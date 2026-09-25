Le Real Madrid surveille les bouleversements à Manchester City, alors que Florentino Perez pourrait relancer son intérêt pour Erling Haaland et d'autres stars de City

Le monde du football a été secoué par des informations selon lesquelles Manchester City a été reconnu coupable de la grande majorité des accusations financières portées contre le club par la Premier League. Selon SPORT, le Real Madrid est de nouveau associé à un mouvement pour Erling Haaland, un joueur apprécié de longue date par les dirigeants de Santiago Bernabéu.

Si l’attaquant norvégien est actuellement lié par un contrat de longue durée à l’Etihad, l’incertitude entourant le futur statut de City dans l’élite a alimenté d’intenses spéculations. Le Real Madrid avait déjà tenté de recruter l’avant-centre avant son arrivée en Angleterre en 2022, et le « tremblement de terre » actuel à City pourrait raviver cet intérêt si le club est contraint d’équilibrer ses comptes ou de se séparer d’actifs à hauts revenus.