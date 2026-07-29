Canizares a fait valoir que le club aurait dû adopter une position bien plus ferme beaucoup plus tôt afin de protéger ses intérêts financiers et sportifs, alors que Vinicius est sur le point de partir gratuitement l’été prochain en vertu des termes de son contrat actuel.

Il a déclaré : « Real Madrid agit tard sur tout. S’il est vrai qu’il n’a pas d’accord signé, le Real Madrid a l’obligation de le vendre. On ne peut pas perdre 100 ou cent et quelques millions d’euros en laissant un joueur aller au terme de son contrat. Je crois que cela va arriver. C’est une mauvaise gestion impardonnable. »