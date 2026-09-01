Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont rire jusqu’à la banque après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a débuté aucun match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG en attaque, mais il a passé la très grande majorité de son temps au Parc des Princes sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en reconvertissant Ousmane Dembélé en « faux neuf », ce qui ne renvoie pas une très bonne image du Portugais. Et le fait qu’il soit encore dans l’ombre d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection ne joue pas non plus en sa faveur. Les meilleures équipes du monde ne faisaient donc pas vraiment la queue pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour un montant absurde de 75 M€. Avec une seule opération sensationnelle, le PSG a toutefois récupéré plus de la moitié de la somme dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+
Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Écartons d’emblée une chose : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un grand potentiel à Benfica et prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, en particulier pour un Milan qui ne déborde pas vraiment de liquidités. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie s’agitent actuellement dans tous les sens pour tenter de comprendre ce qui s’est exactement passé ici. Si ce transfert pourrait bien signifier que Rafael Leao va bientôt quitter San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement déclenché de nombreuses théories du complot, et il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait avec certitude, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour le club afin de recruter Ramos. Encore une fois, soyons clairs, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit de la recrue la plus chère en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre pas du tout les mêmes garanties en matière de buts. Note : D+
Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour l’éternelle doublure de devenir l’homme de premier plan. Nous avons pensé, lorsque Ramos a signé un triplé avec le Portugal de Fernando Santos lors de la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre vraiment prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Toutefois, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez sous une réelle pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général veut que, si le PSG possédait une enviable collection d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon joueur à faire entrer depuis le banc, un remplaçant capable de faire la différence. Surtout, il a désormais l’occasion de changer ce récit. Ramos va être la pointe de lance d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car, si le montant est déjà important en soi, il est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A
Mark Doyle