Getty Images Sport
Traduit par
Le recrutement d’Andrey Santos par Manchester United, estimé à 50 millions de livres sterling, est qualifié de « curieux » et « risqué » par d’anciennes gloires des Red Devils et de Chelsea, qui partagent le même avis sur ce transfert
D’anciennes gloires de Manchester United remettent en question la rumeur concernant un transfert.
La légende de Manchester United, Paul Butt, doute de la pertinence d'un éventuel transfert du milieu de terrain de Chelsea, Santos, chez les Red Devils. Selon Sky Sports, un accord jusqu'à 50 millions de livres aurait été trouvé pour le joueur de 22 ans ; toutefois, Butt estime qu'une telle somme exige un impact immédiat.
S’il reconnaît que les Red Devils doivent renforcer leur effectif, Butt estime que Santos ne serait pas recruté pour une telle somme afin de simplement assurer une solution de remplacement. Selon lui, le Brésilien serait attendu comme un futur titulaire régulier, malgré son expérience encore limitée au plus haut niveau.
- Getty Images Sport
Butt a exposé ses préoccupations
Dans une interview exclusive accordée à Paddy Power, Butt a expliqué pourquoi il peinait à comprendre ce transfert annoncé. Il a rappelé l’importance de recruter des jeunes joueurs, mais s’est demandé si Santos avait suffisamment fait ses preuves pour justifier un investissement de 50 millions de livres sterling et une place immédiate dans le onze de départ.
« S’il avait coûté 25 à 30 millions de livres, on pourrait comprendre… Mais on ne déboursé pas 50 millions pour le laisser sur le banc : il doit être titulaire. Je l’ai observé à plusieurs reprises, sans jamais me dire : “Waouh, quel toucher de balle” ou “Quel athlète” », analyse Butt.
Soit c’est un coup de génie de l’équipe de recrutement, qui se dit : “Ce gamin va être la prochaine grande star, on déboursera ces 50 millions de livres sans hésiter et on le jettera directement dans le grand bain”. Mais comme il n’a été titulaire que 13 fois avec Chelsea la saison dernière, un club qui a terminé 10e, ça ne ressemble pas à une bonne recrue. J’espère me tromper, j’espère qu’il s’avérera être un grand joueur et qu’il nous épatera.
« Ce gamin a à peine disputé dix matchs. Ce n’est pas le genre de transfert qui me fait sauter de joie en disant : “Quelle recrue, j’en suis vraiment ravi !” On a besoin de joueurs au milieu de terrain qui nous rendent bien meilleurs. Je n’aime pas juger les jeunes joueurs ou les nouvelles recrues avant qu’ils n’aient pu s’exprimer sur le terrain, mais là, on mise sur du potentiel plutôt que sur un joueur confirmé. »
Petit met en garde contre un pari risqué en matière de confiance
Les anciens joueurs de Manchester United ne sont pas les seuls à s'inquiéter : l'ex-milieu de terrain de Chelsea, Petit, juge lui aussi que ce transfert comporte de nombreux risques. Dans une interview accordée à BOYLE Sports, site de paris footballistiques, Petit a estimé que Santos avait besoin d'un véritable « reset » mental s'il voulait réussir sous la pression de la Ligue des champions à Manchester United.
« Le transfert d’Andrey Santos à Manchester United est un pari, tant pour lui que pour le club », a déclaré Petit. « Andrey Santos a réalisé une excellente saison à Strasbourg avant de revenir à Chelsea, où il n’a pas beaucoup joué et n’a pas été à la hauteur des attentes.
La dynamique à Manchester United est différente aujourd’hui : le club participe à la Ligue des champions et doit continuer à progresser. Andrey doit retrouver sa confiance. Il a le talent, mais a-t-il le mental qu’il faut ? Rejoindre Manchester United après une période difficile à Chelsea est un pari risqué, tant pour lui que pour le club. »
- Getty Images Sport
La pression sera à son comble si le deal se concrétise
Si Santos finalise le transfert évoqué, les attentes seront élevées au vu du montant de l’opération. Selon Butt et Petit, le Brésilien sera immédiatement sous pression pour prouver sa valeur et disposera de peu de temps pour s’adapter, alors qu’on attend de lui qu’il devienne un élément clé du milieu de terrain de Manchester United.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles