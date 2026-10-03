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« Le Real Madrid va lui faire tourner la tête » : avertissement à Liverpool au sujet d’un possible transfert libre de Virgil van Dijk
Madrid se profile pour Van Dijk
Van Dijk dispute actuellement la dernière saison de la prolongation de contrat de deux ans qu’il a signée en avril 2025. Après une victoire 1-0 contre Bournemouth le 20 septembre, l’international néerlandais a révélé que le club n’avait pas encore entamé de discussions concernant un nouvel accord. Si le joueur de 35 ans serait serein au sujet de sa situation actuelle sur le Merseyside, l’absence d’avancée de la part de la direction a suscité d’intenses spéculations autour d’un possible départ en Liga l’été prochain.
Emile Heskey, qui a disputé plus de 200 matches avec Liverpool lors d’un passage réussi de quatre ans au club, estime que le prestige du Real Madrid pourrait s’avérer décisif. « Van Dijk, il arrive à la fin de son contrat à Liverpool, mais il faut se rappeler que lorsque certains clubs se manifestent, ils vous font tourner la tête, que vous soyez sous contrat ou non, et le Real Madrid en fait partie », a expliqué Heskey. « Donc je serais surpris que cela ne lui fasse pas tourner la tête. Le seul problème, c’est que voir Liverpool laisser partir une autre grande star à la fin de son contrat ne me plaît pas. »
L’ancien attaquant de l’Angleterre a exprimé son inquiétude à l’idée de perdre gratuitement une figure aussi essentielle, ce qui représenterait un coup dur important pour le statut du club et pour ses supporters. Heskey a souligné que Van Dijk reste un actif de grande valeur malgré son statut de vétéran, comme l’a rapporté le Liverpool Echo. « Et cela ne passera pas non plus auprès des fans, parce que malgré son âge il a toujours de la valeur. C’est quelque chose que Van Dijk doit prendre en considération compte tenu de son statut à Liverpool », a-t-il ajouté, soulignant la nature délicate des négociations.
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La stratégie de recrutement du Bernabéu
Le Real Madrid aurait identifié Van Dijk comme une cible prioritaire afin de renforcer ses options en défense sans s’engager sur une indemnité de transfert massive. Le géant espagnol a récemment réorienté sa stratégie de recrutement, en se concentrant sur des joueurs d’élite qui arrivent en fin de contrat afin d’assurer sa stabilité financière tout en maintenant un effectif de classe mondiale.
Florentino Perez serait déterminé à reproduire la formule qui a vu Ibrahima Konate quitter le Merseyside pour Madrid en transfert libre. Le défenseur français s’est déjà adapté à la vie en Espagne, et le club estime que le réunir avec son ancien partenaire de défense apporterait un coup de pouce immédiat à son dispositif tactique.
Transition de leadership à Anfield
Alors que l’attention reste focalisée sur l’avenir du capitaine, Heskey s’est également penché sur celui qui pourrait un jour hériter du brassard à Anfield. Il a désigné le vice-capitaine Dominik Szoboszlai comme le successeur naturel de Van Dijk, exhortant le club à sécuriser l’avenir du Hongrois de toute urgence.
« Dominik Szoboszlai est un futur capitaine de Liverpool, a déclaré Heskey lors de sa récente interview. En tant que leader, quelqu’un qui prend les choses en main, il faut commencer à se pencher là-dessus et essayer de le verrouiller comme priorité numéro un. Pas seulement pour ça, mais aussi parce que vous pouvez vous servir de lui comme d’un atout pour attirer des joueurs. C’est un joueur fantastique, une personne formidable et un grand leader, ou en tout cas il en a l’air vu de l’extérieur. Vous pouvez utiliser des joueurs comme lui pour en séduire d’autres. Garder Szoboszlai est vital. »
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Barcelone refroidit son intérêt pour Van Dijk
Fait intéressant, alors que le Real Madrid est désireux de s’attacher ses services, son rival le FC Barcelone aurait refroidi son intérêt. Des informations suggèrent que Hansi Flick hésite à recruter un défenseur de 36 ans, craignant que cela ne bloque la progression des jeunes talents issus de l’académie de la Masia. Le Real Madrid apparaît donc comme le principal prétendant du Néerlandais, s’il décide que son chapitre légendaire à Liverpool est enfin arrivé à son terme après près d’une décennie au cœur de sa défense.
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