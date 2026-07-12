Grâce à ces deux buts, le milieu de terrain anglais a porté à 19 le nombre de réalisations des joueurs du Real Madrid dans cette compétition, dépassant ainsi le précédent record de 18 buts marqués en phase finale par un même club, selon les statistiques officielles de la Coupe du monde.
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Le record du FC Bayern est tombé ! Le Real Madrid établit une nouvelle marque mondiale en Coupe du monde
Avec six buts au compteur, Bellingham pointe à la deuxième place du classement interne des buteurs du Real Madrid lors de la Coupe du monde. Devant lui, la star française Kylian Mbappé mène la danse avec huit réalisations pour les Bleus.
Juste derrière, deux joueurs dont les sélections nationales ont déjà été éliminées complètent le classement : le Brésilien Vinicius Junior, auteur de quatre réalisations, et le jeune prodige turc Arda Güler, auteur d’un but lors de la phase de groupes.
- AFP
Buts marqués par un club en Coupe du monde : quel club détenait auparavant le record ?
En franchissant ce cap, l’attaque des « Royaux » se hisse désormais seule en tête d’un classement historique. Avec 19 buts marqués dans le tournoi, le Real a non seulement battu le record établi en 1954 par le légendaire club hongrois Honvéd Budapest.
À l’époque, ce vivier de talents hongrois avait totalisé 18 buts, dont onze signés par Sandor Kocsis, meilleur buteur de l’épreuve.
Ce record, établi par les joueurs d’un même club, est resté inviolé pendant des décennies avant d’être égalé à deux reprises dans l’histoire récente de la Coupe du monde. Lors de l’édition 2014, c’est le FC Bayern Munich qui s’était illustré en atteignant ce total. À l’époque, l’attaquant Thomas Müller, auteur de cinq buts, était le joueur le plus prolifique du club allemand, multiple champion d’Allemagne, sur la voie du titre mondial.
Les joueurs du PSG ont inscrit au total 18 buts lors de la Coupe du monde 2022.
Huit ans plus tard, lors de la Coupe du monde 2022, le Paris Saint-Germain, alors champion de France en titre, a lui aussi inscrit exactement 18 buts dans la compétition. Le PSG a largement profité du fait d’avoir dans ses rangs Mbappé et le capitaine argentin Lionel Messi, les deux meilleurs buteurs incontestés du tournoi.
Mbappé avait alors remporté le Soulier d’or avec huit buts, tandis que Messi, auteur de sept réalisations, avait mené l’Argentine vers le titre. Aujourd’hui, les joueurs du club espagnol le plus titré ont surpassé cette concurrence de taille.
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