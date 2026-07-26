Nous en avons eu beaucoup l’an dernier, puisque Manchester United et Manchester City se sont livrés à une sorte d’échange, Grace Clinton et Jess Park changeant de club, tandis que London City Lionesses a établi un nouveau record du monde avec l’achat de Grace Geyoro au Paris Saint-Germain. Il faudra aussi s’attendre à nouveau à de gros montants cet été, puisque le phénomène suédois Felicia Schroder a déjà rejoint le Real Madrid dans le cadre d’un énorme transfert.
Schroder fait partie de celles qui n’étaient pas en fin de contrat et qui ont changé de club, tandis que des joueuses comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter et l’attaquante de Chelsea Mayra Ramirez sont d’autres noms susceptibles de partir si leurs clubs reçoivent l’offre adéquate. Cela s’ajoute à toutes les joueuses libres qui vont signer dans de nouveaux clubs, avec Putellas, Stanway et Beth Mead parmi celles qui ont changé de club après être allées au bout de leur contrat.
Certains transferts se passent bien pour toutes les parties, mais beaucoup non, la prise de décision d’au moins l’un des clubs, voire même de la joueuse, suscitant des interrogations. GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque énorme opération du football féminin. Tout au long du mercato estival, nous évaluerons chaque transfert au fur et à mesure qu’il se produira, afin de vous permettre de suivre les grands gagnants, et les perdants, de l’intersaison.
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