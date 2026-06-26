Pour Newcastle : un changement d’approche révélateur. L’été dernier, le club a lutté avec acharnement pour conserver Alexander Isak avant de l’autoriser, trop tard, à rejoindre Liverpool. Aussi regrettable que cela paraisse, mieux valait céder dès sa demande de transfert pour éviter les remous qui ont perturbé Eddie Howe et son effectif. Cette fois, les Magpies ont donc agi vite pour céder un autre avant-poste en quête de stabilité, et ce, à un prix fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais ses performances en club comme en sélection ne justifient pas un chèque de 69 millions de livres. Reste à savoir si Newcastle saura cette fois investir judicieusement les fonds récupérés, car le club avait déjà dilapidé la somme perçue pour Isak et attirer des talents de premier plan s’annonce encore plus ardu cet été. Les Magpies ne peuvent plus promettre la Ligue des champions à leurs recrues potentielles, et leur pathétique 12e place en Premier League, combinée à la volonté de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James’ Park, prouve que Newcastle n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-
Pour Barcelone : un signal préoccupant. Le club catalan, toujours contraint par les règles financières strictes de la Liga, vient tout juste de rétablir ses comptes et déjà il dépense 80 millions d’euros pour Gordon. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et adepte d’un pressing intense – à l’inverse de Marcus Rashford –, s’avérera sans doute utile. On comprend donc pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’opération. Néanmoins, il est indéniable que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait rehausser l’image de ce transfert, et on rappelle que l’Anglais a inscrit 10 buts en Ligue des champions cette saison – dont six contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts en 60 apparitions en Premier League constituent un indicateur bien plus fiable du rendement à attendre. Certes, Gordon a le profil d’ailier que recherche Flick et son salaire sera inférieur à celui de Rashford, mais des opportunités plus économiques existaient ailleurs. Le Barça semble donc déjà dépenser plus qu’il ne le devrait. Note : C+
Pour Gordon : un rêve devenu réalité. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, notamment ces deux dernières années, l’Anglais a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis longtemps. Il a admis avoir été perturbé par les rumeurs précédentes concernant Liverpool, le club de sa ville natale pour lequel il supportait enfant, alors qu’il semblait initialement destiné au Bayern Munich cet été. Les Bavarois ont finalement reculé devant le prix demandé, et c’est là que le bât blesse pour Gordon : l’arrivée éventuelle de Julian Álvarez risquerait de le mettre dans l’ombre, mais la pression sera immense pour justifier un transfert à 80 millions d’euros. Il devra donc s’imposer dans un effectif de stars, ce qui ne sera pas aisé. Il n’a qu’à demander à Rashford, désormais considéré comme un poids au Camp Nou malgré ses 28 buts et passes décisives lors de sa première saison. Malgré tout, Gordon peine sans doute à réaliser sa chance : il va passer d’Anthony Elanga à Lamine Yamal. Note : A
Mark Doyle