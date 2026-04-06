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Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Le Real ne meurt jamais… 5 raisons qui expliquent pourquoi Madrid croit en sa victoire face au Bayern Munich

Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
Espagne
Allemagne

Une nouvelle soirée européenne au Bernabéu

Le Real Madrid se prépare à affronter le Bayern Munich lors d'un match de haut vol, à l'occasion du match retour des demi-finales de la Ligue des champions, au stade Santiago Bernabéu, dans l'un des affrontements les plus attendus du Vieux Continent.

Même si l'équipe bavaroise aborde ce match avec un moral au beau fixe après ses excellents résultats tant au niveau national qu'européen, l'histoire et la réalité montrent que le Real Madrid défie toute logique lorsqu'il s'agit de la Ligue des champions.

C'est un club qui se relève toujours quand tout le monde le croit fini, et qui transforme l'impossible en réalité.

L'histoire des confrontations entre les deux équipes renforce ce sentiment : sur les 27 rencontres disputées en Ligue des champions, le Real Madrid s'est imposé à 12 reprises contre 11 victoires pour le Bayern, avec 4 nuls, ce qui fait de ce choc l'un des duels les plus équilibrés et les plus passionnants de l'histoire de la compétition.

Voici 5 raisons, selon le site espagnol « Defensa Central », qui font que les supporters du Real Madrid croient que leur équipe est capable d'atteindre à nouveau la finale européenne :

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    L'ADN du Real Madrid en Ligue des champions

    Aucune équipe au monde n'entretient une relation aussi forte avec la Ligue des champions que le Real Madrid.

    L'ADN compétitif du club royal dans cette compétition est unique en son genre, car l'équipe a l'habitude de donner le meilleur d'elle-même en Europe, même lors des saisons où elle connaît des difficultés au niveau national.

    Depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, le Real Madrid a prouvé qu'il n'avait pas besoin d'être le meilleur techniquement pour s'imposer, mais qu'il lui suffisait de rester en vie pour porter le coup de grâce au moment opportun.

    Dans cette compétition, l’emblème lui-même se bat, et les joueurs se transforment en guerriers qui savent gérer la pression et se relever de leurs cendres.

    • Publicité
  • real madrid(C)Getty Images

    Le riyal est le plus dangereux lorsqu'on le croit mort

    Alors que tout le monde pense que le Real Madrid est fini, le club commence en réalité à écrire de nouveaux chapitres de son histoire. Le Real ressemble à un lion endormi qu’il ne faut pas provoquer, sous peine de le voir riposter avec une force redoublée.

    Le Bayern Munich en a lui-même fait l'amère expérience il y a deux saisons, alors qu'il était à quelques minutes de se qualifier pour la finale, avant que Joselu ne renverse la situation avec deux buts décisifs dans les dernières minutes.

    La même chose s’est répétée face au Paris Saint-Germain, à Chelsea et à Manchester City, où le Real Madrid semblait sur le point d’être éliminé, avant de revenir de nulle part pour réaliser le miracle. Cette capacité à revenir d’entre les morts sur le plan footballistique est ce qui distingue le Real Madrid de tous les autres clubs du monde.

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-REAL MADRIDAFP

    Le Real Madrid dispose d'un arsenal offensif capable de démanteler n'importe quelle défense en Europe. Le duo Kylian Mbappé-Vinícius Júnior incarne la vitesse, la technique et une efficacité sans pareille. Avec des joueurs comme Fede Valverde et Bellingham derrière eux, l'équipe est capable de renverser n'importe quel résultat en un clin d'œil.

    En Ligue des champions, la logique ne prévaut pas toujours, et le Real Madrid a prouvé à maintes reprises qu’un moment d’inspiration individuel peut faire la différence.

    Valverde lui-même, qui n’avait jamais inscrit de triplé au cours de sa carrière, l’a fait face à Manchester City lors du tour précédent, confirmant que tout est possible lorsque les joueurs revêtent le maillot blanc lors des soirées européennes.

  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Il sait endurer pour gagner

    La souffrance fait partie intégrante de l'identité européenne du Real Madrid. L'équipe ne craint pas la pression, elle s'en nourrit.

    Lors de ses deux derniers titres européens (2022 et 2024), le Real a surmonté des situations qui semblaient impossibles, mais il a tenu bon jusqu'au bout et s'est imposé.

    Les joueurs savent comment endurer et comment attendre le moment opportun pour porter le coup. En Ligue des champions, la capacité à souffrir vaut de l'or, et le Real Madrid est le maître de cette école depuis des décennies.

  • Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Le Bayern Munich donne sa chance

    Malgré la puissance offensive du Bayern Munich, l'équipe allemande laisse de grands espaces derrière sa défense haute, ce dont le Real Madrid pourrait tirer intelligemment parti. Le style de jeu du Bayern, basé sur un pressing haut, offre à des joueurs comme Vinícius et Mbappé l'occasion de s'engouffrer dans les espaces libres, un scénario idéal pour une équipe qui mise sur la vitesse et les transitions.

    L'entraîneur Álvaro Arbeloa en est bien conscient et pourrait mettre en place un plan consistant à absorber la pression avant de frapper les Allemands en profondeur, comme il l'a fait face à Manchester City au tour précédent.

    Au final, le Real Madrid n'a pas besoin de miracles, mais simplement d'être lui-même.

    C'est le roi d'Europe, l'équipe qui ne meurt jamais, celle qui se relève toujours quand tout le monde la croit finie.

    Et si le Bayern Munich pense que la partie est jouée, l'histoire nous le rappelle : la version la plus dangereuse du Real Madrid est celle que l'on croit déjà finie.

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