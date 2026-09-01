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Gabriel Jesus Barcelona GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et James Westwood

Traduit par

Le recrutement de dernière minute de Gabriel Jesus par Barcelone sent le désespoir après son échec dans sa quête d’un attaquant : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
FC Barcelone
G. Jesus
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
E. Martinez
Manchester City
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Yan Diomandé
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Saudi Pro League

Pour certains fans de football, l’été est le moment du calendrier qu’ils attendent le plus, et ce n’est pas seulement parce qu’il est rythmé par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C’est surtout parce que la fin de saison signifie une seule chose : l’heure des transferts a sonné ! Le mercato 2026 se révèle une nouvelle fois animé, avec plusieurs très grands noms qui bouclent des transferts à prix d’or avant la date limite du 1er septembre.

Nous savons que certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il y en a beaucoup d’autres où au moins l’un des clubs, voire même le joueur, en vient à se demander ce qui aurait pu se passer s’il avait pris une autre décision à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque énorme opération, avant même que les joueurs n’aient été officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert bouclé au fur et à mesure, afin de vous permettre de suivre les grands gagnants, comme les grands perdants, de la période des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires...

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    1er septembre : Gabriel Jesus (d’Arsenal à Barcelone, 15 M€)

    Pour Arsenal : Cette opération ne semble pas très intéressante sur le papier si l’on considère qu’Arsenal a déboursé 45 M£ pour recruter Jesus en provenance de Manchester City il y a quatre ans. Cependant, récupérer près de 10 M£ immédiatement vaut largement mieux que de le voir partir libre l’été prochain. Il est difficile de comprendre pourquoi Barcelone a décidé de tenter une offensive tardive pour Jesus compte tenu de son âge et de son historique physique, et Arsenal devait sauter sur l’occasion. Le joueur de 29 ans était nettement passé derrière Kai Havertz et Viktor Gyokeres dans les plans offensifs de Mikel Arteta, tout en coûtant encore au club, selon les informations publiées, 265 000 £ par semaine en salaire. Maintenant que ce salaire a disparu de la masse salariale, Arsenal a davantage de marge pour potentiellement recruter un autre attaquant avant la clôture du mercato, même s’il semble désormais peu probable que Julian Alvarez, de l’Atletico Madrid, soit l’homme qui franchira la porte. Perdre la polyvalence de Jesus constitue un léger coup dur, mais cela fait longtemps qu’il n’était plus considéré comme un joueur-clé chez les Gunners. Les blessures l’ont empêché d’atteindre son plein potentiel et la plupart des supporters d’Arsenal accueilleront son départ sans émotion particulière. Le fait d’envoyer le Brésilien à l’étranger plutôt que chez un rival de Premier League est aussi un bonus. Note : A

    Pour le Barça : Recruter un quintuple champion de Premier League pour seulement 15 M€ est un pari à faible risque pour les champions d’Espagne. Jesus est assez polyvalent pour évoluer n’importe où sur la ligne d’attaque de Hansi Flick, et l’entraîneur du Barça appréciera énormément tout le travail qu’il fournit sans ballon. Cependant, Jesus est une solution de rechange peu enthousiasmante à Alvarez, la cible prioritaire du club. Le niveau de l’international brésilien n’a jamais été remis en question, mais son corps le lâche depuis des années désormais. On ne peut pas compter sur Jesus pour enchaîner plusieurs titularisations chaque semaine, encore moins pour aller au bout de ces matches. Il est également très loin du niveau d’efficacité de Robert Lewandowski, avec seulement 10 buts en 58 apparitions en Premier League au cours des trois dernières saisons. Flick devra encore régulièrement faire tourner Raphinha, Karim Adeyemi et Anthony Gordon dans le rôle de numéro 9, car Jesus n’a ni la solidité ni le sens du but nécessaires pour être l’homme de base. Cela ressemble à un mouvement désespéré qui n’a pas été mûrement réfléchi, et ce serait une surprise si Jesus s’avérait être une recrue à bas prix pour les rangs du Barça. Note : D

    Pour Jesus : Le Barça a offert à Jesus un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option, et il doit avoir l’impression d’être l’homme le plus chanceux du monde. Le pur produit du centre de formation de Palmeiras a largement dépassé son pic, comme le montre le fait qu’il n’a jamais vraiment été proche d’obtenir une place dans la sélection du Brésil pour la Coupe du monde 2026, et il n’était plus qu’un joueur de complément à Arsenal depuis 2024. Jesus n’a pas gagné cette opportunité, mais cela lui est égal. Il y a une chance que cela fonctionne, car la Liga n’est pas aussi exigeante physiquement que la Premier League, il correspond au profil type d’un avant-centre de Flick, et il peut compter sur son compatriote Raphinha pour l’aider à s’installer rapidement. Il jouera bien plus souvent au Camp Nou qu’à l’Emirates, ce qui lui permettra de retrouver de la confiance et, potentiellement, son efficacité devant le but. Il n’a pas non plus une indemnité de transfert importante au-dessus de la tête, donc il devrait pouvoir jouer avec liberté et avec le sourire dans une équipe qui propose un football enthousiasmant. Barcelone et le Paris Saint-Germain sont probablement les deux seuls clubs devant Arsenal en Europe à l’heure actuelle, et Jesus pensera pouvoir enfin ajouter une médaille de vainqueur de la Ligue des champions à son CV en Catalogne. Tout ce qu’il a à faire, c’est rester en forme. Note : A+

    James Westwood

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  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    31 août : Bradley Barcola (Paris Saint-Germain à Liverpool, 123 M£)

    Pour le PSG : Les champions de France n’auraient sans doute jamais imaginé que la valeur de Barcola atteindrait 140 M€ après l’avoir recruté pour seulement 45 M€ en provenance de Lyon en 2023. Barcola a rendu de fiers services au PSG, mais il ne s’est pas tout à fait imposé comme indispensable, et le club a donc réalisé un excellent coup en obtenant de Liverpool une indemnité à neuf chiffres. Luis Enrique avait aussi anticipé ce moment en faisant venir Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Mika Godts, ce qui garantit que le PSG ne sera pas plus faible sans Barcola. En fait, il sera désormais plus facile pour Luis Enrique d’aligner une équipe plus cohérente maintenant que le joueur de 23 ans n’entre plus en compte. Barcola voulait un rôle plus important que le PSG ne pouvait tout simplement pas lui offrir, et ce transfert contribuera ainsi à préserver l’harmonie dans le vestiaire alors que le club vise encore plus de succès cette saison. Le montant final placera aussi le PSG dans une très bonne position de négociation lorsqu’il se séparera d’autres joueurs de l’effectif lors de futurs mercatos. En somme, c’était une évidence. Note : A+

    Pour Liverpool : Barcola a marqué 39 buts et délivré 37 passes décisives en 152 apparitions avec le PSG, malgré des rotations constantes qui l’ont fait entrer et sortir du onze de départ. Cela seul montre qu’il s’agit d’un joueur spécial, et Liverpool estimera qu’il peut être encore plus décisif en devenant une pièce maîtresse du projet tactique d’Andoni Iraola. Même s’il est le plus efficace à gauche, Barcola est aussi à l’aise à droite et redonne à Liverpool ce pedigree de très haut niveau dans le dernier tiers du terrain que le club a perdu au départ de Mohamed Salah. Sa vitesse foudroyante et son style direct correspondent parfaitement à Iraola, qui exige une intensité élevée et veut voir Liverpool jouer vers l’avant. Barcola apportera certainement davantage à l’attaque de Liverpool que Cody Gakpo, trop unidimensionnel, qui serait selon certaines informations une cible de fin de mercato pour Tottenham et Manchester City. Tout n’est toutefois pas positif, car Barcola n’aura aucun droit à l’erreur en tant que joueur à 120 M£. Liverpool a surpayé, et rien ne dit qu’il s’adaptera immédiatement à la brutalité physique du football de Premier League. Les supporters et les observateurs tomberont vite sur le dos de Barcola s’il connaît des difficultés d’adaptation, et Liverpool s’est de nouveau exposé aux moqueries sur ses choix de recrutement après les difficultés de Florian Wirtz et Alexander Isak. Note : B

    Pour Barcola : L’ancien Lyonnais misera sur sa capacité à gérer la pression de la vie à Anfield après avoir ébloui dans une équipe du PSG qui a remporté des Coupes d’Europe consécutives, tout en se faisant remarquer sur la scène de la Coupe du monde avec la France. Mais on peut tout à fait avancer que le fait d’occuper un rôle de soutien derrière Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue a accéléré le développement de Barcola. Sans avoir à porter trop de responsabilités, il s’est exprimé librement à chacune de ses entrées sur le terrain et a énormément profité du fait de travailler avec plusieurs joueurs de classe mondiale. Virgil van Dijk est le seul membre de l’effectif de Liverpool à entrer dans cette catégorie à l’heure actuelle, et il est dans le crépuscule de sa carrière à 35 ans. À côté du défi qui l’attend à Anfield, Barcola était dans un confort relatif au PSG. Iraola a besoin de lui pour être le joueur qui fait gagner Liverpool deux à trois fois par semaine, et on ne sait pas encore s’il est assez solide pour répondre à des attentes aussi élevées. Il faut néanmoins saluer le courage de Barcola ; quitter sa zone de confort, où le succès était presque garanti, pour faire partie du projet encore naissant d’Iraola laisse penser qu’il est mentalement costaud. Il aurait été très difficile pour Barcola de devenir un jour un candidat au Ballon d’Or au PSG, car il était éclipsé par au moins quatre coéquipiers, dont Vitinha, mais mener Liverpool vers une moisson de trophées pourrait bel et bien le faire entrer dans la course. À condition d’être prêt dès le départ et de faire les efforts nécessaires, ce transfert pourrait propulser Barcola au rang de superstar. Note : A-

    James Westwood

  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 août : Allan (de Palmeiras à Manchester City, 34 millions de livres sterling)

    Pour Palmeiras : Après avoir repoussé l’offre initiale de 21 M£ de City, Palmeiras a très bien négocié en tirant 13 M£ supplémentaires du club de Premier League pour un pur produit du centre de formation qui n’était pas une superstar irremplaçable. Le géant brésilien réalise un bénéfice net sur ce joueur de 22 ans dans une opération qui correspond à son modèle : développer des joueurs formés au club avant de les vendre pour des montants importants une fois installés au plus haut niveau. Allan est une nouvelle grande réussite pour le club, après les ventes récentes d’Estevao à Chelsea et d’Endrick au Real Madrid. Sur le plan purement footballistique, en revanche, Allan ne laissera pas un vide immense dans l’équipe. Sa flexibilité tactique et son gros volume de course en avaient fait un favori de l’entraîneur principal Abel Ferreira, mais ses statistiques dans le dernier tiers ont été décevantes. Palmeiras occupe actuellement la première place du classement de la Serie A brésilienne et n’aurait pas vendu Allan s’il n’avait pas été convaincu de pouvoir poursuivre sa route vers des trophées sans lui dans la dernière partie de sa campagne 2026. Note : A

    Pour Man City : Céder aux exigences de Palmeiras concernant le montant final pour Allan montre à quel point City est désespéré en ce moment. Enzo Maresca ne peut compter que sur Jeremy Doku et Antoine Semenyo sur les côtés, Savinho et Omar Marmoush ayant tous deux rejoint Tottenham, tandis que Jack Grealish devrait également partir avant la fermeture du mercato estival. Allan offre au nouvel entraîneur de City une option supplémentaire, avec une polyvalence suffisante pour jouer sur les deux ailes et comme piston si nécessaire. Joueur toujours disponible dans les courses, avec une réserve d’énergie qui semble inépuisable, Allan permettra à Maresca d’apporter une présence physique supplémentaire à City. Il est toutefois peu probable qu’il fasse une grande différence dans le dernier tiers. En effet, Allan ne compte que quatre buts et deux passes décisives en Serie A cette saison, et il devra améliorer sa prise de décision et son exécution pour devenir un nom incontournable à City. Il ne fait aucun doute que le potentiel est là ; doté des appuis et de la vitesse pour déstabiliser les défenseurs, ainsi que du timing nécessaire pour couper les actions à volonté, Allan devrait être un ajout utile pour Maresca dans les deux phases du jeu. Les supporters doivent simplement tempérer leurs attentes autour d’un joueur qui a encore beaucoup d’aspects à polir. Note : B-

    Pour Allan : Un transfert enthousiasmant qui offre au jeune joueur la plateforme idéale pour aller chercher une place en équipe du Brésil. Allan aura désormais l’occasion de se tester dans les environnements d’élite de la Premier League et de la Ligue des champions, une récompense méritée pour le dévouement et le professionnalisme qu’il a montrés à Palmeiras. Les exigences structurées et axées sur la possession de Maresca devraient également parfaitement lui convenir. Le technicien italien privilégie les joueurs de couloir capables de permuter avec fluidité et de se recentrer au milieu pendant la phase de construction. Allan a les qualités techniques pour faire exactement cela, et ses aptitudes au contre-pressing sont parfaites pour le dispositif à ligne haute de Maresca. Il devra néanmoins se battre pour chaque seconde de temps de jeu compte tenu de la profondeur de l’effectif de City. Passer du statut de titulaire assuré à celui de joueur de complément entraînera naturellement une certaine frustration, et l’intensité du football de Premier League pourrait constituer un choc culturel. Allan doit rester concentré et tirer le maximum de chaque opportunité qui se présentera, sans quoi cette étiquette à 34 M£ commencera à peser lourd. Note : B

    James Westwood

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  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    30 août : Ollie Watkins (Aston Villa à Al-Hilal, 60 M€)

    Pour Villa : Obtenir 50 M£ pour un attaquant qui aura 31 ans en décembre, c’est un excellent coup de la part de Villa. Il n’y aurait jamais eu de meilleur moment pour encaisser, et comme Unai Emery l’a plus ou moins admis, Watkins ne voulait plus être à Villa Park. Voir partir un joueur aussi talismanique est un coup dur, et son remplaçant Nicolas Jackson ne sera pas à la hauteur, mais il aurait été bien pire de conserver un Watkins mécontent, qui aurait pu perturber l’équipe à l’avenir. Emery sera triste d’en être arrivé là, toutefois. Avec les départs également de Morgan Rogers, Ezri Konsa et Youri Tielemans, Villa se serait vraiment bien passé de perdre un autre leader du vestiaire. Le dernier chapitre n’a pas été reluisant, mais Watkins est une icône moderne de Villa, lui qui a inscrit au moins 15 buts en Premier League lors de chacune des quatre dernières saisons. Villa ne pourra pas compter sur Jackson pour apporter les mêmes qualités décisives avec une telle régularité. Le montant est excellent, mais ce feuilleton laissera malgré tout un goût amer. Note : C+

    Pour Al-Hilal : Un mouvement intelligent alors que des informations affirment que le club cherche à résilier le contrat de Karim Benzema. Watkins a davantage à offrir en pointe, puisqu’il arrive après une saison à 21 buts avec une équipe de Premier League de premier plan. Al-Hilal peut être certain que Watkins est capable de mener l’attaque jusqu’au terme de son contrat de trois ans. Il devrait immédiatement devenir un candidat au Soulier d’or aux côtés de joueurs comme Cristiano Ronaldo et l’ancien joueur de Brentford Ivan Toney, alors qu’Al-Hilal vise à reprendre le titre de Saudi Pro League à Al-Nassr. Le recrutement d’un joueur du calibre de Watkins donnera aussi à Al-Hilal de la confiance dans la quête d’un premier sacre en AFC Champions League Elite depuis 2021. Watkins est toujours un international anglais en activité, avec la vitesse et la malice nécessaires pour devenir un énorme succès. C’est un coup incroyable pour Al-Hilal, qui montre que l’attrait financier de l’Arabie saoudite ne va pas disparaître de sitôt. Note : A+

    Pour Watkins : Une honte absolue. En janvier de l’année dernière, Watkins a fait l’objet d’une offre d’Arsenal, et Manchester United aurait depuis longtemps suivi son profil. Watkins suscitait cet été suffisamment d’intérêt en Premier League pour rester au plus haut niveau, ou il aurait pu rejoindre Fenerbahce après avoir, selon certaines informations, trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le club turc, ce qui aurait malgré tout été bien mieux que de partir en Arabie saoudite. Watkins sacrifie les dernières belles années de sa carrière pour un compte en banque plus garni, l’expert du football saoudien Mohamed Qutob ayant déclaré à Radio WM qu’il est en passe de gagner « au minimum 20 M£ par an », avec un salaire considéré comme exonéré d’impôts. Cela pourrait se comprendre si Watkins était un joueur plus âgé avec peu à offrir, mais ce n’est tout simplement pas le cas. Il pourrait probablement briller dans n’importe quel grand club européen, et continuer à être un atout important pour l’Angleterre. Il touchait aussi, selon certaines informations, 130 000 £ par semaine à Villa, ce qui est largement suffisant pour vivre très confortablement. Ce transfert dégage un écœurant manque d’ambition, et il devrait avoir honte de la manière dont il a mis Villa dos au mur. Watkins devrait être écarté de la sélection de l’Angleterre après avoir encaissé au sommet de sa carrière. Une affaire horrible, déplorable, qui ne fait que contribuer davantage à la perte de foi des supporters dans la magie du football. Note : F

    James Westwood

  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    30 août : Emiliano Martinez (d’Aston Villa à Chelsea, 7,5 M£)

    Pour Villa : Vendre Martinez était devenu une nécessité après l’achat de Zion Suzuki à Parme. Le vainqueur argentin de la Coupe du monde n’aurait jamais accepté de jouer les doublures de Suzuki, et cela aurait pu provoquer des frictions dans le vestiaire. Cela n’aurait pas non plus eu de sens pour Villa de conserver un Martinez mécontent pour la deuxième année consécutive. Son implication avait été remise en question après son transfert avorté vers Manchester United l’an dernier, et une nouvelle tentative de départ ratée aurait sûrement fait chuter sa motivation au plus bas. L’envoyer à Chelsea est aussi une bonne opération pour Villa ; en tant que huitième transaction entre les deux clubs au cours des quatre dernières années, cela ne fait que renforcer davantage leur relation. Même s’il restait une personnalité majeure et l’un des chouchous des supporters, c’était le bon moment pour Villa de retirer Martinez de sa masse salariale. Accepter une perte importante sur l’investissement initial de 20 M£ pour l’ancien gardien d’Arsenal piquera un peu, mais il n’y avait aucune raison logique pour Villa de continuer à payer son lourd salaire. Note : B+

    Pour Chelsea : Même si Martinez est devenu un peu plus sujet aux erreurs ces dernières années, il ne fait aucun doute qu’il représente une nette amélioration par rapport à Robert Sanchez. L’Espagnol était une faiblesse majeure des Blues depuis bien trop longtemps ; ils n’auraient jamais pu revenir dans la course aux plus grands trophées s’il était resté numéro 1. Martinez apporte une expérience confirmée en Premier League, et c’est un leader naturel avec une mentalité de gagneur à tout prix. Recruter le double lauréat du trophée Yachine pour seulement 7,5 M£ est un véritable coup pour Chelsea, dont les chances non seulement de se qualifier pour la Ligue des champions, mais aussi de pouvoir inquiéter Arsenal dans la course au titre, semblent désormais bien meilleures. C’est un joueur des grands rendez-vous qui n’aura aucun mal à gérer la pression de la vie à Stamford Bridge, et il sera aussi un mentor idéal pour le gardien remplaçant Mike Penders. Le onze de départ de Xabi Alonso a désormais fière allure. Note : A+

    Pour Martinez : C’est le cap supérieur que le héros argentin recherchait au niveau des clubs, malgré l’absence actuelle de Ligue des champions à Chelsea. Le cycle de Martinez à Villa était évidemment terminé, et le club pourrait vivre une saison de transition difficile après avoir perdu tant d’autres joueurs clés. À l’inverse, Chelsea semble prêt à redevenir une force d’élite. Martinez a désormais l’occasion d’écrire un nouveau chapitre glorieux de son extraordinaire carrière dans l’un des plus grands clubs d’Europe. La Juventus suivait également le joueur de 33 ans, mais Martinez est encore assez bon pour réussir en Premier League, qui est supérieure à la Serie A depuis quelque temps déjà. Passer de Villa Park à Stamford Bridge devrait se faire sans accroc pour Martinez, d’autant plus qu’il correspond idéalement au système en 3-4-2-1 de Alonso. L’Argentin est à l’aise dans la relance depuis l’arrière, contrairement à Sanchez, et il devrait exceller dans un rôle de gardien-libéro derrière la ligne haute de Chelsea. Martinez estimera sans aucun doute qu’il peut atteindre tous les objectifs qu’il lui reste dans sa carrière avec les Blues, et qui sait, cela pourrait même le conduire à prolonger sa carrière internationale avec l’Argentine d’un an ou deux. Note : A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 août : Nicolas Jackson (de Chelsea à Aston Villa, 65 M£)

    Pour Chelsea : Réaliser une telle plus-value sur un joueur recruté au départ pour seulement 32 M£ et qui n’entrait pas dans les plans de Xabi Alonso est un coup de maître de la part des Blues. Le fait d’avoir résisté à la tentation de prêter à nouveau Jackson malgré l’intérêt de l’Atlético de Madrid a aussi porté ses fruits, avec son salaire de 100 000 £ désormais définitivement retiré de la masse salariale. Jackson n’a jamais vraiment convaincu lors de ses deux premières saisons à Stamford Bridge, et ce fut la même histoire en prêt au Bayern Munich la saison dernière. Il n’allait jamais passer devant Joao Pedro ou Danny Welbeck dans la hiérarchie, donc cette vente allait dans l’intérêt de Chelsea. Cela dit, une crise de blessures en attaque pourrait faire mal vieillir cette opération. Chelsea renforce aussi un rival direct dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions, et l’image des Blues en prendrait un coup si Unai Emery parvenait soudainement à exploiter tout le potentiel de Jackson. Chelsea pourra toutefois toujours dire que l’offre était trop belle pour être refusée : récupérer jusqu’à 65 M£ pour la version actuelle de Jackson a sans aucun doute provoqué des poignées de main dans toute la salle du conseil. Note : A-

    Pour Villa : Jackson ne vaut tout simplement pas une indemnité record dans l’histoire du club pour Villa. C’est un finisseur extrêmement irrégulier et il n’a pas le même registre complet qu’Ollie Watkins. Oui, il a cinq ans de moins que le joueur qu’il remplace, mais il est loin d’avoir le même vécu en Premier League. Même si Jackson a inscrit un honorable total de 24 buts en 65 apparitions en championnat avec Chelsea, il a manqué bien plus d’occasions qu’il n’en a converties, tout en ayant une fâcheuse tendance à récolter des cartons stupides. Jackson entretient toutefois une bonne relation avec Emery après avoir travaillé avec l’Espagnol à Villarreal, et le système fluide d’Emery permettra au joueur de 25 ans de se déplacer latéralement et de créer des surnombres sur les côtés ; il n’aura pas à rester bloqué entre deux défenseurs centraux comme c’était le cas à Chelsea. Villa attaque aussi généralement avec deux hommes devant, donc Jackson ne sera jamais isolé. Il est difficile de l’imaginer se transformer en buteur prolifique, mais un Jackson en confiance devrait retrouver de l’allant à mesure que son implication dans le jeu courant augmentera. Ce n’est toutefois pas un recrutement qui va vraiment enthousiasmer à nouveau les supporters de Villa, après le choc de leur défaite 4-0 face à Brighton lors du week-end d’ouverture. Ce serait une erreur si Villa ne cherchait pas un renfort offensif supplémentaire avant la date limite, car Jackson n’est pas assez bon pour mener une nouvelle course au top 5. Note : C+

    Pour Jackson : Après deux années d’irrégularité et d’opportunités limitées à Chelsea et au Bayern, Jackson sera ravi d’avoir décroché un rôle de premier plan sous les ordres d’un entraîneur qui avait auparavant tiré le meilleur de lui. Emery comprend parfaitement les forces tactiques et les besoins psychologiques de Jackson, et il sera davantage apprécié dès le départ qu’il ne l’a jamais été à Chelsea. Cependant, succéder à Watkins est une tâche intimidante et aucune patience ne lui sera accordée compte tenu de son indemnité de transfert ridicule. Si Jackson ne démarre pas fort, les difficultés collectives de Villa se poursuivront et la cellule de recrutement sera violemment critiquée pour avoir pris un pari aussi coûteux. Les comparaisons constantes avec Watkins pourraient lui peser, beaucoup dépendra de sa solidité mentale. Jackson a au moins échappé au nuage d’incertitude qui le suivait à Chelsea ainsi qu’à l’instabilité qui freine le club ces dernières années. Villa lui offre un environnement plus stable, ainsi que la Ligue des champions, ce qui donne à Jackson l’occasion d’un vrai nouveau départ. C’est le meilleur scénario qu’il pouvait espérer à ce stade de sa carrière, mais l’attaquant sénégalais doit désormais montrer qu’il a appris de ses erreurs passées. Note : B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 août : Omar Marmoush (de Manchester City à Tottenham, prêt)

    Pour Manchester City : Un dossier un peu étrange pour City, qui a choisi de se séparer de Marmoush seulement une saison et demie après son arrivée en provenance de l’Eintracht Francfort, avec une réputation grandissante. Rivaliser avec la machine à buts Erling Haaland pour une place de titulaire en pointe est une tâche peu enviable pour n’importe quel attaquant, et City estimera sans doute que Marmoush n’a pas vraiment saisi sa chance lorsque Pep Guardiola lui en a donné l’occasion. Sa seule et unique saison complète a été perturbée par un temps de jeu inévitablement limité, une blessure au genou et sa convocation avec l’Égypte pour la Coupe d’Afrique des nations. Fait révélateur, il a fallu attendre la fin du mois de janvier de cette année pour qu’il inscrive enfin son premier but en Premier League de la saison 2025-2026. Marmoush peut à juste titre invoquer son manque de temps de jeu, lui qui a été impliqué sur six buts en l’équivalent d’environ 7,5 matches la saison dernière, mais il n’allait tout simplement jamais déloger Haaland du onze de départ, et à 27 ans, il n’est guère surprenant que City ait saisi l’occasion de récupérer de l’argent, Tottenham étant prêt à payer jusqu’à 60 M£ pour recruter définitivement Marmoush l’été prochain après son prêt initial dans le nord de Londres. Il sera intéressant de voir comment les Citizens le remplaceront, car celui qui arrivera devra accepter de cirer le banc. Note : B+

    Pour Tottenham : Encore une dépense excessive dans un été d’affaires déroutantes pour Tottenham. Marmoush est loin d’avoir assez fait à Manchester pour justifier que City réalise un petit bénéfice sur ce qu’il a dépensé pour lui en janvier 2025, et les Spurs continuent de jeter de l’argent sur leurs problèmes après avoir flirté avec la relégation lors de saisons consécutives ; Marmoush rejoint Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali et Savinho chez le club du nord de Londres pour un montant qui s’avérera exorbitant. Même si Marmoush a apparemment eu du mal à s’adapter à la Premier League, Tottenham espérera que l’arrivée du joueur de 27 ans résoudra enfin ce qui est un poste problématique depuis le départ de Harry Kane au Bayern Munich il y a trois ans ; Richarlison comme Dominic Solanke ont été plombés par les blessures et l’irrégularité. Les Spurs doivent croire qu’avec du temps de jeu, Marmoush peut devenir un attaquant de Premier League d’élite capable d’empiler les buts lorsqu’il est l’homme de base en pointe, malgré ses difficultés à l’Etihad. En ce sens, c’est un transfert enthousiasmant, qui pourrait aider le club du nord de Londres à réduire l’écart avec ses rivaux. Note : C+

    Pour Marmoush : Avec le recul, Marmoush estimera probablement qu’il n’aurait pas dû s’embêter à rejoindre City l’an dernier, son bref passage s’étant déroulé comme beaucoup l’auraient imaginé, avec l’obstacle majeur que représentait Haaland sur sa route vers la réussite à Manchester. Même si cela peut sembler un peu prématuré, on ne peut pas reprocher à l’attaquant d’être parti en quête d’un nouveau départ en Premier League. Même s’il ne jouera probablement pas les trophées, Marmoush a désormais l’opportunité de s’installer à Londres et de devenir un héros pour les Spurs, où il devrait s’attendre à être un titulaire garanti en pointe. Reste à savoir s’il peut devenir le genre de buteur qui manque cruellement au club depuis le départ de Kane. Marmoush sera déterminé à retrouver le niveau prolifique qui avait convaincu City de dépenser gros pour lui au départ, mais il devra réussir ses débuts immédiatement pour éviter de s’attirer les foudres du notoirement versatile Roberto De Zerbi. Note : B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 août : Liam Delap (de Chelsea à Nottingham Forest, 50 M£)

    Pour Chelsea : En surface, cela ressemble à une bonne opération pour Chelsea. Le club a réussi, d’une manière ou d’une autre, à vendre Delap pour 20 M£ de plus que ce qu’il avait payé à Ipswich Town pour le recruter il y a seulement un an, et cette rentrée d’argent immédiate pourrait l’aider à faire d’autres affaires avant la fermeture du mercato. Cependant, 20 % de la plus-value devraient, selon certaines informations, être reversés directement à Ipswich en raison d’une clause de revente incluse dans l’accord qui avait amené Delap à Stamford Bridge. Son départ laisse aussi potentiellement Xabi Alonso avec seulement Joao Pedro et le vétéran Danny Welbeck comme options au poste de n°9, alors que Nicolas Jackson et Emmanuel Emegha sont eux aussi fortement annoncés sur le départ. Il s’agit toutefois d’un risque calculé de la part de l’entraîneur de Chelsea. Alonso a rapidement décidé que Delap ne correspondait pas à son système, et Chelsea s’en est débarrassé sans état d’âme au lieu de laisser sa valeur diminuer en le gardant comme remplaçant peu utilisé. Chelsea n’a pas tiré le meilleur de Delap au cours d’une saison marquée par le chaos sur le banc, et s’en séparer aussi vite constitue un aveu d’échec, mais l’énorme indemnité finale atténue parfaitement le coup. Delap a finalement été complètement éclipsé par son compagnon de recrutement de 2025, Pedro, et le conserver une année de plus n’aurait eu aucun sens. Note : B+

    Pour Forest : Battre le record de transfert du club pour recruter un joueur qui n’a inscrit qu’un seul but en Premier League en 28 apparitions en Premier League avec Chelsea ne donne pas une très bonne image. Si Delap se rate au City Ground, Forest fera face à une humiliation publique et sa marge de manœuvre future vis-à-vis du PSR pourrait en prendre un gros coup. Investir autant sur un joueur de 23 ans qui a connu des difficultés de forme et de condition physique au cours de l’année écoulée est un mouvement très désespéré, quelle que soit la manière dont on l’envisage. Cela dit, Forest avait besoin d’un autre attaquant après le départ de Taiwo Awoniyi à Coventry pour 9 M£. Igor Jesus et Chris Wood, 35 ans, ont tous deux été inefficaces lors des deux défaites consécutives de Forest contre Leeds, en Premier League puis en Carabao Cup, et Delap peut apporter l’énergie qui fait cruellement défaut. À son meilleur niveau, l’ancien joueur d’Ipswich peut être un cauchemar pour les défenses grâce à son athlétisme et à sa capacité à porter le ballon à grande vitesse. C’est aussi un finisseur solide des deux pieds, et il aura faim de faire ses preuves après un passage aussi frustrant à Chelsea. Oliver Glasner croit évidemment au potentiel de Delap, sinon ce transfert n’aurait jamais été conclu. La seule question est de savoir s’il peut gérer l’immense pression qu’il aura sur les épaules dès la première minute dans un autre club ambitieux. Note : C

    Pour Delap : C’est un moment crucial dans la jeune carrière de Delap. Il a laissé passer sa chance à Chelsea, mais réussir à Forest pourrait le remettre sur la voie d’une place en sélection anglaise A. L’avant-centre presque inarrêtable qui a porté Ipswich à bout de bras pendant sa campagne 2024-2025 en Premier League est toujours là quelque part, et ce changement d’environnement pourrait le remettre sur le devant de la scène. Delap était cinquième dans la hiérarchie à Chelsea et n’avait même pas de numéro de maillot, mais il arrivera directement comme homme de base de Forest. Le City Ground est donc l’endroit idéal pour qu’il retrouve de la confiance, et le style de jeu de Glasner devrait lui convenir parfaitement. L’équipe de Forest est configurée pour pratiquer un football direct et intense, qui fait mal à l’adversaire en transition, un contexte taillé pour Delap. Il a le gabarit imposant, l’agilité et la vitesse pour prendre la profondeur à volonté ; la seule question est de savoir s’il saura convertir les occasions quand elles commenceront à se présenter. Delap a de la chance de s’en sortir aussi bien, mais une troisième chance à ce niveau ne se représentera pas : ce sera ça ou rien. Note : B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 août : Nico Gonzalez (de Manchester City à Newcastle, 52 M£)

    Pour Manchester City : Récupérer l’intégralité des 50 M£ versés à Porto pour Gonzalez en janvier 2025 est tout un exploit, au vu de son faible impact à l’Etihad Stadium. Il n’a jamais vraiment trouvé un rôle bien défini à Manchester, et les fonds issus de sa vente devraient aider City dans sa poursuite d’Enzo Fernandez. Cependant, si cette opération n’aboutit pas avant la date limite, City manquera cruellement d’options dans l’entrejeu. Gonzalez est le quatrième milieu senior à quitter le club lors de ce mercato après Rodri, Bernardo Silva et Tijjani Reijnders. En l’état, Enzo Maresca ne peut compter que sur les recrues estivales Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi, ainsi que sur Mateo Kovacic dans l’entrejeu. Il n’était peut-être pas un joueur clé, mais Gonzalez était tout à fait capable d’assurer l’intérim et ne donnait jamais moins de 100 %. Cela pourrait très vite devenir une vente que City regrettera, car rien ne garantit qu’Anderson et Bouaddi justifieront leurs prix astronomiques au cours des prochains mois. Note : C

    Pour Newcastle : L’arrivée de Gonzalez atténue le coup dur causé par la perte du duo clé du milieu Bruno Guimaraes et Sandro Tonali, et l’Espagnol pourrait être un mentor précieux pour une autre recrue, Sean Steur, qui reste encore très brut à 18 ans. Il peut occuper le rôle de régulateur bas dans le dispositif de Newcastle de Matthias Jaissle grâce à sa capacité à casser les lignes par la passe et à son impressionnant taux élevé de récupérations hautes, qui était le meilleur en Europe la saison dernière pour tout milieu ayant disputé au moins 900 minutes (2,13). Joueur de Premier League solide physiquement, expérimenté, avec encore les meilleures années de sa carrière devant lui, le joueur de 24 ans pourrait s’avérer être une recrue avisée pour Newcastle. Cependant, les supporters qui espèrent peut-être que Gonzalez remplacera directement l’influence de Guimaraes se trompent. C’est davantage un joueur de rupture qu’un créateur, et il est donc loin d’apporter la même menace dans le dernier tiers. Ce n’est pas la signature transformatrice dont Newcastle a besoin pour redevenir un candidat au top 6, mais elle devrait grandement l’aider à éviter de retomber dans la lutte pour le maintien. Note : B

    Pour Gonzalez : Même s’il s’agit sans aucun doute d’un pas en arrière en termes de compétitivité au plus haut niveau, c’est globalement un mouvement positif pour Gonzalez. Il n’a jamais été un titulaire régulier à City, mais intégrera directement le onze de Newcastle de Jaissle comme membre important de l’équipe. S’il parvient à faire remonter Newcastle au classement, la cote de Gonzalez atteindra de nouveaux sommets, et il sera perçu comme un joueur spécialisé plutôt que comme une simple bonne option de rotation. Cependant, il ne rejoint pas un environnement stable, propice à une montée en puissance immédiate. Newcastle traverse une phase de transition qui s’accompagnera naturellement de beaucoup de frustration, et Gonzalez portera une charge bien plus lourde sans les joueurs de classe mondiale qui l’entouraient à City. C’est un défi intimidant, d’autant plus avec son prix de 52 M£, ce qui signifie qu’on ne lui laissera pas beaucoup de temps pour prendre ses marques. Cela étant dit, il a les qualités mentales et physiques pour être à la hauteur, et ses chances d’intégrer l’équipe d’Espagne seront plus élevées en raison de l’augmentation substantielle de son temps de jeu. Note : B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 août : Ayyoub Bouaddi (de Lille à Manchester City, 86 M£)

    Pour Lille : Encore un énorme jackpot. Bouaddi n’avait encore que 13 ans lorsqu’il a rejoint Lille en 2021, mais il n’a pas fallu longtemps avant qu’il soit présenté comme le joueur de l’académie le plus prometteur du club depuis Eden Hazard. En ce sens, le transfert à plusieurs millions de livres du milieu défensif vers l’Angleterre n’a absolument rien de surprenant. Après avoir livré une performance d’homme du match lors de la victoire contre le Real Madrid le jour de ses 17 ans, ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne rejoigne l’un des cadors européens, et sa prestation exceptionnelle avec le Maroc lors de son match de Coupe du monde contre le Brésil le 13 juin a rendu un transfert estival inévitable. Cela reste toutefois un montant incroyable pour Lille, qui avait auparavant valorisé Bouaddi à environ 70 M£. Le club a déjà réalisé de très grosses ventes avec Nicolas Pepe, Victor Osimhen et Rafael Leao, mais, tout comme la vente de Leny Yoro à Manchester United en 2024, il s’agit ici d’un pur bénéfice pour un club à la réputation méritée en matière de développement et d’accompagnement des meilleurs jeunes talents. Note : A+

    Pour City : Le remplaçant de Rodri. Il n’y a jamais vraiment eu de doute sur le fait que l’international espagnol quitterait l’Etihad cet été, même après avoir rappelé à tout le monde ses innombrables qualités en menant l’Espagne au sacre lors de la Coupe du monde 2026. Le double défi de City était donc de tirer le plus d’argent possible de Rodri tout en trouvant en même temps un successeur digne de ce nom. Il faut dire qu’ils ont atteint les deux objectifs : 65 M£, c’est un très bon montant pour un joueur de 30 ans revenu depuis peu d’une blessure au ligament croisé antérieur ; et même si City a clairement surpayé pour Bouaddi, son potentiel est à la fois évident et énorme. Bien sûr, c’est encore demander énormément à un joueur de 18 ans que de combler immédiatement le vide immense laissé par l’un des plus grands numéros 6 que ce sport ait jamais connus. Mais il faut aussi dire que City a mis la main sur le milieu défensif le plus prometteur du monde à l’heure actuelle (Liverpool aurait vraiment pu faire avec la signature de Bouaddi !). Reste à savoir s’il peut résoudre immédiatement tous les problèmes déjà évidents de City sous Enzo Maresca, et c’est une tout autre question... Note : B

    Pour Bouaddi : Le genre de transfert qu’il semblait destiné à réaliser, et plus tôt que tard. Bouaddi est réputé pour être quelqu’un de très humble et travailleur, mais il a aussi une confiance absolue en sa qualité. Il ne doute pas de pouvoir s’imposer au plus haut niveau, ce qui explique en partie pourquoi il a changé d’allégeance internationale, passant de la France au Maroc plus tôt cette année, ces derniers lui offrant l’opportunité de disputer la Coupe du monde de cet été. Les prestations étonnamment matures de Bouaddi en Amérique du Nord sont de bon augure en vue de son arrivée à Manchester. Certes, remplacer Rodri reste une tâche intimidante et il ne bénéficiera pas d’une grande indulgence compte tenu du montant de son transfert. Mais il semble clairement posséder l’intelligence, la confiance et le sang-froid nécessaires pour faire face à l’intensité incroyable du football de Premier League. Le fait qu’il aura Elliott Anderson, et très probablement Enzo Fernandez, à ses côtés dans l’entrejeu devrait aussi aider à alléger sa charge de travail, et à lui enlever une partie de la pression pour réussir immédiatement. Note : B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 août : Carlos Baleba (de Brighton à Manchester United, 70 M£)

    Pour Brighton : C’est une nouvelle démonstration de l’excellent modèle économique de Brighton. Le club de la côte sud avait pu surprendre en déboursant 23 M£ pour faire venir en Premier League le milieu camerounais Carlos Baleba depuis Lille, alors qu’il était encore relativement méconnu il y a trois ans, mais cette décision s’est révélée très rentable puisqu’il réalise un énorme bénéfice seulement trois ans plus tard. Certes, la cote de Baleba a baissé depuis l’été dernier, lorsque Brighton réclamait plus de 100 M£ à Manchester United, alors qu’il a connu une saison en deux temps, son entraîneur Fabian Hurzeler estimant que les spéculations autour de son transfert avaient d’abord affecté sa forme. Par conséquent, Baleba n’aurait certainement pas pu valoir 100 M£ ou plus cet été, mais un package total de 70 M£ (95,5 M$) ressemble tout de même à une bonne affaire pour Brighton, surtout si le joueur de 22 ans continue d’afficher une certaine irrégularité. Le club du sud de l’Angleterre va inévitablement réinvestir cet argent dans plusieurs autres jeunes pépites qu’il revendra ensuite avec une plus-value importante. Note : B+

    Pour Manchester United : United estimera que sa patience a payé. Le club avait mis fin aux négociations avec Brighton à l’été 2025 après qu’il était devenu clair que Brighton voulait une indemnité du même ordre que les 115 M£ versés par Chelsea pour Moises Caicedo en 2023, mais il avait toujours été rapporté qu’ils reviendraient à la charge pour Baleba à un moment ou un autre. Ce moment est arrivé, Manchester United profitant de la campagne 2025-2026 quelque peu mitigée du milieu de terrain pour conclure ce qu’il considérera comme une opération à prix réduit dans un été où les montants ont été largement gonflés, étant donné qu’il aurait coûté nettement plus cher 12 mois plus tôt. L’espoir sera qu’à 22 ans, les performances irrégulières de Baleba s’expliquaient simplement par le fait qu’il était encore un peu brut, alors que ses meilleures années sont clairement devant lui. Sa saison a aussi été perturbée par la Coupe d’Afrique des nations, et il s’est nettement amélioré lors de la seconde moitié du dernier exercice, United ayant apparemment été encouragé par ses données sous-jacentes. Baleba apporte l’impact physique et l’élan au milieu que United recherchait désespérément cet été après le départ de Casemiro. Michael Carrick et les supporters devront toutefois lui laisser un peu de temps pour s’adapter, surtout après sa blessure aux ligaments de la cheville en pré-saison. Mais s’il parvient à exploiter tout son potentiel, il sera une solution idéale à long terme à un poste problématique à Old Trafford. Note : B+

    Pour Baleba : Il a dû faire preuve de patience, mais Baleba est enfin en route vers Old Trafford, dans ce qui ressemble forcément à un transfert de rêve pour un joueur qui n’est arrivé en Europe depuis son Cameroun natal qu’il y a quatre ans et demi. Brighton savait visiblement qu’il recrutait un jeune joueur à très fort potentiel lorsqu’il a accepté de débourser la coquette somme de 23 M£ pour le faire venir en 2023, alors qu’il n’était qu’un joueur de 19 ans relativement méconnu, et à l’exception du trou d’air de la saison passée, il a suivi la trajectoire attendue. Baleba a mérité cette opportunité et il sera désormais déterminé à faire en sorte qu’elle ne lui échappe pas. Tout porte à croire qu’il est appelé à devenir une figure importante d’entrée à Old Trafford, où un milieu défensif puissant figurait depuis quelque temps sur la liste des souhaits. Il fera partie d’un milieu remodelé aux côtés de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos, ainsi que Bruno Fernandes, avec pour mission de casser les attaques adverses et de faire progresser son équipe balle au pied. Il aura besoin de temps pour s’adapter après sa blessure en pré-saison, mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un renfort enthousiasmant sur le long terme pour Manchester United. Note : A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 août : Savinho (de Manchester City à Tottenham, 85 M£)

    Pour Manchester City : Un candidat vraiment sérieux au titre de transfert le plus ridicule jamais payé dans toute l’histoire du football ! City doit se frotter les mains après avoir réussi, d’une manière assez incroyable, à réaliser une vente record pour le club avec un joueur qui a surtout soufflé le chaud et le froid durant ses deux saisons à l’Etihad Stadium, malgré une arrivée en grande pompe, pour un bilan final de seulement deux buts en Premier League. Manchester City sera ravi que Tottenham ait, une fois de plus, été prêt à monter de façon aussi incompréhensible pour obtenir son homme, un an après avoir tenté de signer Savinho pour environ la moitié du package total de 85 M£ (116 M$) qu’il a déboursé. Certes, à 22 ans, Savinho a encore le potentiel pour devenir un talent de classe mondiale au Tottenham Hotspur Stadium et Enzo Maresca pourrait se retrouver un peu juste sur les ailes, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce mercato pour réinvestir cette rentrée d’argent colossale, et le club compte toujours dans ses rangs des joueurs comme le très coté Jeremy Monga et Jack Grealish, de retour en forme. Pour un joueur du calibre actuellement moyen du Brésilien, c’était tout simplement une offre bien, bien trop belle pour être refusée, quoi qu’il arrive par la suite. Note : A+

    Pour Tottenham : Si les signatures de Sandro Tonali et Mateus Fernandes pour un total de 185 M£ (252 M$) ont fait lever quelques sourcils, ce deal-là va faire bondir tout le monde. Tottenham a affiché sa volonté de dépenser gros tout l’été, et le club pouvait sans doute à la rigueur justifier sa folie dépensière sur cette paire de nouveaux milieux comme un élément nécessaire de la refonte de l’effectif menée par Roberto De Zerbi, après deux saisons de suite au cours desquelles le club a flirté avec la relégation. Cependant, lâcher 85 M£ sur Savinho, de tous les joueurs possibles, laisse penser qu’ils ont peut-être complètement perdu le fil en interne. Une telle somme exige un impact régulier et de très haut niveau, et à aucun moment de son passage à City l’ailier brésilien n’a montré qu’il était capable d’offrir cela. De sérieuses questions doivent être posées sur la façon dont Tottenham est passé d’une offre de 43 M£ pour l’ailier il y a un an à littéralement le double seulement 12 mois et une saison sans relief plus tard, avec quatre buts, trois passes décisives et seulement sept titularisations en Premier League. Il est tout à fait possible que Savinho finisse par réussir et connaisse un grand succès dans le nord de Londres, mais cela ne change rien au fait qu’il s’agit, au départ, d’une dépense grossièrement excessive. Note : F

    Pour Savinho : Il faut avoir un peu de compassion pour Savinho, car il va désormais devoir être à la hauteur de cette indemnité de transfert monstrueuse au Tottenham Hotspur Stadium, sous peine d’être étiqueté comme un flop, une issue que certains jugeront inévitable. Si Spurs avait payé ce qu’il vaut réellement, probablement autour de 45 M£ (61 M$), la pression aurait été moindre, mais le joueur de 22 ans devra maintenant être performant d’entrée et devenir rapidement une pièce maîtresse de l’attaque de De Zerbi. Comme nous l’avons évoqué, Savinho a clairement les qualités pour réussir s’il devient un homme de base et joue semaine après semaine, ce qui n’allait jamais se produire à Manchester sous les ordres du célèbre expérimentateur Pep Guardiola. Du point de vue du joueur, c’est un nouveau départ très nécessaire dans un autre club du soi-disant « Big Six », l’occasion de travailler sous les ordres d’un autre entraîneur à l’excellente réputation, ainsi qu’un changement de décor appréciable avec son départ pour Londres. Cependant, il demeure ce sentiment impossible à chasser qu’il sera toujours lesté par ce montant astronomique. C’est un transfert qui pourrait déjà faire ou défaire sa carrière au plus haut niveau. Note : B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 août : Curtis Jones (de Liverpool à l’Inter, 35 M€)

    Pour Liverpool : Une issue prévisible, mais triste malgré tout. Le départ de Jones signifie qu'il n'y a désormais plus un seul enfant du coin dans l'effectif de Liverpool, ce qui est assez déprimant pour les supporters. Rappelons que ce n'est pas si loin le temps où Jürgen Klopp rêvait d'une « équipe de Scousers ». On peut toutefois comprendre, dans une certaine mesure, pourquoi Liverpool a laissé partir Jones, puisqu'il ne lui restait qu'un an de contrat et qu'il n'était clairement plus heureux à Anfield. Même le limogeage d'Arne Slot ne semblait pas avoir amélioré son humeur pendant l'été, comme l'a souligné son différend autour du brassard de capitaine avec Dominik Szoboszlai. Cependant, si Liverpool a bien fait de rester ferme sur l'indemnité de transfert réclamée pour Jones, il est désormais impératif de le remplacer, car même en tenant compte de la progression continue de Trey Nyoni, Liverpool manquait déjà de façon inquiétante de nombre et de qualité au milieu de terrain. Et n'oublions pas non plus que le polyvalent Jones était en réalité l'une des meilleures options de Slot au poste d'arrière droit la saison dernière ! Note : C

    Pour l'Inter : Un recrutement potentiellement astucieux. Beppe Marotta est une sorte de maître du marché des transferts et le PDG de l'Inter estimera probablement que Jones représente une belle opération. Rappelons que, même si l'on a l'impression que le produit de l'académie de Liverpool est là depuis une éternité, il n'a encore que 25 ans et ce n'est pas si loin le temps où il jouait assez bien pour se faire une place en équipe d'Angleterre. Jones semble assurément bien correspondre au milieu de terrain de Christian Chivu, dans la mesure où il résiste remarquablement bien au pressing et se dépense aussi sans compter pour l'équipe. Ainsi, même si Jones n'offre évidemment pas la même menace devant le but que Scott McTominay, il est sans doute techniquement supérieur, ce qui signifie qu'il a toutes les chances de réussir tout autant à Milan que l'Écossais à Naples. Note : B+

    Pour Jones : Un changement d'air plus que nécessaire. Les choses avaient tourné en rond pour Jones à Anfield. Il stagnait, sa carrière était au point mort et sa frustration était évidente. Des rumeurs faisaient état d'une brouille avec Slot, et il est vite devenu clair qu'il n'obtiendrait pas le temps de jeu qu'il désirait tant dans son poste préféré au milieu de terrain, pas plus sous Andoni Iraola. Par conséquent, un transfert était impératif et un départ pour Milan pourrait être exactement ce qu'il lui fallait. La présence de ses compatriotes John Stones et Djed Spence devrait certainement l'aider à s'adapter rapidement à San Siro, et il ne serait vraiment pas surprenant de le voir briller en Serie A, qui, malgré toutes ses qualités, reste indéniablement un ou deux crans en dessous de la Premier League. Note : B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 août : Ezri Konsa (d’Aston Villa à Arsenal, 55 M£)

    Pour Villa : Aston Villa ne sera pas forcément mécontent d’un package total de 55 M£ (75 M$) pour un joueur qui entrait dans les deux dernières années de son contrat. À l’avenir, il y aurait eu peu d’occasions de récupérer une somme aussi importante si le défenseur central Ezri Konsa était resté, et à 28 ans, c’est probablement le mieux qu’il était possible d’obtenir, malgré son statut d’international anglais et alors que les Villans ont réclamé 60 M£ (82 M$) à un moment des négociations. Cependant, après le départ de Lucas Digne au PSG plus tôt durant l’été, le départ de Konsa laisse Villa avec une arrière-garde squelettique à la veille de la nouvelle saison de Premier League, et le club va donc devoir agir vite pour lui trouver un remplaçant. C’est aussi la perte d’un autre joueur clé alors que l’effectif d’Unai Emery continue d’être démantelé après les départs respectifs de Morgan Rogers et Youri Tielemans vers Chelsea et Man Utd, tandis qu’une grande incertitude entoure les avenirs d’Ollie Watkins et d’Emiliano Martinez. Note : C

    Pour Arsenal : Voilà une opération difficile à comprendre de la part d’Arsenal et de Mikel Arteta. Les Gunners semblaient, selon plusieurs informations, déterminés à renforcer le côté droit de leur arrière-garde après les blessures du défenseur central William Saliba et du latéral Jurrien Timber, mais l’entraîneur disposait sûrement déjà des solutions nécessaires pour tenir sans eux et faire économiser au club une somme importante. Ben White comme Cristhian Mosquera peuvent couvrir ces postes, tandis que le latéral gauche titulaire Riccardo Calafiori est de formation un défenseur central, tout comme Piero Hincapie, et Myles Lewis-Skelly est largement capable de dépanner dans ce couloir si d’autres glissaient vers l’axe. Arsenal aurait peut-être dû procéder à un réaménagement avec des joueurs légèrement hors de position, mais il est difficile d’imaginer que cela aurait été si préjudiciable pour une défense aussi bien rodée. Mosquera a impressionné lors de ses apparitions limitées la saison dernière, mais Konsa constitue désormais un frein direct à sa progression, et on peut en dire autant du joueur formé au club Marli Salmon. C’est clairement un exemple d’Arteta qui exerce les pouvoirs importants dont il dispose en coulisses à l’Emirates, alors que le club accède à son souhait d’obtenir un remplaçant de qualité, et Konsa est sans aucun doute un très bon défenseur qui apporte un leadership très utile. Le technicien espagnol a besoin de profondeur avec Arsenal engagé sur quatre tableaux, mais cela ressemble à une solution coûteuse à un problème qui devrait être de court terme. Note : C+

    Pour Konsa : On ne peut évidemment pas reprocher à Konsa d’avoir changé d’air pour rejoindre le champion de Premier League à ce stade de sa carrière, alors qu’il part en quête de trophées majeurs supplémentaires après avoir remporté la Ligue Europa en 2025-2026, mais il devra mener une vraie bataille pour s’imposer durablement dans le nord de Londres. Rien ne garantit qu’il sera titulaire au poste d’arrière droit devant White dans un premier temps, et il reculera presque certainement dans la hiérarchie d’ici l’hiver une fois que Saliba et Timber auront récupéré de leurs opérations respectives et seront jugés assez en forme pour revenir. On sait qu’Arteta veut pouvoir s’appuyer sur un effectif profond composé de titulaires garantis et de ce qu’il appelle ses « finishers », et c’est ce second rôle que Konsa semble destiné à tenir à l’Emirates. Cependant, s’il termine son passage là-bas en tant que champion d’Angleterre, voire même d’Europe, il ne s’en souciera probablement pas le moins du monde. Note : B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 août : Tijjani Reijnders (Manchester City à Al-Qadsiah, 52 M£)

    Pour City : Quel coup ! City est parvenu, d’une manière assez incroyable, à réaliser un bénéfice modeste mais significatif sur un joueur qui a vécu une très mauvaise saison après son arrivée à l’Etihad en provenance de l’AC Milan l’été dernier pour 46,5 M£. Reijnders avait pourtant fait forte impression lors de ses débuts en Premier League, avec un but et une passe décisive face à Wolverhampton en août dernier, mais l’ancien entraîneur Pep Guardiola a fini par perdre presque totalement confiance en l’international néerlandais, qui a passé la majeure partie de ses derniers mois à Manchester sur le banc. Le changement d’entraîneur qui a suivi n’a rien fait pour améliorer les chances de Reijnders de relancer sa carrière à City. Au contraire, cela a anéanti le peu d’espoir qu’il avait de redresser la situation, le joueur de 28 ans ayant été vendu au plus offrant afin d’aider à financer une arrivée planifiée du favori d’Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Ainsi, même si l’on peut tout à fait soutenir que le Néerlandais méritait plus de temps pour prouver sa valeur, City n’allait jamais refuser une offre aussi généreuse pour un remplaçant. Note : B+

    Pour Al-Qadsiah : Encore une déclaration d’intention, et peut-être la plus frappante à ce jour. Al-Qadsiah a la réputation méritée d’être l’un des clubs « ascenseur » du football saoudien, mais recruter Reijnders constitue un véritable signe d’ambition de la part de propriétaires qui croient fermement en la capacité de Brendan Rodgers à mener une lutte pour le titre cette saison. Le Nord-Irlandais a effectivement fait du très bon travail depuis sa prise de fonctions en décembre dernier, Al-Qadsiah ayant terminé quatrième de la Saudi Pro League 2025-2026, en grande partie grâce à une série record pour le club de 17 matches sans défaite. Reste à savoir si l’ancien entraîneur de Liverpool pourra reproduire ce type de forme sur la scène nationale tout en gérant en parallèle une toute première campagne en AFC Champions League Elite. Cependant, l’arrivée d’un joueur de niveau international comme Reijnders n’a fait que renforcer l’idée que le club soutenu par Saudi Aramco, qui emménagera bientôt dans une toute nouvelle enceinte de 47 000 places, est la force montante de la SPL. Note : A

    Pour Reijnders : Une décision déroutante, en particulier à ce stade de sa carrière. Reijnders a quitté Milan pour Manchester parce qu’il voulait lutter pour les plus grands titres dans le football de clubs. Alors, pourquoi a-t-il désormais décidé de passer ce qui devrait être les années de sommet de sa carrière professionnelle à jouer en Arabie saoudite ? Ce n’est pas comme s’il n’avait pas d’autres prétendants. Bien sûr, Reijnders n’est pas le premier joueur de premier plan à être tenté par les richesses offertes en SPL, et il ne sera certainement pas le dernier. Mais il est difficile de ne pas se demander s’il pourrait finir par regretter sa décision sur le plan sportif. Reijnders est un milieu techniquement doué, avec le sens du but : il est clairement trop fort pour Al-Qadsiah et il existe un risque très réel que ce transfert finisse par nuire à ses espoirs de représenter les Pays-Bas lors du prochain Championnat d’Europe. À 28 ans, son temps au plus haut niveau est peut-être déjà terminé. Note : D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 août : Rodri (de Manchester City à Barcelone, 75 M€)

    Pour Manchester City : Le départ de Pep Guardiola et de légendes du club comme Bernardo Silva et John Stones aurait déjà été suffisamment douloureux pour les fidèles de City, mais perdre leur meilleur joueur suscitera une véritable inquiétude. On a le sentiment que City est condamné à décliner sans Rodri, qui était le cœur battant de l’équipe et un leader irremplaçable. À la fois principal rempart défensif et meneur de jeu reculé, Rodri a porté le succès de City sous Guardiola. En effet, City a remporté 74,1 % de ses matches de Premier League lorsque l’Espagnol contrôlait le milieu de terrain, et ce taux est tombé à 61,9 % en son absence. Rodri a aussi répondu présent dans les plus grands rendez-vous, avec notamment le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2023 et plusieurs buts décisifs dans la course au titre en Premier League. Malgré son prix de 116 M£ (156 M$), Elliot Anderson n’a pas le même registre complet, et la potentielle recrue Ayyoub Bouaddi est bien trop jeune et inexpérimentée pour qu’on puisse attendre de lui qu’il comble ce vide. C’est tout simplement un coup de massue pour le successeur de Guardiola, Enzo Maresca, qui a une tâche immense devant lui pour ajuster le plan tactique de City et s’assurer que l’équipe puisse encore lutter pour les plus grands trophées. Note : F

    Pour Barcelone : Un recrutement retentissant qui envoie une onde de choc à travers le football européen. Le Barça était déjà le grand favori pour remporter une troisième Liga consécutive, mais cela semble désormais joué d’avance. Le Real Madrid va accuser le coup après avoir vu sa cible prioritaire rejoindre son grand rival à la place, Rodri ayant choisi le projet de Hansi Flick, déjà bien établi, plutôt que le chantier de restructuration de Jose Mourinho dans la capitale espagnole. Rodri pourrait bien être la dernière pièce du puzzle pour permettre au Barça de décrocher sa première Ligue des champions depuis 2015 ; c’est le meilleur milieu défensif du monde et l’homme idéal pour apporter de la stabilité au onze de Flick. Il sera assurément beaucoup plus difficile pour les adversaires de transpercer le Barça dans les phases de transition avec Rodri à la récupération. Le joueur de 30 ans devrait aussi pouvoir s’intégrer instantanément, étant donné que l’effectif du Barça regorge de ses coéquipiers en sélection espagnole. Le club devait agir après la perte de Frenkie de Jong, qui serait confronté à une course contre la montre pour rejouer avant la fin de l’année après s’être abîmé les ligaments du genou, et Rodri représente une solution de rêve. Il ne semble pas exagéré d’avancer que le Barça pourrait désormais dominer sur la scène nationale et continentale lors des deux ou trois prochaines années maintenant qu’il dispose du lauréat du Ballon d’Or 2024 pour mener la danse. Note : A+

    Pour Rodri : C’est une suite logique pour Rodri après son triomphe à la Coupe du monde 2026 et son Ballon d’Or remporté avec l’Espagne. Aider City à traverser une période de transition paraît bien moins important que l’occasion de ramener le Barça tout en haut du football mondial, et aucune autre équipe ne correspond davantage aux principes tactiques auxquels il s’était tant habitué sous Guardiola. Ce transfert pourrait aussi permettre à Rodri de retrouver son pic physique. De graves blessures ont perturbé la carrière de l’ancien joueur de l’Atletico Madrid ces dernières années, et un retour dans le cadre moins exigeant physiquement de la Liga devrait favoriser sa longévité au plus haut niveau. Ayant déjà remporté deux trophées majeurs aux côtés de joueurs comme Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Dani Olmo en sélection, la transition vers le Camp Nou devrait être fluide pour Rodri, qui devra endosser le même rôle de dictateur tout-puissant dans lequel il a excellé avec l’Espagne et City au cours des sept dernières années. Selon certaines informations, le Real a proposé à Rodri une offre financière bien plus attractive, mais il a pris la bonne décision en optant pour l’environnement plus sain et plus sûr du Camp Nou, où il pourrait désormais écrire le chapitre le plus fructueux de sa brillante carrière. Note : A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 août : Ferran Torres (de Barcelone au Paris Saint-Germain, 50 M€)

    Pour Barcelone : Ferran Torres n’a jamais reçu de la part des supporters du Barça l’amour qu’il estimait mériter, mais ce n’est pas si difficile à comprendre pourquoi. L’ancien joueur de Manchester City a inscrit un total respectable de 65 buts au cours de ses quatre années au Camp Nou, dont un record personnel de 21 toutes compétitions confondues la saison dernière, lorsque l’équipe de Hansi Flick a conservé avec succès son titre en Liga, mais il était considéré comme un joueur polyvalent et a exaspéré les fans par son manque de régularité dans la finition. D’un côté, le vendre était risqué parce que le Barça manquait déjà de solutions offensives après le départ de Robert Lewandowski, mais de l’autre, il n’y allait jamais avoir de meilleure occasion d’encaisser un gros chèque. La cote de Torres a atteint un sommet historique après son but victorieux en finale de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, et l’offre de 50 M€ formulée ensuite par le PSG était trop belle pour être refusée. Oui, c’était légèrement moins que les 55 M€ investis par le Barça pour recruter Torres en provenance de City, mais son contrat expirait l’été prochain, et le club aurait dû verser 8 M€ supplémentaires au club de Premier League s’il avait prolongé son bail en raison d’une clause spécifique de l’accord. Sortir son lourd salaire de la masse salariale a aussi aidé le Barça à boucler un accord pour Rodri, qui sera un renfort bien plus impactant pour l’effectif que Torres ne l’a jamais été. Note : B+

    Pour le PSG : Torres n’entrera peut-être jamais dans la catégorie des footballeurs d’élite sur le plan individuel, mais obtenir un champion du monde polyvalent au sommet de sa carrière pour un montant raisonnable reste une vraie réussite pour le PSG. Torres correspond aussi très bien aux exigences tactiques de Luis Enrique, qui a offert à l’attaquant sa première sélection avec l’équipe senior de l’Espagne en 2020. La fluidité positionnelle a été au cœur du succès du PSG sous Luis Enrique, et Torres est l’un des joueurs les plus flexibles qui soient, capable d’évoluer dans l’axe comme sur les deux ailes. Il entretient aussi une relation presque télépathique avec son compatriote Fabian Ruiz, ce qui devrait produire des effets immédiats pour les doubles champions d’Europe en titre. Il y a toutes les chances que Torres soit plus prolifique en Ligue 1 qu’il ne l’a été dans l’environnement plus compétitif de la Liga, et sa vaste expérience du très haut niveau fera également de lui une bonne option en Ligue des champions. Torres n’est pas un remplaçant poste pour poste de Goncalo Ramos, mais il peut potentiellement offrir au PSG davantage que l’attaquant portugais, surtout en ce qui concerne ses déplacements intelligents dans le dernier tiers.Note : A-

    Pour Torres : Le héros espagnol de la Coupe du monde verra ce transfert comme un pas en avant, et comme la confirmation qu’il avait raison de dénoncer publiquement le manque d’avancées dans les discussions contractuelles avec le Barça, ce qui est compréhensible. Le PSG vise à devenir seulement le deuxième club à réussir un triplé consécutif en Ligue des champions dans l’ère moderne, tandis que le Barça n’a plus remporté la compétition depuis 2015, lorsqu’il disposait justement de Luis Enrique. Cependant, la réalité est que la situation de Torres à Paris ne sera pas différente de ce qu’elle était pour lui en Catalogne. Le trio offensif le plus fort du PSG, celui vers lequel Luis Enrique reviendra toujours lors des matches les plus importants, se compose de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué sur les côtés, et d’Ousmane Dembele dans l’axe. Si Torres pense qu’il finira enfin par devenir une tête d’affiche au Parc des Princes après avoir si longtemps vécu dans l’ombre de joueurs comme Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal au Barça, il se trompe lourdement. Luis Enrique pourra lui offrir davantage de minutes en championnat, mais Torres ne sera pas essentiel en Ligue des champions. Rejoindre le PSG ne renforcera pas son héritage, cela ne fera que confirmer davantage son statut de joueur de rotation. Torres pourrait vite se rendre compte que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, et peut-être même regretter d’avoir quitté sa zone de confort au Barça, qui semble désormais mieux armé pour rivaliser avec le PSG sur la scène européenne sans lui. Note : B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 août : Cristian Romero (de Tottenham à l’Atlético de Madrid, 40 M€)

    Pour Tottenham : Tottenham a accepté de perdre environ 8 M£ par rapport à son investissement initial en vendant Romero à l'Atlético de Madrid, ce qui constitue une mauvaise opération, quelle que soit la manière de l'analyser. Oui, le club l'a éloigné de ses rivaux de Premier League, mais à 28 ans, il est en plein dans son prime et a été l'un des meilleurs joueurs de l'Argentine lors de la Coupe du monde 2026. Tottenham pouvait, et devait, tenir pour obtenir un montant plus élevé. Cela dit, on a aussi le sentiment que le moment était venu pour une séparation. Romero a publiquement remis en question la stratégie de recrutement du club et son service médical la saison dernière, et a reçu deux cartons rouges alors que Tottenham luttait pour éviter la relégation. Sa relation avec les supporters s'est détériorée en conséquence, et il est juste de dire qu'il n'a pas été à la hauteur des attentes en tant que capitaine du club. Tottenham a également recruté Jan Paul van Hecke et le compatriote argentin de Romero, Marcos Senesi, tout en prolongeant Micky van de Ven avec un nouveau contrat, donc l'effectif reste bien fourni en défense. Romero voulait clairement partir, et les chances de Tottenham de réussir une vraie reconstruction sous Roberto De Zerbi sont désormais meilleures puisqu'il a obtenu ce qu'il voulait. Note : B-

    Pour l'Atlético de Madrid : Romero correspond absolument parfaitement au système de l'Atlético de Diego Simeone. C'est un défenseur agressif, qui défend en avançant et partage la mentalité de Simeone, celle de gagner à tout prix, ce qui signifie qu'il ne devrait avoir aucun problème à réussir sa transition dans le vestiaire très soudé du Metropolitano. Après le départ de Nahuel Molina vers la Roma, l'arrivée de Romero redonne de la solidité à l'arrière-garde de l'Atlético. Il devrait vraisemblablement être le principal point d'ancrage de la défense à trois de Simeone et s'employer à colmater les brèches qui ont conduit l'équipe à encaisser beaucoup trop de buts la saison dernière, tout en apportant de précieuses qualités de leadership. Ce n'est pas seulement une union parfaite, c'est aussi un mouvement intelligent qui devrait grandement aider l'Atlético à réduire l'écart avec Barcelone au sommet de la Liga, et potentiellement à se rapprocher de ce titre de Ligue des champions qui lui échappe tant. Le fait de l'avoir obtenu pour un bon 20 M£ en dessous de sa véritable valeur marchande représente aussi un énorme bonus. Cela pourrait permettre à l'Atlético de boucler un ou deux autres gros dossiers avant la fermeture du marché. Note : A

    Pour Romero : Naples et l'Inter, entre autres, s'intéressaient aussi à Romero, mais il n'a toujours eu d'yeux que pour l'Atlético, et le fait d'avoir forcé la réalisation de ce transfert lui apportera une grande satisfaction. L'équipe de Simeone est taillée pour ses qualités, et celles-ci seront célébrées au Metropolitano d'une manière qu'elles ne l'ont jamais été dans le nord de Londres. En Premier League, les critiques voyaient en Romero un joueur à risque en raison de son style physique sans concession, mais c'est précisément pour cela que l'Atlético l'a recruté. C'est le mouvement idéal au moment idéal pour un joueur ambitieux qui veut lutter pour des trophées et briller chaque année sur la scène de la Ligue des champions. Tottenham ne pouvait pas lui offrir cette plateforme, même si le club semble de nouveau sur une pente ascendante avec De Zerbi aux commandes. La Liga convient aussi mieux à Romero que la Premier League ; elle se joue à un rythme plus tactique qui permettra à Romero de couper les lignes de passe et de lire le jeu plus facilement. Il dispose aussi de quatre coéquipiers en sélection argentine, dont Julian Alvarez et Giuliano Simeone, pour l'aider à s'adapter rapidement. Note : A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 août : Mika Godts (Ajax au Paris Saint-Germain, 55 M€)

    Pour l’Ajax : Un coup dur, mais un énorme coup de pouce pour les finances du club. Le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruyff, n’a même pas tenté de cacher qu’il espérait conserver Godts au moins une année de plus. L’ailier a pratiquement été le seul rayon de soleil d’une saison 2025-26 par ailleurs morose pour le club d’Amsterdam. Godts a été le seul membre de l’effectif à atteindre la barre des deux chiffres à la fois pour les buts (17) et les passes décisives (15). Le perdre après le début de la nouvelle saison d’Eredivisie constitue donc un vrai contretemps. Cependant, comme Cruyff l’a en substance admis, l’Ajax n’est tout simplement pas en position de refuser le type d’argent que le PSG a mis sur la table pour son joueur le plus précieux. C’est la brutale réalité financière dans laquelle le club vit depuis longtemps, et l’espoir est que le dernier grand talent sorti de la chaîne de production de l’Ajax, Abdellah Ouazane, aidera à combler le vide laissé par Godts, qui, faut-il aussi le rappeler, avait été recruté à 17 ans en provenance de Genk en 2023 pour seulement 1 million d’euros. En ce sens, l’Ajax continuera simplement à faire ce qu’il fait de mieux, mais la question de savoir s’il dispose actuellement d’assez de qualité en attaque pour retrouver la Ligue des champions l’an prochain est désormais plus que jamais sujette à débat. Note : B-

    Pour le PSG : Le signe le plus clair jusqu’ici que Bradley Barcola est sur le départ. Le sentiment a toujours été que le PSG était tout à fait disposé à encaisser un gros chèque pour l’attaquant français, qui était l’homme de trop en attaque la saison dernière, Barcola se retrouvant régulièrement sur le banc lors des grands matches. Cependant, les doubles champions d’Europe en titre ont habilement fait patienter des clubs comme Liverpool tout en renforçant leur attaque avec des joueurs comme Maghnes Akliouche, Ferran Torres et désormais Godts, avant de vendre Barcola au plus offrant. Et le grand avantage, c’est que le départ du joueur de 23 ans devrait vraisemblablement couvrir le coût cumulé d’Aklouche, Torres et Godts, qui devraient offrir une couverture de qualité à Khvicha Kvaratskhelia, titulaire au poste d’ailier gauche. Note : A

    Pour Godts : C’est sans doute le test ultime de sa qualité. Après tout, si Barcola n’a pas réussi à s’installer durablement dans le onze de départ de l’équipe aux stars du PSG, quelles chances Godts a-t-il d’y parvenir ? Le joueur de 21 ans a une expérience limitée en Ligue des champions, avec seulement huit apparitions, et n’a même pas intégré le groupe de la Belgique pour la Coupe du monde de cet été en Amérique du Nord. On peut bien sûr soutenir que Godts ne peut que bénéficier du fait de s’entraîner aux côtés de joueurs comme Kvaratskhelia et Ousmane Dembele, et il devrait disposer d’un temps de jeu conséquent en Ligue 1 et en Coupe de France, pendant que Luis Enrique fait souffler ses hommes clés avant et après leurs sorties européennes en semaine. Cependant, on ne peut s’empêcher de se demander s’il s’agit vraiment du bon choix pour Godts à ce stade crucial et formateur de sa carrière, même s’il n’y a probablement pas de meilleur endroit sur la planète à l’heure actuelle pour qu’un ailier apprenne ce qu’il faut pour s’épanouir au très, très haut niveau. Note : B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 août : Djed Spence (de Tottenham à l’Inter, 30 M€)

    Pour Tottenham : Quelle que soit la manière dont on l’envisage, il s’agit d’une nouvelle opération de transfert déroutante de la part de Tottenham, qui a dépensé une somme énorme (et sans doute trop) cet été sans récupérer grand-chose via les ventes de joueurs. La cote de Djed Spence est actuellement à son plus haut niveau, après être devenu une sorte de héros culte avec l’Angleterre à la Coupe du monde grâce à des prestations défensives très solides aussi bien au poste d’arrière droit qu’à celui d’arrière gauche, lui qui a disputé les huit matches de l’Angleterre en Amérique du Nord. Parmi ses faits d’armes, on retient notamment un tacle glissé in extremis en demi-finale contre l’Argentine, devenu viral. Et pourtant, le club du nord de Londres s’apprête à n’encaisser qu’un total de 30 M£ (40,5 M$) pour le joueur de 26 ans, bonus compris. On peut vraiment soutenir que Spence vaut presque le double au vu de ses performances plus tôt dans l’été, mais aussi parce qu’il lui reste encore trois ans de contrat, qu’il est très polyvalent, qu’il entre dans ses meilleures années et, bien sûr, à cause de la fameuse « taxe anglaise ». Les Spurs sont au moins bien fournis au poste de latéral après l’arrivée libre d’Andy Robertson, avec Pedro Porro qui semble être le premier choix à droite et Destiny Udogie également présent dans l’effectif, mais beaucoup de supporters estimeront que Spence est une meilleure option qu’eux tous. Note : D

    Pour l’Inter : Cela ressemble à un vrai coup pour l’Inter, qui s’est rabatté avec succès sur Spence après avoir vu son homme clé Denzel Dumfries partir au Real Madrid à la fin de son contrat et après avoir manqué ses cibles prioritaires Marco Palestra et Anan Khalaili, le premier ayant rejoint Chelsea et le second étant sur le point de signer à Crystal Palace. Le marché était limité, compte tenu du besoin des Nerazzurri de recruter un piston spécialiste capable de s’intégrer dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu, mais Spence correspond parfaitement au rôle ; latéral offensif capable autant de se projeter vers l’avant que de museler les ailiers adverses, l’international anglais est prêt à combler le vide béant sur le flanc droit de l’Inter. S’il ne sera pas forcément capable d’égaler l’importante menace offensive de Dumfries, Spence représente un progrès sur le plan défensif et il a aussi la polyvalence nécessaire pour couvrir l’excellent Federico Dimarco à gauche. Les champions d’Italie seront aussi ravis du montant de l’opération. Selon certaines informations, Tottenham leur réclamait 38 M£ (51 M$) il y a environ un mois, mais leur patience et leur refus de paniquer ont fini par porter leurs fruits, puisqu’ils récupèrent le joueur de 26 ans pour un prix dérisoire. Note : A+

    Pour Spence : Manifestement pas désiré par Roberto De Zerbi, qui a presque totalement remodelé la défense de Tottenham cet été, Spence estimera sûrement qu’il passe à quelque chose de plus grand et de mieux, et à juste titre après ses impressionnantes performances en Coupe du monde. Même s’il a fini par s’imposer dans le nord de Londres, l’ancien joueur de Middlesbrough a été beaucoup baladé durant ses quatre années comme joueur de Tottenham, ne disputant pas le moindre match lors de ses deux premières saisons, étant prêté à Rennes, Leeds et au Genoa, et étant qualifié de « recrue du club » par Antonio Conte durant le passage raté de l’Italien sur le banc. Après avoir flirté avec la relégation lors de chacune de ses deux saisons comme membre de l’effectif professionnel, il rejoint désormais un club qui sera encore favori pour remporter la Serie A et qui disputera bien sûr la Ligue des champions, après avoir considérablement renforcé sa réputation en Amérique du Nord. L’Inter a recruté le coéquipier de Spence avec l’Angleterre, John Stones, plus tôt dans ce mercato, et il devrait aider son collègue défenseur à s’installer avant ce qui s’annonce comme une nouvelle aventure passionnante à San Siro. Note : A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 août : Pep Chavarria (Rayo Vallecano à Chelsea, 18 M£)

    Pour le Rayo : Le finaliste de la Ligue Europa Conférence n’a peut-être pas obtenu autant qu’il l’aurait souhaité pour Pep Chavarria, mais il s’agit tout de même de la vente la plus chère de l’histoire du petit club madrilène. Il a été rapporté que le Rayo a continué de revoir ses exigences pendant les négociations, allant même jusqu’à demander à un moment le montant de sa clause libératoire de 50 M€ (43 M£/58 M$), mais le club a fini par faire un compromis important après avoir rejeté l’offre initiale de Chelsea, estimée à 15 M£ (20 M$). En vérité, il n’était pas en position de force dans les négociations après que Chavarria a clairement fait savoir qu’il voulait rejoindre l’ouest de Londres et, à 28 ans, il n’est pas exactement un jeune espoir à très fort potentiel pour lequel le club aurait pu réclamer beaucoup plus. Cet argent contribuera néanmoins à aider le Rayo à se renforcer et à capitaliser sur une deuxième huitième place consécutive en Liga la saison dernière. Note : B

    Pour Chelsea : Chelsea avait clairement besoin de se renforcer sur le côté gauche de la défense après le départ rapide de Marc Cucurella pour le Real Madrid pendant la Coupe du monde, ce qui a laissé Jorrel Hato comme seul arrière gauche senior de métier dans l’effectif. Cependant, des doutes subsisteront quant au fait de savoir si Chavarria aura le niveau requis, même s’il avait été ciblé par Xabi Alonso. Le Rayo est le seul club de l’élite pour lequel il a joué au cours de sa carrière, et il a de très grands souliers à chausser, alors que Cucurella est devenu sans doute l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Hato a affiché une belle forme dans la dernière partie de la saison passée et jouit d’une très haute estime, donc Chavarria devrait très probablement endosser un rôle de doublure et peut-être de mentor pour le jeune Néerlandais. Un package total de 22 M€ (19 M£/25 M$) représente une solution peu coûteuse à un poste problématique comparé à un joueur comme Lewis Hall, valorisé à 60 M£ (81 M$), même si cela finit par n’être qu’une solution à court terme. Note : B-

    Pour Chavarria : Quelle histoire ! Chavarria n’a rejoint la deuxième division espagnole qu’à l’âge de 22 ans, lorsqu’il a signé au Real Saragosse, et il avait 24 ans lorsqu’il a découvert la Liga après son transfert au Rayo en 2022, voulu par Andoni Iraola, aujourd’hui entraîneur de Liverpool. Il n’a cessé de progresser dans la capitale espagnole, devenant un élément clé en tant qu’arrière latéral agressif, porté vers l’avant et à l’aise avec le ballon dans les pieds, aidant son équipe à atteindre la finale de la Ligue Europa Conférence la saison dernière et disputant l’intégralité de la défaite contre Crystal Palace. Désormais âgé de 28 ans, il décroche un transfert de rêve vers l’un des cadors de la Premier League, et il y a toutes les chances qu’il obtienne de nombreuses opportunités de faire ses preuves sous les ordres de son compatriote Alonso, qui fait manifestement partie de ses admirateurs. Note : A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 août : Ronald Araujo (de Barcelone à Liverpool, prêt)

    Pour Barcelone : Une décision sensée, qui place le club dans une meilleure position à l’approche des dernières semaines du mercato estival. Liverpool prendrait en charge l’intégralité du salaire d’Araujo et, compte tenu de son statut parmi les plus gros salaires du Barça, cela libérera de la marge pour permettre aux champions de Liga d’enregistrer davantage de nouvelles recrues. Araujo a été nommé capitaine au Camp Nou vers la fin de la saison dernière, mais n’a totalisé que 11 titularisations en championnat sous les ordres de Hansi Flick en 2025-25. Même si le leadership et l’expérience de l’Uruguayen manqueront, le Barça ne s’appuie plus sur lui depuis un certain temps pour tenir la défense. La dure réalité, c’est qu’Araujo n’entrait pas dans les plans de Flick, et l’inclusion d’une option d’achat à 55 M€ (47 M£/64 M$) pour Liverpool pourrait permettre au Barça d’empocher une somme significative pour un joueur indésirable l’été prochain. C’était une opportunité inattendue qu’il fallait saisir, même s’il pourrait désormais être nécessaire pour Flick de recruter un autre défenseur, l’effectif du Barça semblant déjà limité dans tous les secteurs. Note : B

    Pour Liverpool : Un acte de désespoir. Liverpool paierait 180 000 £ par semaine pour Araujo afin d’atténuer une crise défensive après le départ libre d’Ibrahima Konate au Real Madrid. Avec Joe Gomez et Giovanni Leoni blessés, et l’autre nouvelle recrue Jeremy Jacquet toujours en train de retrouver la pleine forme après une opération de l’épaule, Liverpool devait recruter un autre défenseur central. Araujo peut aussi évoluer au poste d’arrière droit, donc sur le papier, il a du sens comme solution de dépannage. Cependant, le joueur de 27 ans traîne lui aussi un historique de blessures contrasté et a eu du mal à convaincre au plus haut niveau ces dernières saisons. Reste à voir s’il pourra s’adapter rapidement à l’intensité de la Premier League, ou trouver de manière fiable des automatismes avec le capitaine du club, Virgil van Dijk. Liverpool aurait rechigné à payer 60 M£ pour Ezri Konsa, cible du début de mercato estival, mais un gros investissement pour le défenseur d’Aston Villa et de l’Angleterre aurait représenté une option moins risquée. Araujo arrivera à Anfield avec beaucoup de pression sur les épaules et de nombreuses questions auxquelles répondre. Note : C-

    Pour Araujo : Une chance en or de rejouer semaine après semaine et de reconstruire sa confiance. Araujo a la chance qu’un autre grand club européen soit venu le chercher malgré ses difficultés de régularité, et il sera conscient des répercussions potentielles en cas d’échec. Il sera sans aucun doute extrêmement motivé à faire taire ses détracteurs, avec l’objectif de vraiment reprendre du plaisir à jouer, après avoir traversé une période difficile l’an dernier qui l’a conduit à demander une pause pour sa santé mentale. Le soutien fervent du public d’Anfield donnera certainement à Araujo un énorme surplus d’adrénaline. C’est aussi un défenseur porté vers l’avant, qui apportera une réelle présence aérienne à la défense de Liverpool, tout en correspondant bien au système agressif d’Iraola. Ce nouveau départ pourrait être exactement ce dont l’international uruguayen a besoin, mais il devra éliminer les erreurs de base pour lesquelles il a été tant critiqué au Camp Nou. Note : B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 août : Trevoh Chalobah (de Chelsea à Côme, 36 M€)

    Pour Chelsea : Chelsea peut se réjouir d’avoir obtenu un montant assez conséquent pour un défenseur central qui n’a jamais vraiment atteint le plus haut niveau depuis son éclosion en équipe première en 2021, et les 25 M£ plus 5 M£ de bonus représentent un pur bénéfice pour un joueur issu du centre de formation. Cela dit, il est triste de voir partir l’un des leurs, et Chalobah a été une option solide durant ce qui a été une période compliquée pour le club, répondant même présent au moment où il en avait besoin lorsqu’il a été rappelé de son prêt à Crystal Palace en janvier 2025 au milieu d’une crise de blessures en défense. Chelsea a toutefois recruté Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace et Levi Colwill est de nouveau apte après sa rupture du ligament croisé antérieur, donc des ventes de joueurs étaient nécessaires étant donné que le club comptait 10 défenseurs centraux dans son effectif. Il y a parmi eux de moins bons défenseurs que Chalobah, mais il semble que le club n’ait pas pu résister à la tentation d’encaisser un pur bénéfice. Note : B

    Pour Côme : C’est le reflet des progrès de Côme sous Cesc Fabregas que de recruter des joueurs de Chelsea en préparation de ses débuts en Ligue des champions en 2026-2027. Le club italien a déjà affiché son ambition en conservant Nico Paz une année supplémentaire, et techniquement Chalobah va devenir la recrue la plus chère de son histoire. Reste toutefois à voir qui sortira gagnant de cette opération ; bien qu’il soit international anglais, Chalobah peut se montrer irrégulier et était devenu une cible des critiques pour une partie des supporters de Chelsea, tandis que d’autres se montraient plus indulgents en raison de son lien de 19 ans avec le club. Un package total de 30 M£ (40 M$) paraît un peu élevé, mais Côme espérera que l’expérience de Chalobah en Premier League et en Europe s’avérera inestimable, et le rythme plus lent de la Serie A pourrait bien lui convenir. Note : C

    Pour Chalobah : Si l’on est brutalement honnête, Chalobah mérite clairement ce nouveau départ après avoir été balloté par Chelsea pendant plusieurs années. On a le sentiment que la direction des Blues essaie depuis un certain temps de le vendre pour encaisser ; il a refusé un transfert à Nottingham Forest en 2023, alors que Chelsea était disposé à le céder, et un an plus tard, il a été privé de son numéro de maillot et prêté à Palace, où il a impressionné, avant d’être rappelé cinq mois plus tard en raison des problèmes de blessures de son club parent. Dix-huit mois plus tard, Chelsea a clairement indiqué par son activité sur le marché des transferts que Chalobah reculerait de nouveau dans la hiérarchie malgré le fait qu’il ait été son défenseur central le plus utilisé la saison dernière, et le fait qu’il représente un pur bénéfice a évidemment influencé la décision de le laisser partir avant des joueurs comme Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. À 27 ans, c’est enfin une rupture nette pour le défenseur, qui peut se réjouir à l’idée de disputer la Ligue des champions et de découvrir une nouvelle culture dans l’une des régions les plus prisées d’Europe, sur les rives du lac de Côme. Il ne serait guère surprenant de le voir bien s’adapter à la vie en Serie A. Note : A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 août : Bruno Guimaraes (de Newcastle à Arsenal, 75 M£)

    Pour Newcastle : Un désastre complet pour Newcastle. Laisser partir Sandro Tonali à Tottenham pour 100 M£ a laissé un énorme vide au milieu de terrain, mais il ressemble désormais au Springfield Gorge des Simpson sans Guimaraes, qui a été le meilleur joueur de Newcastle tout au long d'une campagne 2025-2026 agitée. Il serait injuste d'attendre de la nouvelle recrue Sean Steur qu'il fasse oublier Guimaraes à seulement 18 ans, et irréaliste aussi, sachant que le Néerlandais n'a marqué qu'une seule fois lors de sa première saison complète avec l'équipe première de l'Ajax. Guimaraes a été le meilleur buteur de Newcastle en Premier League la saison dernière avec neuf buts, et ses cinq passes décisives constituaient également le meilleur total de l'équipe. En tant que capitaine, l'international brésilien a aussi montré l'exemple et a souvent porté ses coéquipiers à bout de bras. Matthias Jaissle aura une tâche monumentale pour stabiliser l'entrejeu une fois qu'il aura officiellement remplacé Eddie Howe sur le banc, et si un remplaçant de Guimaraes avec une expérience suffisante n'est pas trouvé immédiatement, cela pourrait s'avérer impossible. Note : F

    Pour Arsenal : Une opération très intelligente de la part de Mikel Arteta, qui cherche à capitaliser sur le retour tant attendu d'Arsenal au sommet du football anglais. Guimaraes peut facilement s'intégrer aux côtés de Martin Odegaard dans un rôle de numéro 8 et alléger le fardeau créatif du capitaine des Gunners. Il apportera davantage de dynamisme en attaque et plus d'agressivité en défense, après avoir remporté plus de duels que n'importe quel joueur d'Arsenal en Premier League la saison dernière. Les supporters d'Arsenal peuvent être certains que Guimaraes sera performant immédiatement compte tenu de son expérience et du fait qu'il correspond parfaitement au style préféré d'Arteta. La force du milieu de terrain a été une raison clé du succès des Gunners en 2025-2026, et il est difficile de voir quel adversaire national pourra désormais les dominer physiquement maintenant que Guimaraes a complété leur redoutable axe central. Cela pourrait aussi être le cas en Ligue des champions s'ils retrouvent le Paris Saint-Germain, ce qui est très encourageant pour leurs chances de décrocher enfin ce trophée qui leur échappe. Note : A

    Pour Guimaraes : À 28 ans, c'est le moment idéal pour Guimaraes de franchir le pas vers l'un des clubs de l'élite européenne. Il est en plein dans son prime, comme il l'a prouvé sans l'ombre d'un doute lors de la Coupe du monde, en offrant quatre buts au Brésil tout en rivalisant avec Vinicius Junior en influence talismanique, avant toutefois une élimination cauchemardesque en huitièmes de finale contre la Norvège. Guimaraes était devenu trop grand pour Newcastle depuis un certain temps, et Arsenal lui offrira la plateforme pour atteindre le rang mondial et lutter régulièrement pour les plus grands trophées. Il est techniquement brillant dans les petits espaces, a l'œil pour la passe qui fait la différence et donne le ton par son activité incessante sans ballon. Ajoutez à cela sa polyvalence et sa mentalité de battant, et Guimaraes coche vraiment toutes les cases pour devenir une idole sur mesure des supporters d'Arsenal, sans être le moins du monde impressionné par l'énorme prix payé pour lui. Note : A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 août : Franco Mastantuono (du Real Madrid à la Fiorentina, prêt)

    Pour le Real Madrid : Envoyer Mastantuono en prêt constitue un nouveau revers pour la cellule de recrutement madrilène, après des problèmes d’adaptation similaires rencontrés par le prodige brésilien Endrick. Le club espérera bien sûr que Mastantuono retrouve son rythme en Italie de la même manière qu’Endrick l’a fait à Lyon, mais rien ne le garantit. La Serie A est un championnat impitoyable sur les plans physique et tactique, et beaucoup dépendra de la vitesse à laquelle Mastantuono s’adaptera. Si ce n’est pas le cas, il y a un risque qu’il revienne à Madrid l’été prochain avec une confiance encore plus entamée et une valeur marchande nettement revue à la baisse. À l’inverse, le Real pourrait malgré tout ne pas avoir l’utilité de Mastantuono même s’il réussit à la Fiorentina, après avoir bouclé les arrivées de Yan Diomande et Bernardo Silva, ce qui le fait reculer encore davantage dans la hiérarchie de l’effectif. On peut dire que Mastantuono a été mal géré par son club propriétaire, et de nombreux obstacles se dressent désormais sur sa route pour relancer sa carrière madrilène. Note : F

    Pour la Fiorentina : Une excellente recrue à faible risque pour la Viola, qui cherche à rebondir après une décevante saison 2025-2026, même si le club devra prendre en charge une part importante de son salaire annuel de 3,5 M€. Mastantuono apportera assurément davantage de qualité à l’effectif de Fabio Grosso, ainsi que de la polyvalence, puisque le joueur de 18 ans peut évoluer en numéro 10 ou sur l’aile droite, et il aura à cœur de faire taire ses détracteurs pour retrouver l’équipe nationale argentine. C’est aussi un choix intelligent pour la Fiorentina, car Mastantuono possède la double nationalité argentine et italienne, ce qui signifie que le club peut encore recruter deux joueurs non européens issus de championnats étrangers dans le respect du règlement de la Serie A avant la fermeture du mercato. Nouer une bonne relation avec Madrid pourrait aussi déboucher sur des opérations similaires à l’avenir, surtout si Mastantuono s’épanouit au Stadio Artemio Franchi. Note : A+

    Pour Mastantuono : Une immense déception. Mastantuono est arrivé au Real avec beaucoup d’attentes, dans le cadre d’un transfert à 63 M€ qui semblait être un coup au vu des promesses affichées à River Plate. Malheureusement, le passage de l’Argentine à un grand championnat européen s’est avéré trop important. Il a disputé 35 matches avec le Real Madrid en 2025-2026, mais seulement 17 comme titulaire, et son maigre total de trois buts n’a guère justifié l’emballement autour de lui. Mastantuono a également souffert d’une blessure persistante à l’aine, et sa frustration était évidente dans son langage corporel, notamment lorsqu’il a été expulsé pour avoir inutilement contesté les décisions de l’arbitre lors d’une défaite contre Getafe. Il est clair que l’adolescent a encore beaucoup à apprendre en maturité, et un transfert en Serie A lui offrira l’espace nécessaire pour le faire loin de l’exposition intense du Bernabéu. C’est assurément un coup d’arrêt dans la carrière de Mastantuono, mais l’accord avec la Fiorentina ne comporte pas d’option d’achat, donc ses rêves de réussite dans la capitale espagnole ne sont pas encore totalement anéantis. Note : D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 août : James Trafford (Manchester City à Leeds United, 45 M£)

    Pour Manchester City : Il faut vraiment s’interroger sur la gestion de James Trafford par City et Pep Guardiola. Recruté de nouveau à Burnley l’été dernier après être parti en 2023 pour devenir titulaire ailleurs, il était enfin censé être le n°1 à l’Etihad la saison dernière après le départ d’Ederson. Mais seulement trois matches après le début de la nouvelle campagne, le club a jugé bon de faire venir Gianluigi Donnarumma, l’un des meilleurs gardiens du monde, en provenance du PSG, reléguant immédiatement le jeune Anglais dans la hiérarchie. City s’est forgé une réputation en privilégiant sans état d’âme les impératifs économiques aux émotions et à l’affect, et d’un point de vue financier, le club sera très heureux d’avoir réalisé un bénéfice assez important sur un joueur pour lequel il avait finalement payé 27 M£ à Burnley il y a 12 mois et qui n’était qu’un gardien de coupe sous Guardiola la saison dernière. C’est dommage de voir encore un jeune joueur très prometteur issu du centre de formation, avec un potentiel pour l’équipe première, s’en aller, mais c’est simplement ainsi que fonctionne le modèle économique de City, pour le meilleur ou pour le pire. Note : C+

    Pour Leeds : Cela ressemble à un sacré coup pour Leeds, qui s’est renforcé discrètement cet été et pourrait être un outsider dans la course à l’Europe s’il joue bien ses cartes la saison prochaine. Trafford rejoint à Elland Road le très convoité agent libre Harry Wilson et le défenseur de Bosnie-Herzégovine Tarik Muharemovic, très coté, apportant une solution de haut niveau à un poste problématique pour Leeds. Considéré comme le futur n°1 de l’Angleterre, le joueur de 23 ans était suivi de près par Newcastle et aurait pu avoir l’embarras du choix parmi les clubs de Premier League. Le fait qu’il ait choisi Leeds est significatif, et il doit croire que le club peut remonter au classement et éviter de lutter pour le maintien sous les ordres de Daniel Farke la saison prochaine. Le package total de 45 M£ (60,5 M$) est conséquent pour quelqu’un qui vient de passer une saison entière dans un simple rôle de doublure, mais si Trafford atteint son plein potentiel dans le Yorkshire, Leeds pourrait très bien demander à l’un des grands d’Europe le double de cette somme dans les années à venir. Note : B+

    Pour Trafford : Une deuxième tentative loin de Manchester City pour Trafford, qui a enfin une vraie chance de s’imposer durablement comme n°1 en Premier League, sauf relégation surprise à l’issue de la saison 2026-2027. Le gardien avait clairement besoin d’un nouveau départ, après avoir parlé ouvertement la saison dernière de son besoin de jouer davantage, et il espérera que ce transfert le mette sur la voie pour succéder à Jordan Pickford, désormais âgé de 32 ans, comme n°1 de l’Angleterre. Trafford sera en concurrence directe avec le gardien d’Everton en Premier League et, s’il parvient à faire remonter Leeds au classement tout en attirant l’attention de Thomas Tuchel, il a toutes les chances d’obtenir une opportunité après avoir été inclus dans la sélection du technicien allemand pour la Coupe du monde malgré son statut de doublure à City. Certains remettront en question la décision de rejoindre Leeds plutôt que Newcastle ou les clubs du soi-disant « big six », mais Trafford sera le n°1 incontesté à Elland Road et la pression sera bien moindre sur ses épaules. Il pensera, en toute discrétion, pouvoir se servir de ce transfert comme tremplin vers encore mieux. Note : B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 août : Yan Diomande (du RB Leipzig au Real Madrid, 140 M€)

    Pour le RB Leipzig : Réaliser un bénéfice de 120 M€ sur un joueur recruté il y a seulement un an, c’est une opération exceptionnelle pour le RB Leipzig. Des joueurs comme Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai et Dani Olmo ont tous peaufiné leur jeu à la Red Bull Arena avant de passer à un niveau supérieur, et Diomande pourrait bien devenir leur plus grande réussite à ce jour. Cependant, il sera très difficile de le remplacer. Diomande a été la force motrice de la troisième place de Leipzig en Bundesliga la saison dernière, et il a développé une relation presque télépathique avec le milieu vedette du club, Christoph Baumgartner. Sans les dribbles électriques de Diomande, sa finition précise et sa qualité de passe vers l’avant, Leipzig pourrait avoir du mal à retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. Cela dit, Leipzig n’est pas étranger à ce genre de grosses ventes ; en réalité, tout son modèle de transferts repose là-dessus. Le club s’en remettra et dénichera bientôt un autre joyau, et si Diomande réussit immédiatement au Real, cela ne fera que renforcer sa réputation de dénicheur de talents d’élite. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Le Real Madrid a surpayé Diomande, mais cela semble être le seul moyen d’obtenir ses principales cibles sur le marché actuel. Le club avait clairement besoin de davantage de solutions sur les ailes, puisque Rodrygo ne devrait pas revenir avant 2027, lui qui poursuit sa convalescence après une opération du ligament croisé antérieur, et Diomande est assez polyvalent pour évoluer sur les deux côtés. Il a été avancé que l’adolescent a été recruté pour remplacer Vinicius Junior, alors qu’Arsenal pousse pour recruter le Brésilien, mais Diomande a évolué à droite lors de la majorité de ses 36 apparitions avec Leipzig la saison dernière. Il pourrait être le complément parfait du latéral offensif Trent Alexander-Arnold, et correspond idéalement au 4-2-3-1 préféré de Jose Mourinho, grâce à sa vitesse et son agilité pour désorganiser les défenses, ainsi qu’à sa puissance et son intensité pour se battre à la récupération. Diomande reste encore brut, mais il a montré une capacité à apprendre rapidement, et sa connaissance de la Liga devrait également faciliter son adaptation. Devancer le PSG et Liverpool dans le dossier Diomande montre aussi que Madrid reste le club le plus attractif de la planète, même après deux saisons sans trophée. Note : B

    Pour Diomande : Un transfert de rêve pour couronner une ascension vers la célébrité sans précédent. La plupart des supporters occasionnels ignoraient jusqu’à l’existence de Diomande à la même époque l’an dernier, lorsqu’il a rejoint Leipzig pour 20 M€ en provenance de Leganes, relégué de Liga en 2024-2025. En effet, Diomande n’a disputé que 10 matches de championnat lors de son unique saison à Leganes, après avoir débuté dans l’équipe réserve, mais Leipzig était convaincu de son immense potentiel. Il a rapidement prouvé qu’il était une trouvaille exceptionnelle pour le club allemand, avec 23 contributions décisives toutes compétitions confondues lors de sa première saison complète chez les professionnels. Une convocation pour la Coupe du monde a suivi, et Diomande s’en est admirablement sorti sur la plus grande scène alors que la Côte d’Ivoire a atteint les seizièmes de finale. À ce moment-là, le joueur de 19 ans était devenu une cible pour un grand nombre de clubs européens de premier plan, mais il n’avait probablement jamais imaginé que Madrid viendrait le chercher. Reste à voir comment Diomande gérera la pression du Bernabéu et un prix de 140 M€, mais il est vraiment remarquable qu’il se retrouve déjà dans cette situation, ce qui fait de lui un gagnant quoi qu’il arrive. Note : A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 août : Mohamed Salah (de Liverpool à Trabzonspor, libre)

    Pour Liverpool : Salah aurait sans doute dû quitter Anfield à l’issue de la campagne 2024-2025, sur une note à la hauteur de la constance surhumaine qu’il avait affichée sous le maillot de Liverpool lors des huit années précédentes. Cependant, il n’y a eu aucune surprise à voir Salah accepter l’offre de prolongation de deux ans du club après avoir mené leur course vers le titre de Premier League sous Arne Slot, et personne n’aurait pu prédire à quel point son niveau chuterait la saison suivante. L’Égyptien n’a inscrit que 12 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues, alors que Liverpool a terminé cinquième de Premier League sans remporter le moindre trophée, et il s’en est publiquement pris à Slot ainsi qu’à la direction du club après avoir été contraint de s’asseoir sur le banc. Plusieurs membres de l’effectif ont affiché un rendement très inférieur aux attentes, notamment les recrues record Alexander Isak et Florian Wirtz, mais Salah a été le principal responsable de la rupture de l’harmonie dans le vestiaire en raison de sa mauvaise attitude. Liverpool a aussi semblé meilleur sans Salah sur le terrain, car son efficacité offensive s’est tarie et son manque de travail défensif a été exposé après le départ de Trent Alexander-Arnold. Avec le recul, Liverpool n’aurait jamais dû enfreindre sa règle de longue date consistant à ne pas offrir de contrats de plusieurs années aux joueurs de plus de 30 ans. Son nouveau contrat, qui lui rapportait selon les informations 400 000 £ par semaine, a finalement été résilié d’un commun accord, un gaspillage d’argent et de temps pour toutes les parties concernées. Le fait de ne même pas avoir obtenu d’indemnité de transfert pour Salah, qui était une cible de longue date de la Saudi Pro League, est aussi une aberration. Note : D

    Pour Trabzonspor : L’un des plus gros coups de l’histoire de la Süper Lig turque. Les meilleures années de Salah sont certainement derrière lui à 34 ans, mais faire signer le Joueur de l’année PFA 2025 pour deux saisons reste un exploit incroyable pour un club de la dimension de Trabzonspor, qui n’a remporté la Süper Lig qu’une seule fois au cours de ce siècle et reste clairement dans l’ombre de Galatasaray et de Fenerbahçe. Le club espérera logiquement réduire l’écart avec ses grands rivaux après avoir attiré l’un des meilleurs buteurs et créateurs de sa génération. C’est un transfert libre de rêve, qui devrait aussi considérablement renforcer le rayonnement mondial de Trabzonspor, dans la continuité de la récente prolongation de prêt du gardien de Manchester United Andre Onana. Si Salah parvient à créer immédiatement des automatismes avec Paul Onuachu, qui a terminé co-meilleur buteur la saison dernière avec 22 buts en championnat pour Trabzonspor, ils pourraient lutter pour la première place et réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Note : A

    Pour Salah : Quelle que soit la manière de l’envisager, passer du statut de meilleur joueur de Premier League à un transfert libre vers la Turquie en l’espace de 12 mois est embarrassant pour Salah. Il a payé le prix fort pour s’être placé au-dessus des besoins de Liverpool et de ses coéquipiers, s’aliénant au passage même ses supporters les plus fidèles, et il semble désormais destiné à terminer en douceur sa brillante carrière dans l’indifférence. Il semblerait qu’aucun autre grand club européen n’ait manifesté le moindre intérêt pour l’ancien joueur de la Roma, ce qui est accablant compte tenu de son statut d’agent libre. Salah devrait retrouver son sens du but en Turquie, mais seulement parce qu’il s’agit d’une énorme baisse de niveau. Ce transfert n’apporte rien à son héritage, et il regrettera sûrement en privé la manière dont les choses se sont terminées à Anfield. S’il avait mis son ego de côté, Salah ferait partie d’un nouveau départ excitant sous les ordres du nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, au lieu de peiner à rester pertinent dans un championnat de seconde zone. Note : D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 août : Jordan Henderson (de Brentford à Chelsea, libre)

    Pour Brentford : Un dossier étrange pour Brentford, qui n’allait sans doute jamais se mettre en travers de la route de Henderson, 36 ans, quand Chelsea s’est présenté, allant même jusqu’à lui faciliter la tâche en résiliant son contrat. L’international anglais a toutefois été un élément important de ce que Keith Andrews a bâti de manière inattendue au Gtech Stadium la saison dernière, avec 32 apparitions en Premier League et une place de titulaire plus souvent qu’à son tour. Son départ a donc laissé un vide important dans un milieu de terrain qui avait déjà besoin d’être renforcé après le départ définitif de Frank Onyeka à Coventry et le transfert de l’ancien capitaine Christian Norgaard à Arsenal l’été dernier. Après un mercato jusque-là discret, les Bees sont passés à l’action de manière spectaculaire : le milieu défensif malien très coté de Lens, Mamadou Sangare, a rejoint le club pour un montant record de 41 M£ (55 M$) afin de remplacer l’international anglais. Les qualités de leader de Henderson seront toutefois presque impossibles à remplacer. Note : C

    Pour Chelsea : Avec Danny Welbeck qui a lui aussi rejoint Stamford Bridge, cela représente un sacré virage par rapport à la stratégie de recrutement précédente de Chelsea, largement moquée, qui consistait à tenter d’empiler certains des meilleurs jeunes talents du moment dans l’espoir aveugle qu’ils puissent devenir des stars de tout premier plan à l’avenir. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, admiré pour ses qualités de leader et comptant parmi ses nombreux admirateurs l’ancien entraîneur de Chelsea et actuel sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel, Henderson apportera toutes les qualités que Chelsea recherche dans sa volonté d’injecter de l’expérience, de la stabilité et de la maturité dans un effectif qui en a cruellement manqué ces dernières années. S’il y aura des interrogations sur ce qu’il apporte d’un point de vue footballistique, il est assez clair que le joueur de 36 ans n’a pas été recruté pour ses qualités sur le terrain, mais plutôt pour ce qu’il apportera en dehors. Il a toutefois montré la saison dernière qu’il pouvait être une présence rassurante, et son tempérament ainsi que son vécu pourraient être inestimables dans ces situations à la marge où Chelsea a souvent flanché. Il devra néanmoins convaincre les supporters, compte tenu de son passé à Liverpool, mais il semble que la Coupe du monde ait été assez transformatrice pour sa réputation, puisqu’il a montré sa personnalité en se mettant à disposition et en s’entraînant même malgré une fracture du bras totalement accidentelle subie après le huitième de finale contre le Mexique. Note : B+

    Pour Henderson : À 36 ans, c’était une opportunité tout simplement trop belle pour être refusée par Henderson, et il n’aura même pas à déménager puisqu’il passe d’un club de l’ouest londonien à un autre. L’ancien capitaine de Liverpool deviendra vraisemblablement immédiatement l’un des lieutenants les plus fiables d’Alonso, et la responsabilité qui lui sera confiée dans le vestiaire sera sûrement très attractive pour lui à ce stade de sa prestigieuse carrière. En plus d’apporter en dehors du terrain, il devra aussi lancer une nouvelle ère loin des pelouses alors que Chelsea cherche à revoir sa culture et à transformer un jeune effectif prometteur en candidat régulier aux trophées majeurs. Cela ressemble à une mission que Henderson savourera, et on ne parierait pas contre sa réussite. Un contrat de deux ans, ce qui le couvre jusqu’à l’âge de 38 ans, quand il pourrait très bien prendre sa retraite de toute façon, n’est que la cerise sur le gâteau. Note : A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 août : Valentin Barco (de Strasbourg à Chelsea, 34 M£)

    Pour Strasbourg : Chelsea aurait payé 34 M£ (46 M$) pour recruter Barco en provenance de son club frère, un montant important compte tenu de son manque d’expérience au plus haut niveau. Il s’agit de la 13e opération conclue entre les deux clubs depuis le début de la saison 2025-2026, mais seulement de la troisième définitive, et Strasbourg sera triste de voir l’Argentin partir. Barco a été impliqué sur six buts en Ligue 1 la saison dernière, aidant le club à finir dans le top 8 pour la deuxième année consécutive, et il a aussi joué un rôle clé dans le parcours jusqu’aux demi-finales de la Ligue Conférence. Capable d’évoluer à la fois comme meneur de jeu reculé et comme numéro 8 box-to-box, Barco a offert à Strasbourg une vraie capacité de progression dans le jeu grâce à sa qualité de passe, tout en couvrant chaque centimètre du terrain sans ballon. La nature de la relation entre Strasbourg et Chelsea rend inévitable la perte de ses meilleurs talents, mais le départ de Barco pourrait être très préjudiciable à ses chances de progresser vers une qualification en Ligue des champions. Note : C-

    Pour Chelsea : Recruter Barco était presque une évidence pour Chelsea après sa saison de l’explosion à Strasbourg, et le joueur de 22 ans a aussi acquis une notoriété mondiale après son accrochage bouillant avec Jude Bellingham à la Coupe du monde. Il est peu probable que Barco devienne immédiatement un titulaire régulier à Chelsea, mais il correspond parfaitement au système fluide et axé sur le contrôle de Xabi Alonso. Le jeune joueur offrira à Alonso une option supplémentaire aussi bien à la base du milieu de terrain que sur le flanc gauche, Barco s’étant d’abord fait un nom comme latéral. Doté d’énormes qualités techniques et d’agressivité, Barco permettra à Chelsea de faire circuler le ballon dans le camp adverse et de se dépenser sans compter pour le récupérer. Sa présence atténuera certainement le coup si Enzo Fernandez finit par être attiré par le Real Madrid, et il a encore un fort potentiel à exploiter. Note : B+

    Pour Barco : Une deuxième chance en Premier League qu’il n’imaginait sans doute pas arriver aussi vite après son départ de Brighton, où il n’a joué que pendant huit mois avant d’être prêté à Séville puis à Strasbourg, ce dernier l’ayant recruté définitivement l’été dernier. Barco a beaucoup appris au cours des deux dernières saisons, et sa transition vers le milieu de terrain à Strasbourg l’a obligé à travailler l’aspect physique de son jeu. Il sera bien mieux préparé cette fois à l’intensité du football anglais, et Alonso est l’entraîneur idéal pour lui faire franchir un cap. L’expérience acquise aux côtés de Lionel Messi et compagnie sur la scène intimidante de la Coupe du monde sera aussi très utile à Barco, malgré le fait qu’il n’a joué que 19 minutes dans le tournoi avec l’Argentine. Il devra peut-être aussi s’habituer à un rôle secondaire à Chelsea, mais s’il fait preuve de patience et absorbe autant de savoir que possible auprès d’Alonso et des cadres de Chelsea, Barco pourrait devenir un membre important de l’ambitieux projet BlueCo dans les années à venir. Note : B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1er août : Danny Welbeck (de Brighton à Chelsea, 5 M£)

    Pour Brighton : Il est en réalité difficile de surestimer à quel point c’est un coup dur pour Brighton, qui se voit privé de l’homme qui était de loin son meilleur buteur la saison dernière et le troisième meilleur buteur ex aequo de toute son histoire. Le club n’en voudra certainement pas à Danny Welbeck de partir, surtout lorsqu’une opportunité aussi improbable s’est présentée à lui à l’âge de 35 ans, mais cela n’en sera pas moins douloureux. L’entraîneur Fabian Hurzeler sera déterminé à s’attacher les services d’un remplaçant digne de ce nom, d’autant que le jeune attaquant grec très prometteur Stefanos Tzimas est toujours sur la touche après avoir subi la redoutée rupture du ligament croisé antérieur en décembre. À l’heure actuelle, son compatriote Charalampos Kostoulas et l’attaquant allemand Georginio Rutter sont leurs seules options, même si Evan Ferguson est de retour après son prêt à la Roma. On ne sait pas encore clairement vers qui ils se tourneront sur le marché des transferts, mais il ne serait pas surprenant que le nom de Liam Delap soit apparu lors des discussions avec Chelsea au sujet du transfert de Welbeck à Stamford Bridge. Note : D

    Pour Chelsea : Chelsea avait indiqué il y a quelque temps qu’il chercherait des joueurs ayant déjà fait leurs preuves en Premier League, « matures » et « émotionnellement solides », alors que le club laisse derrière lui sa politique de transferts axée sur la jeunesse après une nouvelle campagne terriblement décevante sous la direction de BlueCo. Welbeck apporte assurément tout cela en abondance, malgré le fait qu’il soit au crépuscule de sa carrière. Il ne viendrait pas non plus pour faire le nombre. Malgré ses 35 ans, l’attaquant de Brighton sort de la meilleure saison de sa carrière en Premier League sur le plan des buts après 18 années dans l’élite anglaise à ce jour (13), son deuxième meilleur total étant intervenu en 2024-2025. Il a même inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions en championnat contre Chelsea, le premier avec Sunderland dès 2010 et le plus récent en avril de cette année. Il semble parti pour jouer les doublures de Joao Pedro, ce qui signifie que les Blues ont du travail à faire dans le sens des départs, avec Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha et Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat au club. Le recrutement de Welbeck est évidemment un pari à court terme, mais Chelsea espère que sa présence et son leadership pourront avoir un effet à long terme. Il a démontré qu’il est toujours parfaitement capable d’apporter. Note : B+

    Pour Welbeck : À ce stade de sa carrière, c’était une opportunité que Welbeck ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Il peut désormais ajouter Chelsea à un CV déjà impressionnant, où il aura la possibilité de travailler avec un entraîneur respecté en la personne de Xabi Alonso et, vraisemblablement, se verra accorder une influence importante dans le vestiaire alors que le club cherche davantage de stabilité et de leadership. Il ne sera pas un titulaire régulier, mais il y a toutes les chances qu’il obtienne de nombreuses minutes en sortie de banc lorsque Pedro sera ménagé, tandis qu’il devrait mener l’attaque lors des premiers tours des compétitions de coupe. Un contrat de deux ans signifie aussi que, si Chelsea se qualifie, il pourrait avoir une dernière opportunité de jouer la Ligue des champions en 2027-2028. Welbeck retrouvera également Pedro, avec qui il avait tissé une vraie connexion à Brighton, et il pourrait être le mentor idéal pour lui, ainsi que pour Delap dans le cas où les Blues le conserveraient. Note : A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 juillet : John Stones (de Manchester City à l’Inter, libre)

    Pour Manchester City : Le départ émouvant de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était inévitable en vérité. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais particulièrement pendant les deux dernières années de son contrat, ce qui a toujours rendu peu probable le fait qu’une prolongation lui soit offerte. L’ex-entraîneur de City, Pep Guardiola, avait laissé entendre dès le début de la saison 2025-2026 que Stones faisait face à un combat difficile pour obtenir un nouveau contrat, et un problème à la cuisse survenu durant l’hiver, qui l’a écarté pendant 18 matches, a probablement mis fin à ses chances à cet égard. Néanmoins, le défenseur central a tout de même vécu un brillant séjour de dix ans à l’Etihad, devenant un élément clé de l’arrière-garde et aidant le club à réaliser un célèbre triplé en 2022-2023, dont cette toute première Ligue des champions tant recherchée. Stones entre sans aucun doute dans la légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait probablement du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait pas rapporté une grosse indemnité de transfert. Après que le joueur de 32 ans a été lié à Chelsea, City sera probablement aussi heureux qu’il ne rejoigne pas un rival de Premier League. Note : B

    Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses problèmes de blessure, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans, qui vaudrait selon les informations environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il gagnait à l’Etihad. Désormais, les vainqueurs du Scudetto doivent simplement espérer que l’international anglais pourra rester en forme, car de sérieuses questions se poseront sur sa capacité à tenir physiquement. Dans un bon jour, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs du moment, comme il l’a montré avec plusieurs solides prestations à la Coupe du monde plus tôt durant l’été. La Serie A est en quelque sorte un refuge pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie aura un impact physique moindre sur un joueur dont le corps l’a souvent trahi en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, était peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. Les Nerazzurri considèrent peut-être aussi cela comme une sorte de coup, après avoir, selon les informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal pour obtenir la signature du défenseur. Note : B

    Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement ses problèmes physiques derrière lui en Italie. Non seulement c’est l’occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à lutter pour des titres majeurs, sur la scène nationale comme en Europe, avec le club qui est actuellement la force dominante en Italie. Il ne le sait peut-être pas encore mais, à 32 ans, Stones a très bien pu prolonger sa carrière de deux années en troquant l’intensité de la Premier League contre le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière il devrait être parfaitement adapté à la vie là-bas. Il retrouvera son ancien coéquipier de City Manuel Akanji à San Siro et estimera avoir de bonnes chances de débuter dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait, à son tour, lui permettre de rester en course au niveau international, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre après l’été, à la suite de la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Cela fait moins de deux ans que Palace a déboursé seulement 18 M£ pour recruter Lacroix à Wolfsburg alors qu’il avait 24 ans, donc le club sera ravi d’avoir presque triplé sa mise en si peu de temps, preuve que son modèle fonctionne une nouvelle fois. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club l’espérait, en devenant un élément clé des effectifs vainqueurs de la FA Cup et de la Conference League lors des deux dernières saisons sous Oliver Glasner. Au vu de ses performances en tant que défenseur dominateur et à l’aise à la relance, Palace s’attendait à susciter de l’intérêt pour l’international français et savait apparemment que Lacroix souhaitait se tester au plus haut niveau. Le club peut penser qu’il aurait pu obtenir davantage, compte tenu de l’inflation du marché, mais cet argent sera tout de même très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses des Eagles en janvier pour Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience et de qualité issues de la Premier League. Chelsea avait désespérément besoin de renouveler sa hiérarchie au poste de défenseur central, aucune de ses options actuelles ne s’étant vraiment imposée comme une solution de qualité à long terme, à l’exception de Levi Colwill, désormais remis. En dehors de l’international anglais, c’est un peu le désordre : Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir plus qu’ils n’ont réellement apporté, et leurs avenirs sont donc incertains. Par conséquent, il a été rapporté que Chelsea pourrait même aller chercher un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, avec Jacobo Ramon de Côme parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement le départ de plusieurs membres du groupe actuel. Les Londoniens estimeront probablement que, même si le montant est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) représentent une valeur assez correcte dans le marché actuel pour un défenseur central aguerri à la Premier League et international français confirmé qui approche de ses meilleures années. En plus, Lacroix est un leader dont l’équipe avait grand besoin sur le terrain. L’associer à Colwill offre immédiatement à Chelsea une charnière centrale au profil solide autour de laquelle construire. Il s’agit désormais de se séparer des éléments superflus et peut-être d’ajouter encore un peu de qualité et d’expérience, et cela pourrait commencer avec Disasi dans le sens inverse. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été incroyables pour Lacroix, qui a remporté les premiers trophées majeurs de sa carrière, est devenu international français A et a disputé une Coupe du monde pendant ses deux années comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans est réputé vouloir encore se tester davantage et évoluer au plus haut niveau, et il a plus que mérité l’opportunité de franchir un cap en rejoignant cet été un club du fameux « big six » après une série de performances solides dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble à l’issue parfaite pour lui : il reste dans la capitale et peut s’attendre à intégrer directement le onze de départ de Xabi Alonso comme défenseur central droit, compte tenu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, ainsi que des incertitudes entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Il y aura peut-être des sentiments partagés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, étant donné qu’il a joué un rôle si important d’abord dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’aux demi-finales la saison dernière. Anderson était la plaque tournante de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£, Forest affirme qu’il s’agit du second, c’est une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Ainsi, même si Anderson manquera clairement au City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, car Forest a ici magnifiquement mené sa barque face à City. Note : A

    Pour Manchester City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il ferait mieux de l’être. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le vainqueur du Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale, et même si ce n’est pas le cas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ce n’est pas comme si Nico Gonzalez ou Matheus Nunes avaient réellement convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson a toutefois le profil. C’est un joueur confirmé de Premier League qui a touché plus de ballons et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble correspondre parfaitement au milieu d’Enzo Maresca. Il est toutefois impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un grand joueur. Mais il sort de deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. Il n’y a tout simplement aucune chance que City ait dû payer un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour jouer au plus haut niveau et il va désormais avoir l’occasion de le faire à City. Le montant du transfert apportera avec lui énormément de pression, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à connaître des difficultés à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et l’énorme, énorme différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera un obstacle entre Anderson et une place de titulaire. Ainsi, même s’il y a beaucoup d’incertitudes autour de l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est pour lui une chance en or de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (de Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi rapidement cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à vendre compte tenu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix fixé par le club à 42,5 millions de livres (57 M$). Il y a un peu plus de 10 jours, il a été rapporté que Chelsea avait autorisé Garnacho à manquer la reprise de l’entraînement de pré-saison afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa incluant une obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. On ne sait pas encore à ce stade quel sera le montant, mais on imagine qu’il ne sera pas très éloigné de l’évaluation de Chelsea, ce dont le club se réjouira beaucoup, surtout après avoir tout juste recruté Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans l’histoire du club. Note : A

    Pour Aston Villa : Vu à quel point Garnacho a été inefficace durant son passage à Chelsea, ce transfert a de quoi inquiéter les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été le principal moteur de la volonté du club de recruter le joueur, car il voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse redonner confiance à Garnacho. Mais il semble y avoir un risque important, car Garnacho paraît privé depuis un certain temps déjà de l’allant et de l’assurance qui faisaient de lui un talent aussi remarquable lors de son passage à Manchester United. L’ailier ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions se poseront s’il ne donne pas satisfaction alors que Villa sera toujours obligé de l’acheter à la fin de la saison, probablement pour un montant élevé. L’accord constitue aussi une manière assez effrontée de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les profits tirés des opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait définitivement cet été, et la différence entre les montants serait donc déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, Garnacho sera certainement déterminé à faire de cette opportunité une réussite alors qu’il risque de voir sa carrière glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant déçu, et le départ de Rogers signifie qu’une place est à prendre dans le onze de départ de Villa. Cependant, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club du soi-disant « big six », les fidèles de Villa Park étant extrêmement exigeants après une nouvelle qualification pour la Ligue des champions, un atout pour la nouvelle recrue. Garnacho aura sûrement aussi à l’esprit le sort de Harvey Elliott, qui avait rejoint Villa en prêt depuis Liverpool l’été dernier dans le cadre de ce qui semblait être un accord très abordable avec obligation d’achat conditionnelle ; il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Cependant, il a été mis au placard par Emery et figurait rarement dans le groupe les jours de match. L’entraîneur n’en est pas à son coup d’essai, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (du Club Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue une vente record dans l’histoire du club pour un joueur recruté il y a seulement deux ans pour 6,5 M€ en provenance de Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent également avoir été assez fluides, Arsenal ayant finalement répondu aux exigences du champion de Belgique concernant la valorisation de l’ailier. Le club vendeur était en position de force après la signature par Tzolis d’un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme ira très loin pour un club de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les côtés après le départ de Leandro Trossard pour Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche de nombreuses cases comme remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison individuelle en 2025-2026, compilant l’impressionnant total de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, contribuant à propulser Bruges vers le titre de champion et les phases à élimination directe de la Ligue des champions. Il existe bien sûr un certain risque lié à ce transfert, même si le montant semble représenter une valeur correcte sur le marché actuel ; Tzolis avait énormément peiné lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries étaient condamnés à la relégation, ce qui laisse des interrogations sur sa capacité à transposer sa forme affichée en Belgique au football anglais. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède l’impact physique et la vitesse pour réussir. Arsenal devra peut-être se montrer patient pour voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum représenter une option utile dans la rotation au départ. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier retrouve la Premier League avec quelque chose à prouver après son passage raté à Norwich, porté par le fait d’avoir relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi consiste désormais à maintenir les standards très élevés qu’il a fixés avec Bruges dans un championnat bien plus relevé, mais tout indique qu’il a les qualités pour devenir une réussite. Selon certaines informations, Tzolis voulait uniquement rejoindre Arsenal et avait fait de cet intérêt sa priorité, il sera donc certainement ravi que le transfert se soit concrétisé. Le plus dur commence maintenant alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund au FC Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : Probablement ce qu’ils pouvaient faire de mieux dans ces circonstances. Adeyemi n’avait plus qu’un an de contrat et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été afin d’éviter de perdre gratuitement un actif assez précieux l’an prochain. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund va recevoir immédiatement, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et qu’il a manqué de régularité tout au long de ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a également bien négocié en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Un recrutement potentiellement astucieux. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des années pour sa gestion du mercato, et à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient : cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur de son statut de prochain grand talent du football allemand, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui fait de lui une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Plus important encore, peut-être, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert sa première sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert parfaitement timing. Adeyemi avait l’allure d’une future superstar lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a sans aucun doute eu des signes la saison dernière qu’il pouvait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. L’avantage, c’est qu’il ne sera pas soumis à une énorme pression, compte tenu du montant du transfert. En effet, on attendra bien davantage d’Anthony Gordon dans les premières semaines de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter la vie d’Adeyemi, qui a la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne d’attaque barcelonaise profondément remaniée cet été. En clair, cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui ne trouvera pas meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d’Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste sacré champion, cela aurait été une chose. Cependant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, avec six places et 13 points d’avance sur Chelsea, et jouera la Ligue des champions cette année, alors que les Blues n’ont aucune compétition continentale à attendre du tout. Et pourtant, le tenant du titre en Ligue Europa a été totalement impuissant à empêcher son atout le plus précieux de filer à Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une affaire absolument incroyable pour Villa. Le club a recruté Rogers en provenance de Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un montant fou qui aidera grandement Villa à lui trouver un remplaçant tout en renforçant par ailleurs l’effectif d’Unai Emery. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés à l’heure actuelle, car ils estiment qu’il s’agit d’une nouvelle preuve que les riches propriétaires du club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un sacré coup. On s’attendait à ce que Rogers prenne la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré les supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a balayé Arsenal dans la course pour signer l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? Eh bien, c’est la question que tout le monde se pose en ce moment, beaucoup s’attendant désormais à voir un membre de la « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, et pour un montant grossièrement gonflé. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des progrès aient été réalisés en coulisses pour trouver un nouveau point de chute à Enzo Fernandez et que la vente de l’Argentin, désireux de partir, couvre presque totalement le coût du recrutement de Rogers. On ne peut nier que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans qui ne compte que deux saisons correctes en Premier League et un seul but en 22 sélections avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait certainement faire de sérieux dégâts sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un retournement de situation surprenant, du moins vu de l’extérieur. On présumait que Rogers avait à cœur de rejoindre l’Emirates, où il aurait été censé prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est désormais rapporté qu’Alonso lui a fait changer d’avis, lui qui a évidemment fait du très bon travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Toutefois, nous soupçonnons fortement que l’argent et un temps de jeu garanti dans une équipe plus faible ont joué des rôles encore plus déterminants dans le transfert surprise de Rogers à Stamford Bridge. En toute honnêteté, même si Chelsea est un club terriblement mal géré et en perpétuel mouvement, c’est un transfert qui pourrait très bien réussir à Rogers, d’autant plus qu’il va désormais pouvoir jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier de Manchester en équipes de jeunes, Palmer. En effet, on pourrait bien voir pas mal de célébrations « cold » pendant les matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d'Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup dur. La propension de Tielemans à se blesser est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais lorsqu'il est apte, c'est un footballeur fantastique, et il est impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a énormément souffert pendant l'absence de Tielemans, écarté plus tôt cette année en raison d'une blessure à la cheville, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois revenu dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en trombe en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Sachant qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est particulièrement difficile à avaler, d'autant plus qu'Amadou Onana va être éloigné des terrains pendant une longue période en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n'indiquait que United préparait une approche pour Tielemans avant qu'il n'apparaisse que l'opération était proche d'être conclue. Par conséquent, le club mérite des éloges pour avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge recherché par United cet été et il a évidemment déjà beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée va atténuer une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'échec du dossier Ederson, la grave blessure subie par Manuel Ugarte avec l'Uruguay, et l'impossibilité pour United de boucler des accords pour ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a souligné sa classe lors de la Coupe du monde. Il apportera donc une profondeur d'effectif, de l'expérience, de la polyvalence et de la qualité très nécessaires au milieu de terrain de United après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et à ce prix-là, il pourrait bien s'avérer être l'une des recrues de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité que lui-même pensait peut-être ne plus pouvoir saisir. Tielemans est depuis longtemps annoncé dans l'un des clubs de l'élite de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait pas vraiment devoir arriver pour l'ancien milieu de terrain de Leicester City à ce stade de sa carrière, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est en soi un immense club. Cependant, United évolue incontestablement dans une autre dimension en termes de prestige, ce qui en fait un transfert énorme pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute l'occasion d'exposer sa merveilleuse qualité de passe et son immense technique sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L’étrange été de Chelsea se poursuit avec l’accord trouvé pour vendre l’un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de son prêt réussi au club frère de Strasbourg pour intégrer l’équipe première, en jouant régulièrement tout au long de la saison 2025-2026 et en se montrant souvent convaincant lorsqu’il suppléait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez s’en va, comme cela semble probable, le nouveau manager Xabi Alonso se retrouvera alors avec très peu d’options. Cependant, le joueur de 22 ans n’a manifestement pas été jugé intouchable, et l’offre de United de 48 M£ (64 M$), plus 2 M£ de bonus, pour un milieu de terrain qui n’est pas encore un titulaire assuré était visiblement trop belle pour être refusée. C’est le modèle BlueCo à l’œuvre : Chelsea s’apprête à réaliser un bénéfice significatif sur Santos, recruté jeune, avec un fort potentiel, en provenance du club brésilien de Vasco da Gama pour 16 M£ en 2023. Cette décision commerciale cynique laisse un goût amer, mais l’importante somme proposée signifie que l’offre était probablement trop belle pour être refusée. En revanche, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce n’est pas un deal dont on se souviendra avec affection. Note : B-

    Pour Manchester United : Un de ces transferts qui laissent un peu perplexe de la part de tout le monde. Après avoir manqué ses cibles prioritaires au milieu, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Manchester City et Tottenham, United s’est tourné dans la précipitation vers Santos afin d’éviter un scénario dans lequel Mason Mount serait son seul milieu senior reconnu au début de la préparation estivale, le 18 juillet, alors que Kobbie Mainoo est encore à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l’échec de la piste Fernandes, mais Santos n’est pas au même niveau que leurs cibles précédentes, et un package à 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement disposé à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l’entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a trop payé ici pour un joueur qui ne sera pas un titulaire garanti une fois le mercato terminé. L’espoir sera qu’à 22 ans, il ait encore une large marge de progression. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait qu’il a été écarté de la sélection du Brésil de Carlo Ancelotti après une saison où il a alterné les présences et les absences dans l’équipe de Chelsea, il a été rapporté que Santos quittait les Blues à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à voir s’il obtiendra plus de minutes à Old Trafford qu’à Stamford Bridge, et beaucoup dépendra aussi des autres recrues de United, alors que d’autres arrivées sont probables dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Santos peut estimer avoir besoin d’un nouveau départ loin du chaos au niveau de la direction et du turn-over sur le banc à Chelsea, même si rien ne garantit que United puisse offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois lui offrir la Ligue des champions, ce qui signifiera mécaniquement davantage de minutes puisque son employeur actuel, bientôt son ancien club, ne s’est qualifié pour aucune compétition européenne. Au final, il appartiendra au joueur de s’imposer comme une pièce maîtresse dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s'était qualifié pour la Ligue des champions de la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise face à Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club financé par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain soutenu par le Qatar. Cependant, Liverpool a ensuite rappelé brutalement à Newcastle sa place dans la hiérarchie de la Premier League en lui arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus cruelles qui soient. Si Newcastle avait bien utilisé ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être quand même pu bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats paniques comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l'équipe d'Eddie Howe à terminer 12e du classement. Il était clair qu'Anthony Gordon allait partir bien avant la fin d'une campagne catastrophique, mais c'est le départ de Tonali pour Tottenham, de toutes les équipes possibles, qui représente vraiment la mort d'un rêve. Et ce qui est vraiment traumatisant pour les fans, c'est que ce n'est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes devrait lui aussi partir dans les prochaines semaines. En clair, avec des propriétaires saoudiens qui réduisent leurs investissements dans le sport, d'autres déconvenues sont à prévoir, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l'indemnité à neuf chiffres, qui sera probablement gaspillée elle aussi. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une recrue spectaculaire. Un jour seulement après avoir bouclé un accord historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Tottenham a décidé de battre à nouveau son record de transfert pour Tonali. S'agit-il de signes de désespoir ou de marques d'ambition ? Le débat reste ouvert. C'est peut-être simplement la preuve d'un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne commanderait-il pas un montant similaire ?! L'international italien a indiscutablement prouvé qu'il était l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons et il semble offrir encore plus de garanties pour s'épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, dépenser autant d'argent pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au plus haut niveau reste un pari, et un pari que Tottenham a désespérément besoin de voir réussir. Pour l'instant, toutefois, les fans ne s'en soucieront probablement pas. Après des années de frustration face à l'approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l'ancien président exécutif Daniel Levy, ils ont maintenant vu leur club surclasser ses rivaux de Premier League pour signer l'un des milieux les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. On partait du principe que si Tonali quittait le club qui l'avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l'une des équipes les plus fortes d'Europe. Il a au contraire rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, comment l'expliquer ? Évidemment, il n'y avait aucune chance qu'un club de Serie A dispose des fonds nécessaires pour répondre au souhait rapporté de Tonali de rentrer au pays, et même l'élite anglaise a logiquement reculé devant le prix demandé par Newcastle. Résultat, Tonali s'est retrouvé à Tottenham, où il s'apprête désormais à passer ses meilleures années, ce qui est indéniablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c'est un énorme « si », alors ce transfert pourrait bien tourner à l'avantage de Tonali sur le long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 juillet : Denzel Dumfries (Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi basse dans le contrat d’un joueur devenu l’une de ses figures les plus importantes, même si une blessure à la cheville puis une opération ont freiné la saison 2025-2026 de Dumfries. Néanmoins, il reste l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment lorsqu’il est à son meilleur niveau, si bien que 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une très mauvaise affaire pour l’Inter, qui aurait pu demander bien davantage sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Il se peut toutefois que l’Inter ait eu les mains liées, en toute honnêteté ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie durant l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle opération très avisée pour le Real, qui se forge une réputation de chasseur de bonnes affaires alors qu’il compose avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double de la somme déboursée par le Real Madrid, et ce montant est bien inférieur aux 30 M€ que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, mis de côté pour recruter un nouveau latéral droit afin de concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit sans doute plus efficace vers l’avant que dans le travail défensif, ce qui laisse Madrid avec une certaine forme de déséquilibre à ce poste, susceptible d’être exploité par de meilleures équipes. À 30 ans, il n’est pas non plus vraiment une solution à long terme, mais pour un montant aussi faible, il est difficile de contester qu’il ne puisse pas être une solution d’attente correcte pendant au moins quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Ce type de transfert, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries aura voulu faire inclure cette clause libératoire dans son contrat. Il a été un serviteur loyal de l’Inter depuis son arrivée en provenance du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 apparitions comme piston droit, tout en aidant l’Inter à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 et 2025-2026, et à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a clairement mérité ce qui sera potentiellement son dernier grand transfert, et son prix relativement bas signifie que la pression sera quelque peu moindre au Bernabeu. Il sera très intéressant de voir s’il relègue Alexander-Arnold sur le banc, après avoir, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il jouera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Un montant colossal qui contribuera grandement à amortir l’impact économique de la relégation hors de Premier League. Il était clair dès la descente des Hammers que plusieurs ventes importantes seraient nécessaires, et Fernandes était l’un de leurs actifs les plus précieux, un milieu de terrain élégant qui attirait déjà de nombreux regards admiratifs de clubs rivaux avant même que son sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham soit parvenu à obtenir exactement ce qu’il réclamait pour le Portugais malgré une position de négociation assez défavorable. Pour cela, le conseil d’administration du club, justement très critiqué, mérite un rare crédit. Note : A

    Pour Tottenham : Une nouvelle preuve que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde a failli se terminer par une relégation, les Spurs ont agi vite pour s’assurer de ne jamais se retrouver de nouveau dans cette situation, et si le paiement de 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était déjà une déclaration d’intention, on passe ici au niveau supérieur. Fernandes est un très talentueux joueur de 21 ans. Il peut évoluer dans une variété de rôles et a depuis longtemps le profil d’un joueur capable de s’épanouir dans une équipe plus forte. Il est également clair que Roberto De Zerbi le considère comme parfait pour son style de jeu. Cependant, il y a un indéniable parfum de désespoir autour de cette opération. Tottenham, comme on l’a vu avec son intérêt pour Sandro Tonali également, est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour remodeler son milieu médiocre et était donc prêt à surpayer Fernandes pour repousser l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour Tottenham, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement un nouveau bâton pour frapper les propriétaires du club. D’ailleurs, juste pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a payé Benfica 60 M€ pour Joao Neves, et Fernandes n’est pas du tout aussi bon que son compatriote de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il pourrait l’être. Note : C+

    Pour Fernandes : Un choix étrange à première vue. Fernandes a été associé à certains des plus grands noms du football : United, Liverpool et le PSG. Il a finalement atterri chez les Spurs, l’équipe qui a terminé une place et deux points au-dessus de West Ham la saison dernière, ce qui donne l’impression d’un mouvement quelque peu latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être bien plus fort la saison prochaine et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi pourrait aider à franchir un tout autre cap. Il doit bien sûr y avoir une certaine inquiétude quant à la durée du séjour de l’Italien chez les Spurs, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Une sortie décevante, mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence a grandi progressivement durant cette période. Il n’était donc qu’une question de temps avant qu’il ne soit recruté par l’une des meilleures équipes d’Europe. Certains diront peut-être que le PSV aurait pu attendre après la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, étant donné qu’il y avait toujours une chance qu’il brille en Amérique du Nord, mais cela reste un joli montant pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est aussi probable que cet argent soit bien utilisé par un club qui a constamment réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré l’obligation permanente de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une excellente opération. La valeur marchande de Saibari n’avait cessé d’augmenter ces dernières semaines en raison de ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l’a déclaré le directeur sportif Max Eberl lorsque le transfert a été officialisé, c’était un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis un certain temps. Il ne s’agissait pas d’un mouvement réactionnaire pour un joueur sorti de nulle part en se faisant un nom lors d’une Coupe du monde ; le Bayern était convaincu depuis longtemps que Saibari possédait le bon mélange de technique, d’abattage et de polyvalence pour apporter une contribution significative à un secteur offensif déjà exceptionnel, et nous ne voyons rien qui remette en cause cette évaluation. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pourrait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a tapé dans l’œil du supporter moyen grâce à ses prestations dynamiques en attaque pour une très impressionnante équipe du Maroc. Désormais, il a réalisé le classique transfert de « rêve » vers « l’un des plus grands clubs du monde », même si parvenir à se faire une place dans un onze de départ comprenant Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait s’avérer quelque peu cauchemardesque ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est sur un nuage en ce moment et il croit logiquement qu’il peut être un ajout très utile à l’effectif du Bayern. Vincent Kompany est clairement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (de l’Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela a tout d’un nouveau coup très malin pour l’Atalanta. Le montant conséquent de 55 M€ (47 M£ / 62 M$) pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur formé au club, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps d’encaisser plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être dommage que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois que des clubs comme l’Inter et Chelsea ont manifesté leur intérêt, il a eu la tête tournée et il semblait toujours probable qu’il serait difficile de le retenir. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se hissant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra de l’Inter. Il était largement attendu chez le champion d’Italie, donc c’est assurément un joli coup dans ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, qui a été nommé défenseur de l’année en Serie A pour 2025-2026, est censé s’intégrer au système d’Alonso aussi bien dans une défense à trois qu’à quatre, et il devrait être bien armé pour les exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, il y a le sentiment que Chelsea a surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, qui aurait largement dépassé l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans avec seulement une saison correcte dans l’élite à son actif. Cela représente donc un certain risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté l’académie lorsqu’il était enfant et qu’il serait censé supporter, mais le fait que l’offre de contrat de Chelsea rapportée dans la presse, proche de 100 000 £ par semaine, valait plus du double de ce que l’Inter avait proposé, peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra a toutes les qualités pour réussir en Premier League et il a visiblement sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis qu’un autre jeune Italien, Giovanni Leoni, a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être séduit par la détermination d’Alonso à l’attirer à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir un élément clé sous les ordres du nouveau manager. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont rire jusqu’à la banque après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a débuté aucun match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG en attaque, mais il a passé la très grande majorité de son temps au Parc des Princes sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en reconvertissant Ousmane Dembélé en « faux neuf », ce qui ne renvoie pas une très bonne image du Portugais. Et le fait qu’il soit encore dans l’ombre d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection ne joue pas non plus en sa faveur. Les meilleures équipes du monde ne faisaient donc pas vraiment la queue pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour un montant absurde de 75 M€. Avec une seule opération sensationnelle, le PSG a toutefois récupéré plus de la moitié de la somme dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Écartons d’emblée une chose : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un grand potentiel à Benfica et prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, en particulier pour un Milan qui ne déborde pas vraiment de liquidités. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie s’agitent actuellement dans tous les sens pour tenter de comprendre ce qui s’est exactement passé ici. Si ce transfert pourrait bien signifier que Rafael Leao va bientôt quitter San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement déclenché de nombreuses théories du complot, et il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait avec certitude, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour le club afin de recruter Ramos. Encore une fois, soyons clairs, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit de la recrue la plus chère en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre pas du tout les mêmes garanties en matière de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour l’éternelle doublure de devenir l’homme de premier plan. Nous avons pensé, lorsque Ramos a signé un triplé avec le Portugal de Fernando Santos lors de la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre vraiment prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Toutefois, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez sous une réelle pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général veut que, si le PSG possédait une enviable collection d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon joueur à faire entrer depuis le banc, un remplaçant capable de faire la différence. Surtout, il a désormais l’occasion de changer ce récit. Ramos va être la pointe de lance d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car, si le montant est déjà important en soi, il est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore un coup très astucieux de Brighton, qui renforcera sa réputation comme l’un des clubs qui vendent le mieux en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’opération est d’autant meilleure que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club sera donc ravi d’avoir généré un montant aussi important pour le défenseur néerlandais, même s’il avait été précédemment rapporté qu’il était évalué à 70 M£ (94 M$). Cette somme sera inévitablement réinvestie dans un remplaçant à fort potentiel, avec notamment le prospect de Tottenham Luka Vuskovic dans le viseur, dans le cadre d’un transfert séparé après son impressionnant prêt à Hambourg. Brighton ne manque d’ailleurs pas vraiment d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke lors de son passage à Brighton, mais on ne peut s’empêcher de penser que Tottenham s’est laissé convaincre de surpayer le défenseur central après l’apparition de ces informations selon lesquelles Brighton l’évaluait à 70 M£, malgré le fait qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un accord à prix réduit pour un joueur de son calibre aurait réalistement dû coûter quelque chose autour de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur très coriace et Tottenham a peut-être estimé devoir agir ; ses rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, étaient annoncés comme intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble presque certain de partir cet été après une saison agitée, et son collègue en défense centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham récupère au moins un défenseur qui a déjà fait ses preuves en Premier League et qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son apogée, possède une belle qualité de passe et le type de combativité et de leadership qui lui a cruellement manqué. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec Marcos Senesi, arrivé libre. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment fait comprendre qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un cap par rapport à Brighton à mi-parcours de sa carrière et peut très bien voir cela comme un tremplin vers des objectifs encore plus grands après s’être imposé en Premier League. Chelsea et Liverpool n’ont vraisemblablement pas concrétisé leur intérêt annoncé, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club du soi-disant « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut offrir aucune compétition européenne. Pour avoir déjà travaillé avec l’Italien au tempérament fougueux, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut jouer, ce qui devrait l’aider à s’adapter rapidement. Pour Tottenham, il n’y a vraiment plus qu’à remonter après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et une association avec Senesi paraît très solide sur le papier, du moins, en donnant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui devrait être une période de transition après avoir écarté la menace de la relégation en fin de saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait croire qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté seulement l’été dernier pour à peine 5 M€, mais le club de Pampelune allait toujours être handicapé par une lourde clause de revente de 50 % incluse dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) reviennent au Real Madrid, même si un gain de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste considérable pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait de toute façon probable après une saison lors de laquelle il a été impliqué sur 12 buts et obtenu une convocation dans le groupe de l’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait qu’Osasuna n’avait pas vraiment la main sur le montant du transfert. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouveau chapitre dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, qui a rejoint Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité de marché, a surgi pour détourner l’opération alors que les discussions étaient déjà très avancées et que l’offre des Magpies aurait même été acceptée. Liverpool considérera déjà cela comme un joli coup, mais sera aussi ravi de recruter un jeune ailier aussi coté pour un montant qui pourrait bien s’avérer être une affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes comme dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur d’effectif très nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure de Hugo Ekitike, qui ont laissé un énorme vide dans le secteur offensif de Liverpool. Attaquant direct et rapide, qui travaille aussi beaucoup sur le plan défensif, le joueur de 22 ans semble correspondre parfaitement au style de jeu du nouvel entraîneur Iraola, ce dernier ayant apparemment poussé pour que l’opération se fasse. Il devra toutefois veiller à ce que le jeune Espagnol ne barre pas la route de Rio Ngumoha vers un statut de véritable superstar, même si le club serait convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, on peut penser que le choix entre les deux s’est finalement joué au niveau du joueur, et on ne peut pas vraiment reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez itinérant et il s’agit déjà de son troisième grand club. Après avoir été formé à la célèbre académie de La Masia du FC Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a tout juste un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer durablement dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global alors que Liverpool devrait encore tenter de recruter l’ailier très coté du RB Leipzig, Yan Diomande, mais sa polyvalence devrait malgré tout lui offrir de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool. Note : A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 juin : Ibrahima Konate (Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool s’est vraiment retrouvé dans une impasse concernant l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé arriver à son terme en premier lieu. Si Liverpool l’avait prolongé lorsqu’il était au sommet de son art durant la campagne 2024-2025 conclue par le titre, le club aurait alors pu exiger une indemnité correcte au moment de s’en séparer, mais le Français est finalement parti libre après une saison individuelle désastreuse. En l’état, il aurait été tout bonnement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales vertigineuses de Konate, qui s’élevaient selon certaines informations à environ 250 000 £ par semaine, au milieu d’une campagne décousue marquée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes, qui traînaient depuis des mois et des mois, n’ont débouché sur rien, malgré le fait que le joueur ait affirmé en avril qu’il était proche d’un accord. Liverpool a au moins déjà recruté des remplaçants potentiels en Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste malgré tout une énorme perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc présumer que le Real Madrid offrira à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il recherche, ce qui représente un risque, malgré l’absence d’indemnité de transfert, au vu du faible niveau affiché par le défenseur central tout au long de la pâle défense du titre de Liverpool. Il convient de rappeler que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès le mois de novembre de l’année dernière, ce qui en dit long. Le Français est un bon défenseur dans un bon jour et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint les meilleures années pour un joueur à son poste. Le Real parie en réalité sur le fait qu’il retrouve sa meilleure forme en Espagne, et il pourrait constituer une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabeu cet été, Antonio Rudiger a passé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être miné par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate est toutefois loin d’être une solution de très haut niveau, et ce transfert a tout d’un mouvement qui pourrait très vite mal tourner au vu de l’intense pression qui entoure le Real Madrid, tant de la part des supporters que des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est assurément Konate, qui s’apprête à obtenir à la fois son transfert rêvé au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois vite s’adapter comme titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron qu’est le Bernabeu, il y aura bien moins de patience pour les erreurs qui ont plombé sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en bouclant un transfert libre vers Madrid, et les difficultés rencontrées par l’Anglais lors de sa première saison devraient servir d’avertissement. Toutefois, s’il parvient à retrouver tôt sa confiance et sa meilleure forme, il aura l’occasion de s’imposer comme un rouage essentiel dans l’un des plus grands clubs du monde au sein du nouveau Real version Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, et cela est loin d’être garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : La perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et inventif qui a été absolument essentiel à la période de succès durable de Manchester City. En effet, le Portugais était fondamentalement le joueur parfait pour Pep Guardiola, raison pour laquelle le Catalan l’appréciait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais c’est un départ qui se dessinait depuis un certain temps. Le voir partir gratuitement n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est le moins qu’il méritait après neuf années de services exceptionnels. Malgré tout, son talent, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : Deux raisons de se réjouir. Non seulement le Real Madrid a récupéré gratuitement un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi devancé son grand rival, le FC Barcelone, pour obtenir sa signature. Après des mois de spéculations, sur lesquelles Bernardo s’était même exprimé lui-même, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho à Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’affaire a été pratiquement bouclée en 36 heures. Les tout meilleurs jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre en Premier League la saison dernière qu’il restait capable de peser dans les plus grands matches, sa performance contre Arsenal à l’Etihad ayant été exceptionnelle. Plus important encore, peut-être, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo des plans du Barça alors que l’international portugais semblait destiné à le rejoindre. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : Le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, sinon plus, Silva est annoncé comme cible de transfert pour l’un des grands clubs de Liga. Encore et encore, pourtant, Guardiola l’a convaincu de passer une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, en revanche, impossible de faire changer d’avis Bernardo, qui va enfin avoir l’opportunité d’évoluer pour l’une des puissances traditionnelles du football européen. Certes, Madrid traverse une période difficile, après avoir été détrôné au sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre à sa place est un défi qu’il relèvera sans aucun doute avec enthousiasme, et qu’il appréciera. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme l’a souligné Guardiola, les cinq premiers mètres sont dans la tête et, de ce point de vue, rares sont les joueurs aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité pour imiter Luka Modric, que Mourinho a fait venir à Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : Cela paraît assez étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur qui est devenu un élément défensif clé des Blues depuis son arrivée en 2022 après des débuts peu encourageants, donc le voir partir à perte a de quoi surprendre. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et étant donné qu’il aurait, selon certaines informations, fait savoir en coulisses qu’il voulait partir tout en critiquant ouvertement la manière dont le club est dirigé, les Blues seront probablement satisfaits de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$), après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, ils auraient pu avoir du mal à obtenir davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui aura 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif cruellement en manque d’expérience a perdu l’un de ses éléments les plus chevronnés, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Il semble que, quoi que dise Jose Mourinho, cela se fasse, puisque le Real Madrid lance sa campagne de recrutement du début de mercato avec une signature surprise. Le club a beaucoup dépensé pour un arrière gauche dès l’été dernier afin de faire revenir Alvaro Carreras au Bernabeu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de débourser sans compter pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouveau (ancien) entraîneur. Une indemnité de 60 M€ est très élevée pour une équipe qui a adopté une approche plutôt frugale du mercato ces dernières années, et cela exigera un retour immédiat sur investissement de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais pendant encore combien d’années de haut niveau le Real Madrid pourra-t-il réellement compter sur lui ? Il présente au moins le profil d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve aussi désormais avec quatre arrière gauches de l’équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, si bien qu’un départ semble forcément devoir intervenir. Note : C

    Pour Cucurella : Sans aucun doute le principal bénéficiaire de cette opération, Cucurella a atteint son objectif en quittant un Chelsea sans cap pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de sa carrière. Il avait été largement rapporté que le défenseur voulait revenir en Espagne, après avoir été désabusé par la manière dont BlueCo gérait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction du Bernabeu au milieu de l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’accord ait été conclu si rapidement, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement lorsque le Real s’est manifesté. Étant donné qu’il semblait avoir été choisi par Mourinho, il a aussi de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, Carreras étant susceptible d’entrer et de sortir du onze du Portugais. Cependant, au vu du montant important de l’opération, il devra être performant immédiatement, sous peine de subir rapidement la pression des supporters du Bernabeu, réputés pour leur impatience, surtout compte tenu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé d’émotion. Robertson figure sans difficulté parmi les meilleures recrues de l’histoire du club, élément clé de l’ère Jurgen Klopp, arrivé de Hull City pour seulement 8 millions de livres sterling dès 2017 et, à son meilleur niveau, il était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois impossible de nier que l’âge commençait à rattraper le joueur de 32 ans, raison pour laquelle Liverpool a pris les devants pour le remplacer en recrutant Milos Kerkez l’été dernier, et aurait même vendu Robertson durant le mercato hivernal si le club avait pu rappeler Kostas Tsimikas de la Roma. Le problème désormais, c’est que Kerkez ne s’est toujours pas totalement acclimaté à Anfield, tandis qu’il est apparu de façon cruellement évidente, au cours d’une campagne 2025-2026 éprouvante pour Liverpool, que l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer sur la Mersey. En effet, l’inquiétude parmi les supporters est désormais que le départ de Robertson, ajouté à celui de Mohamed Salah, n’entraîne une baisse encore plus marquée du niveau la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un transfert toujours surprenant. Tottenham a évidemment tenté de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre exactement pourquoi. L’effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur dans plusieurs secteurs du terrain, mais le poste d’arrière gauche n’en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait bien sûr de se fracturer la cheville, mais Tottenham avait encore Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence à disposition, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d’arriver en provenance de Santos. L’argument était que Robertson aurait été un renfort important dans un vestiaire en plein désordre, et il peut assurément aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d’engagement total au sein du groupe. Le fait qu’il arrive finalement libre constitue un petit bonus appréciable, mais le sentiment demeure que Tottenham n’avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il avait été relégué au rang de deuxième choix derrière un joueur qui n’était pas particulièrement performant et voulait jouer régulièrement en Premier League à l’approche de la Coupe du monde, ce que Tottenham était apparemment prêt à lui offrir. Robertson a finalement débuté davantage de matches lors de la seconde moitié de saison qu’il ne l’imaginait probablement, ce qui signifie qu’il est en bonne condition avant de partir pour l’Amérique du Nord, mais il n’a jamais été question qu’il reste à Anfield, car Liverpool ne lui a proposé de prolongation à aucun moment. Il avait toutefois d’autres options que Tottenham, la Juventus faisant partie des clubs annoncés comme intéressés par la signature du capitaine de l’Écosse. Il est donc un peu étrange qu’il ait décidé de rejoindre un club qui n’a évité que de justesse la relégation en Championship lors de la dernière journée de la saison. Robertson pourrait cependant considérer que Tottenham est une option plus séduisante aujourd’hui qu’en janvier, étant donné que De Zerbi est incontestablement capable d’améliorer sensiblement les Spurs au cours de l’été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu’il ne l’a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle au FC Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser finalement rejoindre Liverpool sur le tard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a déposé une demande de transfert, car la perturbation provoquée par l’attaquant suédois n’a rendu aucun service à Eddie Howe et à ses joueurs. Newcastle a donc agi vite pour se débarrasser d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait, en club ou en sélection, qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer des talents de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir le football de Ligue des champions à de potentielles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, couplée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James’ Park, prouve que le club n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en position de dépenser gros sur le marché des transferts depuis un certain temps déjà en raison de ses difficultés bien documentées à respecter les strictes règles financières de la Liga, donc cela n’annonce rien de bon que sa première décision après avoir enfin remis de l’ordre chez lui soit de lâcher 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait assurément se révéler un ajout utile. Il peut jouer à peu près partout sur le front de l’attaque et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, il est impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réussir une bonne Coupe du monde, donnant ainsi un éclairage plus favorable au prix payé, tandis qu’il a aussi été souligné que le Scouser a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts sont arrivés contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un bien meilleur indicateur du rendement offensif auquel les supporters du Barça doivent s’attendre de la part de leur dernière recrue. Donc, même si Gordon a plus de chances d’offrir à Flick ce qu’il veut d’un ailier, et qu’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures opportunités ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça recommence à avoir plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Le genre de chose dont les rêves sont faits. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, particulièrement sur les deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait manifestement depuis un certain temps. Il a lui-même admis avoir eu la tête tournée par de précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale, qu’il supportait aussi étant enfant, tandis qu’il a d’abord semblé qu’il allait rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a, de manière compréhensible, reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside le grand défi qui attend désormais Gordon. La possible arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention du joueur de 25 ans, mais il sera quand même sous une énorme pression pour justifier son prix, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite une place de titulaire dans une équipe remplie de stars, et cela ne sera pas facile. Il suffit de demander à Rashford, qui semble désormais de trop au Camp Nou malgré un total combiné de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer du fait de jouer avec Anthony Elanga à celui d’être aligné aux côtés de Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle