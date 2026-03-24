Les Füchse Berlin semblent être en train de mettre en place le « transfert interne » le plus coûteux de l'histoire de la HBL. En réalité, le transfert de Simon Pytlick, champion du monde, d'Europe et olympique danois, depuis la SG Flensburg-Handewitt pour 2027 est déjà confirmé, mais le demi-centre semble avoir hâte.
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Le record actuel va-t-il être pulvérisé ? Bob Hanning serait en train de préparer un transfert sensationnel dans le monde du handball
Il a récemment déclaré à la chaîne danoise TV 2 qu'il avait perdu confiance dans la direction du club de Flensburg. Ses propos laissaient clairement entendre qu'il souhaitait partir pour Berlin dès que possible. Le problème : Pytlick est encore sous contrat jusqu'en 2027.
Cela signifie donc que les deux clubs devront s'entendre sur une indemnité de transfert pour que Pytlick ne soit pas obligé d'honorer la durée de son contrat. Et celle-ci ne serait pas négligeable. Comme le rapportent plusieurs médias à l'unisson, elle devrait se situer entre un million et 1,5 million d'euros.
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Hanning freine Pytlick
Si cela se concrétisait, le record actuel pour un transfert entre deux clubs de la HBL serait pulvérisé. Celui-ci s’élevait jusqu’à présent à environ 500 000 euros. Le record mondial pour un transfert de handball a été établi en 2015 par le Paris Saint-Germain, qui avait recruté Nikola Karabatic pour deux millions d’euros en provenance du FC Barcelone.
Pour l'instant, nul ne sait quand exactement le contrat de Pytlick à Flensburg prendra fin. Le directeur général des Füchse, Bob Hanning, s'est montré prudent dans ses déclarations au journal Bild : « Tout le monde sait que nous préférerions recruter Simon avant 2027. Mais il faut aussi respecter le fait que Simon Pytlick a un contrat à Flensburg, et c'est ce que nous faisons. Bien sûr, nous comprenons le souhait du joueur et cela est logique à bien des égards. Néanmoins, nous ne prendrons pas les devants. »
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Glandorf à propos de Pytlick : « Nous prévoyons de le garder jusqu'en 2027 »
Reste à voir si ces déclarations sont sincères ou s'il s'agit simplement d'une tactique de négociation, mais le patron de Flensburg, Holger Glandorf, a lui aussi, du moins en paroles, laissé la porte ouverte à un départ rapide de Pytlick. « Nos internationaux seront de retour à Flensburg mardi au plus tard. Nous chercherons alors à discuter avec Simon et à mettre nos points de vue en commun. Nous prévoyons de le garder jusqu’en 2027. Je suis convaincu que nous sommes tous suffisamment professionnels pour gérer cette situation », a déclaré l’ancien international au journal Bild.
Une chose est déjà certaine : dans un avenir pas si lointain, les Füchse disposeront d’un effectif truffé de superstars. En effet, en 2028, le Français Dika Mem, joueur de classe mondiale, viendra rejoindre le champion d’Allemagne en titre aux côtés du meilleur handballeur mondial Mathias Gidsel et de Pytlick.