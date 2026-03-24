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Sebastien Frey of ParmaGetty Images Sport

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Le record de Mattia Marchesetti, qui a marqué dans chacune des 10 catégories du Chievo en Serie A : « Un rêve devenu réalité, je peux désormais arrêter de jouer pour me consacrer à l'entraînement »

M. Marchesetti
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Opinion
Chievo Vérone
Cremonese
Serie A

Le seul but de la première division marqué par Frey sur une passe décisive de Zanchetta.

Mattia Marchesetti égale le record de Denis Godeas, Antonio Martorella et Marcello Diomedi : les seuls footballeurs à avoir marqué dans les 10 catégories du football italien, de la Serie A à la Terza en passant par la Serie B, la C1 et la C2 (désormais regroupées), la D, l'Eccellenza, la Promozione, la Prima et la Seconda Categoria.


L'ailier né en 1983 a marqué sur penalty sous les couleurs du Trescore Cremasco contre l'Oratorio Sabbioni en Deuxième Catégorie.

  • Marchesetti lui-même raconte dans une interview accordée au Corriere della Sera : « Les trois autres y sont parvenus alors qu'ils avoisinaient la quarantaine, moi, à 42 ans, je suis le plus jeune. Je me suis dit tout haut : « Maintenant, je vais lui faire un coup du petit pouce ». Les mêmes que celles prononcées par Francesco Totti lors du match Italie-Pays-Bas, lors de l’Euro 2000. Mais lui était un champion hors du commun, pas moi. J’ai donc écarté cette idée : pas de lob, si je rate, mes coéquipiers me passeront au fil de fer. Un tir sec dans le petit filet gauche.


    « Un instant avant de tirer, avec ma famille dans la tribune, toute ma carrière m’est passée devant les yeux : les sacrifices, les révisions le soir après les entraînements. Oui, c’était le dernier match, maintenant j’arrête. Je reviendrai peut-être une fois sur le terrain pour saluer l’équipe. Puis, stop. »

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  • « J'ai fait tout mon parcours dans les équipes de jeunes de la Cremonese, puis j'ai joué avec le Chievo, la Sampdoria, la Triestina et Vicence : 25 matchs en Serie A, 100 en Serie B, 120 en Serie C1. J'ai arrêté de fouler les grands stades pour jouer sur les terrains de Pizzighettone, d'Olginatese et de Rivoltana. »


    « Au total, j’ai marqué plus de 100 buts. Le seul en Serie A, c’était lors du match Chievo-Parme en 2005 : une passe décisive de Zanchetta depuis le milieu de terrain, je fais un crochet derrière les défenseurs, le ballon rebondit devant Frey, je marque du droit : un rêve. Le but le plus important, c’est celui de 2004 avec la Cremonese lors de la finale retour contre le Sudtirol, qui nous a valu la promotion en C1.


    « Cette dernière saison, après avoir participé au stage de pré-saison cet été et m’être entraîné deux fois par semaine, j’ai disputé 14 matchs. Quand l’arbitre a sifflé le penalty, mes coéquipiers, tous beaucoup plus jeunes, m’ont dit : « C’est à toi », ils savaient à quel point j’y tenais. Même les adversaires du Sabbioni m’ont pris dans leurs bras. »


  • « Mon fils Riccardo a 12 ans et joue au poste de milieu de terrain dans les équipes de jeunes de la Cremonese ; quelle émotion de le voir sur le terrain ! Il n'a jamais vu l'Italie en Coupe du monde, j'espère que cette année sera la bonne. Chez les Marchesetti, on est nés avec un ballon : mon père, Domenico, ouvrier à la retraite, a lui aussi joué en Serie D et a été mon premier entraîneur quand j'étais chez les moins de 12 ans. »


    « À l’avenir, je me vois sur un banc : j’aime entraîner et enseigner le football, comme je l’ai fait jusqu’à l’année dernière, surtout avec les enfants. Ce sont des éponges, ils absorbent tout : je leur explique qu’ils doivent simplement s’amuser, je ne les réprimande jamais et je ne leur dis même pas qu’ils ont fait une erreur, je leur montre plutôt comment s’améliorer. Et puis, si je vois qu’ils réalisent une action exactement comme je la leur ai expliquée, j’en suis ravi. »


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