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Le Real Madrid surveille les bouleversements à Manchester City, alors que Florentino Perez pourrait relancer son intérêt pour Erling Haaland et d'autres stars de City
Les géants de la Ligue des champions en alerte pour Haaland
Le monde du football a été secoué par des informations selon lesquelles Manchester City a été reconnu coupable de la grande majorité des accusations financières portées contre le club par la Premier League. Selon SPORT, le Real Madrid est de nouveau associé à un mouvement pour Erling Haaland, un joueur apprécié de longue date par les dirigeants de Santiago Bernabéu.
Si l’attaquant norvégien est actuellement lié par un contrat de longue durée à l’Etihad, l’incertitude entourant le futur statut de City dans l’élite a alimenté d’intenses spéculations. Le Real Madrid avait déjà tenté de recruter l’avant-centre avant son arrivée en Angleterre en 2022, et le « tremblement de terre » actuel à City pourrait raviver cet intérêt si le club est contraint d’équilibrer ses comptes ou de se séparer d’actifs à hauts revenus.
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Le Real Madrid face au dilemme Haaland
Cependant, obtenir la signature de Haaland reste un casse-tête complexe pour le Real Madrid malgré cette opportunité potentielle. Le secteur offensif madrilène est déjà bien fourni, après l’arrivée de Kylian Mbappe et l’excellence constante de Vinicius Junior.
En outre, le club a récemment beaucoup investi dans l’effectif, et la signature de Diomande pour 125 M€ a déjà réduit la marge de manœuvre dans l’effectif. Avec de jeunes talents comme Endrick et Espi également en quête de temps de jeu, Florentino Perez devrait réaliser un véritable miracle administratif pour intégrer le prolifique Norvégien dans les plans de Jose Mourinho, d’autant que le joueur ne disposerait d’aucune clause de sortie spécifique liée à un scénario de relégation.
À la recherche des joyaux créatifs à Manchester
Au-delà de l’évidence Haaland, le Real Madrid suit également de près Rayan Cherki, un joueur qui a attiré son attention à plusieurs reprises par le passé. Cherki est largement considéré comme l’un des talents créatifs les plus singuliers du football européen, avec le flair et les qualités techniques qui attirent habituellement l’attention des recruteurs de Bernabeu.
Cependant, le Français se heurte à un obstacle similaire à celui de Haaland : le milieu de terrain madrilène et les postes créatifs regorgent déjà de qualité, avec notamment Jude Bellingham, Arda Guler et Brahim Diaz. Si une crise à City entraîne une refonte de l’effectif, Madrid pourrait être tenté de passer à l’action, mais le club devrait d’abord faire de la place dans une équipe qui dispose déjà d’une profondeur considérable dans le secteur offensif.
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Le Real Madrid garde toujours un œil sur Gvardiol
Des renforts défensifs sont également à l’étude pour le géant espagnol, avec Josko Gvardiol identifié comme une cible à long terme. L’international croate a été fortement associé à un transfert vers la capitale espagnole lors du dernier mercato estival, mais il a finalement choisi de s’engager sur le long terme avec Manchester City en signant une énorme prolongation de contrat jusqu’en 2031.
Le Real Madrid a manqué de constance et de fiabilité au poste de défenseur central cette saison en raison de diverses blessures, ce qui fait d’un joueur du calibre de Gvardiol une option particulièrement attractive. Si son nouveau contrat rend un transfert difficile, une lourde sanction compromettant le projet à long terme de City pourrait totalement rebattre les cartes du marché.
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