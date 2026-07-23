Le recrutement de Karim Adeyemi, obtenu à un prix très avantageux, pour renforcer son attaque est une opération astucieuse de la part de Barcelone : GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival 2026

Pour Manchester City, c’est la perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif incroyablement travailleur et créatif qui a joué un rôle essentiel dans la longue période de succès des Citizens. Le Portugais incarnait en quelque sorte le joueur idéal de Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’aimait tant et a versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans achève sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis plusieurs mois. Le voir partir sans indemnité n’est certes pas idéal sur le plan financier, c’est pourtant le minimum qu’il méritait après neuf années d’un service exceptionnel. Son talent, son intelligence et, surtout, sa personnalité manqueront cruellement aux Citizens. Note : D
Pour le Real Madrid : deux raisons de sabrer le champagne. Non seulement les « Blancos » ont recruté un joueur d’exception sans débourser un centime, mais ils ont aussi devancé leur rival de toujours, Barcelone, pour s’attacher ses services. Après des mois de spéculations – que Bernardo a lui-même alimentées à plusieurs reprises –, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de José Mourinho au Bernabéu a tout bouleversé. « Le Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité, et l’affaire a été conclue en 36 heures. Les plus beaux jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a démontré, lors de la course au titre de Premier League la saison dernière, qu’il restait capable de s’imposer dans les matchs les plus importants (sa prestation contre Arsenal à l’Etihad était exceptionnelle). Mais ce qui compte peut-être plus que tout, c’est que Bernardo incarne le modèle parfait pour les jeunes joueurs madrilènes, incarnant exactement ce que Mourinho attend de son effectif : un mélange idéal de talent et de ténacité. On comprend donc aisément pourquoi le Real a devancé le Barça dans la course à l’international portugais. Note : B+
Pour Bernardo Silva : le départ en Espagne qu’il convoitait depuis si longtemps. Depuis au moins trois étés, voire plus, le milieu offensif était pressenti pour rejoindre l’une des meilleures équipes de Liga. Mais à chaque fois, Guardiola l’avait convaincu de rester une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, rien n’a pu le faire changer d’avis : il va enfin porter les couleurs d’un des géants historiques du football européen. Certes, le Real traverse une zone de turbulences et a été détrôné par le Barça en Espagne, mais l’aider à retrouver le sommet s’annonce comme un défi taillé pour lui. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi vif qu’auparavant, mais, comme le rappelle Guardiola, les cinq premiers yards se jouent dans la tête, et, sous cet angle, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Même s’il aurait pu rejoindre la capitale espagnole plus tôt, l’expérience et les qualités du Portugais lui permettent d’espérer suivre la trajectoire de Luka Modrić – que Mourinho avait lui-même recruté au Bernabéu – et de briller en Espagne jusqu’au bout de la trentaine. Note : A+
Mark Doyle