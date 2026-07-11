Le recrutement d’Andrey Santos par Manchester United, estimé à 50 millions de livres sterling, est qualifié de « curieux » et « risqué » par d’anciennes gloires des Red Devils et de Chelsea, qui partagent le même avis sur ce transfert

Dans une interview exclusive accordée à Paddy Power, Butt a expliqué pourquoi il peinait à comprendre ce transfert annoncé. Il a rappelé l’importance de recruter des jeunes joueurs, mais s’est demandé si Santos avait suffisamment fait ses preuves pour justifier un investissement de 50 millions de livres sterling et une place immédiate dans le onze de départ.

« S’il avait coûté 25 à 30 millions de livres, on pourrait comprendre… Mais on ne déboursé pas 50 millions pour le laisser sur le banc : il doit être titulaire. Je l’ai observé à plusieurs reprises, sans jamais me dire : “Waouh, quel toucher de balle” ou “Quel athlète” », analyse Butt.

Soit c’est un coup de génie de l’équipe de recrutement, qui se dit : “Ce gamin va être la prochaine grande star, on déboursera ces 50 millions de livres sans hésiter et on le jettera directement dans le grand bain”. Mais comme il n’a été titulaire que 13 fois avec Chelsea la saison dernière, un club qui a terminé 10e, ça ne ressemble pas à une bonne recrue. J’espère me tromper, j’espère qu’il s’avérera être un grand joueur et qu’il nous épatera.

« Ce gamin a à peine disputé dix matchs. Ce n’est pas le genre de transfert qui me fait sauter de joie en disant : “Quelle recrue, j’en suis vraiment ravi !” On a besoin de joueurs au milieu de terrain qui nous rendent bien meilleurs. Je n’aime pas juger les jeunes joueurs ou les nouvelles recrues avant qu’ils n’aient pu s’exprimer sur le terrain, mais là, on mise sur du potentiel plutôt que sur un joueur confirmé. »