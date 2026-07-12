En franchissant ce cap, l’attaque des « Royaux » se hisse désormais seule en tête d’un classement historique. Avec 19 buts marqués dans le tournoi, le Real a non seulement battu le record établi en 1954 par le légendaire club hongrois Honvéd Budapest.

À l’époque, ce vivier de talents hongrois avait totalisé 18 buts, dont onze signés par Sandor Kocsis, meilleur buteur de l’épreuve.

Ce record, établi par les joueurs d’un même club, est resté inviolé pendant des décennies avant d’être égalé à deux reprises dans l’histoire récente de la Coupe du monde. Lors de l’édition 2014, c’est le FC Bayern Munich qui s’était illustré en atteignant ce total. À l’époque, l’attaquant Thomas Müller, auteur de cinq buts, était le joueur le plus prolifique du club allemand, multiple champion d’Allemagne, sur la voie du titre mondial.