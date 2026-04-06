Le Real ne meurt jamais… 5 raisons qui expliquent pourquoi Madrid croit en sa victoire face au Bayern Munich

Le Real Madrid se prépare à affronter le Bayern Munich lors d'un match de haut vol, à l'occasion du match retour des demi-finales de la Ligue des champions, au stade Santiago Bernabéu, dans l'un des affrontements les plus attendus du Vieux Continent.

Même si l'équipe bavaroise aborde ce match avec un moral au beau fixe après ses excellents résultats tant au niveau national qu'européen, l'histoire et la réalité montrent que le Real Madrid défie toute logique lorsqu'il s'agit de la Ligue des champions.

C'est un club qui se relève toujours quand tout le monde le croit fini, et qui transforme l'impossible en réalité.

L'histoire des confrontations entre les deux équipes renforce ce sentiment : sur les 27 rencontres disputées en Ligue des champions, le Real Madrid s'est imposé à 12 reprises contre 11 victoires pour le Bayern, avec 4 nuls, ce qui fait de ce choc l'un des duels les plus équilibrés et les plus passionnants de l'histoire de la compétition.

Voici 5 raisons, selon le site espagnol « Defensa Central », qui font que les supporters du Real Madrid croient que leur équipe est capable d'atteindre à nouveau la finale européenne :