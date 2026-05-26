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« Le record n'est pas battu » : Bruno Fernandes apprend que sa 21e « passe décisive » ne sera pas validée, tandis que l'ancien patron du PGMOL réagit au but historique de Manchester United
Hackett conteste cette étape historique
Le monde du football s’apprêtait à sacrer Bruno Fernandes nouveau roi des passeurs, après sa 21e passe décisive cette saison à l’Amex Stadium. Mais l’ancien directeur général de la PGMOL, Keith Hackett, a jeté un pavé dans la mare en estimant que la dernière offrande du milieu de Manchester United ne méritait pas d’être homologuée.
S’exprimant sur les réseaux sociaux pour contester cette attribution, il a écrit : « Ce n’est clairement pas une passe décisive, donc le record n’est pas battu. »
L’intervention de l’ancien arbitre relance le débat sur les critères d’attribution des passes décisives en Angleterre, surtout quand un record historique est en jeu.
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Fernandes dépasse Henry et De Bruyne
Avant que la polémique n’éclate, l’international portugais était salué pour avoir dépassé deux des plus grands créateurs de l’histoire de la compétition. En atteignant 21 passes décisives, Fernandes a devancé la légende d’Arsenal Thierry Henry et Kevin De Bruyne (Manchester City), qui détenaient auparavant le record à égalité avec 20 chacun.
Le moment décisif est survenu lorsque Fernandes a tiré un corner que Patrick Dorgu a converti d’une tête. Si le Comité des buts contestés a donné raison au milieu de terrain, des détracteurs comme Hackett estiment que la tête de Dorgu, ayant franchi la ligne après avoir heurté la barre transversale et été déviée par le gardien des Seagulls, Bart Verbruggen, aurait dû être exclue des statistiques. Le capitaine de Manchester United a par ailleurs été sacré Meilleur meneur de jeu de la saison en Premier League pour ses performances.
Le capitaine garde sa modestie
« Je y réfléchis, car nous évoquons Kevin et Thierry, deux des meilleurs joueurs que la Premier League ait connus depuis très longtemps », a déclaré Fernandes, interrogé sur la perspective de battre ce record.
« Avoir l’opportunité de figurer à leurs côtés, ne serait-ce que dans cette catégorie, sans même évoquer l’ensemble de leur palmarès en Premier League, est déjà une immense fierté. »
Le milieu de terrain redirige souvent les éloges vers ses coéquipiers, reconnaissant que ses statistiques dépendent fortement de la finition des autres. Après une rencontre précédente, il avait d’ailleurs déclaré : « Je suis très reconnaissant de voir leur réaction plus que la mienne, car je voulais que Bryan [Mbeumo] célèbre son but. Je ne voulais pas que cela tourne autour de moi, car au bout du compte, marquer un but est la chose la plus importante dans le football. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Bruno ?
Alors que les observateurs débattent encore de la validité de son record, Bruno Fernandes se prépare à un été chargé. Le milieu de terrain de Manchester United va désormais se concentrer sur ses obligations internationales avec le Portugal, qui se prépare pour la Coupe du monde. Son avenir au club semble par ailleurs assuré : selon plusieurs sources, il serait sur le point de prolonger son contrat au-delà de 2027.
Malgré le battage médiatique autour de sa 21e passe décisive, Fernandes conclut l’exercice avec neuf buts et une collection de distinctions personnelles bien remplie.