avoir manqué ses cibles prioritaires Marco Palestra et Anan Khalaili, le premier ayant rejoint Chelsea et le second étant sur le point de signer à Crystal Palace. Le marché était limité, compte tenu du besoin des Nerazzurri de recruter un piston spécialiste capable de s’intégrer au système à trois défenseurs de Cristian Chivu, mais Spence correspond parfaitement au rôle : latéral offensif capable aussi bien de se projeter que de museler les ailiers adverses, l’international anglais est taillé sur mesure pour combler le vide béant sur le flanc droit de l’Inter. Même s’il ne sera pas forcément en mesure d’égaler l’importante menace offensive de Dumfries, Spence représente une amélioration sur le plan défensif et possède aussi la polyvalence nécessaire pour suppléer le brillant Federico Dimarco à gauche. Les champions d’Italie seront également ravis du montant de l’opération. Il a été rapporté qu’ils s’étaient vu réclamer 38 M£ (51 M$) par les Spurs il y a environ un mois, mais leur patience et leur refus de paniquer ont porté leurs fruits puisqu’ils mettent la main sur le joueur de 26 ans à un prix dérisoire. Note : A+

    Pour Spence : Manifestement pas désiré par Roberto De Zerbi, qui a presque totalement remanié la défense de Tottenham cet été, Spence estimera sûrement qu’il passe à quelque chose de plus grand et de mieux, et à juste titre au vu de ses impressionnantes prestations en Coupe du monde. Bien qu’il ait fini par s’imposer dans le nord de Londres, l’ancien joueur de Middlesbrough a été beaucoup balloté au cours de ses quatre années comme joueur des Spurs : il n’a disputé aucun match lors de ses deux premières saisons, a été prêté à Rennes, Leeds et Gênes, et a été qualifié de « recrue du club » par Antonio Conte durant le passage raté de l’Italien sur le banc. Après avoir flirté avec la relégation lors de chacune de ses deux saisons comme membre de l’effectif professionnel, il rejoint désormais un club qui sera encore favori pour remporter la Serie A et qui, bien sûr, disputera la Ligue des champions, après avoir considérablement renforcé sa réputation en Amérique du Nord. L’Inter a recruté John Stones, son coéquipier en sélection anglaise, plus tôt dans ce mercato, et il devrait aider son collègue défenseur à s’installer avant ce qui s’annonce comme une nouvelle aventure passionnante à San Siro. Note : A+

    Krishan Davis


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  • Mika Godts Ajax 2025-26Getty

    14 août : Mika Godts (de l’Ajax au Paris Saint-Germain, 55 M€)

    Pour l’Ajax : Un coup dur, mais aussi une belle rentrée d’argent pour les caisses du club. Le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruyff, n’a même pas essayé de cacher qu’il espérait conserver Godts au moins une année de plus. L’ailier a pratiquement été le seul motif de satisfaction lors d’une campagne 2025-2026 par ailleurs morose pour le club d’Amsterdam. Godts a été le seul membre de l’effectif à atteindre la barre des dix buts (17) et des dix passes décisives (15). Le perdre après le début de la nouvelle saison d’Eredivisie constitue donc un vrai contretemps. Cependant, comme Cruyff l’a en substance admis, l’Ajax n’est tout simplement pas en position de refuser le montant que le PSG a mis sur la table pour son joueur le plus précieux. C’est la dure réalité financière dans laquelle le club vit depuis longtemps, et l’espoir est désormais que le dernier grand talent sorti de la filière ajaxie, Abdellah Ouazane, aidera à combler le vide laissé par Godts, qui, faut-il aussi le souligner, avait été recruté à 17 ans en provenance de Genk en 2023 pour seulement 1 million d’euros. En ce sens, l’Ajax va simplement continuer à faire ce qu’il fait de mieux, mais la question de savoir si le club dispose actuellement d’assez de qualité en attaque pour retrouver la Ligue des champions l’an prochain reste désormais largement ouverte au débat. Note : B-

    Pour le PSG : Le signe le plus clair jusqu’ici que Bradley Barcola est en passe de quitter le club. Le sentiment, depuis le début, était que le PSG était tout à fait disposé à encaisser sur l’attaquant français, qui était devenu l’homme en trop sur le front de l’attaque la saison dernière, Barcola se retrouvant à plusieurs reprises sur le banc lors des grands rendez-vous. Cependant, les doubles champions d’Europe en titre ont habilement fait patienter des clubs comme Liverpool pendant qu’ils renforçaient leur attaque avec des joueurs comme Maghnes Akliouche, Ferran Torres et maintenant Godts, avant de vendre Barcola au plus offrant. Et le grand avantage, c’est que le départ du joueur de 23 ans devrait probablement couvrir le coût cumulé d’Akliouche, Torres et Godts, qui devrait offrir une solution de qualité derrière le titulaire au poste d’ailier gauche, Khvicha Kvaratskhelia. Note : A

    Pour Godts : C’est sans doute le test ultime de sa qualité. Après tout, si Barcola n’a pas réussi à s’imposer durablement comme titulaire dans l’effectif de stars du PSG, quelles chances Godts a-t-il d’y parvenir ? Le joueur de 21 ans possède une expérience limitée en Ligue des champions, avec seulement huit apparitions, et n’a même pas intégré le groupe de la Belgique pour la Coupe du monde de cet été en Amérique du Nord. On peut bien sûr faire valoir que Godts ne peut que progresser en s’entraînant aux côtés de joueurs comme Kvaratskhelia et Ousmane Dembele, et il devrait bénéficier d’un temps de jeu conséquent en Ligue 1 et en Coupe de France, pendant que Luis Enrique ménage ses hommes clés avant et après leurs échéances européennes en semaine. Toutefois, difficile de ne pas se demander s’il s’agit vraiment du bon choix pour Godts à ce stade crucial et formateur de sa carrière, même s’il n’existe probablement pas de meilleur endroit sur la planète à l’heure actuelle pour qu’un ailier apprenne ce qu’il faut pour s’épanouir au plus haut niveau. Note : B

  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 août : Pep Chavarria (Rayo Vallecano à Chelsea, 22 M€)

    Pour le Rayo : Les finalistes de la Ligue Europa Conférence n’ont peut-être pas obtenu autant qu’ils l’auraient souhaité pour Pep Chavarria, mais cela constitue malgré tout la vente la plus chère de l’histoire du petit club madrilène. Il a été rapporté que le Rayo a continué à revoir ses exigences à la hausse pendant les négociations, allant même jusqu’à réclamer à un moment donné le montant de sa clause libératoire de 50 M€ (43 M£/58 M$), mais un compromis important a été trouvé après le rejet de l’offre initiale de Chelsea, d’un montant de 15 M£ (20 M$). En vérité, le club n’était pas en position de force dans les négociations après que Chavarria a clairement fait savoir qu’il voulait rejoindre l’ouest de Londres, et, à 28 ans, il n’est pas non plus exactement un jeune joueur à très fort potentiel pour lequel il aurait pu demander bien davantage. Malgré tout, cet argent aidera le Rayo à se renforcer et à s’appuyer sur une deuxième huitième place consécutive en Liga la saison dernière. Note : B

    Pour Chelsea : Chelsea avait assurément besoin de se renforcer sur le côté gauche de la défense après le départ rapide de Marc Cucurella pour le Real Madrid pendant la Coupe du monde, ce qui a laissé Jorrel Hato comme seul arrière gauche senior de métier. Cependant, des interrogations subsisteront quant au fait de savoir si Chavarria aura le niveau requis, même s’il avait été ciblé par Xabi Alonso. Le Rayo est le seul club de l’élite pour lequel il a joué durant toute sa carrière, et il a de grands souliers à chausser, alors que Cucurella est devenu sans doute l’un des meilleurs à son poste sur la planète. Hato a affiché une belle forme lors de la dernière partie de la saison passée et jouit d’une très haute cote, donc Chavarria devrait très probablement tenir un rôle de doublure et peut-être de mentor pour le jeune Néerlandais. Un package total de 22 M€ (19 M£/25 M$) représente une solution peu coûteuse pour un poste problématique comparé à un joueur comme Lewis Hall, évalué à 60 M£ (81 M$), même si cela finit par n’être qu’une solution à court terme. Note : B-

    Pour Chavarria : Quelle histoire ! Chavarria n’a décroché un transfert vers la deuxième division espagnole qu’à l’âge de 22 ans, lorsqu’il a rejoint le Real Saragosse, et il avait 24 ans lorsqu’il a franchi le cap vers la Liga, alors que l’actuel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, l’a recruté pour le Rayo en 2022. Il n’a cessé de progresser dans la capitale espagnole, devenant un élément clé comme latéral agressif, porté vers l’avant et à l’aise ballon au pied, aidant son équipe à atteindre la finale de la Ligue Europa Conférence la saison dernière et disputant l’intégralité de la défaite contre Crystal Palace. Désormais, à 28 ans, il réalise un transfert de rêve vers l’un des cadors de la Premier League, et il y a toutes les chances qu’il obtienne de nombreuses opportunités pour impressionner sous les ordres de son compatriote Alonso, qui est manifestement l’un de ses admirateurs. Note : A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 août : Ronald Araujo (de Barcelone à Liverpool, prêt)

    Pour Barcelone : Une opération sensée qui place le club dans une meilleure position à l’approche des dernières semaines du mercato estival. Liverpool prendrait en charge l’intégralité du salaire d’Araujo et, compte tenu de son statut parmi les plus gros salaires du Barça, cela libérera de la marge pour que le champion de Liga puisse enregistrer davantage de recrues. Araujo a été nommé capitaine au Camp Nou vers la fin de la saison dernière, mais n’a cumulé qu’un total de 11 titularisations en championnat sous les ordres de Hansi Flick en 2025-25. Même si le Barça regrettera ses qualités de leader et son expérience, le club catalan ne s’appuyait plus sur lui depuis un certain temps pour tenir sa ligne défensive. La dure réalité, c’est qu’Araujo n’entrait pas dans les plans de Flick, et l’inclusion d’une option d’achat de 55 M€ (47 M£/64 M$) pour Liverpool pourrait permettre au Barça d’empocher un montant significatif pour un joueur indésirable l’été prochain. C’était une opportunité inattendue qu’il fallait saisir, même s’il pourrait désormais être nécessaire pour Flick de recruter un autre défenseur, l’effectif du Barça semblant déjà léger dans tous les secteurs. Note : B

    Pour Liverpool : Un acte de désespoir. Liverpool paierait 180 000 £ par semaine pour Araujo afin d’atténuer une crise défensive après le départ libre d’Ibrahima Konate vers le Real Madrid. Avec Joe Gomez et Giovanni Leoni blessés, et l’autre recrue Jeremy Jacquet toujours en phase de retour à 100 % après une opération de l’épaule, Liverpool devait faire venir un autre défenseur central. Araujo peut aussi évoluer au poste de latéral droit, donc sur le papier il a du sens comme solution provisoire. Cependant, le joueur de 27 ans traîne lui aussi un historique de blessures contrasté, et il a eu du mal à convaincre au plus haut niveau ces dernières saisons. Reste à voir s’il peut s’adapter rapidement à l’intensité de la Premier League, ou trouver de façon fiable des automatismes avec le capitaine du club Virgil van Dijk. Liverpool aurait rechigné à payer 60 M£ pour Ezri Konsa, cible du début de l’été, mais un gros investissement sur le défenseur d’Aston Villa et de l’Angleterre aurait constitué une option moins risquée. Araujo arrivera à Anfield avec beaucoup de pression sur les épaules et de nombreuses questions auxquelles répondre. Note : C-

    Pour Araujo : Une chance en or de rejouer semaine après semaine et de reconstruire sa confiance. Araujo a la chance qu’un autre grand club européen soit venu le chercher malgré ses problèmes de régularité, et il sera conscient des conséquences possibles en cas d’échec. Il sera sûrement extrêmement motivé à l’idée de faire mentir ses détracteurs, avec la volonté de reprendre vraiment du plaisir à jouer, après avoir traversé une période difficile l’an dernier qui l’a conduit à demander une pause pour sa santé mentale. Être poussé par la ferveur d’Anfield donnera certainement à Araujo un énorme coup d’adrénaline. C’est aussi un défenseur porté vers l’avant, qui apportera une vraie présence aérienne à la défense de Liverpool, tout en correspondant bien au système agressif d’Iraola. Ce nouveau départ pourrait être exactement ce dont l’international uruguayen a besoin, mais il devra éliminer les erreurs de base qui lui ont valu tant de critiques au Camp Nou. Note : B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 août : Trevoh Chalobah (de Chelsea à Côme, 30 M£)

    Pour Chelsea : Chelsea peut se réjouir d’avoir récupéré un montant assez conséquent pour un défenseur central qui n’a jamais vraiment atteint le très haut niveau depuis son émergence en équipe première en 2021, et les 25 M£ plus 5 M£ de bonus représentent une pure plus-value pour un joueur formé au club. Cela dit, il est triste de voir partir l’un des leurs, et Chalobah a été une option solide pendant une période compliquée pour le club, répondant même présent à l’heure du besoin lorsqu’il a été rappelé de son prêt à Crystal Palace en janvier 2025, au milieu d’une crise défensive liée aux blessures. Chelsea, toutefois, a recruté Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace et Levi Colwill est de nouveau apte après sa rupture du ligament croisé antérieur, donc des ventes de joueurs étaient nécessaires puisqu’ils comptaient 10 défenseurs centraux dans leur effectif. Il y a parmi eux de moins bons défenseurs que Chalobah, mais le club n’a visiblement pas résisté à la tentation d’encaisser une pure plus-value. Note : B

    Pour Côme : C’est le reflet des progrès de Côme sous Cesc Fabregas que de recruter des joueurs de Chelsea en préparation de ses débuts en Ligue des champions en 2026-2027. Le club italien a déjà montré son ambition en conservant Nico Paz une année supplémentaire, et techniquement, Chalobah deviendra le transfert le plus cher de son histoire. Il reste toutefois à voir qui sortira gagnant de cette opération ; bien qu’il soit international anglais, Chalobah peut se montrer irrégulier et était devenu une cible des critiques chez une partie des supporters de Chelsea, tandis que d’autres se montraient plus indulgents en raison de ses 19 années de lien avec le club. Un package total de 30 M£ (40 M$) semble un peu élevé, mais Côme espère que l’expérience de Chalobah en Premier League et en Europe se révélera inestimable, et le rythme plus lent de la Serie A pourrait très bien lui convenir. Note : C

    Pour Chalobah : Si l’on est brutalement honnête, Chalobah mérite clairement ce nouveau départ après avoir été balloté par Chelsea pendant plusieurs années. Il y a le sentiment que la hiérarchie des Blues cherchait depuis un certain temps à le monnayer ; il a refusé un transfert à Nottingham Forest en 2023, alors que Chelsea était ouvert à une vente, et un an plus tard, il a été privé de son numéro de maillot puis prêté à Palace, où il a impressionné, avant d’être rappelé cinq mois plus tard en raison des problèmes de blessures de son club propriétaire. Dix-huit mois plus tard, Chelsea a clairement indiqué par son activité sur le marché des transferts que Chalobah redescendrait dans la hiérarchie malgré le fait qu’il ait été son défenseur central le plus utilisé la saison dernière, et le fait qu’il représente une pure plus-value a évidemment pesé dans la décision de le laisser partir avant des joueurs comme Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. À 27 ans, c’est enfin une rupture nette pour le défenseur, qui peut désormais se réjouir de jouer la Ligue des champions et de découvrir une nouvelle culture dans l’une des régions les plus prisées d’Europe, sur les rives du lac de Côme. Il ne serait guère surprenant de le voir bien s’adapter à la vie en Serie A. Note : A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 août : Bruno Guimaraes (de Newcastle à Arsenal, 75 M£)

    Pour Newcastle : Un désastre total pour Newcastle. Avoir laissé partir Sandro Tonali à Tottenham pour 100 M£ a laissé un grand vide au milieu de terrain, mais cela ressemble désormais au gouffre de Springfield dans Les Simpson sans Guimaraes, qui a été le meilleur joueur de Newcastle tout au long d'une campagne 2025-2026 mouvementée. Il serait injuste d'attendre de la nouvelle recrue Sean Steur qu'il fasse oublier Guimaraes à seulement 18 ans, et irréaliste aussi, sachant que le Néerlandais n'a marqué qu'une seule fois lors de sa première saison complète avec l'équipe première de l'Ajax. Guimaraes a été le meilleur buteur de Newcastle en Premier League la saison dernière avec neuf buts, et son total de cinq passes décisives était également le plus élevé de l'équipe. En tant que capitaine, l'international brésilien a aussi montré l'exemple et a souvent tiré ses coéquipiers vers le haut. Matthias Jaissle aura un travail monumental pour stabiliser l'entrejeu une fois qu'il aura officiellement remplacé Eddie Howe sur le banc, et si un remplaçant de Guimaraes avec une expérience suffisante n'est pas trouvé immédiatement, cela pourrait s'avérer impossible. Note : F

    Pour Arsenal : Une opération très intelligente de la part de Mikel Arteta, qui cherche à capitaliser sur le retour tant attendu d'Arsenal au sommet du football anglais. Guimaraes peut facilement s'installer aux côtés de Martin Odegaard dans un rôle de numéro 8 et alléger la charge créative qui pèse sur le capitaine d'Arsenal. Il apportera davantage de dynamisme en attaque et plus d'agressivité en défense, après avoir remporté plus de duels que n'importe quel joueur d'Arsenal en Premier League la saison dernière. Les supporters d'Arsenal peuvent être certains que Guimaraes sera immédiatement performant compte tenu de son expérience et du fait qu'il correspond parfaitement au style privilégié par Arteta. La force au milieu de terrain a été une raison essentielle du succès d'Arsenal en 2025-2026, et il est difficile de voir comment un adversaire national pourrait désormais les dominer physiquement maintenant que Guimaraes a complété leur redoutable axe central. Cela pourrait aussi être le cas en Ligue des champions s'ils recroisent le Paris Saint-Germain, ce qui est très bon signe pour leurs chances de décrocher enfin ce trophée tant convoité. Note : A

    Pour Guimaraes : À 28 ans, c'est le moment idéal pour Guimaraes de franchir un cap et de rejoindre l'une des équipes d'élite du football européen. Il est en pleine force de l'âge, comme il l'a prouvé sans l'ombre d'un doute lors de la Coupe du monde, en offrant quatre buts au Brésil tout en rivalisant avec Vinicius Junior en influence, même si cela a été suivi d'une élimination cauchemardesque en huitièmes de finale contre la Norvège. Guimaraes était devenu trop grand pour Newcastle depuis un certain temps, et Arsenal lui offrira la plateforme nécessaire pour atteindre une dimension mondiale et lutter régulièrement pour les plus grands trophées. Il est brillant techniquement dans les petits espaces, a le sens de la passe qui fait la différence, et donne le ton grâce à son activité incessante sans ballon. Ajoutez à cela sa polyvalence et sa mentalité de battant, et Guimaraes coche vraiment toutes les cases pour devenir une idole sur mesure pour les supporters d'Arsenal, un joueur qui ne sera absolument pas perturbé par l'énorme montant de son transfert. Note : A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 août : Franco Mastantuono (du Real Madrid à la Fiorentina, prêt)

    Pour le Real Madrid : Envoyer Mastantuono en prêt constitue un nouveau revers pour la cellule de recrutement madrilène après des problèmes d’adaptation similaires rencontrés par le prodige brésilien Endrick. Bien sûr, le club espérera que Mastantuono retrouve son rythme en Italie de la même manière qu’Endrick l’a fait à Lyon, mais rien n’est garanti. La Serie A est un championnat impitoyable sur les plans physique et tactique, et beaucoup dépendra de la rapidité avec laquelle Mastantuono s’adaptera. Si ce n’est pas le cas, il y a un risque qu’il revienne à Madrid l’été prochain avec encore moins de confiance et une valeur marchande nettement revue à la baisse. À l’inverse, le Real pourrait toujours ne pas avoir d’utilité pour Mastantuono même s’il réussit à la Fiorentina, après avoir bouclé les arrivées de Yan Diomande et Bernardo Silva, ce qui fait encore reculer le jeune joueur dans la hiérarchie de l’effectif. On peut dire que Mastantuono a été mal géré par son club propriétaire, et de nombreux obstacles se dressent désormais sur sa route s’il veut relancer sa carrière madrilène. Note : F

    Pour la Fiorentina : Une excellente recrue, à faible risque, pour la Viola, qui tente de rebondir après une décevante saison 2025-2026, même si le club devra prendre en charge une part importante de son salaire de 3,5 M€ par an. Mastantuono apportera assurément davantage de qualité à l’effectif de Fabio Grosso, ainsi que de la polyvalence, puisque le joueur de 18 ans peut évoluer en numéro 10 ou sur l’aile droite, et il aura à cœur de faire taire ses détracteurs et de retrouver l’équipe nationale argentine. C’est aussi une décision intelligente pour la Fiorentina, car Mastantuono possède la double nationalité argentine et italienne, ce qui signifie que le club peut encore recruter deux joueurs non européens évoluant dans des championnats étrangers, conformément au règlement de la Serie A, avant la fermeture du mercato. Construire une bonne relation avec le Real Madrid pourrait aussi déboucher sur des opérations similaires à l’avenir, surtout si Mastantuono s’épanouit au stade Artemio Franchi. Note : A+

    Pour Mastantuono : Une immense déception. Mastantuono est arrivé au Real avec beaucoup de bruit autour de lui, pour un montant de 63 M€, ce qui ressemblait à une très bonne affaire au vu des promesses affichées à River Plate. Malheureusement, le passage de l’Argentine à un grand championnat européen s’est révélé trop important. Il a disputé 35 matches avec le Real Madrid en 2025-2026, mais seulement 17 comme titulaire, et son maigre bilan de trois buts justifiait difficilement l’engouement qui l’entourait. Mastantuono a aussi souffert d’une blessure persistante à l’aine, et sa frustration était évidente dans son langage corporel, en particulier lorsqu’il a été expulsé pour avoir inutilement contesté une décision de l’arbitre lors d’une défaite contre Getafe. Il est clair que l’adolescent a encore besoin de beaucoup mûrir, et un transfert en Serie A lui offrira l’espace nécessaire pour le faire loin des projecteurs intenses du Bernabéu. C’est assurément un coup d’arrêt dans la carrière de Mastantuono, mais l’accord avec la Fiorentina ne comprend pas d’option d’achat, donc ses rêves de réussir dans la capitale espagnole ne sont pas encore totalement brisés. Note : D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 août : James Trafford (de Manchester City à Leeds, 45 M£)

    Pour Manchester City : Il faut vraiment s’interroger sur la gestion de James Trafford par City et Pep Guardiola. Recruté de nouveau en provenance de Burnley l’été dernier après son départ en 2023 pour devenir titulaire ailleurs, il était enfin censé être le n°1 à l’Etihad Stadium la saison dernière après le départ d’Ederson. Mais seulement trois matches après le début de la nouvelle campagne, le club a jugé bon de faire venir Gianluigi Donnarumma, l’un des meilleurs gardiens du monde, en provenance du PSG, renvoyant immédiatement le jeune Anglais plus bas dans la hiérarchie. City s’est forgé une réputation en privilégiant sans état d’âme les impératifs économiques à l’émotion et au sentiment, et d’un point de vue financier, le club sera très heureux d’avoir réalisé un bénéfice assez important sur un joueur pour lequel il avait finalement payé 27 M£ à Burnley il y a 12 mois et qui n’était qu’un gardien de coupe sous Guardiola la saison dernière. C’est dommage de voir encore un jeune produit du centre de formation très coté, avec un potentiel pour l’équipe première, s’en aller, mais c’est tout simplement ainsi que fonctionne le modèle de City, pour le meilleur ou pour le pire. Note : C+

    Pour Leeds : Cela ressemble à un sacré coup pour Leeds, qui s’est discrètement renforcé cet été et pourrait jouer les trouble-fêtes dans la course à l’Europe s’il joue bien ses cartes la saison prochaine. Trafford rejoint à Elland Road l’agent libre très convoité Harry Wilson et le défenseur de Bosnie-Herzégovine très prometteur Tarik Muharemovic, apportant une solution de très haut niveau à un poste problématique pour Leeds. Considéré comme le futur n°1 de l’Angleterre, le joueur de 23 ans était suivi de près par Newcastle et aurait pu avoir l’embarras du choix parmi les équipes de Premier League. Le fait qu’il ait choisi Leeds est significatif, et il doit croire que le club peut remonter au classement et éviter de lutter pour le maintien sous les ordres de Daniel Farke la saison prochaine. Le package total de 45 M£ (60,5 M$) est conséquent pour quelqu’un qui vient de passer une saison complète dans un simple rôle de doublure, mais si Trafford atteint son plein potentiel dans le Yorkshire, alors Leeds pourrait très bien réclamer le double de cette somme à l’un des grands d’Europe dans les années à venir. Note : B+

    Pour Trafford : Une deuxième tentative loin de Manchester City pour Trafford, qui a enfin une réelle chance de s’imposer durablement comme un n°1 en Premier League, sauf relégation surprise à l’issue de la saison 2026-2027. Le gardien avait clairement besoin d’un nouveau départ, après avoir parlé ouvertement la saison dernière de son besoin de jouer davantage, et il espérera que ce transfert le mettra sur la voie de succéder à Jordan Pickford, désormais âgé de 32 ans, comme n°1 de l’Angleterre. Trafford sera en concurrence directe avec le gardien d’Everton en Premier League et, s’il parvient à faire remonter Leeds au classement tout en attirant l’attention de Thomas Tuchel, il a toutes les chances d’obtenir une opportunité après avoir été inclus dans le groupe du tacticien allemand pour la Coupe du monde malgré son statut de doublure à City. Certains remettront en question le choix de rejoindre Leeds plutôt que Newcastle ou des clubs du soi-disant « big six », mais Trafford sera le n°1 incontesté à Elland Road et la pression sur ses épaules sera bien moindre. Il croira discrètement pouvoir utiliser ce transfert comme tremplin vers des choses encore plus grandes. Note : B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 août : Yan Diomande (du RB Leipzig au Real Madrid, 140 M€)

    Pour le RB Leipzig : Réaliser un bénéfice de 120 M€ sur un joueur recruté il y a seulement un an constitue une opération remarquable pour le RB Leipzig. Des joueurs comme Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai et Dani Olmo ont tous peaufiné leur jeu à la Red Bull Arena avant de passer à un niveau supérieur, et Diomande pourrait bien devenir leur plus belle réussite à ce jour. Cependant, il sera très difficile de le remplacer. Diomande a été la force motrice du RB Leipzig dans sa course vers une troisième place en Bundesliga la saison dernière, et il a développé une relation presque télépathique avec le milieu vedette du club, Christoph Baumgartner. Sans les dribbles électrisants de Diomande, sa finition précise et sa qualité de passe vers l’avant, Leipzig pourrait avoir du mal à retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. Cela dit, Leipzig a l’habitude de tirer profit de ses meilleurs éléments ; en réalité, tout son modèle de transferts repose là-dessus. Le club s’en remettra et dénichera bientôt une nouvelle pépite, et si Diomande s’impose rapidement au Real, cela ne fera que renforcer sa réputation de dénicheur de talents d’élite. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Le Real Madrid a surpayé Diomande, mais cela semble être le seul moyen de recruter ses priorités sur le marché actuel. Le club avait clairement besoin de davantage de solutions sur les ailes, Rodrygo ne devant pas revenir avant 2027 alors qu’il poursuit sa convalescence après une opération du ligament croisé antérieur, et Diomande est suffisamment polyvalent pour évoluer sur les deux flancs. Il a été suggéré que l’adolescent a été recruté pour remplacer Vinicius Junior alors qu’Arsenal pousse pour signer le Brésilien, mais Diomande a évolué à droite lors de la majorité de ses 36 apparitions avec Leipzig la saison dernière. Il pourrait être le complément parfait du latéral offensif Trent Alexander-Arnold, et correspond idéalement au 4-2-3-1 préféré de Jose Mourinho, avec la vitesse et l’agilité nécessaires pour déstabiliser les défenses ainsi que la puissance et l’intensité pour se battre à la récupération. Diomande est encore brut, mais il a montré une capacité à apprendre vite, et sa familiarité avec la Liga devrait aussi faciliter le processus d’adaptation. Devancer des clubs comme le PSG et Liverpool pour obtenir la signature de Diomande montre également que Madrid reste le club le plus attractif de la planète, même après deux saisons sans trophée. Note : B

    Pour Diomande : Un transfert de rêve pour couronner une ascension vers le vedettariat sans précédent. La plupart des supporters occasionnels ignoraient l’existence de Diomande à la même époque l’an dernier, lorsqu’il a rejoint Leipzig en provenance de Leganes pour 20 M€, club relégué de Liga en 2024-2025. En effet, Diomande n’a disputé que 10 matches de championnat lors de son unique saison à Leganes, après avoir débuté avec la réserve, mais Leipzig était convaincu de son immense potentiel. Il s’est rapidement affirmé comme une trouvaille exceptionnelle pour le club allemand, avec 23 contributions décisives toutes compétitions confondues lors de sa première saison complète chez les professionnels. Une convocation pour la Coupe du monde a suivi, et Diomande s’en est admirablement sorti sur la plus grande scène alors que la Côte d’Ivoire a atteint les seizièmes de finale. À ce moment-là, le joueur de 19 ans était devenu une cible pour une multitude de grands clubs européens, mais il n’avait sans doute jamais imaginé que Madrid viendrait frapper à sa porte. Reste à voir comment Diomande gérera la pression du Bernabéu et une étiquette à 140 M€, mais il est vraiment remarquable qu’il se retrouve déjà dans cette position, ce qui fait de lui un gagnant quoi qu’il arrive. Note : A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 août : Mohamed Salah (de Liverpool à Trabzonspor, libre)

    Pour Liverpool : Salah aurait probablement dû quitter Anfield à l’issue de la saison 2024-2025, sur une note à la hauteur de la constance surhumaine qu’il avait affichée sous le maillot de Liverpool lors des huit années précédentes. Cependant, il n’était pas surprenant que Salah accepte l’offre de prolongation de deux ans du club après avoir mené sa course au titre en Premier League sous les ordres d’Arne Slot, et personne n’aurait pu prédire à quel point il allait décliner la saison suivante. L’Égyptien n’a inscrit que 12 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues, alors que Liverpool a chuté à la cinquième place de Premier League et n’a remporté aucun trophée, et il s’en est publiquement pris à Slot ainsi qu’à la direction du club après avoir été contraint de s’asseoir sur le banc. Plusieurs membres de l’effectif ont connu une baisse de rendement spectaculaire, notamment les recrues records Alexander Isak et Florian Wirtz, mais Salah a été le principal responsable de la détérioration de l’harmonie dans le vestiaire en raison de sa mauvaise attitude. Liverpool avait aussi meilleure allure sans Salah sur le terrain, car son efficacité offensive s’est évaporée et son manque de travail défensif a été mis en lumière après le départ de Trent Alexander-Arnold. Avec le recul, Liverpool n’aurait jamais dû rompre avec sa règle de longue date consistant à ne pas offrir de contrats de plusieurs années aux joueurs de plus de 30 ans. Le nouveau contrat de Salah, estimé selon certaines informations à 400 000 £ par semaine, a finalement été résilié d’un commun accord, un gaspillage d’argent et de temps pour toutes les parties concernées. Ne même pas obtenir d’indemnité de transfert pour Salah, qui était une cible de longue date de la Saudi Pro League, est aussi une aberration. Note : D

    Pour Trabzonspor : L’un des plus gros coups de l’histoire de la Süper Lig turque. Les meilleures années de Salah sont certainement derrière lui à 34 ans, mais faire signer le joueur de l’année PFA 2025 pour deux ans reste un exploit incroyable pour un club de la dimension de Trabzonspor, qui n’a remporté la Süper Lig qu’une seule fois au cours de ce siècle et reste clairement dans l’ombre de Galatasaray et Fenerbahce. Le club espérera logiquement réduire l’écart avec ses grands rivaux après avoir attiré l’un des meilleurs buteurs et créateurs de sa génération. C’est un transfert libre de rêve qui devrait aussi considérablement accroître le rayonnement mondial de Trabzonspor, dans la continuité de la récente prolongation de prêt du gardien de Manchester United Andre Onana. Si Salah parvient à nouer immédiatement une belle entente avec Paul Onuachu, qui a terminé co-meilleur buteur la saison dernière avec 22 buts en championnat pour Trabzonspor, ils pourraient lutter pour la première place et réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Note : A

    Pour Salah : Quelle que soit la manière dont on l’analyse, passer du statut de meilleur joueur de Premier League à un transfert libre vers la Turquie en l’espace de 12 mois est humiliant pour Salah. Il a payé le prix ultime pour avoir fait passer sa personne avant les besoins de Liverpool et de ses coéquipiers, s’aliénant au passage même ses supporters les plus fidèles, et il semble désormais destiné à terminer en douceur sa brillante carrière sur une note discrète. Il semblerait qu’aucun autre grand club européen n’ait manifesté d’intérêt pour l’ancien joueur de la Roma, ce qui est accablant compte tenu de son statut d’agent libre. Salah devrait retrouver son efficacité devant le but en Turquie, mais uniquement parce qu’il s’agit d’une énorme baisse de niveau. Ce transfert ne fait rien pour renforcer son héritage, et il regrettera sûrement en privé la manière dont les choses se sont terminées à Anfield. S’il avait mis son ego de côté, Salah ferait partie d’un nouveau départ enthousiasmant sous les ordres du nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, au lieu de peiner à rester pertinent dans un championnat de second rang. Note : D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 août : Jordan Henderson (de Brentford à Chelsea, libre)

    Pour Brentford : Un dossier assez étrange pour Brentford, qui n’allait sans doute jamais se mettre en travers de la route de Henderson, 36 ans, lorsque Chelsea est venu frapper à la porte, allant même jusqu’à faciliter son départ en résiliant son contrat. L’international anglais était toutefois un élément important de ce que Keith Andrews a construit de façon inattendue au Gtech Stadium la saison dernière, avec 32 apparitions en Premier League et une place de titulaire plus souvent qu’à son tour. Son départ a donc laissé un vide important dans un milieu de terrain qui avait déjà besoin d’être renforcé après le départ définitif de Frank Onyeka vers Coventry et le transfert de l’ancien capitaine Christian Norgaard à Arsenal l’été dernier. Après un mercato jusque-là discret, les Bees sont passés à l’action de manière spectaculaire : le milieu défensif malien très coté du Lens, Mamadou Sangare, a rejoint le club pour un montant record de 41 M£ (55 M$) afin de remplacer l’international anglais. Les qualités de leader de Henderson seront toutefois presque impossibles à remplacer. Note : C

    Pour Chelsea : Avec Danny Welbeck qui a lui aussi rejoint Stamford Bridge, cela marque une sacrée rupture avec la stratégie de transfert précédente de Chelsea, largement moquée, qui consistait à tenter d’empiler certains des meilleurs jeunes talents disponibles dans l’espoir aveugle qu’ils puissent devenir à l’avenir des stars de tout premier plan. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, vénéré pour ses qualités de leader et comptant parmi ses nombreux admirateurs l’ancien entraîneur de Chelsea et actuel sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel, Henderson apportera tout ce que les Blues recherchent dans leur volonté d’injecter de l’expérience, de la stabilité et de la maturité dans un effectif qui a cruellement manqué de tout cela ces dernières années. S’il subsistera des interrogations sur ce qu’il peut apporter sur le plan footballistique, il est assez clair que le joueur de 36 ans n’a pas été recruté pour ses qualités sur le terrain, mais plutôt pour ce qu’il offrira en dehors. Il a toutefois montré la saison dernière qu’il peut être une présence rassurante, et son tempérament ainsi que son expérience pourraient être inestimables dans ces situations de détail où Chelsea a souvent craqué. Il devra cependant convaincre le public, compte tenu de son passé à Liverpool, mais il semble que la Coupe du monde ait été assez transformatrice pour son image, puisqu’il a montré sa personnalité en se mettant à disposition et en s’entraînant même malgré une fracture du bras aussi insolite qu’accidentelle subie après le huitième de finale contre le Mexique. Note : B+

    Pour Henderson : À 36 ans, c’était une opportunité tout simplement trop belle pour être refusée par Henderson, qui n’aura même pas à déménager puisqu’il passe d’un club de l’ouest londonien à un autre. L’ancien capitaine de Liverpool va vraisemblablement devenir immédiatement l’un des lieutenants les plus fiables d’Alonso, et la responsabilité qui lui sera confiée dans le vestiaire sera à coup sûr très attirante pour lui à ce stade de sa brillante carrière. En plus d’apporter en dehors du terrain, il devra aider à ouvrir une nouvelle ère en dehors de celui-ci alors que les Blues cherchent à revoir leur culture et à transformer un jeune effectif prometteur en prétendant régulier aux trophées majeurs. Cela ressemble à une mission que Henderson savourera, et il serait risqué de parier contre sa réussite. Un contrat de deux ans, qui le couvre jusqu’à ses 38 ans, âge auquel il pourrait très bien prendre sa retraite de toute façon, n’est que la cerise sur le gâteau. Note : A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 août : Valentin Barco (de Strasbourg à Chelsea, montant non divulgué)

    Pour Strasbourg : Chelsea aurait déboursé 34 M£ (46 M$) pour recruter Barco en provenance de son club frère, un montant important compte tenu de son manque d’expérience au plus haut niveau. Il s’agit de la 13e opération conclue entre les deux clubs depuis le début de la saison 2025-2026, mais seulement de la troisième définitive, et Strasbourg sera triste de voir partir l’Argentin. Barco a été impliqué sur six buts en Ligue 1 la saison dernière, aidant son équipe à terminer dans le top 8 pour la deuxième année consécutive, et a aussi joué un rôle clé dans son parcours jusqu’aux demi-finales de la Ligue Europa Conférence. Capable d’évoluer à la fois comme meneur de jeu en retrait et comme milieu relayeur, Barco a offert à Strasbourg une vraie capacité de progression par la passe et a couvert chaque mètre du terrain sans le ballon. La nature de la relation entre Strasbourg et Chelsea rend inévitable le départ de leurs meilleurs talents, mais la sortie de Barco pourrait être très préjudiciable à leurs chances de se rapprocher d’une qualification pour la Ligue des champions. Note : C-

    Pour Chelsea : Recruter Barco était presque une évidence pour Chelsea après sa saison de l’éclosion à Strasbourg, et le joueur de 22 ans a aussi acquis une notoriété mondiale après son accrochage bouillant avec Jude Bellingham lors de la Coupe du monde. Il est peu probable que Barco s’impose immédiatement comme titulaire régulier à Chelsea, mais il correspond parfaitement au système fluide et axé sur le contrôle de Xabi Alonso. Le jeune joueur offrira à Alonso une option supplémentaire à la fois à la base du milieu et sur le flanc gauche, Barco s’étant d’abord fait un nom comme latéral. Avec son énorme qualité technique et son agressivité, Chelsea pourra compter sur Barco pour faire circuler le ballon dans le camp adverse et se dépenser sans compter pour le récupérer. Sa présence atténuera certainement le coup dur si Enzo Fernandez finit par être attiré par le Real Madrid, et il a encore un fort potentiel à exploiter. Note : B+

    Pour Barco : Une deuxième chance en Premier League qu’il n’imaginait sans doute pas arriver aussi vite après son départ de Brighton, où il n’a joué que pendant huit mois avant d’être prêté à Séville puis à Strasbourg, qui l’a recruté définitivement l’été dernier. Barco a beaucoup appris au cours des deux dernières saisons, et sa transition vers le milieu de terrain à Strasbourg l’a forcé à travailler l’aspect physique de son jeu. Il sera bien mieux préparé cette fois à l’intensité du football anglais, et Alonso est l’entraîneur idéal pour lui permettre de franchir un cap. L’expérience de travailler avec Lionel Messi & Cie sur la scène intimidante de la Coupe du monde sera aussi très utile à Barco, malgré le fait qu’il n’ait joué que 19 minutes dans le tournoi avec l’Argentine. Il devra peut-être aussi s’habituer à un rôle secondaire à Chelsea, mais s’il se montre patient et assimile autant que possible les enseignements d’Alonso et des cadres de Chelsea, Barco pourrait devenir un membre important de l’ambitieux projet BlueCo dans les années à venir. Note : B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1er août : Danny Welbeck (Brighton à Chelsea, 5 M£)

    Pour Brighton : Il est en réalité difficile de surestimer à quel point c’est un coup dur pour Brighton, qui va être privé de celui qui était de loin son meilleur buteur la saison dernière et le troisième meilleur buteur ex aequo de toute son histoire. Le club n’en voudra certainement pas à Danny Welbeck de partir, surtout lorsqu’une opportunité aussi improbable se présente à lui à l’âge de 35 ans, mais cela n’en sera pas moins douloureux. L’entraîneur Fabian Hurzeler sera déterminé à lui trouver un remplaçant digne de ce nom, d’autant que le jeune attaquant grec très prometteur Stefanos Tzimas est toujours indisponible après avoir subi la redoutée rupture du ligament croisé antérieur en décembre. À l’heure actuelle, son compatriote Charalampos Kostoulas et l’attaquant allemand Georginio Rutter sont leurs seules options, même si Evan Ferguson est de retour après son prêt à la Roma. On ne sait pas encore clairement vers qui Brighton se tournera sur le marché des transferts, mais il ne serait pas surprenant que le nom de Liam Delap ait été évoqué lors des discussions avec Chelsea autour du transfert de Welbeck à Stamford Bridge. Note : D

    Pour Chelsea : Chelsea avait indiqué il y a quelque temps déjà qu’il chercherait des joueurs ayant fait leurs preuves en Premier League, « matures » et « émotionnellement solides », alors que le club laisse derrière lui sa politique de transferts axée sur la jeunesse après une nouvelle campagne extrêmement décevante sous la direction de BlueCo. Welbeck apporte assurément tout cela en abondance malgré le crépuscule de sa carrière. Et il ne viendrait pas non plus pour faire de la figuration. Malgré ses 35 ans, l’attaquant de Brighton sort de la meilleure saison de sa carrière de buteur en Premier League, longue de 18 ans, à ce jour (13), son deuxième meilleur total ayant été enregistré en 2024-25. Il a même inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions en championnat contre Chelsea, son premier but remontant à 2010 avec Sunderland et le plus récent datant d’avril cette année. Il semble destiné à jouer les seconds rôles derrière Joao Pedro, ce qui signifie que les Blues ont du travail à faire dans le sens des départs, avec Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha et Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat. Faire signer Welbeck est évidemment un pari à court terme, mais Chelsea espère que sa présence et son leadership pourront avoir un effet à long terme. Il a démontré qu’il était encore parfaitement capable d’apporter. Note : B+

    Pour Welbeck : À ce stade de sa carrière, c’était une opportunité que Welbeck ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Il peut désormais ajouter Chelsea à un CV déjà impressionnant, où il aura l’occasion de travailler avec un entraîneur révéré en la personne de Xabi Alonso et, vraisemblablement, se verra accorder une influence importante dans le vestiaire alors que le club cherche un peu de stabilité et de leadership. Il ne sera pas un titulaire régulier, mais il y a toutes les chances qu’il obtienne beaucoup de minutes en sortie de banc lorsque Pedro sera ménagé, tandis qu’il devrait mener l’attaque dans les premiers tours des compétitions de coupe. Un contrat de deux ans signifie aussi que, si Chelsea se qualifie, il pourrait avoir une dernière occasion de jouer en Ligue des champions en 2027-28. Welbeck retrouvera également Pedro, avec qui il avait noué une belle relation à Brighton et pour qui il pourrait être le mentor idéal, tout comme pour Delap dans le cas où les Blues le conserveraient. Note : A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 juillet : John Stones (de Manchester City à l’Inter, libre)

    Pour Manchester City : Le départ émouvant de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était en vérité inévitable. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais particulièrement lors des deux dernières années de son contrat, ce qui a toujours rendu peu probable l’idée qu’une prolongation lui soit proposée. L’ancien entraîneur de City, Pep Guardiola, avait laissé entendre au début de la saison 2025-2026 que Stones faisait face à une bataille difficile pour décrocher un nouveau contrat, et un problème à la cuisse subi pendant l’hiver, qui l’a écarté des terrains pendant 18 matches, a probablement mis fin à ses chances à cet égard. Néanmoins, le défenseur central a tout de même vécu un brillant séjour de dix ans à l’Etihad, devenant une pièce maîtresse de l’arrière-garde et aidant le club à réaliser un fameux triplé en 2022-2023, dont cette première Ligue des champions tant attendue. Stones entrera sans aucun doute dans l’histoire comme une légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait probablement du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait pas rapporté une indemnité très élevée. Après que le joueur de 32 ans a été lié à Chelsea, City sera probablement heureux qu’il ne rejoigne pas non plus un rival de Premier League. Note : B

    Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses pépins physiques, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans, qui vaudrait, selon les informations, environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il gagnait à l’Etihad. Désormais, les vainqueurs du Scudetto doivent simplement espérer que l’international anglais pourra rester en forme, car de sérieuses questions se poseront sur sa capacité à tenir physiquement. Quand il est à son meilleur niveau, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs en circulation, comme il l’a montré avec plusieurs solides performances à la Coupe du monde plus tôt durant l’été. La Serie A est en quelque sorte un refuge pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie pèsera moins physiquement sur un joueur dont le corps l’a souvent trahi en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, était peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. L’Inter peut aussi voir cela comme une sorte de coup, après avoir, selon les informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal pour obtenir la signature du défenseur. Note : B

    Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement ses soucis physiques derrière lui en Italie. Non seulement c’est l’occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à lutter pour des titres majeurs sur la scène nationale comme en Europe avec le club qui est actuellement la force dominante du football italien. Il ne le sait peut-être pas encore, mais à 32 ans, Stones pourrait bien avoir prolongé sa carrière de deux ans en troquant l’intensité de la Premier League contre le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière, il devrait être parfaitement adapté à la vie là-bas. Il retrouvera son ancien coéquipier de City Manuel Akanji à San Siro et estimera avoir de bonnes chances de débuter dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait, à son tour, lui permettre de rester en course sur le plan international, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre au-delà de l’été après la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Il y a moins de deux ans, Palace n’avait déboursé que 18 M£ pour recruter Lacroix en provenance de Wolfsburg, alors âgé de 24 ans. Le club sera donc ravi d’avoir presque triplé sa mise en un laps de temps aussi court, preuve une nouvelle fois de l’efficacité de son modèle économique. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club l’espérait, en devenant un élément clé des effectifs vainqueurs de la FA Cup et de la Ligue Europa Conférence au cours des deux dernières saisons sous les ordres d’Oliver Glasner. Au vu de ses performances de défenseur dominant, capable de relancer proprement, Palace s’attendait à susciter de l’intérêt pour l’international français et aurait également été au courant du désir de Lacroix de se tester au plus haut niveau. Le club pourrait estimer qu’il aurait pu obtenir davantage, compte tenu de l’inflation du marché, mais cette somme restera très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses consenties en janvier pour Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience et de qualité issues de la Premier League. Chelsea avait désespérément besoin de revoir sa hiérarchie en défense centrale, aucune des nombreuses options déjà présentes ne s’imposant vraiment comme une solution de qualité à long terme, à l’exception de Levi Colwill, désormais de retour en forme. Mis à part l’international anglais, la situation est assez confuse : Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir un potentiel sans jamais vraiment confirmer, et leurs avenirs sont par conséquent incertains. En conséquence, il a été rapporté que Chelsea pourrait même se mettre en quête d’un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, avec Jacobo Ramon de Côme parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement plusieurs départs au sein du groupe actuel. Le club de l’ouest londonien estimera sans doute que, même si le montant est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) représentent une valeur assez correcte sur le marché actuel pour un défenseur central aguerri à la Premier League et international français confirmé, qui approche de ses meilleures années. De plus, Lacroix est un leader très attendu sur le terrain. L’associer à Colwill offre immédiatement à Chelsea une charnière centrale solide sur laquelle construire. Reste désormais à faire le ménage et peut-être à ajouter encore un peu de qualité et d’expérience, et cela pourrait commencer avec un départ de Disasi dans le sens inverse. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été incroyables pour Lacroix, qui a remporté les premiers grands titres de sa carrière, est devenu international français senior et a disputé une Coupe du monde au cours de ses deux saisons comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans est connu pour vouloir encore se tester et évoluer au plus haut niveau, et il a plus que mérité l’opportunité de franchir un cap cet été en rejoignant un club du « big six », après des performances constamment solides dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble à l’issue parfaite pour lui : il reste dans la capitale et peut s’attendre à intégrer directement le onze de départ de Xabi Alonso en tant que défenseur central droit, compte tenu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, ainsi que de l’incertitude entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous les ordres d’Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 juillet : Elliot Anderson (Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Peut-être des sentiments mitigés. D’un côté, Forest sera triste de voir partir Anderson, étant donné le rôle si important qu’il a joué dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’aux demi-finales la saison dernière. Anderson était la plaque tournante de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£, Forest affirme qu’il s’agit du second, c’est une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Donc, même si Anderson manquera évidemment au City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, car Forest a clairement réalisé une excellente opération face à City. Note : A

    Pour Manchester City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il ferait mieux de l’être. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le vainqueur du Ballon d’Or va quitter l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale. Et même s’il ne le fait pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes n’ont vraiment convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson a toutefois le profil idéal. C’est un joueur confirmé de Premier League, qui a touché plus de ballons et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble parfaitement adapté au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Il est toutefois impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un grand joueur. Mais il sort de deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. City n’aurait tout simplement jamais eu à payer un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson est clairement devenu trop grand pour Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va maintenant avoir l’occasion de le faire à City. Le montant du transfert apportera énormément de pression, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à éprouver des difficultés à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et l’énorme différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri se dressera entre Anderson et une place de titulaire. Donc, même s’il y a beaucoup d’incertitudes autour de l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est une chance en or pour lui de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (de Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi rapidement cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à vendre compte tenu de son passage oubliable d’une seule saison dans l’ouest de Londres et du prix fixé par le club, à savoir 42,5 M£ (57 M$). Il y a un peu plus de 10 jours, il a été rapporté que les Blues avaient autorisé Garnacho à manquer la préparation estivale afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est concrétisé rapidement sous la forme d’un prêt à Aston Villa avec obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. On ne sait pas encore à ce stade quel sera le montant, mais on peut imaginer qu’il ne sera pas très éloigné de l’évaluation de Chelsea, ce dont le club sera très satisfait, surtout après avoir signé Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans l’histoire du club. Note : A

    Pour Aston Villa : Au vu de l’inefficacité de Garnacho durant son passage à Chelsea, ce transfert a de quoi inquiéter les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été le principal artisan de cette piste, lui qui souhaitait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse relancer la confiance de Garnacho. Mais il semble qu’un risque important accompagne ce dossier, dans la mesure où Garnacho paraît privé depuis un certain temps de l’élan et de l’assurance qui faisaient de lui un talent si remarquable à l’époque de Manchester United. L’ailier ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions se poseront s’il ne répond pas aux attentes alors que les Villans seront malgré tout obligés de l’acheter à la fin de la saison, et probablement pour une somme importante. L’accord constitue aussi un moyen assez effronté de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les profits tirés des opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait définitivement cet été, et la différence entre les montants serait alors déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Un deuxième nouveau départ en l’espace d’un an : Garnacho sera forcément déterminé à faire de cette opportunité une réussite, alors que sa carrière risque de glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant été décevants, et le départ de Rogers laisse une place à prendre dans le onze de départ de Villa. Toutefois, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club du soi-disant « big six », avec des fidèles de Villa Park extrêmement exigeants après une nouvelle qualification pour la Ligue des champions, un atout pour la nouvelle recrue. Garnacho se méfiera aussi sans aucun doute du sort d’Harvey Elliott, qui a rejoint Villa en provenance de Liverpool l’été dernier dans le cadre de ce qui semblait être un prêt très accessible avec obligation d’achat conditionnelle ; il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Cependant, il a été mis au placard par Emery et a rarement été inclus dans un groupe les jours de match. L’entraîneur a des antécédents en la matière, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (de Club Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait sans aucun doute davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue un revenu record dans l’histoire du club pour un joueur recruté il y a seulement deux ans pour 6,5 M€ en provenance de Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent aussi avoir été assez fluides, Arsenal ayant finalement répondu aux exigences du champion de Belgique concernant l’évaluation de son ailier. Le club vendeur était en position de force après que Tzolis a signé un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme ira très loin pour un club de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les côtés après le départ de Leandro Trossard pour Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche beaucoup de cases en tant que remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison individuelle en 2025-2026, cumulant l’impressionnant total de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, aidant Bruges à décrocher le titre en championnat et à atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il existe bien sûr un certain risque lié à cette opération, même si le montant semble représenter une valeur correcte sur le marché actuel ; Tzolis a beaucoup souffert lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries semblaient condamnés à la relégation, ce qui soulève des interrogations quant à sa capacité à transposer sa forme affichée en Belgique au football anglais. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède les qualités physiques et la vitesse pour réussir. Les Gunners devront peut-être faire preuve de patience avant de voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum constituer au départ une option utile dans la rotation. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier retrouve la Premier League avec quelque chose à prouver après son passage manqué à Norwich, porté par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi est désormais de maintenir les standards élevés qu’il a fixés à Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais tout indique qu’il a les qualités pour devenir une réussite. Selon certaines informations, Tzolis ne voulait rejoindre qu’Arsenal et a fait de leur intérêt sa priorité, il sera donc forcément ravi que le transfert ait abouti. Le plus dur commence désormais alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund au FC Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : C’est probablement ce qu’ils pouvaient faire de mieux dans les circonstances. Adeyemi n’avait plus qu’un an de contrat et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été afin d’éviter de perdre gratuitement un actif assez précieux l’an prochain. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund va recevoir immédiatement, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et qu’il a manqué de régularité pendant ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a aussi bien travaillé en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Un recrutement potentiellement astucieux. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des ans pour sa gestion du mercato, et à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient, cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur de son statut de prochaine grande star du football allemand, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui en fait une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Peut-être plus important encore que tout le reste, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert sa première sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert au timing parfait. Adeyemi avait tout d’une future superstar lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a sans aucun doute eu des signes la saison dernière qu’il pouvait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne sera pas soumis à une pression énorme, compte tenu du montant du transfert. En effet, on attendra bien davantage d’Anthony Gordon lors des premiers mois de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter la vie d’Adeyemi, qui a la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne d’attaque barcelonaise profondément remaniée cet été. En clair, cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui ne trouvera pas meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d’Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste sacré champion, cela aurait été une chose. Cependant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et disputera la Ligue des champions cette année, alors que les Blues n’ont aucune compétition continentale à espérer du tout. Et pourtant, le tenant du titre de la Ligue Europa a été totalement impuissant pour empêcher son bien le plus précieux de partir à Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une opération absolument incroyable pour Villa. Le club a recruté Rogers en provenance de Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un montant fou qui contribuera largement à aider Villa à lui trouver un remplaçant tout en renforçant l’effectif d’Unai Emery à d’autres postes. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés à l’heure actuelle, car ils estiment que cela constitue une preuve supplémentaire que les riches propriétaires de leur club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un joli coup. On s’attendait à ce que Rogers prenne la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré les supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a surclassé Arsenal pour recruter l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? C’est bien la question que tout le monde se pose actuellement, beaucoup s’attendant désormais à voir un membre de la « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, et pour un montant grossièrement gonflé. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des avancées ont été réalisées en coulisses dans la recherche d’une nouvelle destination pour Enzo Fernandez et que la vente de l’Argentin, désireux de partir, couvrira presque entièrement le coût de la signature de Rogers. Impossible de nier que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans qui ne compte que deux saisons correctes en Premier League et un seul but en 22 sélections avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait assurément faire très mal sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un retournement de situation surprenant, du moins vu de l’extérieur. On présumait que Rogers avait à cœur de rejoindre l’Emirates Stadium, où il aurait été appelé à prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est désormais rapporté qu’Alonso lui a fait changer d’avis, lui qui a évidemment fait un excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Toutefois, nous soupçonnons fortement que l’argent et un temps de jeu garanti dans une équipe plus faible ont joué des rôles encore plus déterminants dans le transfert surprise de Rogers à Stamford Bridge. En toute franchise, même si Chelsea est un club épouvantablement géré et dans un état de changement permanent, c’est un transfert qui pourrait très bien fonctionner pour Rogers, en particulier parce qu’il va désormais pouvoir jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier à Manchester chez les jeunes, Palmer. En effet, on pourrait bien voir quelques célébrations « cold » lors des matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup dur. La propension de Tielemans à se blesser est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais lorsqu'il est apte, c'est un footballeur fantastique, et il était impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a énormément souffert lorsque Tielemans était indisponible en raison d'une blessure à la cheville plus tôt cette année, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois de retour dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en boulet de canon en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Sachant qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est extrêmement difficile à accepter, d'autant plus qu'Amadou Onana est parti pour une longue indisponibilité en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très bonne surprise. Rien n'indiquait que Manchester United préparait une approche pour Tielemans avant qu'il n'apparaisse que l'opération était proche de se concrétiser. En conséquence, le club mérite du crédit pour avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge recherché par United cet été et il a évidemment déjà beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée va apaiser une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'échec du dossier Ederson, la grave blessure subie par Manuel Ugarte avec l'Uruguay, et l'impossibilité financière pour United de boucler des opérations pour ses priorités au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a souligné sa classe à la Coupe du monde. Il apportera donc à l'entrejeu de United, après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, une profondeur d'effectif, une expérience, une polyvalence et une qualité très nécessaires, et à ce prix-là, il pourrait bien finir par être l'une des recrues de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité que, peut-être, même lui pensait ne plus jamais voir se présenter. Tielemans est annoncé depuis longtemps dans l'un des cadors de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait plus vraiment devoir se produire pour l'ancien milieu de Leicester City à ce stade de sa carrière, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est un immense club en soi. Cependant, United est incontestablement à un autre niveau en termes de prestige, ce qui fait de ce transfert une énorme étape pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute l'occasion d'exposer sa merveilleuse qualité de passe et sa technique remarquable sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L’étrange été de Chelsea se poursuit, puisque le club a accepté de vendre l’un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour d’un prêt réussi au club partenaire Strasbourg, pour intégrer l’équipe première, avec des apparitions régulières tout au long de la saison 2025-2026 et souvent des performances convaincantes lorsqu’il suppléait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez part, comme cela semble probable, le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera alors avec très peu d’options. Cependant, le joueur de 22 ans n’a visiblement pas été considéré comme intouchable, et l’offre de United de 48 M£ (64 M$), plus 2 M£ de bonus, pour un milieu de terrain qui n’est pas encore un titulaire garanti était manifestement trop belle pour être refusée. C’est le modèle BlueCo en action : Chelsea est sur le point de réaliser un bénéfice important sur Santos, recruté en 2023 comme jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien Vasco da Gama pour 16 M£. Cette décision commerciale cynique laisse un goût amer, mais l’importante somme proposée signifie que l’accord était probablement trop intéressant pour être refusé. Cependant, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce n’est pas un transfert dont on se souviendra avec affection. Note : B-

    Pour Manchester United : Un de ces transferts un peu déroutants pour toutes les parties. Après avoir manqué leurs cibles prioritaires au milieu, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Manchester City et Tottenham, United s’est tourné vers Santos dans la précipitation afin d’éviter un scénario dans lequel Mason Mount serait leur seul milieu senior reconnu au moment du début de leur préparation estivale, le 18 juillet, alors que Kobbie Mainoo est encore à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l’échec de la poursuite de Fernandes, mais Santos n’est pas au même niveau que leurs cibles précédentes, et un package de 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement disposé à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l’entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a surpayé ici pour quelqu’un qui ne sera pas un titulaire garanti une fois le mercato terminé. L’espoir sera qu’à 22 ans, il ait encore une grande marge de progression. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait qu’il a été écarté de la sélection brésilienne de Carlo Ancelotti après une saison où il a alterné entre titularisations et absences dans l’équipe de Chelsea, il a été rapporté que Santos quittait les Blues à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à voir s’il obtiendra plus de minutes à Old Trafford qu’à Stamford Bridge, et многое dépendra aussi des autres recrues de United, d’autres arrivées étant probables dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Santos peut estimer avoir besoin d’un nouveau départ loin du chaos dans les bureaux et du turnover sur le banc à Chelsea, même si rien ne garantit que United puisse offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois proposer la Ligue des champions, ce qui signifiera naturellement davantage de minutes puisque son futur ex-employeur ne s’est qualifié pour aucune compétition européenne. En fin de compte, il appartiendra au joueur de faire en sorte de s’imposer comme une pièce maîtresse dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 millions de livres sterling)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s’est qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise face à Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club soutenu par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain appuyé par le Qatar. Cependant, Liverpool a ensuite brutalement rappelé à Newcastle sa place dans la hiérarchie de la Premier League en lui arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus cruelles. Si Newcastle avait bien dépensé ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être pu bien tourner malgré tout. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats de panique comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l’équipe d’Eddie Howe à terminer 12e du classement. Il était clair bien avant la fin d’une campagne catastrophique qu’Anthony Gordon allait partir, mais c’est le départ de Tonali pour Tottenham, de toutes les équipes possibles, qui symbolise vraiment la mort d’un rêve. Et ce qui est véritablement traumatisant pour les supporters, c’est que ce n’est probablement même pas encore le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes est lui aussi certain de partir dans les prochaines semaines. En clair, avec des propriétaires saoudiens qui réduisent leurs investissements dans le sport, d’autres souffrances sont à venir, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec cette indemnité à neuf chiffres, qui risque de toute façon d’être dilapidée. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une recrue spectaculaire. À peine un jour après avoir bouclé un transfert historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Tottenham a décidé de battre à nouveau son record de transfert pour Tonali. S’agit-il de signes de désespoir ou de démonstrations d’ambition ? Le débat reste ouvert. C’est peut-être simplement la preuve d’un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne coûterait-il pas une somme similaire ?! L’international italien a incontestablement prouvé qu’il était l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons et il semble encore plus à même de s’épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, payer autant d’argent pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au très haut niveau reste un pari, et un pari que Tottenham a désespérément besoin de voir réussir. Mais pour l’instant, les supporters s’en moqueront probablement. Après des années de frustration face à l’approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l’ancien président exécutif Daniel Levy, ils ont désormais vu leur club écraser la concurrence de ses rivaux de Premier League pour recruter l’un des milieux les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. L’idée générale était que si Tonali devait quitter le club qui l’avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l’une des plus grandes équipes d’Europe. Il a au lieu de cela rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, comment l’expliquer ? Évidemment, il n’y avait aucune chance qu’un club de Serie A dispose des liquidités suffisantes pour exaucer le souhait rapporté de Tonali de rentrer au pays, et même l’élite anglaise a, de façon compréhensible, été refroidie par le prix demandé par Newcastle. Résultat, Tonali s’est retrouvé à Tottenham, où il est désormais parti pour passer ses meilleures années, ce qui est incontestablement étrange. Reste que si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c’est un énorme « si », ce transfert finira peut-être par bien tourner pour Tonali sur le long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 juillet : Denzel Dumfries (Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi basse dans le contrat d’un joueur devenu l’une de ses figures les plus importantes, même si une blessure à la cheville puis une opération ont freiné la saison 2025-2026 de Dumfries. Il reste néanmoins, dans un bon jour, l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment, donc 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une assez mauvaise affaire pour l’Inter, qui aurait pu demander bien davantage sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. À sa décharge, l’Inter avait peut-être les mains liées ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle opération très astucieuse pour le Real, qui se forge une réputation de chasseur de bonnes affaires alors qu’il compose avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double du montant payé par le Real Madrid, et ce prix est bien inférieur aux 30 M€ que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, mis de côté pour un nouveau latéral droit afin de concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit sans doute plus efficace vers l’avant que dans le travail défensif, ce qui laisse à Madrid une forme de déséquilibre à ce poste qui pourrait être exploité par de meilleures équipes. À 30 ans, il n’est pas non plus vraiment une solution à long terme, mais pour un montant aussi faible, il est difficile de dire qu’il ne peut pas être un intérimaire convenable pendant au moins quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Un transfert de ce genre, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries voulait cette clause libératoire dans son contrat. Il a été un serviteur loyal de l’Inter depuis son arrivée en provenance du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 apparitions au poste de piston droit, tout en aidant l’Inter à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 et 2025-2026, et à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a assurément mérité ce qui pourrait être son dernier grand transfert, et son prix relativement bas signifie que la pression sera quelque peu atténuée au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il écarte Alexander-Arnold de l’équipe, après avoir, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il jouera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Une indemnité énorme, qui contribuera grandement à amortir l’impact économique d’une relégation de Premier League. Il était clair dès la descente des Hammers que plusieurs ventes importantes seraient nécessaires, et Fernandes faisait partie de leurs actifs les plus précieux, un milieu de terrain de classe qui attirait déjà les regards admiratifs de clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham soit parvenu à obtenir exactement ce qu’il réclamait pour le Portugais malgré une position de négociation assez défavorable. Pour cela, les dirigeants du club, à juste titre très critiqués, méritent quelques rares louanges. Note : A

    Pour Tottenham : Une confirmation supplémentaire que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde a failli se terminer par une relégation, les Spurs ont agi vite pour s’assurer de ne jamais se retrouver à nouveau dans cette situation, et si le paiement de 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était une déclaration d’intention, on passe ici au niveau supérieur. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer à plusieurs postes et a depuis longtemps le profil d’un joueur susceptible de s’épanouir dans une équipe plus forte. Il est aussi clair que Roberto De Zerbi le juge parfait pour son style de jeu. Cependant, il y a une part d’indéniable précipitation dans cette opération. Tottenham, comme on l’a vu avec son intérêt pour Sandro Tonali également, est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour remodeler un milieu de terrain médiocre et était donc prêt à surpayer Fernandes pour repousser l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour les Spurs, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement un nouveau bâton pour frapper les propriétaires du club. D’ailleurs, pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a payé 60 M€ à Benfica pour Joao Neves, et Fernandes est loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il pourrait le devenir. Note : C+

    Pour Fernandes : Un choix étrange à première vue. Fernandes a été associé à certains des plus grands noms du football : United, Liverpool et le PSG. Il a finalement atterri chez les Spurs, l’équipe qui a terminé une place et deux points au-dessus de West Ham la saison dernière, ce qui donne à ce transfert des allures de mouvement latéral. Cependant, les Londoniens devraient être beaucoup plus forts la saison prochaine et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi pourrait aider à passer dans une tout autre dimension. Il devrait bien sûr y avoir quelques inquiétudes quant à la durée réelle du passage de l’Italien chez les Spurs, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Une sortie décevante, mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence n'a cessé de grandir pendant cette période. Il n'était donc qu'une question de temps avant qu'il ne soit recruté par l'une des plus grandes équipes d'Europe. Certains diront peut-être que le PSV aurait pu attendre la fin de la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, puisqu'il y avait toujours une chance qu'il brille en Amérique du Nord, mais cela reste un beau montant pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est aussi probable que cet argent soit bien utilisé par un club qui a constamment réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré l'obligation récurrente de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une opération brillante. La valeur marchande de Saibari n'avait fait qu'augmenter ces dernières semaines grâce à ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors du succès en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l'a déclaré le directeur sportif Max Eberl au moment de la confirmation du transfert, il s'agissait d'un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis un certain temps. Il ne s'agissait pas d'une réaction impulsive à l'éclosion soudaine d'un joueur lors d'une Coupe du monde ; les Bavarois étaient depuis longtemps convaincus que Saibari possédait le bon mélange de technique, d'abattage et de polyvalence pour apporter une contribution significative à une ligne offensive déjà étincelante, et nous ne voyons rien qui remette cette évaluation en cause. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pourrait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a tapé dans l'œil du grand public avec ses prestations dynamiques en attaque pour une équipe du Maroc très impressionnante. Désormais, il a bouclé le classique transfert « de rêve » vers « l'un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ avec Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait bien virer au cauchemar ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est sur un nuage en ce moment et il croit logiquement qu'il peut devenir un ajout très utile à l'effectif du Bayern. Vincent Kompany est clairement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (de l’Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela a tout d’un nouveau coup particulièrement malin de l’Atalanta. Le montant conséquent de 55 M€ (47 M£/62 M$) pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur formé au club, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps déjà d’encaisser plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être dommage que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois que des clubs comme l’Inter et Chelsea ont manifesté leur intérêt, il a été séduit et il semblait toujours probable qu’il serait très difficile de le retenir. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se plaçant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner l’Inter de sa piste Palestra. Il était largement attendu qu’il rejoigne le champion d’Italie, donc c’est assurément un joli coup dans ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, qui a été nommé défenseur de l’année en Serie A pour 2025-26, est censé correspondre au système d’Alonso, que ce soit dans une défense à trois ou à quatre, et il devrait être bien armé pour les exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, il y a le sentiment que Chelsea a surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, apparemment très supérieure à l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans avec seulement une saison convaincante au plus haut niveau derrière lui. Cela représente donc un certain risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté le centre de formation dans son enfance et qu’il serait censé supporter, mais le fait que l’offre de contrat de Chelsea évoquée (près de 100 000 £ par semaine) valait plus du double de celle proposée par l’Inter peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra a tous les atouts pour réussir en Premier League et a visiblement sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que le jeune Italien Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être convaincu par la détermination d’Alonso à l’attirer à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir une pièce maîtresse sous les ordres du nouvel entraîneur. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Le champion d’Europe va rire jusqu’à la banque après avoir trouvé quelqu’un prêt à lui payer une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG en attaque, mais il a passé l’immense majorité de son temps au Parc des Prince sur le banc, puisque Luis Enrique a trouvé une meilleure solution en transformant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne dit pas grand-chose de positif sur le Portugais. Et le fait qu’il soit encore dans l’ombre d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection ne joue pas non plus en sa faveur. Les meilleures équipes du monde n’étaient donc pas vraiment prêtes à se battre pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour l’absurde somme de 75 M€. Pourtant, avec une seule opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de l’argent dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Réglons tout de suite un point : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortant du banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, surtout pour un Milan qui n’est pas vraiment dans l’aisance financière. Par conséquent, les supporters, les consultants et les journalistes en Italie s’agitent actuellement dans tous les sens pour comprendre ce qu’il s’est exactement passé. Si ce transfert peut très bien signifier que Rafael Leao va bientôt quitter San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour Ramos. Encore une fois, pour être clair, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir exactement tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du recrutement le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre tout simplement pas du tout les mêmes garanties en matière de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité, longtemps attendue, pour l’éternelle doublure de devenir l’homme de premier plan. Nous avions pensé, lorsque Ramos avait inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos lors de la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre très prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Cela dit, il faut aussi reconnaître qu’il n’a pas fait un travail particulièrement convaincant pour mettre Ronaldo et Martinez réellement sous pression. L’histoire a été similaire à Paris, où l’avis général est que, si le PSG possédait une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. C’était simplement un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Le plus important, c’est qu’il a désormais l’occasion de changer ce récit. Ramos va être la pointe d’attaque d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car même si le montant est déjà important en soi, il est absolument gigantesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore un coup très malin de Brighton, qui renforcera sa réputation de l’un des clubs qui vendent le mieux en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’opération est d’autant meilleure que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club sera donc ravi d’avoir récupéré une indemnité aussi importante pour le défenseur néerlandais, même s’il avait été précédemment rapporté qu’il était évalué à 70 M£ (94 M$). Cette somme sera inévitablement réinvestie dans un remplaçant à fort potentiel, le nom du talent de Tottenham Luka Vuskovic figurant notamment sur les tablettes du club dans le cadre d’un transfert distinct après son prêt impressionnant à Hambourg. Brighton ne manque déjà pas vraiment d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke durant son passage à Brighton, mais on ne peut s’empêcher de penser que Spurs a été poussé à surpayer le défenseur central après la publication de ces informations affirmant que Brighton l’évaluait à 70 M£, malgré le fait qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un accord à prix réduit pour un joueur de son calibre aurait dû coûter de façon réaliste quelque chose autour de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur très coriace et Tottenham a peut-être estimé qu’il devait agir ; ses rivaux de Premier League Chelsea et Liverpool auraient été intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble quasiment certain de partir cet été après une saison agitée, et son collègue en défense centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham obtient au moins un défenseur qui a fait ses preuves en Premier League et qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son pic, possède une belle qualité de passe et le type de combativité et de leadership qui a cruellement manqué à l’équipe. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec la recrue libre Marcos Senesi. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment fait savoir qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un cap par rapport à Brighton au milieu de sa carrière et peut très bien voir cela comme un tremplin vers des choses encore plus grandes après s’être imposé en Premier League. Chelsea comme Liverpool n’ont vraisemblablement pas concrétisé leur intérêt rapporté, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club du soi-disant « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut lui offrir aucune forme de football européen. Pour avoir déjà travaillé avec le technicien italien au tempérament volcanique, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut jouer, ce qui devrait l’aider à s’adapter rapidement. Pour Spurs, la seule direction possible est vraiment vers le haut après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et une association avec Senesi semble très solide sur le papier, du moins, en donnant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui devrait être une période de transition après avoir écarté la menace de la relégation tard dans la saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d'Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait penser qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté l’été dernier pour seulement 5 M€, mais le club de Pampelune allait toujours être handicapé par une lourde clause de 50 % à la revente dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) vont prendre la direction du Real Madrid, même si un gain de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste significatif pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait de toute façon probable après une saison au cours de laquelle il a été impliqué sur 12 buts et a obtenu une convocation dans le groupe de l’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait qu’Osasuna n’avait aucune marge de manœuvre concernant le montant du transfert. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouvel épisode dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, qui a rejoint Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité de marché, a surgi pour détourner l’opération malgré des discussions à un stade avancé et une offre des Magpies qui aurait déjà été acceptée. Liverpool considérera donc déjà cela comme un joli coup, mais le club sera aussi ravi de recruter un ailier aussi bien coté et aussi jeune pour un montant qui pourrait s’avérer être une affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes ainsi qu’axe, apportant une qualité et une profondeur d’effectif très nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure d’Hugo Ekitike, qui ont laissé un vide béant dans l’attaque de Liverpool. Attaquant direct et rapide, également très impliqué dans le travail défensif, le joueur de 22 ans semble correspondre parfaitement au style de jeu du nouvel Iraola, le nouvel entraîneur ayant apparemment poussé pour que l’opération se concrétise. Il devra toutefois s’assurer que le jeune Espagnol ne bloque pas l’émergence de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club serait convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après l’acceptation des offres de Liverpool et de Newcastle, on peut penser que la décision entre les deux revenait au joueur, et il est difficile de reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade et il s’agit déjà de son troisième grand club. Après avoir été formé à la célèbre académie de la Masia de Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a tout juste un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer comme une star à long terme dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global, Liverpool étant toujours attendu sur la piste du très prometteur ailier du RB Leipzig Yan Diomande, mais il devrait tout de même avoir de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool grâce à sa polyvalence. Note : A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konate (Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool s’est vraiment retrouvé entre le marteau et l’enclume concernant l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé aller jusqu’à son terme dès le départ. Si Liverpool l’avait prolongé lorsqu’il était au sommet de son art durant la campagne 2024-2025 conclue par le titre, le club aurait pu réclamer une indemnité correcte au moment de s’en séparer. Mais le Français est finalement parti libre après une saison individuelle catastrophique. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales ahurissantes de Konate, qui s’élèveraient à environ 250 000 £ par semaine, au terme d’un exercice décousu marqué par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes traînaient depuis des mois et des mois pour n’aboutir à rien, malgré les propos du joueur en avril affirmant qu’il était proche d’un accord. Liverpool a au moins déjà recruté de potentiels remplaçants en Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste une énorme perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid va offrir à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il réclame, ce qui représente un risque malgré l’absence d’indemnité de transfert, au vu du niveau très faible affiché par le défenseur central tout au long de la pâle défense du titre de Liverpool. Il convient de rappeler que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès novembre de l’année dernière, ce qui en dit long. Le Français est un bon défenseur dans un bon jour et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint les meilleures années pour un joueur à son poste. Le Real parie en réalité sur le fait qu’il retrouvera son meilleur niveau en Espagne, et il pourrait représenter une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique pour le club. David Alaba quittera le Bernabeu cet été, Antonio Rudiger a passé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être miné par les blessures et Dean Huijsen reste très jeune. Konate est toutefois loin d’être une solution de tout premier plan, et ce transfert a tout l’air d’un pari qui pourrait très vite mal tourner au vu de l’examen permanent auquel le Real Madrid est soumis, de la part des supporters comme des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est assurément Konate, qui est en passe d’obtenir à la fois son transfert rêvé au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois rapidement trouver ses marques comme titulaire potentiel aux côtés de Huijsen. Dans le chaudron du Bernabeu, il y aura beaucoup moins de patience pour les erreurs qui ont plombé sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en rejoignant Madrid libre, et les difficultés connues par l’Anglais lors de sa première saison devraient servir d’avertissement. Cependant, s’il parvient à retrouver rapidement sa confiance et sa meilleure forme, il aura l’opportunité de s’imposer comme un rouage essentiel de l’un des plus grands clubs du monde dans le nouveau Real de Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, et cela est loin d’être garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : la perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et innovant, absolument essentiel à la période de succès durable de Manchester City. En effet, le Portugais était fondamentalement le joueur parfait pour Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’appréciait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis un certain temps. Le voir partir gratuitement n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est le moins qu’il méritait après neuf années de service exceptionnel. Malgré tout, sa technique, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : deux raisons de se réjouir. Non seulement le Real Madrid a récupéré gratuitement un joueur de très grande qualité, mais il a aussi devancé son grand rival, Barcelone, dans ce dossier. Après des mois de spéculations, dont certaines sur lesquelles Bernardo s’était lui-même exprimé, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho au Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’affaire a été pratiquement bouclée en 36 heures. Les toutes meilleures années de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre en Premier League la saison dernière qu’il restait capable de peser dans les plus grands matches, sa prestation contre Arsenal à l’Etihad ayant été exceptionnelle. Plus important encore, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a doublé le Barça sur ce transfert de l’international portugais. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, voire davantage, Silva était annoncé en partance vers l’un des plus grands clubs de Liga. Mais, année après année, Guardiola l’a convaincu de passer une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, en revanche, il n’y avait aucun moyen de faire changer Bernardo d’avis, et il aura désormais enfin l’opportunité de jouer pour l’une des puissances traditionnelles du football européen. Certes, Madrid traverse une période difficile, après avoir été dépossédé du sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre sur son trône est un défi qu’il relèvera sans aucun doute avec plaisir. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’auparavant, mais, comme Guardiola l’a souligné, les cinq premiers mètres sont dans la tête et, dans ce domaine, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité nécessaires pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir au Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de sa trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : Cela ressemble à une opération étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur qui s’est imposé comme un élément défensif clé chez les Blues depuis son arrivée en 2022, après des débuts peu convaincants, donc le voir partir à perte est un peu déroutant. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et comme il aurait manifesté en coulisses son intention de partir et s’est montré ouvertement critique de la manière dont le club est dirigé, le club sera probablement satisfait de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$), après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, Chelsea aurait pu avoir du mal à obtenir davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui aura 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif en cruel manque d’expérience a perdu l’une de ses têtes les plus expérimentées, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : On dirait que quoi que dise Jose Mourinho, cela se fait, puisque le Real Madrid lance son recrutement de début de mercato avec une signature surprise. Le club a dépensé gros pour un arrière gauche dès l’été dernier afin de faire revenir Alvaro Carreras à Bernabeu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de casser sa tirelire pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouvel (ancien) entraîneur. Une indemnité de 60 M€ est très élevée pour une équipe qui a adopté une approche assez frugale du marché des transferts ces dernières années, et cela exigera un retour sur investissement immédiat de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella est censé être au sommet de son art, mais pendant combien d’années de très haut niveau les Merengue pourront-ils réellement encore compter sur lui ? Il présente au moins les caractéristiques d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve désormais avec quatre arrières gauches d’équipe première entre le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, donc il faudra forcément qu’il y ait des départs. Note : C

    Pour Cucurella : Il est sans aucun doute le principal bénéficiaire de ce transfert : Cucurella a atteint son objectif en échappant à un Chelsea sans cap et en rejoignant l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de sa carrière. Il avait été largement rapporté que le défenseur voulait retourner en Espagne, après s’être désillusionné de la manière dont BlueCo gérait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction de Bernabeu alors qu’il suscitait l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’opération ait été bouclée si rapidement, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement lorsque le Real s’est manifesté. Étant donné qu’il semblait avoir été choisi par Mourinho, il a aussi de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, Carreras étant susceptible d’entrer et sortir du XI du Portugais. Cependant, compte tenu du montant important de l’opération, il doit être performant immédiatement sous peine de voir le public du Bernabeu, notoirement impatient, se retourner contre lui, d’autant plus avec ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Une sortie chargée d’émotion. Robertson figure sans difficulté parmi les meilleures recrues de l’histoire du club, lui qui a été un personnage clé de l’ère Jurgen Klopp après avoir été recruté pour seulement 8 millions de livres sterling en provenance de Hull City dès 2017 et qui, à son apogée, était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois impossible de nier que l’âge commençait à rattraper le joueur de 32 ans, ce qui explique pourquoi Liverpool a pris les devants pour le remplacer en faisant venir Milos Kerkez l’été dernier, et aurait même vendu Robertson pendant le mercato hivernal s’il avait pu rappeler Kostas Tsimikas de la Roma. Le problème désormais, c’est que Kerkez n’est toujours pas totalement acclimaté à Anfield, tandis qu’il est apparu de façon cruellement évidente, au cours d’une saison 2025-2026 éprouvante pour Liverpool, que l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer sur les bords de la Mersey. En effet, l’inquiétude chez les supporters est désormais que le départ de Robertson, ainsi que celui de Mohamed Salah, n’entraîne une baisse des standards encore plus marquée la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un mouvement encore surprenant. Les Spurs ont évidemment tenté de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre exactement pourquoi. L’effectif de Tottenham manquait peut-être de qualité et de profondeur à plusieurs postes, mais celui d’arrière gauche n’en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait certes de se fracturer la cheville, mais les Spurs avaient toujours Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence parmi leurs options, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d’arriver en provenance de Santos. L’argument était que Robertson aurait été un renfort important dans un vestiaire en plein désordre, et il peut évidemment aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d’engagement total au sein du groupe. Le fait qu’il arrive finalement libre constitue un petit bonus appréciable, mais le sentiment persiste que Tottenham n’avait pas forcément besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il avait été relégué au rang de second choix derrière un joueur qui ne performait pas particulièrement bien et voulait jouer régulièrement en Premier League à l’approche de la Coupe du monde, ce que les Spurs semblaient apparemment prêts à lui offrir. Robertson a finalement disputé plus de matches comme titulaire lors de la seconde moitié de saison qu’il ne l’aurait sans doute imaginé, ce qui fait qu’il est dans une forme correcte au moment de prendre la direction de l’Amérique du Nord, mais il n’a jamais été question qu’il reste à Anfield, car Liverpool ne lui a proposé une prolongation à aucun moment. Il avait cependant d’autres options que les Spurs, la Juventus faisant partie des clubs réputés intéressés par le capitaine de l’Écosse. Il est donc un peu étrange qu’il ait décidé de rejoindre un club qui n’a évité la relégation en Championship que de justesse lors de la dernière journée de la saison. Robertson pourrait toutefois estimer que Tottenham est une option plus attractive maintenant qu’en janvier, étant donné que De Zerbi est incontestablement capable d’améliorer considérablement les Spurs au cours de l’été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu’il ne l’a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de finalement l’autoriser, tardivement, à rejoindre Liverpool. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a remis une demande de transfert, car les perturbations causées par l’attaquant suédois n’ont rendu service ni à Eddie Howe ni à ses joueurs. Newcastle a donc agi vite pour se séparer d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait, ni en club ni en sélection, qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer les meilleurs talents ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir la Ligue des champions à de potentielles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, combinée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James’ Park, prouve que le club n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en mesure de dépenser massivement sur le marché des transferts depuis un certain temps en raison de ses problèmes bien documentés pour respecter les strictes règles financières de la Liga. Cela n’augure donc rien de bon que son premier mouvement, après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires, soit de dépenser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait assurément se révéler un ajout utile. Il peut jouer pratiquement n’importe où sur le front de l’attaque à trois et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, il est impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réaliser une bonne Coupe du monde, ce qui présenterait alors le prix sous un jour plus favorable, et il a également été souligné que le Scouser a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts sont arrivés contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un bien meilleur indicateur du ratio que les supporters du Barça doivent attendre de leur dernière recrue. Ainsi, même si Gordon est plus susceptible d’apporter à Flick ce qu’il attend d’un ailier, et qu’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures opportunités ailleurs, ce qui suggère que le Barça en est revenu à avoir plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Le genre de chose dont les rêves sont faits. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, particulièrement au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait manifestement depuis un certain temps. Il a lui-même reconnu que les précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale qu’il supportait aussi enfant, lui avaient fait tourner la tête, tandis qu’au départ il semblait parti pour rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside désormais le grand défi qui attend Gordon. La possible arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention portée au joueur de 25 ans, mais il subira tout de même une énorme pression pour justifier son prix, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite une place de titulaire dans une équipe constellée de stars, et cela ne sera pas facile. Il suffit de demander à Rashford, qui semble désormais ne plus être indispensable au Camp Nou malgré un total combiné de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer d’une équipe avec Anthony Elanga à un onze aux côtés de Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle