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Le Real Madrid vivement critiqué pour la « gestion impardonnable » du dossier Vinicius Junior, alors qu'Arsenal cherche à boucler un transfert retentissant
Cañizares s’en prend à la direction du Real Madrid
L’atmosphère à Madrid devient de plus en plus tendue alors que le club peine à gérer les délicates négociations contractuelles autour de Vinicius. Malgré son statut d’icône mondiale et de pierre angulaire du club, le joueur de 26 ans entre désormais dans une période d’incertitude importante concernant son avenir à long terme dans la capitale espagnole. L’absence de progrès concernant une prolongation de contrat a ouvert la porte aux critiques, qui font part de leurs inquiétudes quant à la manière dont la situation a été gérée par la direction du Bernabeu. Dans une analyse cinglante livrée sur « Tiempo de Juego » de Cadena COPE, l’ancien gardien du Real et de Valence Canizares a estimé que le Real Madrid avait perdu le contrôle du récit autour de Vinicius.
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« Le Real frappe toujours tard dans tous les domaines ! »
Canizares a fait valoir que le club aurait dû adopter une position bien plus ferme beaucoup plus tôt afin de protéger ses intérêts financiers et sportifs, alors que Vinicius est sur le point de partir gratuitement l’été prochain en vertu des termes de son contrat actuel.
Il a déclaré : « Real Madrid agit tard sur tout. S’il est vrai qu’il n’a pas d’accord signé, le Real Madrid a l’obligation de le vendre. On ne peut pas perdre 100 ou cent et quelques millions d’euros en laissant un joueur aller au terme de son contrat. Je crois que cela va arriver. C’est une mauvaise gestion impardonnable. »
Arsenal prêt à profiter du chaos contractuel
Alors que Madrid temporise, le géant de Premier League Arsenal serait en embuscade pour tirer profit de la tourmente. Arsenal s’est imposé comme un prétendant sérieux pour le Brésilien, des informations venues d’Angleterre indiquant que l’équipe de Mikel Arteta est prête à débourser une somme colossale pour attirer l’ailier à Londres.
L’attrait de la Premier League, associé à une revalorisation salariale significative, pourrait suffire à convaincre Vinicius de quitter l’Espagne s’il se sent sous-estimé par ses employeurs actuels. Cependant, il a été rapporté que Madrid est confiant quant à la possibilité de faire signer à Vinicius un nouveau contrat.
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Le facteur Yan Diomande
Le recrutement de nouveaux talents par le club ajoute une difficulté supplémentaire à la situation, en particulier avec l’éventuelle arrivée de Yan Diomande. Certains observateurs estiment que l’intérêt pour le jeune prodige constitue une mesure proactive de Madrid pour préparer l’après-Vinicius, même si le nouveau manager Jose Mourinho serait, selon certaines informations, déterminé à conserver l’international brésilien comme élément clé du projet.
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