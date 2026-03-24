Le record de Mattia Marchesetti, qui a marqué dans chacune des 10 catégories du Chievo en Serie A : « Un rêve devenu réalité, je peux désormais arrêter de jouer pour me consacrer à l'entraînement »

« J'ai fait tout mon parcours dans les équipes de jeunes de la Cremonese, puis j'ai joué avec le Chievo, la Sampdoria, la Triestina et Vicence : 25 matchs en Serie A, 100 en Serie B, 120 en Serie C1. J'ai arrêté de fouler les grands stades pour jouer sur les terrains de Pizzighettone, d'Olginatese et de Rivoltana. »





« Au total, j’ai marqué plus de 100 buts. Le seul en Serie A, c’était lors du match Chievo-Parme en 2005 : une passe décisive de Zanchetta depuis le milieu de terrain, je fais un crochet derrière les défenseurs, le ballon rebondit devant Frey, je marque du droit : un rêve. Le but le plus important, c’est celui de 2004 avec la Cremonese lors de la finale retour contre le Sudtirol, qui nous a valu la promotion en C1.





« Cette dernière saison, après avoir participé au stage de pré-saison cet été et m’être entraîné deux fois par semaine, j’ai disputé 14 matchs. Quand l’arbitre a sifflé le penalty, mes coéquipiers, tous beaucoup plus jeunes, m’ont dit : « C’est à toi », ils savaient à quel point j’y tenais. Même les adversaires du Sabbioni m’ont pris dans leurs bras. »



