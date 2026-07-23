Le recrutement de Karim Adeyemi, obtenu à un prix très avantageux, pour renforcer son attaque est une opération astucieuse de la part de Barcelone : GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival 2026

Côté Newcastle : la bulle a bel et bien éclaté. Après s’être qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière et avoir mis fin à une longue disette en battant Liverpool en finale de la Carabao Cup, le club, financé par l’État, faisait rêver ses supporters, qui l’imaginaient devenir l’équivalent anglais du Paris Saint-Germain qatari. Les Reds ont toutefois brutalement rappelé aux Magpies leur place dans la hiérarchie de la Premier League en leur ravissant Alexander Isak dans des circonstances particulièrement douloureuses. Si les Magpies avaient réinvesti intelligemment les fonds de ce transfert record, la saison aurait pu prendre une tournure différente. Ils ont au contraire dilapidé des millions en recrutant dans la précipitation Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, un trio dont l’apport s’est avéré marginal et qui a contribué à la 12e place finale de l’équipe d’Eddie Howe. Le départ d’Anthony Gordon, acté bien avant la fin d’une saison catastrophique, n’a fait que confirmer la tendance. Mais c’est la vente de Tonali à Tottenham, de tous les clubs possibles, qui a véritablement sonné le glas des ambitions locales. Pire encore, le capitaine Bruno Guimaraes devrait à son tour faire ses valises dans les semaines à venir, ce qui achèvera sans doute de démanteler le projet sportif. En résumé, les propriétaires saoudiens réduisant leurs investissements sportifs, d’autres déboires sont à prévoir. Les supporters ne peuvent même pas se consoler avec ce transfert à neuf chiffres, qui risque de toute façon d’être gaspillé. Note : F

Du côté de Tottenham : Encore un transfert sensationnel. À peine un jour après avoir conclu un accord historique de 85 millions de livres sterling pour Mateus Fernandes, les Spurs ont décidé de battre à nouveau leur record de transfert avec Tonali. On peut se demander s’il s’agit là de signes de désespoir ou de manifestations d’ambition. Peut-être est-ce simplement la preuve d’un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 millions de livres sterling, pourquoi Tonali ne mériterait-il pas un montant similaire ?! L’international italien s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League ces deux dernières saisons et il a encore plus de chances de s’épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Reste que débourser une telle somme pour un joueur de 26 ans, qui a encore beaucoup à prouver au plus haut niveau, demeure un pari ; et les Spurs ont absolument besoin qu’il soit gagnant. Pour l’instant, les supporters s’en moquent. Après des années de frustration face à la prudence – voire à l’avarice – de l’ancien président exécutif Daniel Levy sur le marché des transferts, ils voient enfin leur club écraser ses rivaux de Premier League pour recruter l’un des milieux les plus convoités du moment. Note : B+

Pour Tonali : un transfert des plus inattendus. On supposait que si Tonali devait quitter le club qui l’avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour rejoindre l’une des meilleures équipes d’Europe. Il a au contraire rejoint une équipe qui a terminé 17e de la Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Que s’est-il donc passé ? Aucun club de Serie A n’avait les moyens de satisfaire son souhait supposé de rentrer au pays, et même l’élite anglaise a été, à juste titre, rebutée par les exigences financières de Newcastle. Tonali se retrouve donc à Tottenham, où il est désormais appelé à passer ses meilleures années – une situation pour le moins surprenante. Si De Zerbi reste plus de deux saisons – ce qui est loin d’être acquis –, ce choix pourrait alors s’avérer judicieux pour le milieu transalpin. Note : C+

Mark Doyle