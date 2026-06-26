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Elliot Anderson transfer grade GFXGOAL
Tom Maston,Mark Doyle et Krishan Davis

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Le recrutement d’Elliot Anderson par Manchester City, estimé à 116 millions de livres sterling, illustre à merveille la fameuse « taxe anglaise ». GOAL passe en revue les transactions phares du mercato estival 2026

Opinion
Real Madrid
Ibrahima Konaté
B. Silva
M. Cucurella
Liverpool
V. Munoz
Tottenham
J. van Hecke
A. Robertson
Manchester United
Ederson
FC Barcelone
A. Gordon
Chelsea
Manchester City
Newcastle
Brighton
Atalanta Bergame
Premier League
LaLiga
Serie A
FEATURES
E. Anderson
Nottingham Forest

Pour certains fans de football, l'été est la période de l'année qu'ils attendent avec le plus d'impatience – et pas seulement parce qu'elle est marquée par la Coupe du monde tous les quatre ans ! C'est plutôt parce que la fin de la saison ne signifie qu'une seule chose : c'est l'heure des transferts ! Le mercato 2026 s'annonce une nouvelle fois très animé, avec plusieurs grands noms qui devraient signer des contrats juteux avant la date limite du 1er septembre.

Certains transferts profitent à tous les acteurs, mais dans bien des cas, au moins un club ou le joueur lui-même se demande ce qu’il serait advenu d’un choix différent lors des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque transfert majeur, avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert conclu au fur et à mesure, vous permettant ainsi de suivre les grands gagnants – et les grands perdants – de cette saison de transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Elliot Anderson England 2026Getty

    26 juin : Transferts – Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 millions de livres sterling)

    Ducôté de Nottingham Forest, les sentiments sont mitigés. Si le club regrettera le départ d’Anderson, pièce maîtresse de la qualification en Europa League et du parcours jusqu’en demi-finales la saison passée, le départ du milieu de terrain, véritable pivot de l’équipe, pose un défi de remplacement. Reste que l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel de la transaction s’élève à 116 millions de livres ou à 130 millions de livres (Forest avance ce dernier chiffre), c’est une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 millions de livres il y a deux ans. Ainsi, même si Anderson manquera clairement au City Ground, le sentiment dominant au sein de la direction sera la satisfaction, car Forest a réalisé une véritable affaire aux dépens de City. Note : A

    Pour Manchester City : leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il vaudrait mieux qu’il le soit. Bien que Rodri n’ait pas encore clairement fait part de ses intentions, tout porte à croire que le lauréat du Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale, et même s’il ne le fait pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier pour succéder au joueur de 30 ans. Après tout, ce n’est pas comme si Nico González ou Matheus Nunes avaient jamais vraiment convaincu au poste de numéro 6. Anderson, en revanche, a tout pour l’être. C’est un joueur qui a fait ses preuves en Premier League et qui, la saison dernière, a enregistré plus de touches de balle et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise, ce qui signifie qu’il semble parfaitement adapté au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Reste que ce transfert illustre à merveille la « taxe anglaise ». À 23 ans, Anderson est un très bon joueur qui pourrait devenir un grand, mais il n’a pour l’instant qu’une poignée de saisons solides à Forest et n’a même pas encore goûté à la Ligue des champions. Il est tout simplement impensable que City ait dû débourser un montant à neuf chiffres pour un joueur qui, jusqu’à récemment, évoluait encore en Écosse plutôt qu’en Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : le choix judicieux. Le joueur a dépassé le niveau de Forest et va pouvoir s’exprimer au plus haut niveau, à City. Le montant du transfert s’accompagne d’une pression énorme, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu de terrain anglais prometteur à rencontrer des difficultés à l’Etihad. Cependant, à 23 ans, il semble plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et la grande différence entre leurs situations respectives est qu’il ne devrait pas avoir Rodri sur sa route vers une place de titulaire. Même si l’ère post-Guardiola s’annonce incertaine à Manchester City, c’est une occasion en or pour lui de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux du continent. Note : A+

    Mark Doyle

    • Publicité
  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konaté (Liverpool → Real Madrid, transfert gratuit)

    Du côté de Liverpool, le club s’est retrouvé dos au mur concernant l’avenir de Konaté, une situation qui aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé à expiration. S’ils l’avaient prolongé au sommet de son art lors du titre 2024-2025, ils auraient pu récupérer une indemnité de transfert correcte au moment de le céder. Finalement, le Français est parti gratuitement après une saison individuelle désastreuse. Dans ce contexte, il eût été incongru que Liverpool cède aux exigences salariales exorbitantes du joueur (environ 250 000 £ par semaine selon certaines sources) au cœur d’une saison chaotique ponctuée d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations épuisantes, étalées sur des mois, n’aboutissaient à rien, malgré l’assurance du joueur, en avril, d’être proche d’un accord. Les Reds ont certes déjà anticipé son départ en recrutant Giovanni Leoni et Jérémy Jacquet, mais l’épisode reste une perte de temps pour tous. Note : D

    Pour le Real Madrid : Le club merengue, qui courtise Konaté depuis des mois, devrait lui offrir le salaire astronomique qu’il réclame. Même sans indemnité de transfert, ce pari demeure risqué au vu des performances médiocres du défenseur central lors de la défense ratée du titre de Liverpool. Rappelons que les Blancos avaient gelé leur intérêt en novembre dernier, un signal significatif. Le Français reste un bon défenseur quand il est en forme et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint son apogée pour un joueur de son poste. Le Real parie donc sur un retour à son meilleur niveau en Espagne, ce qui pourrait offrir une solution relativement économique à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabéu cet été, Antonio Rüdiger a dépassé son apogée, Éder Militão continue d’être en proie aux blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konaté n’est toutefois pas vraiment une solution de premier ordre, et ce transfert a tout l’air d’une opération qui pourrait très vite mal tourner, compte tenu de la surveillance intense dont font l’objet les « Blancos », tant de la part des supporters que des médias. Note : B

    Pour Konaté : Le grand gagnant de ce feuilleton n’est autre que Konaté, qui s’apprête à réaliser son rêve de rejoindre le Real Madrid tout en empochant le salaire mirobolant qu’il réclamait. Reste à s’imposer rapidement comme titulaire aux côtés de Huijsen ; dans la fournaise du Bernabéu, la patience sera bien plus limitée que sur les bords de la Mersey face aux erreurs qui ont entaché sa dernière saison à Anfield. Il a emprunté la même voie que Trent Alexander-Arnold, dont les galères lors de sa première saison à Madrid doivent lui servir de leçon. Si, toutefois, il retrouve vite confiance et meilleur niveau, il pourra s’imposer comme un maillon clé du nouveau Real de José Mourinho. Rien n’est moins sûr. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Muñoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 millions de livres sterling)

    Du côté d’Osasuna : en apparence, le club a enregistré une plus-value substantielle sur un joueur acquis l’été dernier pour seulement 5 millions d’euros. Cependant, le club de Pampelune était pénalisé par une clause de rachat de 50 % inscrite dans l’accord avec le Real Madrid. Ainsi, 20 des 40 millions d’euros (34,5 M£ / 45 M$) de sa clause libératoire iront directement aux « Blancos », même si le bénéfice net de 15 millions d’euros (13 M£ / 17 M$) demeure conséquent pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Muñoz était prévisible après une saison au cours de laquelle il a contribué à 12 buts et a été sélectionné dans l’équipe d’Espagne pour la Coupe du monde ; la clause libératoire a donc contraint le club à accepter ce montant. Note : B-

    Pour Liverpool : Première recrue de l’ère Andoni Iraola et nouvel acte dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts. Les Magpies avaient coché Muñoz pour remplacer à long terme Anthony Gordon, parti à Barcelone, mais, sentant l’occasion, les Reds ont bondi pour leur ravir la mise alors que les discussions étaient avancées et l’offre des Tynesiders déjà acceptée. Liverpool considère déjà l’opération comme un coup de maître, d’autant plus qu’il s’offre un jeune ailier prometteur pour un montant qui pourrait s’avérer être une aubaine. Muñoz peut évoluer sur les deux ailes ainsi qu’au centre, apportant la qualité et la profondeur nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure d’Hugo Ekitike, qui ont laissé un vide dans l’attaque des Reds. Attaquant direct et rapide, qui défend aussi avec intensité, ce joueur de 22 ans correspond parfaitement au style de jeu du nouvel entraîneur Iraola, qui aurait d’ailleurs insisté pour que ce transfert se concrétise. Il devra toutefois veiller à ce que l’arrivée de l’Espagnol n’entrave pas la progression de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club est convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Muñoz : une fois les offres de Liverpool et de Newcastle acceptées, le choix final lui est revenu, et on ne peut pas lui reprocher d’avoir opté pour Anfield. Âgé de seulement 22 ans, il a déjà mené une carrière itinérante et s’apprête à rejoindre son troisième grand club. Formé à la Masia puis passé par le Real Madrid avant de s’engager à Osasuna il y a un an, il espère cette fois s’implanter durablement et s’imposer comme une star, sous les conseils avisés de son compatriote Iraola. Il devra toutefois se battre pour gagner sa place de titulaire, ce qui l’obligera à améliorer son rendement global, d’autant plus que Liverpool devrait toujours tenter de recruter Yan Diomande, l’ailier prodige très coté du RB Leipzig. Il devrait toutefois bénéficier de nombreuses opportunités au sein de la nouvelle ligne d’attaque des Reds grâce à sa polyvalence. Note : A

    Krishan Davis

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 millions de livres sterling)

    Pour Brighton : Une nouvelle opération astucieuse pour Brighton, qui consolide sa réputation de club parmi les plus habiles sur le marché des transferts en encaissant 52 millions de livres sterling (70 millions de dollars) pour un joueur recruté 2 millions de livres seulement six ans plus tôt. L’opération est d’autant plus astucieuse que le contrat du Néerlandais à l’Amex Stadium expirait dans moins d’un an. Les Seagulls peuvent donc se féliciter d’avoir tiré une somme aussi importante pour un joueur dont la valeur était précédemment estimée à 70 millions de livres (94 millions de dollars). Le club réinvestira logiquement cette somme dans un successeur à fort potentiel, le jeune espoir des Spurs Luka Vuskovic étant dans leur viseur dans le cadre d’un dossier séparé, après son prêt convaincant à Hambourg. Les Seagulls disposent par ailleurs d’un vivier intéressant en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli sous contrat, sans oublier Igor Julio, attendu de retour de son prêt à West Ham. Note : A

    Du côté de Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert orchestré par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a déjà travaillé avec Van Hecke à Brighton. On ne peut s’empêcher de penser que les Spurs se sont fait avoir en surpayant ce défenseur central, après la publication d’articles suggérant que Brighton l’évaluait à 70 millions de livres sterling, alors qu’il était sur le point d’entamer la dernière année de son contrat sur la côte sud. Un prix plus réaliste pour un joueur de ce calibre aurait dû se situer autour de 40 millions de livres (54 millions de dollars), mais Brighton est réputé pour sa fermeté en matière de négociations et Tottenham a sans doute senti la nécessité d’agir ; leurs rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, se seraient également intéressés au Néerlandais, tandis que le capitaine Cristian Romero devrait partir cet été et que Micky van de Ven pourrait suivre. Tottenham s'offre tout de même un défenseur de 26 ans, déjà expérimenté en Premier League, capable de passer un cap, doté d'une bonne relance et de l'autorité qui a fait défaut à l'arrière-garde londonienne. L'international néerlandais pourrait former une nouvelle charnière avec Marcos Senesi, arrivé libre. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, ce transfert s’inscrit logiquement. Ayant manifesté son intention de ne pas prolonger à l’Amex, il franchit un cap au milieu de sa carrière et pourrait y voir un tremplin vers de plus grandes ambitions après s’être imposé en Premier League. Ni Chelsea ni Liverpool n’ont finalement concrétisé leur intérêt supposé ; du coup, si Van Hecke veut s’imposer comme titulaire dans un club du « Big Six », Tottenham constitue un point de départ idéal, même si le club ne dispute pas de compétition européenne. Ayant déjà travaillé avec le bouillant Italien, il connaît parfaitement le style de jeu que De Zerbi veut imposer, ce qui devrait faciliter son intégration. Les Spurs, qui doivent absolument se relever après une nouvelle saison nationale désastreuse, disposent ainsi d’une base défensive solide alors qu’ils traversent une période de transition post-relégation en 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, transfert gratuit)

    Pour Manchester City, c’est la perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif incroyablement travailleur et créatif qui a joué un rôle essentiel dans la longue période de succès des Citizens. Le Portugais incarnait en quelque sorte le joueur idéal de Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’aimait tant et a versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans achève sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis plusieurs mois. Le voir partir sans indemnité n’est certes pas idéal sur le plan financier, c’est pourtant le minimum qu’il méritait après neuf années d’un service exceptionnel. Son talent, son intelligence et, surtout, sa personnalité manqueront cruellement aux Citizens. Note : D

    Pour le Real Madrid : deux raisons de se réjouir. Non seulement les « Blancos » ont recruté un joueur d’exception sans débourser un centime, mais ils ont devancé leur rival de toujours, Barcelone, pour s’attacher ses services. Après des mois de spéculations – sur lesquelles Bernardo s’était d’ailleurs lui-même exprimé –, un transfert au Camp Nou semblait inévitable. Cependant, l’arrivée de José Mourinho au Bernabéu a clairement tout changé. « Le Special One » a fait de la venue de son compatriote une priorité, et l’affaire s’est conclue en 36 heures. Les plus beaux jours de Silva sont derrière lui, mais il a prouvé lors de la dernière course au titre en Premier League qu’il pouvait encore se montrer décisif dans les grands rendez-vous, comme en témoigne sa prestation contre Arsenal à l’Etihad. Mais ce qui compte peut-être plus que tout, c’est que Bernardo incarne le modèle parfait pour les jeunes joueurs madrilènes, incarnant exactement ce que Mourinho attend de son effectif : un mélange idéal de talent et de ténacité. On comprend donc aisément pourquoi le Real a devancé le Barça dans la course à l’international portugais. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : le départ en Espagne qu’il convoitait depuis si longtemps. Depuis au moins trois étés, voire plus, le milieu offensif était pressenti pour rejoindre l’une des meilleures équipes de Liga. Mais à chaque fois, Guardiola l’avait convaincu de rester une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, rien n’a pu le faire changer d’avis. Il va enfin pouvoir porter les couleurs d’un des géants historiques du football européen. Certes, le Real traverse une zone de turbulences et a été détrôné par le Barça en Espagne, mais l’aider à retrouver son trône constitue un défi que le milieu de terrain relèvera avec enthousiasme. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus aussi vif qu’auparavant, mais, comme le rappelle Guardiola, les cinq premiers yards se jouent dans la tête, et, sous cet angle, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Même s’il aurait pu rejoindre la capitale espagnole plus tôt, l’expérience et les qualités du Portugais lui permettent d’espérer suivre la trajectoire de Luka Modrić – que Mourinho avait lui-même recruté au Bernabéu – et de briller en Espagne jusqu’au crépuscule de sa carrière. Note : A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 millions d’euros)

    Ducôté de Chelsea, la situation paraît surprenante : arrivé en 2022 après un début d’adaptation difficile, Cucurella s’est imposé comme un pilier de la défense des Blues. Le voir partir avec une perte financière interpelle donc. À son meilleur niveau, l’Espagnol figure parmi les meilleurs à son poste. Cela dit, Chelsea l’avait clairement surpayé lors de son arrivée en provenance de Brighton pour 60 millions de livres (80 millions de dollars), et comme il aurait manifesté son envie de partir tout en critiquant ouvertement la direction du club, les Blues se contenteront sans doute de récupérer jusqu’à 52 millions de livres (69 millions de dollars), estimant qu’il n’était pas intouchable. À 28 ans, le natif de Valence aurait sans doute vu sa valeur baisser lors des prochains mercatos. Son départ prive un effectif déjà peu expérimenté d’un de ses éléments les plus chevronnés, mais Chelsea mise sur le jeune Jorrel Hato et sur l’arrivée attendue de Valentin Barco pour compenser. Note : B-

    Côté Real Madrid : tout ce que dit José Mourinho semble être loi, puisque le club entame son mercato estival par une recrue surprise. Les Merengues avaient déjà investi lourdement sur un arrière gauche l’été dernier pour faire revenir Álvaro Carreras en provenance du Benfica, mais cela ne les a pas empêchés de lorgner sur Cucurella, ciblé par leur nouvel (ancien) entraîneur. Un montant de 60 millions d’euros, somme élevée pour un club qui a récemment privilégié une approche mesurée sur le marché des transferts, impose un retour sur investissement immédiat de la part d’un joueur dont le niveau a légèrement fléchi ces derniers mois. À l’aube de ses 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais combien de saisons de haut niveau les Blancos pourront-ils réellement tirer de lui ? Il possède toutefois les qualités d’un joueur « à la Mourinho », avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve désormais avec quatre arrières gauches en équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran García. Il va donc falloir faire des choix en matière de départs. Note : C

    Pour Cucurella : Principal bénéficiaire de l’opération, le joueur a réussi son pari : fuir un Chelsea en pleine dérive pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de sa carrière. Les médias avaient largement rapporté que le défenseur souhaitait retourner en Espagne, déçu par la gestion des Blues à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir filer vers le Bernabéu alors que l’Atlético de Madrid le suivait aussi. Pas étonnant que le dossier se soit débloqué en un temps record : Cucurella aurait donné son accord dès la première approche madrilène. Repéré par Mourinho, il a de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, même si Carreras devrait alterner sa présence dans le onze du Portugais. Toutefois, compte tenu du montant considérable de son transfert, il devra faire ses preuves sans tarder, sous peine de s’attirer les foudres des supporters du Bernabéu, réputés pour leur impatience, d’autant plus qu’il entretient des liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, transfert gratuit)

    Pour Liverpool, son départ est émouvant. Robertson compte parmi les meilleures recrues de l’histoire du club et s’est imposé comme l’un des piliers de l’ère Jürgen Klopp. Arrivé en 2017 en provenance de Hull City pour seulement 8 millions de livres sterling, il a atteint son apogée en tant que meilleur arrière gauche du monde. Néanmoins, ses 32 ans se font sentir, ce qui a poussé Liverpool à anticiper son départ en recrutant Milos Kerkez l’été dernier et à chercher à le céder dès le mercato d’hiver, en vain, faute de pouvoir rapatrié Kostas Tsimikas de Rome. Problème : Kerkez n’est toujours pas totalement à l’aise à Anfield, et la saison 2025-2026, éprouvante pour les Reds, a douloureusement révélé à quel point l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson allaient manquer sur la côte de Merseyside. Les supporters redoutent désormais qu’avec le départ de Salah, le niveau de l’équipe ne se dégrade encore davantage l’an prochain. Note : D

    Pour Tottenham : Un recrutement surprenant. Les Spurs avaient déjà tenté de l’enrôler en janvier, sans que la nécessité sportive soit évidente. Certes, l’effectif manquait de profondeur à plusieurs postes, mais le côté gauche défensif semblait moins prioritaire. Ben Davies était blessé, mais les Spurs pouvaient encore compter sur Destiny Udogie, sur le polyvalent Djed Spence et sur la jeune recrue brésilienne Souza. L’argument avancé était que Robertson aurait constitué un renfort important pour un vestiaire en pleine tourmente – et qu’il aurait certainement pu aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d’engagement à 100 % au sein de l’effectif. Le fait qu’il arrive tardivement en tant que joueur libre est un petit bonus appréciable, mais l’impression persiste que Tottenham n’avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : un choix surprenant. On comprend pourquoi le latéral était prêt à partir dès janvier : il avait perdu sa place au profit d’un joueur loin d’être convaincant et voulait jouer régulièrement en Premier League avant la Coupe du monde, ce que Tottenham semblait capable de lui garantir. Il a finalement enchaîné les titularisations en seconde partie de saison, arrivant en forme pour la Coupe du monde, mais son départ d’Anfield était acté, Liverpool ne lui ayant jamais proposé de prolongation. D’autres clubs, comme la Juventus, étaient pourtant sur les rangs pour s’attacher les services du capitaine de l’Écosse. On peut donc s’interroger sur son choix de rejoindre un club qui a frôlé la relégation en Championship lors de la dernière journée. Néanmoins, Tottenham pourrait s’avérer plus séduisant qu’en janvier, puisque De Zerbi dispose de l’autorité nécessaire pour transformer l’effectif durant l’été. Reste à savoir s’il jouera réellement davantage à Tottenham qu’il ne l’a fait à Liverpool la saison passée. Note : C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 juin : Ederson (Atalanta à Manchester United, 35 M£)

    Pour l'Atalanta, c'est une nouvelle démonstration de la pertinence de son modèle économique. Le club avait recruté Ederson en provenance de Salernitana en 2022 pour environ 23 millions d'euros et pourrait aujourd'hui presque doubler ce montant, toutes clauses comprises, en le vendant à Manchester United après quatre saisons d'un service exceptionnel, couronnées par une victoire historique en Ligue Europa. Remplacer le Brésilien s’annonce difficile, mais c’est précisément le savoir-faire de l’Atalanta : dénicher des diamants bruts pour les céder quelques saisons plus tard au meilleur prix. Rappelons que l’Atlético Madrid était aussi sur le coup, mais l’Atalanta a tenu bon sur le montant du transfert et Manchester United a fini par accepter de payer le prix demandé pour un joueur dont le contrat n’avait plus qu’un an à courir. Encore un excellent travail de la part de l’une des meilleures cellules de recrutement du circuit. Note : A

    Pour Manchester United : une recrue judicieuse de la part d’un club réputé pour ses recrutements imprudents. Casemiro ayant quitté Old Trafford, les Red Devils devaient recruter un nouveau milieu défensif. Ils ont donc choisi un profil similaire, en prélevant un autre Brésilien adepte du tacle et du jeu court, mais capable de relancer. La cote d’Ederson a légèrement baissé au cours de l’année écoulée – ce qui explique son absence de la sélection de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde, contrairement à Casemiro. Cette baisse de régime s’explique en grande partie par le départ de Gian Piero Gasperini l’été dernier, car Ederson était alors présenté comme le « pilier » de l’équipe qui avait dominé le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en finale de Ligue Europa 2024. À l’époque, il était annoncé du côté de Liverpool ou Manchester City. S’il retrouve ce niveau, il pourrait former un duo de milieu de terrain redoutable avec Kobbie Mainoo – car même s’il n’est pas aussi complet que Casemiro à son apogée, il représente une nette amélioration par rapport à Manuel Ugarte. Note : B+

    Pour Ederson : le grand transfert qu’il mérite depuis longtemps. Le joueur n’a jamais caché son envie de jouer en Premier League, et il va désormais pouvoir se mettre à l’épreuve dans un championnat taillé pour ses qualités. À la fois solide à la récupération, propre dans la relance et dangereux dans la surface, il dispose d’un profil complet. Certains estiment qu’il aurait mieux fait de rejoindre l’Atlético de Diego Simeone, mais Michael Carrick, lui-même ancien milieu défensif de renom, a semble-t-il rétabli une certaine stabilité à Old Trafford, jusqu’alors perçu comme une destination risquée pour les joueurs ambitieux. À nos yeux, Ederson possède tous les atouts pour briller à Old Trafford et, ainsi, se rapprocher à nouveau de la Seleção. Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (Newcastle à Barcelone, 80 millions d’euros)

    Pour Newcastle : un changement d’approche révélateur. L’été dernier, le club a lutté avec acharnement pour conserver Alexander Isak avant de l’autoriser, trop tard, à rejoindre Liverpool. Aussi regrettable que cela paraisse, mieux valait céder dès sa demande de transfert pour éviter les remous qui ont perturbé Eddie Howe et son effectif. Cette fois, les Magpies ont donc agi vite pour céder un autre avant-poste en quête de stabilité, et ce, à un prix fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais ses performances en club comme en sélection ne justifient pas un chèque de 69 millions de livres. Reste à savoir si Newcastle saura cette fois investir judicieusement les fonds récupérés, car le club avait déjà dilapidé la somme perçue pour Isak et attirer des talents de premier plan s’annonce encore plus ardu cet été. Les Magpies ne peuvent plus promettre la Ligue des champions à leurs recrues potentielles, et leur pathétique 12e place en Premier League, combinée à la volonté de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James’ Park, prouve que Newcastle n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : un signal préoccupant. Le club catalan, toujours contraint par les règles financières strictes de la Liga, vient tout juste de rétablir ses comptes et déjà il dépense 80 millions d’euros pour Gordon. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et adepte d’un pressing intense – à l’inverse de Marcus Rashford –, s’avérera sans doute utile. On comprend donc pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’opération. Néanmoins, il est indéniable que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait rehausser l’image de ce transfert, et on rappelle que l’Anglais a inscrit 10 buts en Ligue des champions cette saison – dont six contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts en 60 apparitions en Premier League constituent un indicateur bien plus fiable du rendement à attendre. Certes, Gordon a le profil d’ailier que recherche Flick et son salaire sera inférieur à celui de Rashford, mais des opportunités plus économiques existaient ailleurs. Le Barça semble donc déjà dépenser plus qu’il ne le devrait. Note : C+

    Pour Gordon : un rêve devenu réalité. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, notamment ces deux dernières années, l’Anglais a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis longtemps. Il a admis avoir été perturbé par les rumeurs précédentes concernant Liverpool, le club de sa ville natale pour lequel il supportait enfant, alors qu’il semblait initialement destiné au Bayern Munich cet été. Les Bavarois ont finalement reculé devant le prix demandé, et c’est là que le bât blesse pour Gordon : l’arrivée éventuelle de Julian Álvarez risquerait de le mettre dans l’ombre, mais la pression sera immense pour justifier un transfert à 80 millions d’euros. Il devra donc s’imposer dans un effectif de stars, ce qui ne sera pas aisé. Il n’a qu’à demander à Rashford, désormais considéré comme un poids au Camp Nou malgré ses 28 buts et passes décisives lors de sa première saison. Malgré tout, Gordon peine sans doute à réaliser sa chance : il va passer d’Anthony Elanga à Lamine Yamal. Note : A

    Mark Doyle