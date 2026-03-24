Le record actuel va-t-il être pulvérisé ? Bob Hanning serait en train de préparer un transfert sensationnel dans le monde du handball

Il a récemment déclaré à la chaîne danoise TV 2 qu'il avait perdu confiance dans la direction du club de Flensburg. Ses propos laissaient clairement entendre qu'il souhaitait partir pour Berlin dès que possible. Le problème : Pytlick est encore sous contrat jusqu'en 2027.

Cela signifie donc que les deux clubs devront s'entendre sur une indemnité de transfert pour que Pytlick ne soit pas obligé d'honorer la durée de son contrat. Et celle-ci ne serait pas négligeable. Comme le rapportent plusieurs médias à l'unisson, elle devrait se situer entre un million et 1,5 million d'euros.