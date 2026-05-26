Le monde du football s’apprêtait à sacrer Bruno Fernandes nouveau roi des passeurs, après sa 21e passe décisive cette saison à l’Amex Stadium. Mais l’ancien directeur général de la PGMOL, Keith Hackett, a jeté un pavé dans la mare en estimant que la dernière offrande du milieu de Manchester United ne méritait pas d’être homologuée.

S’exprimant sur les réseaux sociaux pour contester cette attribution, il a écrit : « Ce n’est clairement pas une passe décisive, donc le record n’est pas battu. »

L’intervention de l’ancien arbitre relance le débat sur les critères d’attribution des passes décisives en Angleterre, surtout quand un record historique est en jeu.