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Women's transfer grades GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Le recrutement de la star du FC Barcelone Salma Paralluelo donne un sérieux coup de pouce aux espoirs de Ligue des champions de l'OL : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026 du football féminin

WOMEN'S FOOTBALL
OL Lyonnes
S. Paralluelo
Chelsea FC Women
M. Malard
Manchester United Women
London City Lionesses
K. Diani
A. Putellas
M. Earps
M. Leon
Liverpool FC Women
K. Keating
Manchester City Women
N. Charles
B. Mead
Barcelona
Arsenal Women
O. Batlle
G. Stanway
L. Baum
G. Reuteler
S. Cerci
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
J. Rytting Kaneryd
C. Weir
NWSL
Paris Saint Germain
Bayern Munich
Atletico Madrid Femenino
BK Haecken FF
WSL Série printemps
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim
RB Leipzig
A. Sombath
Tottenham Hotspur Women
M. Rodriguez
L. Harbert
San Diego Wave FC

C’est arrivé. Le mercato estival 2026 a ouvert ses portes et il s’annonce extrêmement animé dans le football féminin, avec plusieurs immenses stars en mouvement. Alexia Putellas, Georgia Stanway et Sam Kerr ne sont que quelques-unes de celles qui ont déjà bouclé des transferts cet été, tandis que de nombreuses rumeurs et informations font état d’autres mouvements à venir, avec aussi quelques surprises qui ne manqueront pas de surgir.

Nous en avons eu beaucoup l’an dernier, puisque Manchester United et Manchester City se sont livrés à une sorte d’échange, Grace Clinton et Jess Park changeant de club, tandis que London City Lionesses a établi un nouveau record du monde avec l’achat de Grace Geyoro au Paris Saint-Germain. Il faudra aussi s’attendre à nouveau à de gros montants cet été, puisque le phénomène suédois Felicia Schroder a déjà rejoint le Real Madrid dans le cadre d’un énorme transfert.

Schroder fait partie de celles qui n’étaient pas en fin de contrat et qui ont changé de club, tandis que des joueuses comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter et l’attaquante de Chelsea Mayra Ramirez sont d’autres noms susceptibles de partir si leurs clubs reçoivent l’offre adéquate. Cela s’ajoute à toutes les joueuses libres qui vont signer dans de nouveaux clubs, avec Putellas, Stanway et Beth Mead parmi celles qui ont changé de club après être allées au bout de leur contrat.

Certains transferts se passent bien pour toutes les parties, mais beaucoup non, la prise de décision d’au moins l’un des clubs, voire même de la joueuse, suscitant des interrogations. GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque énorme opération du football féminin. Tout au long du mercato estival, nous évaluerons chaque transfert au fur et à mesure qu’il se produira, afin de vous permettre de suivre les grands gagnants, et les perdants, de l’intersaison.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires...

  • Laila Harbert Arsenal Women training 2025-26Getty Images

    28 juillet : Laila Harbert (d’Arsenal à San Diego Wave)

    Pour Arsenal : C’est dommage que Harbert doive aller ailleurs pour poursuivre son développement, car on avait vraiment le sentiment qu’elle avait une voie d’accès vers l’équipe première d’Arsenal. Arsenal dispose d’un droit de préemption sur la milieu de terrain pour l’avenir, ce qui est mieux que rien, mais son départ ressemble tout de même à l’indication d’un problème plus large que la Women’s Super League a lorsqu’il s’agit d’offrir des opportunités aux talents formés au club. C’est un domaine dans lequel Arsenal a bien réussi à produire des réussites malgré ces difficultés, mais le départ de Harbert rappelle à quel point c’est compliqué. Avec les arrivées de Stanway et Reuteler cet été, ses chances allaient de toute façon être limitées cette saison et le club perd donc une jeune joueuse de tout premier plan, qui maîtrise extrêmement bien la manière de faire d’Arsenal. Note : D

    Pour le San Diego Wave : La NWSL est globalement l’un des meilleurs championnats pour offrir des opportunités aux jeunes talents, et le Wave en fait partie des équipes de référence. Il est donc logique qu’il ait choisi de faire venir une autre adolescente prometteuse en la personne de Harbert, d’autant plus que c’est l’ancien entraîneur d’Arsenal Jonas Eidevall qui est en poste à San Diego. Eidevall a offert à Harbert ses débuts avec Arsenal il y a deux ans, mais il n’a ensuite pas eu beaucoup d’occasions de travailler avec elle, puisqu’il n’a quitté son poste au sein du club du nord de Londres que quelques mois plus tard. Il a désormais cette opportunité, alors qu’il cherche à intégrer l’une des jeunes milieux de terrain les plus cotées du football dans une équipe de San Diego qui compte déjà quelques adolescentes en son cœur. S’il parvient à lui permettre de s’épanouir et de se développer comme beaucoup pensent qu’elle en est capable, le Wave disposera d’une joueuse de très grande qualité au milieu de terrain, qui ne fera que progresser. Note : B

    Pour Harbert : Après quatre prêts loin d’Arsenal, dont un à la fin de la saison dernière à Everton qui ne lui a rapporté qu’une seule apparition, il est compréhensible que Harbert ait voulu regarder ailleurs pour avoir une chance de percer au plus haut niveau du football senior. Quitter la WSL, où les opportunités sont limitées, pour rejoindre la NWSL, où elles sont plus nombreuses, afin de retrouver un entraîneur qui croit clairement en ses qualités est une décision judicieuse, et elle espérera qu’elle portera ses fruits dans son développement à long terme. Harbert connaît déjà un peu le championnat, après avoir passé du temps en prêt avec les Portland Thorns l’an dernier, et cela devrait aussi l’aider à s’installer dans la ligue et à s’adapter à un grand changement. Note : A

    • Publicité
  • FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport

    25 juillet : Salma Paralluelo (de Barcelone à Lyon)

    Pour Barcelone : Un an après avoir, selon certaines informations, été prêt à écouter des offres pour Paralluelo alors qu’elle entrait dans la dernière année de son contrat, ce n’est pas une énorme surprise que le Barça n’ait finalement pas conclu de nouveau contrat avec l’attaquante, les informations sur des négociations n’ayant commencé à filtrer que tout à la fin de la saison. Son doublé en finale de la Ligue des champions n’a fait qu’augmenter sa valeur à un point tel que, en termes d’exigences salariales, le Barça ne pouvait pas se permettre de la conserver. Le club regrettera des moments comme ceux offerts par Paralluelo pour faire tomber Lyon et devenir champion d’Europe, et le fait qu’elle rejoigne l’un de ses plus grands rivaux sur le continent est un coup dur. Mais elle reste parfois une joueuse irrégulière et cet argent peut être mieux réparti pour combler certaines lacunes dans un effectif qui a connu beaucoup de départs cet été. C’est simplement dommage pour le Barça que Paralluelo ne puisse pas poursuivre sa quête pour devenir une joueuse capable de faire basculer un match avec régularité en Catalogne. Note : D

    Pour Lyon : Après avoir perdu Kadidiatou Diani, et après avoir constaté de première main les qualités de Paralluelo en finale de la Ligue des champions, récupérer la joueuse de 22 ans libre, même si elle arrive avec d’importantes exigences salariales, est une excellente opération pour Lyon. C’est d’autant plus vrai qu’elle est jeune et qu’elle va encore progresser pour devenir un talent encore plus grand, et plus encore parce que l’entraîneur Jonatan Giraldez sait exactement comment tirer le meilleur d’elle. Pendant le passage de Giraldez au Barça, Paralluelo a réalisé la meilleure saison de sa carrière, en inscrivant 34 buts en 36 matches toutes compétitions confondues. S’il parvient à obtenir le même rendement d’elle à Lyon, cela peut donner au club un sérieux coup de pouce dans sa quête d’une neuvième couronne européenne. Note : A

    Pour Paralluelo : Peu de joueuses quittent Barcelone sans faire un pas en arrière. Paralluelo, elle, signe peut-être chez le plus grand rival du Blaugrana en Europe, dans un transfert qui ne peut certainement pas être décrit comme un déclassement. Le fait qu’elle retrouve Giraldez est un vrai plus, surtout pour son développement à long terme, et elle devrait être titulaire régulière après avoir alterné les titularisations et les passages sur le banc dans le onze du Barça par moments la saison dernière. Cela l’aidera alors qu’elle cherchera à aborder la Coupe du monde de l’été prochain dans une forme capable de faire d’elle aussi une joueuse clé pour l’Espagne. Note : A

  • Misa Rodriguez Arsenal Women signing 2026Getty Images

    22 juillet : Misa Rodriguez (du Real Madrid à Arsenal)

    Pour Madrid : Le Real Madrid avait déjà recruté une très bonne joueuse pour remplacer Misa dans le onze de départ l’été dernier, avec l’arrivée de Merle Frohms en provenance de Wolfsburg. Une blessure au genou de l’internationale allemande a ouvert la voie au retour de Misa dans le onze pendant près de six mois, mais lorsque Frohms est revenue en pleine forme, l’internationale espagnole a retrouvé le banc tandis que sa coéquipière a terminé la saison en grande forme. Madrid perd donc de l’expérience ainsi qu’une excellente doublure en laissant partir Misa, et le fait de ne pas récupérer d’indemnité pour une joueuse que le club a si bien développée est un point négatif, mais le poste de gardienne semble entre de bonnes mains. Note : C

    Pour Arsenal : C’est un mouvement intéressant de la part d’Arsenal, car le poste de gardienne n’était pas un secteur qui semblait avoir besoin d’un tel renfort. Il fallait certes un élément supplémentaire, mais uniquement comme troisième choix, et Misa est bien trop forte pour être une gardienne numéro 3. Cela dit, du point de vue d’Arsenal, c’est une excellente opération. Arsenal a connu des problèmes de blessures à ce poste la saison dernière, Daphne van Domselaar et Anneke Borbe ayant toutes deux passé du temps sur la touche, tandis que Manuela Zinsberger a manqué presque toute la saison. Recruter gratuitement une gardienne de haut niveau comme Misa et disposer ainsi de trois gardiennes très compétentes dans l’effectif constitue donc une excellente assurance, surtout après l’opération subie par Van Domselaar fin mai. Note : A

    Pour Misa : Seul le temps dira à quel point ce transfert sera bon du point de vue de Misa, car tout dépendra de son temps de jeu. À première vue, obtenir des minutes va être difficile en raison de la qualité de Van Domselaar et de Borbe, ainsi que du fait qu’il n’y aura qu’un nombre limité de minutes à se partager. Si Misa n’en obtient pas assez, elle pourrait aussi bien manquer une place dans la sélection espagnole pour la Coupe du monde, ce qui serait un vrai coup dur. Mais elle-même est une excellente gardienne, capable de se battre pour devenir la numéro 1 d’Arsenal, et comme l’a montré la saison dernière, les blessures pourraient très bien lui dégager un peu le terrain. La joueuse de 26 ans aurait certainement pu aller ailleurs avec la garantie de jouer, mais peut-être pas dans un club aussi grand que celui-ci. Note : C

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  • Alice Sombath Tottenham signing 2026Tottenham Hotspur FC

    21 juillet : Alice Sombath (Lyon à Tottenham)

    Pour Lyon : Il est difficile de ne pas avoir l’impression qu’il s’agit d’un faux pas de Lyon. Sombath a prouvé qu’elle était une excellente joueuse dès son intégration à l’équipe première à l’adolescence et, à seulement 22 ans, ses meilleures années sont encore devant elle. Il est compréhensible qu’elle veuille avoir plus de temps de jeu, mais le fait que Lyon l’autorise à aller le chercher ailleurs ressemble à quelque chose que le club pourrait regretter dans les années à venir. Les options d’OL en défense centrale restent solides, cependant, et une belle indemnité atténue le coup. Note : D

    Pour Tottenham : Tottenham réalise un excellent mercato et ce transfert ne fait que le confirmer. Sombath est une excellente jeune joueuse, avec énormément d’expérience et une exposition au plus haut niveau. Elle est polyvalente, techniquement brillante et ne fera que progresser, surtout en jouant chaque semaine dans un championnat de haut niveau comme la WSL. En s’installant aux côtés d’une autre grande jeune défenseure centrale en la personne de Toko Koga, Tottenham dispose d’une charnière défensive qui pourrait l’emmener loin, si le développement de l’équipe suit. Sombath arrive pour une indemnité record dans l’histoire du club, mais elle en vaut la peine. Note : A

    Pour Sombath : Presque n’importe quel transfert loin de Lyon, octuple champion d’Europe, va constituer un pas en arrière, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas un bon choix pour Sombath. Elle renonce à la Ligue des champions, oui, mais si elle a eu un temps de jeu conséquent en championnat avec l’OL la saison dernière, la défenseure n’a été titulaire que lors de deux des 11 matches européens du club sur la route de la finale. En revanche, elle gagne l’opportunité d’avoir un rôle plus important dans une équipe ambitieuse qui évolue dans l’un des meilleurs championnats du monde, ce qui mettra Sombath à l’épreuve plus régulièrement et la poussera à progresser. Ce temps de jeu est d’autant plus important qu’il s’agit d’une année de Coupe du monde, avec la joueuse de 22 ans qui pousse pour être titulaire au Brésil avec la France. Note : B+

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    20 juillet : Melvine Malard (de Manchester United à Chelsea)

    Pour United : Ce transfert est difficile à évaluer, car United a reçu une indemnité énorme pour Malard d’au moins 750 000 £ (1 M$), ce qui en ferait la 11e recrue la plus chère de l’histoire du football féminin. Diverses informations suggèrent que ce montant pourrait aussi grimper entre 850 000 £ (1,13 M$) et 1 M£ (1,33 M$). C’est une excellente opération et une offre difficile à refuser. Cependant, tant que United reste aussi discret sur le plan des arrivées, il est difficile d’être trop positif à ce sujet. Malard était un élément clé de cette équipe et l’une de ses meilleures joueuses, donc la remplacer ne sera pas facile. Le fait qu’elle parte chez un rival de la WSL constitue un autre point négatif. Note : C-

    Pour Chelsea : C’est une bonne recrue. L’entraîneure Sonia Bompastor connaît bien Malard, pour l’avoir dirigée à Lyon, et elle sait comment en tirer le meilleur. Après leur saison de WSL la moins prolifique depuis sept ans, Chelsea avait aussi besoin de davantage en attaque, tandis que les départs de Guro Reiten et Johanna Rytting Kaneryd faisaient des couloirs un secteur à renforcer lors du mercato, même si cela est moins évident que le besoin au poste d’avant-centre. Faire venir Malard, qui a principalement évolué sur les côtés sous les ordres de Bompastor à Lyon, ce qui s’est aussi poursuivi à United, répond à ce besoin, d’autant qu’elle a également la capacité d’être performante en tant qu’attaquante de pointe si nécessaire. C’est une buteuse, une créatrice et une joueuse très impliquée sans le ballon. Le seul vrai point négatif ici, c’est l’indemnité importante, car il est difficile de ne pas penser que Chelsea a surpayé pour la joueuse de 26 ans. Note : C+

    Pour Malard : Quel excellent transfert ! Après s’être révélée à Lyon’, l’internationale française a quitté les octuples championnes d’Europe en 2023 pour obtenir plus de temps de jeu et a passé les trois dernières années à s’imposer comme une titulaire essentielle à United afin de se donner l’opportunité de retrouver l’élite avec Chelsea. Malard a bien remporté un trophée avec Manchester United, disputé deux autres finales et joué en Ligue des champions, mais l’exposition à tout cela sera bien plus grande à Chelsea, où elle a l’opportunité de remporter à nouveau les plus grands titres. Note : A

  • Kadidiatou Diani London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    15 juillet : Kadidiatou Diani (Lyon à London City Lionesses)

    Pour Lyon : L'arrivée de Johanna Rytting Kaneyrd et le départ qui a suivi de Diani, combinés aux informations de Le Progres selon lesquelles la première doit être utilisée comme piston par l'OL, sont assez intéressants. À première vue, perdre Diani, l'une des meilleures ailières de la planète, est un vrai coup dur pour Lyon, et l'impact négatif de son absence sur blessure en finale de la Ligue des champions en est un très bon exemple. Mais si l'entraîneur Jonatan Giraldez change l'organisation de l'équipe d'une manière qui complique la recherche d'un rôle naturel pour Diani, cela explique peut-être son départ. Quoi qu'il en soit, il est difficile de trouver du positif dans la perte d'une joueuse de cette qualité, si ce n'est l'indemnité de 500 000 £ (670 000 $) récupérée selon les informations publiées, même si Lyon dispose encore de beaucoup de talent. Note : D

    Pour London City : Après avoir ajouté Alexia Putellas et Mapi Leon, l'arrivée de Diani représente la troisième fois lors de ce mercato que London City recrute une joueuse véritablement de classe mondiale. C'est encore une signature qui rapproche un peu plus le club du statut de véritable prétendant aux trophées la saison prochaine, seulement un an après sa montée en WSL. Rien ne garantit que l'entraîneur Eder Maestre créera une vraie cohésion dans l'équipe après un mercato aussi chargé, mais il est difficile de ne pas croire que l'engouement autour de London City cette année pourrait être justifié. Diani renforce cette idée, elle qui va à coup sûr améliorer une attaque qui n'a marqué que 28 buts en 22 matches de championnat la saison dernière. Note : A

    Pour Diani : Voir Diani quitter Lyon sans avoir réussi à remporter la Ligue des champions est dommage. Elle a été régulièrement exceptionnelle, même avant son transfert du PSG à l'OL, et a gagné de nombreux trophées, mais le fait que le titre européen lui ait échappé sera frustrant. Ses chances de soulever ce trophée avec London City sont limitées, d'autant qu'on ne sait pas clairement si le club et l'OL pourraient tous les deux disputer la compétition en même temps, puisque les deux appartiennent à Michele Kang. Cependant, c'est un nouveau défi, dans un nouveau championnat et un nouveau pays pour la première fois de la carrière de Diani. Elle rejoint un projet excitant avec un fort potentiel, pour jouer avec de nouvelles coéquipières d'élite, et s'assure un gros contrat, probablement le dernier grand de sa carrière, à 31 ans. Note : B-

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    14 juillet : Lisa Baum (RB Leipzig à Arsenal)

    Pour le RB Leipzig : Leipzig sera forcément déçu de n’avoir profité de Baum qu’une seule saison avant qu’un grand club ne vienne la chercher, le reste de sa progression vers un statut de potentielle joueuse de tout premier plan devant se faire ailleurs. Mais Leipzig peut difficilement se plaindre de la compensation importante qu’il va recevoir, annoncée comme un montant record pour le club. Cette somme peut être réinvestie dans l’effectif d’une manière qui devrait l’aider à franchir un cap sur le long terme. Note : B

    Pour Arsenal : Arsenal devait se renforcer sur les côtés après le départ de Beth Mead et a choisi de le faire avec un talent plus jeune et plus brut. Cela pourrait en inquiéter certains, car Arsenal n’a pas affiché un grand bilan ces dernières années en matière de développement de jeunes joueuses recrutées ailleurs. Les débuts de Smilla Holmberg au club sont peut-être la preuve que les choses changent à cet égard, tandis qu’Olivia Smith n’est arrivée que l’an dernier pour une somme conséquente et a elle aussi donné satisfaction. La tendance de Renee Slegers à faire tourner et à remplacer régulièrement ses ailières devrait également permettre à Baum de bien s’adapter. Tout bien considéré, ce n’est pas une recrue dont la réussite est garantie, même si le talent de la joueuse de 19 ans est évident. C’est néanmoins un recrutement enthousiasmant, qui semble malgré tout plus susceptible de bien se passer que l’inverse, malgré certaines réserves. Note : B

    Pour Baum : Bien qu’elle soit très cotée, Baum a une expérience très limitée au plus haut niveau, avec seulement une saison de Bundesliga à son actif. Décrocher désormais un transfert vers l’un des plus grands clubs d’Europe, et un club où elle devrait bénéficier d’un temps de jeu régulier, ressemble à une excellente étape dans sa carrière. Là encore, ces réserves existent au sujet de la façon dont Arsenal a échoué par le passé à développer des espoirs étrangères, mais le temps de jeu de l’adolescente devrait arriver d’une manière qui l’aidera à bien progresser. Note : B

  • Khiara Keating Liverpool unveiling Liverpool FC

    13 juillet : Khiara Keating (de Manchester City à Liverpool)

    Pour Manchester City : Comme le montre le fait que City ait proposé un nouveau contrat à Keating, c'est un coup dur pour les nouvelles championnes de WSL. Cela dit, ce n'est pas vraiment une surprise. Keating est sortie des sélections de l'Angleterre en raison de son manque de temps de jeu à Manchester ces derniers temps et, avec la Coupe du monde féminine 2027 qui se profile, il a toujours semblé probable qu'elle chercherait à quitter le club cet été. Désormais, City doit trouver la meilleure façon de remplacer une joueuse qui apportait un niveau de qualité rare dans un rôle essentiellement de gardienne remplaçante. Le fait qu'elle parte libre, après avoir passé 11 ans à se développer à City jusqu'à devenir internationale anglaise, est aussi un vrai point négatif. Note : D

    Pour Liverpool : C'est une signature fantastique, qui comble un besoin à un poste précis pour Liverpool, d'autant plus intéressante qu'elle se fait libre. Liverpool cherchait une gardienne après avoir échoué à transformer le prêt de Jennifer Falk en transfert définitif, et avec Keating, le club récupère une joueuse que l'entraîneur Gareth Taylor connaît bien, lui qui a supervisé son éclosion à City, ainsi qu'une gardienne dotée d'une qualité incroyable, d'une marge de progression importante et d'un profil qui correspond au style de jeu que Taylor met en place. Elle est encore jeune et relativement inexpérimentée, donc des erreurs arriveront, mais un temps de jeu régulier permettra à Keating de les gommer et de réaliser son potentiel prometteur. Note : A

    Pour Keating : Après avoir eu 22 ans le mois dernier et être sortie des sélections de l'Angleterre ces derniers temps, cet été semblait être le bon moment pour que Keating quitte City afin d'obtenir un rôle de numéro un. Liverpool ne pourra pas lui offrir les mêmes chances de trophées qu'à City, mais c'est du temps de jeu dont elle a besoin, non seulement en vue de la Coupe du monde de l'an prochain, mais aussi pour son propre développement en tant que joueuse. Keating devrait en avoir en abondance sur le Merseyside, en travaillant avec un entraîneur qui la connaît bien et qui prône un style qui lui convient. C'est un transfert brillant. Note : A-

  • Mapi Leon London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    13 juillet : Mapi Leon (de Barcelone aux London City Lionesses)

    Pour Barcelone : Même si ce n’est pas le nom le plus ronflant à quitter le Barça cet été, le départ de Leon va vraiment faire mal. L’une des meilleures défenseures centrales du monde, sinon la meilleure, elle a été un rouage essentiel dans l’ascension du club jusqu’au sommet du football et sera extrêmement difficile à remplacer, même si les Catalanes n’ont pas à composer avec les mêmes contraintes financières que l’été dernier. La manière dont elles s’y prendront aura une incidence sur la note finale, et le Barça doit bénéficier du doute jusqu’à ce que cela se produise. Quelques jeunes joueuses prometteuses émergent de La Masia et pourraient franchir un cap, mais pas encore pour endosser un rôle aussi exposé que celui qu’occupait Leon. Note : D

    Pour London City Lionesses : Il s’agit du genre de transfert qui représente un pas en avant pour London City par rapport aux précédents mercatos. Si certaines des stars expérimentées recrutées récemment ont eu un réel impact, avec Kosovare Asllani en tête, la plupart sont arrivées après avoir passé leur pic. Leon, en revanche, rejoint le club alors qu’elle est toujours tout en haut du football féminin et elle va nettement renforcer l’équipe. Elle correspond aussi bien à la philosophie de ce club ambitieux compte tenu de son excellence dans l’utilisation du ballon. Note : A

    Pour Leon : Tout départ de Barcelone, champion d’Europe, constituera forcément une régression pour une joueuse. Leon ne va pas accumuler les trophées en Angleterre et elle rejoint aussi un club qui sera probablement interdit de participation à la Ligue des champions s’il devait s’y qualifier, puisque sa propriétaire Michele Kang possède également Lyon, l’équipe que le Barça a battue en finale en mai. Mais c’est une opportunité, pour la joueuse de 31 ans, d’évoluer pour la première fois de sa carrière dans un nouveau championnat et de relever un défi différent, tout en continuant à jouer à bon niveau, et avec un calendrier moins exigeant, avant la Coupe du monde de l’été prochain. Elle va aussi toucher un beau salaire dans ce qui sera probablement son dernier grand contrat. Note : B

  • Niamh Charles Man City signing 2026Manchester City FC

    10 juillet : Niamh Charles (de Chelsea à Manchester City)

    Pour Chelsea : Charles est une option solide au poste d’arrière gauche, mais ce n’est pas son poste naturel. Formée comme attaquante, elle s’est adaptée à ce rôle ces dernières années avec beaucoup de réussite, mais lorsque l’opportunité s’est présentée pour Chelsea de recruter Katie McCabe, comme le club l’a fait au début du mois de juin, il n’est pas surprenant qu’il l’ait saisie. La capitaine de l’Irlande est l’une des meilleures arrières gauches qui soient et son arrivée permet à d’autres joueuses de retrouver des rôles plus naturels, comme Sandy Baltimore et Veerle Buurman. Se séparer de Charles après cette signature réduit la profondeur de l’effectif, mais d’autres joueuses peuvent dépanner à ce poste si nécessaire, tandis que l’indemnité impressionnante de 500 000 £ (670 000 $) que le club aurait obtenue pour l’internationale anglaise, dans la dernière année de son contrat, représente une excellente opération. Note : A

    Pour Manchester City : Le poste d’arrière gauche était une priorité lors de ce mercato pour Manchester City, qui a laissé partir Leila Ouahabi librement et utilisait de toute façon en grande partie Alex Greenwood devant elle à ce poste. L’ajout d’une autre option permettrait à Greenwood de retrouver son poste préféré dans l’axe et, même si Charles n’est pas au même niveau qu’une McCabe au poste d’arrière gauche, alors que City avait été fortement lié à cette dernière avant que Chelsea n’agisse, elle reste une option très solide qui représente une amélioration par rapport à la situation actuelle de City. Note : B

    Pour Charles : Avec la signature de McCabe à Chelsea, un départ du club allait toujours être la solution la plus bénéfique pour Charles si elle voulait avoir du temps de jeu régulier. C’est important aussi pour sa situation avec l’Angleterre, alors qu’elle a perdu son emprise sur la place de titulaire au poste d’arrière gauche avec l’Angleterre ces derniers mois. En l’état, elle sera probablement le premier choix à Manchester City, dans une équipe qui vient de remporter la WSL et la FA Cup, et qui sera encore en lice pour les trophées majeurs la saison prochaine, tout en retrouvant aussi la Ligue des champions. Note : A

  • Ona Batlle Arsenal 2026Getty Images

    10 juillet : Ona Batlle (de Barcelone à Arsenal)

    Pour Barcelone : Ce sera peut-être le départ le plus frustrant pour Barcelone cet été. En effet, Batlle n’a encore que 27 ans et fait partie des meilleures latérales du monde, tandis que Putellas et Leon ont dépassé la trentaine, alors que les exigences salariales de Paralluelo étaient hors de portée. Le Barça aurait toutefois voulu conserver Batlle encore de nombreuses saisons et il aurait eu de bonnes raisons d’y croire, puisqu’il s’agit de son club d’enfance. Au lieu de cela, elle retourne en Angleterre libre. C’est un vrai coup dur. Note : F

    Pour Arsenal : Après le départ de Katie McCabe, il y avait une place à prendre au poste de latérale gauche et Arsenal a choisi de la combler avec une joueuse de classe mondiale. Batlle est naturellement une latérale droite, mais elle possède une grande expérience sur le flanc opposé, où elle peut être très efficace dans un rôle de latérale intérieure qui pose de nouveaux problèmes aux adversaires. Un duo de titulaires composé d’Emily Fox et de Batlle est sans doute parmi ce qui se fait de mieux dans le football féminin, et c’est en ajoutant cette qualité à la profondeur déjà existante, avec Taylor Hinds et Smilla Holmberg, qu’Arsenal peut franchir un cap, alors que le club vise un premier titre en WSL depuis 2019. Note : A

    Pour Batlle : Si ce transfert peut en surprendre plus d’un au vu du statut du Barça dans le football et du fait qu’il s’agit du club d’enfance de Batlle, la latérale a tout gagné possible à son retour en Catalogne et revient désormais en Angleterre pour relever un nouveau défi, après n’avoir remporté aucun trophée durant ses trois années à Manchester United. Il y a de nombreux nouveaux objectifs à cocher à Arsenal et ses chances de connaître de nouveaux succès en Ligue des champions restent élevées, Arsenal ayant remporté ce titre l’an dernier, même si elles n’étaient pas aussi grandes qu’au Barça. Note : B

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 juillet : Alexia Putellas (de Barcelone à London City Lionesses)

    Pour Barcelone : C’est évidemment un coup très dur pour le Barça de perdre une joueuse de la qualité mondiale de Putellas, dotée d’un leadership remarquable et d’une influence importante sur l’effectif. Mais il semblait qu’il n’y avait tout simplement rien que les Blaugrana puissent faire à ce sujet. Après 14 ans au club, durant lesquels elle a remporté tous les trophées possibles, la double lauréate du Ballon d’Or a estimé que c’était le bon moment pour passer à autre chose et relever un nouveau défi. Le fait qu’elle ne rejoigne pas un grand rival européen du Barça est un point positif, et le club est bien armé, grâce à la qualité de son effectif et à l’enthousiasme suscité par son centre de formation, pour avancer de manière positive, même si c’est un coup dur qui fait mal. Note : C

    Pour London City : C’est un coup remarquable. Une seule année après son arrivée en Women’s Super League, une joueuse du calibre de Putellas peut aider London City à franchir un cap après une solide sixième place la saison dernière. C’est l’une des meilleures joueuses de la planète et elle fait franchir à cette équipe un palier significatif à elle seule. C’est aussi potentiellement une bonne opération pour essayer de tirer davantage de Grace Geyoro, qui a connu une première saison décevante au club après un transfert record au niveau mondial. Ajouter Putellas au milieu de terrain à ses côtés devrait permettre de tirer davantage de l’internationale française très talentueuse. Note : A+

    Pour Putellas : Il est rare qu’une joueuse de premier plan puisse clore un chapitre important de sa carrière sur une bonne note, mais Putellas a pu le faire cette année en faisant ses adieux au Barça après avoir réalisé un magnifique quadruplé. Elle prend désormais la direction de l’Angleterre pour découvrir un nouveau championnat et un nouveau défi. Cela ne lui apportera pas des trophées comme à l’époque de son passage en Catalogne, compte tenu du stade auquel en est London City dans son projet. Cependant, cela semble être un excellent choix en vue de sa carrière internationale, Putellas pouvant évoluer dans peut-être le meilleur championnat du monde tout en accumulant moins de minutes, en raison de l’absence de compétition européenne pour le club. Cela signifie que lorsque la Coupe du monde arrivera l’été prochain, elle pourrait être bien placée pour donner le meilleur d’elle-même sous le maillot de l’Espagne. Il y a aussi le bonus supplémentaire de ce qui sera à coup sûr un énorme salaire dans un club détenu par la milliardaire Michele Kang. Note : B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 juillet : Geraldine Reuteler (de l'Eintracht Francfort à Arsenal)

    Pour l’Eintracht Francfort : L’Eintracht aurait-il eu davantage intérêt à laisser partir Reuteler l’été dernier, lorsque sa valeur était élevée après un Euro marquant et qu’Arsenal s’était renseigné au sujet de la milieu de terrain ? D’un point de vue financier, oui. À 27 ans, elle entrait dans la dernière année de son contrat et il allait toujours être difficile de la faire prolonger alors que de grands clubs manifestaient leur intérêt. Cependant, conserver Reuteler a aidé l’Eintracht à réaliser une nouvelle solide saison, conclue à la troisième place de Bundesliga et synonyme de qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des champions, ce qui sera probablement plus important au final, même si l’internationale suisse ne sera pas facile à remplacer. Note : B

    Pour Arsenal : Il existe un scénario dans lequel Arsenal se fait devancer dans le dossier Reuteler, après avoir été incapable de boucler un accord l’été dernier. Heureusement, Arsenal ne vit pas dans ce monde-là, la milieu de terrain étant en route vers le nord de Londres un an plus tard en transfert libre. Le club a besoin de plus de profondeur et de variété au milieu, et Reuteler apporte exactement cela, sa capacité à occuper plusieurs rôles différents ne faisant qu’élargir les options dont dispose l’entraîneuse principale Renee Slegers. Ce n’est pas aussi marquant que certains des autres recrutements estivaux d’Arsenal, mais c’est un excellent renfort qui renforce l’effectif. Note : B

    Pour Reuteler : C’est une étape enthousiasmante dans la carrière de Reuteler. Elle est une joueuse clé d’une très bonne équipe de l’Eintracht depuis plusieurs années désormais, une équipe qui a souvent été la meilleure des autres en Bundesliga, derrière le Bayern Munich et Wolfsburg, et elle a montré une vraie qualité ainsi qu’un vrai caractère pour répondre présente avec la Suisse lors d’un Euro à domicile l’été dernier. Un transfert vers l’un des clubs d’élite d’Europe, Reuteler l’a mérité, et cela peut être une réussite pour elle si elle saisit ses opportunités au fur et à mesure au sein d’un effectif de qualité qui sera soumis à une rotation entre les compétitions. Note : B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 juillet : Selina Cerci (de Hoffenheim à Arsenal)

    Pour Hoffenheim : Personne n’a marqué plus de buts en Frauen-Bundesliga au cours des deux dernières saisons que Cerci, brillante recrue pour Hoffenheim après son départ de Cologne en 2024. Mais elle s’en va désormais libre à l’issue de son contrat. Que Hoffenheim ne récupère rien pour elle, et surtout qu’elle parte pour un cador, est décevant. Remplacer ses buts, qui ont permis au club d’enchaîner deux saisons de suite dans la première moitié du classement en Bundesliga, ne sera pas facile non plus. Le club mise à nouveau sur sa capacité de développement dans ce domaine, ayant jusqu’ici recruté deux jeunes attaquantes issues du centre de formation de Barcelone. Note : D

    Pour Arsenal : L’avant-centre n’était sans doute pas une priorité urgente pour Arsenal cet été, mais l’arrivée de Cerci, pour rejoindre un secteur offensif déjà composé d’Alessia Russo et de Stina Blackstenius, offre davantage de flexibilité en attaque à l’entraîneuse Renee Slegers. Cela signifie que lorsque Russo décroche dans ce rôle de numéro 10, comme elle l’a souvent fait l’an dernier, il y a une certaine variété selon que ce soit Cerci ou Blackstenius qui joue devant elle. L’internationale allemande peut aussi évoluer sur un côté si nécessaire, mais elle y est sans doute moins efficace, étant donné que cela limite la fréquence à laquelle elle se trouve dans la surface pour être à la réception des occasions de but. Cela reste toutefois une option, alors qu’Arsenal cherche à devenir plus imprévisible en attaque, après avoir parfois été tout l’inverse la saison dernière. Note : B+

    Pour Cerci : L’une des plus grandes questions autour de ce transfert est : « Combien Cerci va-t-elle jouer ? » Elle s’est installée régulièrement en équipe d’Allemagne grâce à son temps de jeu constant et, par conséquent, à son efficacité devant le but. Si cela devient plus limité à Arsenal, qu’est-ce que cela signifie sur le plan international, à seulement un an de la Coupe du monde ? Compte tenu du grand nombre de matches qu’Arsenal aura à disputer, elle devrait tout de même avoir ses opportunités, d’autant plus que Slegers utilise activement ses remplaçantes. Mais alors que plusieurs clubs seraient intéressés par elle, il existait d’autres opportunités, avec des rôles plus importants et toujours la possibilité de gagner des trophées, que Cerci aurait pu choisir. Note : B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 juillet : Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea à Lyon)

    Pour Chelsea : Rytting Kaneryd a rendu d’excellents services à Chelsea depuis son arrivée en 2022, et son volume de travail n’a jamais été remis en question. Cependant, l’internationale suédoise peut se montrer irrégulière, comme en témoignent ses 11 buts et 15 passes décisives en 79 apparitions en championnat. Un club comme Chelsea attend davantage de production de la part de ses ailières, et donc réussir à récupérer une indemnité pour Rytting Kaneryd, 29 ans, avec l’idée de faire venir une joueuse de couloir plus prolifique, n’est pas une mauvaise opération. Cela dit, tout dépendra de la façon dont les Blues la remplaceront, car son éthique de travail, sa bonne mentalité dans le vestiaire et sa capacité à mettre réellement les équipes sous pression grâce à sa vitesse sont autant de qualités qu’il ne faut pas négliger. Si cela n’est pas fait correctement, la note baisse. Note : B

    Pour Lyon : Il est difficile de savoir quoi penser de ce recrutement. Le Progres rapporte qu’il entraînera un changement de poste pour Rytting Kaneryd, qui sera utilisée comme piston plutôt que comme ailière. Cela laisse penser à un changement de système pour Lyon, qui a principalement joué avec une défense à quatre l’an dernier. Le départ de Kadidiatou Diani, annoncé quelques jours plus tard, ajoute encore à l’interrogation. Était-ce aussi lié à ce changement de système ? Seul le temps le dira. Si Rytting Kaneryd arrive pour jouer piston, elle possède de nombreuses qualités adaptées à ce rôle, même si elle ne l’a occupé qu’occasionnellement au cours de sa carrière. Avec un gros volume de travail, une grande vitesse et un apport offensif, elle coche beaucoup de cases. Note : C

    Pour Rytting Kaneryd : Après avoir d’abord eu un très gros impact à Chelsea, en atteignant la barre des dix buts et des dix passes décisives lors de sa première saison complète en 2023-2024, on avait le sentiment que la progression de Rytting Kaneryd avait un peu marqué le pas ces derniers temps. Un nouveau chapitre pourrait donc être ce qu’il lui faut pour raviver la flamme. Sa réussite en tant que piston sur la durée, si c’est bien ainsi que ce transfert se concrétise, pourrait avoir un impact là-dessus. Malgré tout, l’opportunité de jouer pour un club comme Lyon, huit fois champion d’Europe et finaliste de deux des trois dernières finales de Ligue des champions, est une très belle chance. Note : B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 juillet : Manaka Matsukubo (de North Carolina Courage à Chelsea)

    Pour le North Carolina Courage : C’est un vrai coup dur. Seule Barbra Banda a été directement impliquée dans plus de buts en NWSL cette saison que Matsukubo, dont les cinq buts et quatre passes décisives en neuf matches ont été essentiels pour maintenir North Carolina dans les places qualificatives pour les play-offs. Le club vient certes de recruter la jeune Anglaise Erica Parkinson, une milieu créative qui peut aider à combler le vide laissé par l’internationale japonaise, mais elle n’a encore que 18 ans et une expérience limitée. Il sera intéressant de voir comment le Courage réagit à ce départ, même si le club a au moins obtenu une indemnité de transfert pour Matsukubo, avant qu’elle ne puisse potentiellement devenir agente libre plus tard dans l’année. Note : D

    Pour Chelsea : Après avoir connu la saison la moins prolifique de son histoire en WSL depuis sept ans lors du dernier exercice, renforcer la ligne d’attaque a été une priorité majeure pour Chelsea cet été, d’autant plus que Sam Kerr et Catarina Macario sont également parties. Matsukubo peut évoluer en pointe, mais du haut de son 1,55 m, elle a peu de chances d’être la réponse à cette question clé, même si elle offrira une option à ce poste lorsque ce sera approprié. À la place, la joueuse de 21 ans devrait probablement s’installer dans un rôle au milieu de terrain et avoir pour mission de créer pour les autres, son jeu de jambes malin et sa qualité de passe devant être très utiles lorsque Chelsea fera face à des blocs bas, comme c’est si souvent le cas. Le fait que les Blues aient fait signer l’une des meilleures jeunes joueuses du monde pour cinq ans constitue un autre énorme point positif. Note : A

    Pour Matsukubo : Après avoir pris la NWSL d’assaut en 2025, il s’agit d’un transfert énorme que Matsukubo a clairement mérité. Ce sera un sacré cap à franchir, en rejoignant un club avec la pression et les attentes de Chelsea, mais elle devrait être bien adaptée à ce que Sonia Bompastor veut mettre en place, tout en correspondant bien à la WSL et à la Ligue des champions. Les Blues ont encore besoin de davantage de recrues offensives, dont une attaquante, pour que l’efficacité de Matsukubo soit maximisée. Cela dit, la joueuse de 21 ans devrait très bien combiner avec celles déjà présentes au club, en particulier Lauren James, avec la manière dont les deux joueuses dézonent et exploitent les espaces. Note : B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 juillet : Georgia Stanway (du Bayern Munich à Arsenal)

    Pour le Bayern Munich : Perdre Stanway est sans aucun doute un coup dur pour le Bayern Munich. L’internationale anglaise a été fantastique pour le club au cours des quatre dernières années et sera difficile à remplacer. Cependant, le Bayern est au courant de son départ depuis un moment déjà, puisqu’il a été annoncé dès janvier, et a donc eu largement le temps de réfléchir aux mouvements à effectuer lors du mercato pour regarnir un milieu de terrain déjà plutôt bien fourni. C’est un coup dur, mais pas catastrophique. Note : D

    Pour Arsenal : Arsenal a été trop dépendant de Kim Little et Mariona Caldentey dans les rôles de milieu axial plus bas, et l’arrivée de Stanway permet de répondre à ce problème. Avec Kyra Cooney-Cross également au club, et Geraldine Reuteler attendue prochainement, Renee Slegers aura de nombreuses options de grande qualité pour faire tourner à ces postes, afin d’accorder beaucoup de repos aux joueuses, de s’adapter à différents défis et de faire en sorte que cette dépendance à certaines individualités soit réduite. Stanway apporte une grande expérience, du talent et de la polyvalence alors qu’Arsenal vise un premier titre de WSL depuis huit ans. Note : A

    Pour Stanway : Quand Stanway a rejoint le Bayern, elle avait, d’une certaine manière, besoin de relancer sa carrière, après une fin décevante de son passage à Man City. Elle a fait cela et même davantage en Allemagne, en s’imposant comme une joueuse clé pour l’Angleterre et comme l’une des meilleures milieux de terrain au monde par la même occasion. Désormais, elle rentre au pays pour évoluer dans le meilleur championnat d’Europe, la WSL, au sein d’une équipe qui a remporté la Ligue des champions l’an dernier. C’est le trophée qui lui a échappé et elle aura peut-être plus de chances de le remporter avec ce transfert, compte tenu du récent parcours d’Arsenal en UWCL, même si les trophées nationaux ne viendront pas aussi facilement qu’à Munich. Note : B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 juillet : Nicole Anyomi (Eintracht Francfort à London City Lionesses)

    Pour l’Eintracht Francfort : L’été s’annonce intéressant pour l’Eintracht. Anyomi est l’une des quatre joueuses clés qui vont partir librement et elle sera peut-être la plus difficile à remplacer, après avoir signé 13 buts et six passes décisives en 20 titularisations en Bundesliga la saison dernière. Le club fait beaucoup de bonnes choses en dehors du terrain et a terminé troisième lors de chacune des cinq dernières saisons, ce qui lui a permis de se qualifier régulièrement pour les compétitions européennes. Cependant, trouver comment conserver des joueuses comme Anyomi sera vital pour la suite. L’Eintracht a au moins un bon historique lorsqu’il s’agit de remplacer celles qui partent et devra encore être à son meilleur sur le marché pour s’assurer de ne pas être trop durement touché. Note : D

    Pour les London City Lionesses : Si London City veut passer un cap et vraiment lutter pour les premières places en WSL, ainsi que pour le succès dans les compétitions nationales, avoir davantage de joueuses capables de faire la différence dans le dernier tiers sera important, alors qu’une seule joueuse de l’effectif a atteint les deux chiffres en buts et en passes décisives la saison dernière. Les statistiques d’Anyomi en championnat en 2025-2026 sont plus du double de celles de n’importe quelle joueuse de London City, à l’exception de Freya Godfrey, et elle espérera poursuivre sur cette lancée en Angleterre. Est-elle le profil parfait pour le style d’Eder Maestre ? Peut-être pas, mais c’est une menace constante qui apporte quelque chose de différent. Note : B

    Pour Anyomi : Des clubs plus huppés ont été associés à Anyomi à l’approche de cet été, notamment le Bayern Munich, le PSG et le Paris FC, qui disputeront tous la Ligue des champions la saison prochaine, contrairement à London City. Cependant, un succès en coupe ne semble pas totalement hors de portée pour le club anglais la saison prochaine, surtout avec les changements à venir en League Cup, et il y a probablement une plus grande garantie d’occuper un rôle plus important dans ce projet enthousiasmant, avec quelques noms énormes, énormes, à bord. Note : B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1er juillet : Erica Parkinson (Valadares Gaia à North Carolina Courage)

    Pour Valadares Gaia : Si le club n’aura sans doute jamais vraiment cru pouvoir conserver Parkinson sur le long terme, cela n’empêche pas son départ de représenter un coup dur pour la brillante jeune star de Valadares. Pour ne rien arranger, le club ne recevra également aucune indemnité pour Parkinson, ce qui rendra son remplacement encore plus difficile. Valadares a au moins accompli des choses incroyables durant son passage au club, en atteignant la finale de la Taca de Liga cette année et en enchaînant deux places consécutives dans le top 5 de la Liga BPI. Note : D

    Pour North Carolina Courage : Parkinson est l’une des jeunes joueuses les plus talentueuses de la planète et le Courage a non seulement obtenu sa signature, mais l’a fait avec un contrat de trois ans, assorti d’une option pour une quatrième année. Le club a réalisé un début de saison correct en NWSL, mais la créativité a parfois fait défaut et c’est clairement un domaine dans lequel Parkinson peut aider. L’entraîneur principal Mak Lind travaillait auparavant à Hacken, où il a supervisé le développement de toute une série de jeunes talents qui ont depuis réalisé de gros transferts, dont la nouvelle attaquante du Real Madrid Felicia Schroder. Il devrait aussi être la bonne personne pour aider Parkinson à franchir un nouveau palier. Note : A

    Pour Parkinson : Rejoindre un club dirigé par un entraîneur qui jouit d’une excellente réputation dans le développement des jeunes talents, c’est un mouvement fantastique pour Parkinson. Le Courage possède le troisième effectif le plus jeune de la division, une moyenne qui devrait encore baisser avec l’arrivée de la joueuse de 18 ans, tout en comptant toujours plusieurs vétéranes très importantes pour guider ces joueuses inexpérimentées, ce qui en fait un bon environnement pour elle. La NWSL sera aussi très différente, en termes de style et d’exigence, de ce à quoi Parkinson était habituée au Portugal, ce qui devrait l’aider à compléter davantage son jeu et l’obliger à travailler certains de ses éléments les plus faibles. Il est difficile de trouver beaucoup de défauts dans le choix qu’elle a fait pour son premier grand transfert. Note : A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1er juillet : Andrea Medina (Atlético de Madrid à Manchester United)

    Pour l’Atletico : C’est dommage que l’Atletico perde Medina libre, car la joueuse de 22 ans s’est magnifiquement développée au club au cours des quatre dernières années. Remplacer sa régularité et sa fiabilité ne sera pas facile pour le club espagnol, et elle commençait aussi à devenir davantage une leader dans l’équipe. Une perte difficile, mais qui reflète la situation actuelle de l’Atletico, après une cinquième place en Liga F malgré une campagne prometteuse en Ligue des champions. Note : F

    Pour United : Medina a passé la majeure partie de sa carrière au poste d’arrière gauche, mais ce transfert pourrait bien suggérer qu’elle va évoluer plus régulièrement dans le rôle de défenseure centrale qu’elle a occupé vers la fin de sa dernière saison à l’Atleti. United dispose déjà d’une excellente option au poste d’arrière gauche, avec Anna Sandberg, et l’arrivée de Medina apporte de la profondeur derrière l’internationale suédoise ainsi qu’une autre option dans l’axe. Medina a surtout évolué dans l’axe au sein d’une défense à trois, alors que United joue avec une défense à quatre, et il sera donc intéressant de voir comment elle s’adapte si elle se retrouve plus régulièrement dans cette position. La profondeur d’effectif était vitale pour Manchester United lors de ce mercato ; Medina apporte cela, de la polyvalence, de la qualité et le potentiel de devenir encore meilleure. Note : A

    Pour Medina : C’est une nouvelle étape de belle envergure dans la carrière de Medina, en progression constante. Après s’être imposée en Liga F avec le Real Betis, elle a franchi un cap en rejoignant l’Atleti, une équipe du haut de tableau, et part désormais pour ce qui est peut-être le meilleur championnat du football féminin, dans une équipe qui lutte en haut de celui-ci. La manière dont elle s’intégrera dans cette équipe est toutefois fascinante. Les signes suggèrent qu’elle alternera au moins entre les rôles de défenseure centrale et d’arrière gauche, continuant ainsi à développer son expérience dans le premier poste. Reste à voir si cela lui conviendra aussi bien que le rôle plus large, surtout dans une défense à quatre. Note : B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 juin : Sam Kerr (Chelsea à Gotham)

    Pour Chelsea : Pendant un temps, le départ de Kerr de Chelsea semblait inévitable et compréhensible. Revenue seulement d’une absence de 20 mois sur blessure au début de la saison 2025-2026, l’internationale australienne a eu du mal à intégrer régulièrement le onze de Sonia Bompastor, la Française préférant à sa place des options moins naturelles au poste d’avant-centre. Une fois que Kerr a intégré l’équipe après la Coupe d’Asie, elle n’a plus cessé de marquer, terminant la campagne sur une série de sept buts en sept matches. À 32 ans, elle n’était pas la solution à long terme au poste de n°9, mais un accord de courte durée n’aurait-il pas pu être trouvé à la place, surtout avec autant d’interrogations autour du poste d’attaquante à Chelsea ? Peut-être pas, compte tenu de la demande qui allait forcément exister ailleurs pour Kerr. Il aurait été préférable pour Chelsea de la conserver, mais d’autres renforts auraient de toute façon toujours été nécessaires. Note : C

    Pour Gotham : Malgré une place confortable dans les positions qualificatives pour les play-offs au cours des premières semaines de la nouvelle saison de NWSL, Gotham a inscrit un nombre de buts incroyablement faible, avec 12 réalisations en 11 matches, soit le cinquième pire total de la division. L’arrivée d’une joueuse comme Kerr devrait aider à régler ce problème. Esther Gonzalez s’était montrée très prolifique pour l’équipe lors des années précédentes, mais elle est en difficulté cette saison, et il n’est pas surprenant que Juan Carlos Amoros ait agi pour recruter une autre option de premier plan au poste d’avant-centre en la personne de Kerr dès qu’elle est devenue disponible. C’est une excellente recrue pour une équipe qui doit marquer davantage si elle veut conserver son titre de championne de NWSL. Note : B

    Pour Kerr : Après une dernière saison contrastée à Chelsea, et si peu de temps après une blessure de longue durée, il est important que Kerr rejoue régulièrement, surtout avec la Coupe du monde l’an prochain. Aura-t-elle un rôle majeur à Gotham ? Ou partagera-t-elle le poste de n°9 avec Gonzalez ? Le temps de jeu n’est pas aussi « acquis d’avance » qu’il pourrait peut-être l’être dans d’autres clubs, mais Kerr a énormément de qualité et aura l’occasion de le montrer, d’autant plus que Gonzalez traverse une mauvaise passe et que Kerr semble potentiellement mieux correspondre au style d’Amoros. Il convient aussi de noter les aspects personnels positifs de ce transfert pour la joueuse de 32 ans, qui le rendent encore plus logique. Elle et sa partenaire, Kristie Mewis, viennent tout juste d’avoir un enfant, et la famille de Mewis est originaire du Massachusetts, qui n’est pas à un million de kilomètres de New York. Note : B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 juin : Felicia Schroder (Hacken au Real Madrid)

    Pour Hacken : la Damallsvenskan suédoise est devenue ces dernières années une sorte de championnat tremplin, du genre qui développe brillamment les jeunes talents mais finit toujours par vendre aux clubs plus grands et plus riches de championnats plus grands et plus riches. À ce titre, Hacken savait toujours qu’il ne pourrait pas conserver Felicia Schroder éternellement, et le calendrier de son séjour en Suède s’est immédiatement raccourci la saison dernière, lorsqu’elle a inscrit un remarquable total de 30 buts en championnat. Il est toutefois difficile de ne pas avoir le sentiment que le club a tiré le maximum possible de son passage avec l’adolescente. Schroder a aidé Hacken à décrocher un premier titre de champion en cinq ans ainsi qu’un triomphe européen dans la toute première Europa Cup, avant de partir pour une indemnité absolument énorme d’environ 1,5 M€ (1,3 M£/1,7 M$). C’est un coup dur de la perdre, mais Hacken n’a pas du tout mal géré ce dossier. Note : B

    Pour le Real Madrid : Est-ce le signe que le Real Madrid montre enfin le type d’ambition nécessaire pour combler l’écart avec Barcelone ? Les Madrilènes ont été régulièrement critiquées au fil des années pour leur manque d’élan, elles qui ont constamment été dominées en Espagne alors que, dans le même temps, plusieurs grandes stars sont parties, comme Olga Carmona, Esther Gonzalez et, rien que cet été, Caroline Weir comme Naomie Feller. Dépenser beaucoup d’argent pour l’une des meilleures jeunes joueuses du monde représente toutefois un possible changement. Schroder est une star et montre tous les signes d’être capable de reproduire cela en franchissant un palier, en apportant les buts nécessaires à une équipe qui a manqué de cette régularité à la pointe de l’attaque la saison dernière. Elle a aussi le potentiel pour encore progresser et, à l’image de Linda Caicedo, le Real espérera qu’elle devienne une joueuse de classe mondiale à Madrid. Note : A

    Pour Schroder : Malgré les critiques visant Madrid, cela ressemble à un bon transfert pour Schroder. Elle devrait être l’avant-centre titulaire de l’équipe, elle découvrira un grand championnat et la Ligue des champions de façon régulière, et il y a pour elle une montée en pression et en attentes, mais pas aussi importante qu’elle aurait pu l’être. Madrid a aussi un bilan correct dans le développement des jeunes joueuses, avec Caicedo comme exemple marquant. Malgré quelques départs importants, l’entourage de Schroder n’est pas mauvais non plus, et la façon dont elle s’associera avec Caicedo en particulier s’annonce assurément fascinante à observer. Note : B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 juin : Mary Earps (du Paris Saint-Germain au London City Lionesses)

    Pour le PSG : Ce transfert n’a pas vraiment porté ses fruits pour le PSG et Earps. La gardienne est arrivée alors qu’elle faisait encore partie des meilleures à son poste, mais elle n’a pas réussi à afficher régulièrement un niveau de classe mondiale en France, avec quelques erreurs très médiatisées. Cela n’a pas aidé que le club, dans son ensemble, traverse au même moment de vraies turbulences, Earps n’étant en aucun cas responsable des échecs collectifs de l’équipe alors que des joueuses clés sont parties, que de grands matches ont été perdus et que d’autres changements d’entraîneur ont eu lieu. Au final, il n’est pas surprenant que les deux parties se séparent à l’expiration du contrat d’Earps, avec peu de pertes pour le PSG, mais rien à y gagner non plus. Note : C

    Pour London City : La première saison de London City en WSL a été solide et, pour passer un cap, le poste de gardienne semblait être un secteur à renforcer. Parmi les gardiennes ayant disputé au moins 750 minutes, Elene Lete a affiché le deuxième pire pourcentage d’arrêts du championnat la saison dernière, encaissant 6,8 buts de plus qu’elle n’aurait dû, soit le total le plus élevé de la division, selon les statistiques des buts attendus. Earps est plus expérimentée que la joueuse de 24 ans, qui peut beaucoup apprendre de sa nouvelle coéquipière après une première année en WSL en dents de scie, et elle a assurément atteint des sommets plus élevés, dans une carrière il est vrai plus longue. Earps peut-elle les retrouver à son retour en Angleterre ? C’est ce qu’espère London City. Seul l’avenir dira si cela se produit, mais le club a au moins essayé de renforcer un secteur de l’effectif qui en avait besoin. Note : B

    Pour Earps : Si Earps veut redevenir régulièrement l’une des meilleures à son poste, s’éloigner du cirque du PSG n’est probablement pas une mauvaise idée. Si l’ancienne internationale anglaise a beaucoup parlé de tout ce qu’elle a appris, comme joueuse et comme personne, en vivant une nouvelle expérience en France, le PSG peut être chaotique et a constamment déçu dans l’ombre de Lyon au fil des années. Earps espérera que l’environnement ambitieux de London City puisse l’aider à retrouver une très bonne forme, tout en bénéficiant sûrement d’un joli contrat à l’approche du crépuscule de sa carrière. Note : B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 juin : Caroline Weir (du Real Madrid à Lyon)

    Pour le Real Madrid : Un indicateur de l’état d’avancement du projet de l’équipe féminine. Weir est sans doute la plus grande joueuse à avoir porté les couleurs du Real Madrid féminin, tant son impact a été remarquablement constant depuis son arrivée au club en 2022. Cependant, elle s’en va sans avoir remporté le moindre trophée en quatre ans dans la capitale espagnole, avec un Madrid toujours très loin derrière Barcelone dans la course aux trophées nationaux et un cran en dessous de l’élite en Europe. Afin de conserver des talents de premier plan comme Weir, le Real doit tout simplement faire mieux avec son équipe féminine. Son départ va être une perte énorme. Note : F

    Pour Lyon : Une fantastique opportunité sur un transfert libre pour le finaliste de la Ligue des champions de cette année. Weir est une joueuse capable de changer le cours d’un match au plus haut niveau, avec une expérience considérable et une qualité déjà prouvée sur les plus grandes scènes, autant d’atouts qui peuvent aider une équipe lyonnaise qui cherche à mettre fin à une attente de quatre ans pour un nouveau sacre européen. Avec le départ de Lindsey Heaps, l’internationale écossaise vient aussi renforcer le milieu de terrain dans ce qui est tout simplement une excellente recrue pour le géant français. Note : A

    Pour Weir : Après avoir été constamment brillante pendant son passage à Madrid, sans jamais avoir le moindre trophée pour le montrer, Weir mérite ce genre de transfert, le type d’opération qui devrait la voir remporter de nombreux titres. Elle a déjà joué dans de grands clubs, portant les couleurs d’Arsenal et de Manchester City lors de son passage en Angleterre avant son transfert à Madrid, et elle a désormais l’occasion de franchir encore un cap, en représentant le club aux huit titres européens. C’est un transfert qui, au vu des scènes sur lesquelles Lyon évolue, devrait aussi permettre à la joueuse de 30 ans d’obtenir davantage de reconnaissance pour son talent. Note : A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 juin : Beth Mead (Arsenal à Manchester City)

    Pour Arsenal : Alors qu’Arsenal devait toujours dire au revoir à plusieurs joueuses de l’équipe première cet été, avec toute une série de contrats arrivant à échéance, des informations laissaient entendre que Mead faisait partie de celles en fin de contrat que le club souhaitait conserver. Même sans avoir été une titulaire indiscutable la saison dernière, l’internationale anglaise est restée très efficace et a beaucoup apporté, avec et sans ballon, au sein du double champion d’Europe. Arsenal n’a toutefois pas pu s’aligner sur la durée de contrat proposée par Manchester City, d’où un départ non désiré. Bien la remplacer sera essentiel cet été, car ce départ prive le club du nord de Londres d’une grande créativité et d’une menace importante devant le but. Note : D

    Pour Manchester City : Les couloirs sont déjà bien fournis à Manchester City, ce qui fait de ce transfert une opération quelque peu surprenante pour beaucoup. Un contrat de trois ans pour une joueuse qui vient tout juste de fêter ses 31 ans a aussi de quoi faire lever les sourcils. Mais Mead évolue à un niveau constamment élevé depuis des années et elle apporte fiabilité, expérience et culture de la gagne au nouveau champion de WSL. Si City veut à nouveau lutter pour des titres nationaux la saison prochaine, l’équipe a besoin d’un effectif plus profond, d’autant qu’un retour en Ligue des champions se profile également. Mead, assez polyvalente pour jouer sur tout le front de l’attaque, apporte exactement cela. Note : B

    Pour Mead : Avec une Coupe du monde l’an prochain, le temps de jeu sera vital pour Mead cette saison si elle veut jouer un rôle clé avec l’Angleterre au Brésil, si l’équipe se qualifie. Ce transfert ne le garantit pas nécessairement, compte tenu de la profondeur dont dispose City en attaque, mais la rotation sera essentielle si l’équipe d’Andree Jeglertz est capable de jouer sur quatre tableaux, et Mead devrait donc avoir de nombreuses occasions de jouer et, par conséquent, de s’imposer dans le onze de départ. Il convient aussi de souligner les aspects positifs de ce transfert sur le plan personnel pour l’ailière. Un contrat de trois ans avec un grand club à 31 ans en fait partie, tout comme le fait de retrouver sa compagne Vivianne Miedema, qui a brillé avec City la saison dernière. Note : B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1er juin : Katie McCabe (Arsenal à Chelsea)

    Pour Arsenal : La manière dont Arsenal a géré la situation contractuelle de McCabe a été déroutante du début à la fin. Bien qu'elle soit une joueuse clé et une solution régulière aux problèmes posés par les blessures, tant sa polyvalence est précieuse, les Gunners étaient prêts à laisser partir la capitaine de l'Irlande, qui attirait sans surprise beaucoup d'intérêt à l'approche de l'été. Ils ont ensuite fait volte-face et lui ont proposé un nouveau contrat, même si The Athletic a rapporté que c'était « pour un rôle très spécifique dans l'équipe à l'avenir », la joueuse a donc choisi un nouveau défi. Ce n'est pas un coup aussi dur pour Arsenal que cela l'aurait été s'il ne faisait pas venir l'arrière latérale de Barcelone Ona Batlle, mais il est difficile de ne pas penser que le club regrettera d'avoir laissé partir McCabe et sa polyvalence, qui avait résolu des problèmes à plusieurs postes la saison dernière, d'autant plus qu'elle va désormais s'en servir pour renforcer un rival direct. Note : D

    Pour Chelsea : C'est une signature fantastique pour Chelsea, un sentiment renforcé par le fait que le club semble avoir chipé McCabe juste sous le nez de Manchester City, les nouveaux champions de WSL qui semblaient prêts à recruter la star irlandaise pour renforcer un poste qui a besoin d'attention. Chelsea a utilisé plusieurs options au poste d'arrière gauche la saison dernière, avec Niamh Charles, Sandy Baltimore et Veerle Buurman, mais aucune n'est une spécialiste naturelle à ce poste. L'arrivée de McCabe permet à Baltimore d'avancer dans son rôle offensif de prédilection et signifie que Buurman pourra être utilisée principalement en défense centrale, où elle est brillante. Charles, qui semble désormais se diriger vers City à la place, est une bonne joueuse, mais McCabe est l'une des meilleures du football féminin à ce poste, et sa venue va donc améliorer de manière significative le onze des Blues. Note : A

    Pour McCabe : De nombreux supporters d'Arsenal sont consternés par la décision de McCabe de rejoindre un grand rival, après avoir passé les 11 dernières années à s'imposer comme une légende des Gunners. Mais à 30 ans, c'est une joueuse de tout premier plan et c'est pour elle l'occasion de rejoindre un autre immense club aux grandes ambitions. Pour rester en Angleterre et faire cela, il n'y allait jamais avoir autant d'options. Elle correspond parfaitement aux Blues, sera une titulaire importante et a l'occasion de remporter de nombreux trophées, si le club parvient à laisser derrière lui une saison décevante et à retrouver les sommets atteints pendant la majeure partie de la dernière décennie. Étant donné qu'elle n'était pas satisfaite de l'offre d'Arsenal concernant son rôle, c'est une progression pour elle sur le plan individuel. Note : B