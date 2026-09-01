Pour le PSG : Les champions de France n’auraient sans doute jamais imaginé que la valeur de Barcola atteindrait 140 M€ après l’avoir recruté pour seulement 45 M€ en provenance de Lyon en 2023. Barcola a rendu de fiers services au PSG, mais il ne s’est pas tout à fait imposé comme indispensable, et le club a donc réalisé un excellent coup en obtenant de Liverpool une indemnité à neuf chiffres. Luis Enrique avait aussi anticipé ce moment en faisant venir Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Mika Godts, ce qui garantit que le PSG ne sera pas plus faible sans Barcola. En fait, il sera désormais plus facile pour Luis Enrique d’aligner une équipe plus cohérente maintenant que le joueur de 23 ans n’entre plus en compte. Barcola voulait un rôle plus important que le PSG ne pouvait tout simplement pas lui offrir, et ce transfert contribuera ainsi à préserver l’harmonie dans le vestiaire alors que le club vise encore plus de succès cette saison. Le montant final placera aussi le PSG dans une très bonne position de négociation lorsqu’il se séparera d’autres joueurs de l’effectif lors de futurs mercatos. En somme, c’était une évidence. Note : A+

Pour Liverpool : Barcola a marqué 39 buts et délivré 37 passes décisives en 152 apparitions avec le PSG, malgré des rotations constantes qui l’ont fait entrer et sortir du onze de départ. Cela seul montre qu’il s’agit d’un joueur spécial, et Liverpool estimera qu’il peut être encore plus décisif en devenant une pièce maîtresse du projet tactique d’Andoni Iraola. Même s’il est le plus efficace à gauche, Barcola est aussi à l’aise à droite et redonne à Liverpool ce pedigree de très haut niveau dans le dernier tiers du terrain que le club a perdu au départ de Mohamed Salah. Sa vitesse foudroyante et son style direct correspondent parfaitement à Iraola, qui exige une intensité élevée et veut voir Liverpool jouer vers l’avant. Barcola apportera certainement davantage à l’attaque de Liverpool que Cody Gakpo, trop unidimensionnel, qui serait selon certaines informations une cible de fin de mercato pour Tottenham et Manchester City. Tout n’est toutefois pas positif, car Barcola n’aura aucun droit à l’erreur en tant que joueur à 120 M£. Liverpool a surpayé, et rien ne dit qu’il s’adaptera immédiatement à la brutalité physique du football de Premier League. Les supporters et les observateurs tomberont vite sur le dos de Barcola s’il connaît des difficultés d’adaptation, et Liverpool s’est de nouveau exposé aux moqueries sur ses choix de recrutement après les difficultés de Florian Wirtz et Alexander Isak. Note : B

Pour Barcola : L’ancien Lyonnais misera sur sa capacité à gérer la pression de la vie à Anfield après avoir ébloui dans une équipe du PSG qui a remporté des Coupes d’Europe consécutives, tout en se faisant remarquer sur la scène de la Coupe du monde avec la France. Mais on peut tout à fait avancer que le fait d’occuper un rôle de soutien derrière Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue a accéléré le développement de Barcola. Sans avoir à porter trop de responsabilités, il s’est exprimé librement à chacune de ses entrées sur le terrain et a énormément profité du fait de travailler avec plusieurs joueurs de classe mondiale. Virgil van Dijk est le seul membre de l’effectif de Liverpool à entrer dans cette catégorie à l’heure actuelle, et il est dans le crépuscule de sa carrière à 35 ans. À côté du défi qui l’attend à Anfield, Barcola était dans un confort relatif au PSG. Iraola a besoin de lui pour être le joueur qui fait gagner Liverpool deux à trois fois par semaine, et on ne sait pas encore s’il est assez solide pour répondre à des attentes aussi élevées. Il faut néanmoins saluer le courage de Barcola ; quitter sa zone de confort, où le succès était presque garanti, pour faire partie du projet encore naissant d’Iraola laisse penser qu’il est mentalement costaud. Il aurait été très difficile pour Barcola de devenir un jour un candidat au Ballon d’Or au PSG, car il était éclipsé par au moins quatre coéquipiers, dont Vitinha, mais mener Liverpool vers une moisson de trophées pourrait bel et bien le faire entrer dans la course. À condition d’être prêt dès le départ et de faire les efforts nécessaires, ce transfert pourrait propulser Barcola au rang de superstar. Note : A-

James Westwood