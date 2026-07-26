Pour Arsenal : C’est dommage que Harbert doive aller ailleurs pour poursuivre son développement, car on avait vraiment le sentiment qu’elle avait une voie d’accès vers l’équipe première d’Arsenal. Arsenal dispose d’un droit de préemption sur la milieu de terrain pour l’avenir, ce qui est mieux que rien, mais son départ ressemble tout de même à l’indication d’un problème plus large que la Women’s Super League a lorsqu’il s’agit d’offrir des opportunités aux talents formés au club. C’est un domaine dans lequel Arsenal a bien réussi à produire des réussites malgré ces difficultés, mais le départ de Harbert rappelle à quel point c’est compliqué. Avec les arrivées de Stanway et Reuteler cet été, ses chances allaient de toute façon être limitées cette saison et le club perd donc une jeune joueuse de tout premier plan, qui maîtrise extrêmement bien la manière de faire d’Arsenal. Note : D

Pour le San Diego Wave : La NWSL est globalement l’un des meilleurs championnats pour offrir des opportunités aux jeunes talents, et le Wave en fait partie des équipes de référence. Il est donc logique qu’il ait choisi de faire venir une autre adolescente prometteuse en la personne de Harbert, d’autant plus que c’est l’ancien entraîneur d’Arsenal Jonas Eidevall qui est en poste à San Diego. Eidevall a offert à Harbert ses débuts avec Arsenal il y a deux ans, mais il n’a ensuite pas eu beaucoup d’occasions de travailler avec elle, puisqu’il n’a quitté son poste au sein du club du nord de Londres que quelques mois plus tard. Il a désormais cette opportunité, alors qu’il cherche à intégrer l’une des jeunes milieux de terrain les plus cotées du football dans une équipe de San Diego qui compte déjà quelques adolescentes en son cœur. S’il parvient à lui permettre de s’épanouir et de se développer comme beaucoup pensent qu’elle en est capable, le Wave disposera d’une joueuse de très grande qualité au milieu de terrain, qui ne fera que progresser. Note : B

Pour Harbert : Après quatre prêts loin d’Arsenal, dont un à la fin de la saison dernière à Everton qui ne lui a rapporté qu’une seule apparition, il est compréhensible que Harbert ait voulu regarder ailleurs pour avoir une chance de percer au plus haut niveau du football senior. Quitter la WSL, où les opportunités sont limitées, pour rejoindre la NWSL, où elles sont plus nombreuses, afin de retrouver un entraîneur qui croit clairement en ses qualités est une décision judicieuse, et elle espérera qu’elle portera ses fruits dans son développement à long terme. Harbert connaît déjà un peu le championnat, après avoir passé du temps en prêt avec les Portland Thorns l’an dernier, et cela devrait aussi l’aider à s’installer dans la ligue et à s’adapter à un grand changement. Note : A