Van Dijk dispute actuellement la dernière saison de la prolongation de contrat de deux ans qu’il a signée en avril 2025. Après une victoire 1-0 contre Bournemouth le 20 septembre, l’international néerlandais a révélé que le club n’avait pas encore entamé de discussions concernant un nouvel accord. Si le joueur de 35 ans serait serein au sujet de sa situation actuelle sur le Merseyside, l’absence d’avancée de la part de la direction a suscité d’intenses spéculations autour d’un possible départ en Liga l’été prochain.

Emile Heskey, qui a disputé plus de 200 matches avec Liverpool lors d’un passage réussi de quatre ans au club, estime que le prestige du Real Madrid pourrait s’avérer décisif. « Van Dijk, il arrive à la fin de son contrat à Liverpool, mais il faut se rappeler que lorsque certains clubs se manifestent, ils vous font tourner la tête, que vous soyez sous contrat ou non, et le Real Madrid en fait partie », a expliqué Heskey. « Donc je serais surpris que cela ne lui fasse pas tourner la tête. Le seul problème, c’est que voir Liverpool laisser partir une autre grande star à la fin de son contrat ne me plaît pas. »

L’ancien attaquant de l’Angleterre a exprimé son inquiétude à l’idée de perdre gratuitement une figure aussi essentielle, ce qui représenterait un coup dur important pour le statut du club et pour ses supporters. Heskey a souligné que Van Dijk reste un actif de grande valeur malgré son statut de vétéran, comme l’a rapporté le Liverpool Echo. « Et cela ne passera pas non plus auprès des fans, parce que malgré son âge il a toujours de la valeur. C’est quelque chose que Van Dijk doit prendre en considération compte tenu de son statut à Liverpool », a-t-il ajouté, soulignant la nature délicate des négociations.