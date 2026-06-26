Ducôté de Nottingham Forest, les sentiments sont mitigés. Si le club regrettera le départ d’Anderson, pièce maîtresse de la qualification en Europa League et du parcours jusqu’en demi-finales la saison passée, le départ du milieu de terrain, véritable pivot de l’équipe, pose un défi de remplacement. Reste que l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel de la transaction s’élève à 116 millions de livres ou à 130 millions de livres (Forest avance ce dernier chiffre), c’est une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 millions de livres il y a deux ans. Ainsi, même si Anderson manquera clairement au City Ground, le sentiment dominant au sein de la direction sera la satisfaction, car Forest a réalisé une véritable affaire aux dépens de City. Note : A

Pour Manchester City : leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il vaudrait mieux qu’il le soit. Bien que Rodri n’ait pas encore clairement fait part de ses intentions, tout porte à croire que le lauréat du Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale, et même s’il ne le fait pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier pour succéder au joueur de 30 ans. Après tout, ce n’est pas comme si Nico González ou Matheus Nunes avaient jamais vraiment convaincu au poste de numéro 6. Anderson, en revanche, a tout pour l’être. C’est un joueur qui a fait ses preuves en Premier League et qui, la saison dernière, a enregistré plus de touches de balle et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise, ce qui signifie qu’il semble parfaitement adapté au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Reste que ce transfert illustre à merveille la « taxe anglaise ». À 23 ans, Anderson est un très bon joueur qui pourrait devenir un grand, mais il n’a pour l’instant qu’une poignée de saisons solides à Forest et n’a même pas encore goûté à la Ligue des champions. Il est tout simplement impensable que City ait dû débourser un montant à neuf chiffres pour un joueur qui, jusqu’à récemment, évoluait encore en Écosse plutôt qu’en Angleterre. Note : C

Pour Anderson : le choix judicieux. Le joueur a dépassé le niveau de Forest et va pouvoir s’exprimer au plus haut niveau, à City. Le montant du transfert s’accompagne d’une pression énorme, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu de terrain anglais prometteur à rencontrer des difficultés à l’Etihad. Cependant, à 23 ans, il semble plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et la grande différence entre leurs situations respectives est qu’il ne devrait pas avoir Rodri sur sa route vers une place de titulaire. Même si l’ère post-Guardiola s’annonce incertaine à Manchester City, c’est une occasion en or pour lui de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux du continent. Note : A+

Mark Doyle