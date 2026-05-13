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Jose Mourinho Real Madrid GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Le Real Madrid serait fou de réengager José Mourinho. Un retour au Bernabéu constituerait un aveu accablant du désespoir de Florentino Pérez

Opinion
Real Madrid
J. Mourinho
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Le Real Madrid traverse une période difficile. Dès que cela se produit, Florentino Pérez interroge systématiquement son entourage : « Existe-t-il une raison de rappeler José Mourinho ? » La question n’est pas anodine : en 2010, le club merengue était alors sous l’emprise d’un Barça écrasant. En 2010, le club merengue était en effet coincé dans une spirale infernale face au rival catalan : non seulement il perdait, mais il se faisait également humilier. Le président a donc fait appel à celui qui s’était autoproclamé « The Special One » et venait de bousculer les maîtres du jeu de Pep Guardiola – au sens propre comme au sens figuré – en remportant la Ligue des champions avec l’Inter.

Son premier Clásico s’est soldé par une humiliation cuisante, mais Mourinho a ensuite réussi à agacer Guardiola en attisant, d’une manière ou d’une autre, la tension qui entoure l’un des affrontements les plus politiquement chargés et les plus passionnés du football mondial – à tel point que cela a même provoqué des divisions au sein de l’équipe d’Espagne.

Cette atmosphère d’animosité convenait parfaitement au style de jeu cynique de Mourinho, qui mit fin à trois années de disette en battant sans doute la meilleure équipe de l’histoire du football en finale de la Copa del Rey 2011, avant de mettre un terme au règne de trois ans des Catalans en Liga l’année suivante.

À l’été 2013, il quitte pourtant le Real – sans que personne, sauf Pérez, ne regrette son départ. Au fil d’un mandat de plus en plus tumultueux, il s’était brouillé avec presque tout le monde au club, des joueurs à la presse. Pourtant, Pérez a envisagé de le réengager en 2015, 2016, 2018, 2023, et se prépare aujourd’hui à passer à l’acte.

Le moment est-il donc vraiment venu pour Mourinho de revenir au Real ? Ou s’agit-il d’un désastre annoncé ?

  • Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty

    Une décennie de déclin

    Pérez voit des parallèles entre la situation actuelle et celle de 2010, et il a raison. Le Real Madrid se dirige vers une deuxième saison consécutive sans titre majeur, une situation inacceptable au Bernabéu, tandis que le FC Barcelone, porté par un petit attaquant gaucher, lui vole la vedette.

    Toutefois, Mourinho n’est plus l’homme à la main d’or : il alimente toujours la controverse, mais sans plus soulever de trophées. Il n’a plus été champion depuis onze ans, et son dernier succès, toutes compétitions confondues, remonte à la Ligue Europa Conférence 2022 – un bilan éloquent pour un double vainqueur de la Ligue des champions.

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  • FBL-EUR-C1-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

    Comment bien gérer le Real Madrid

    Pérez soutiendra sans doute que Mourinho est précisément le genre d’entraîneur dont le Real Madrid a besoin : une personnalité charismatique capable d’imposer le respect à un effectif de superstars. Malgré les critiques sur sa philosophie footballistique jugée archaïque, Kylian Mbappé et ses coéquipiers auraient clairement besoin d’un leader fort sur le banc. Comme le soulignait Sergio Ramos : « Au Real, gérer le vestiaire est plus crucial que les seules compétences tactiques de l’entraîneur. »

    Néanmoins, le technicien portugais se distingue radicalement des deux derniers vainqueurs de la C1 sur le banc madrilène, Carlo Ancelotti et Zinédine Zidane : son tempérament explosif et son intensité permanente avaient précipité son départ lors de son premier passage au Bernabéu.

  • FBL-FRA-FIFA-CONGRESSAFP

    Un divorce conflictuel

    Mourinho aime souvent affirmer — de son propre chef — qu’il est l’un des rares entraîneurs de l’histoire du Real Madrid à être parti de son plein gré, une version que Florentino Pérez a toujours soutenue.

    « Personne n’a été limogé, c’est un accord à l’amiable », avait insisté Pérez en 2013. « Nous avons décidé de mettre un terme à notre collaboration. » Pourtant, la réalité était bien éloignée d’une rupture conventionnelle. Moins d’un an après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2016, la position de Mourinho devenait intenable.

    En janvier 2013, Pérez avait même convoqué une conférence de presse sans précédent pour démentir un article du Marca affirmant que plusieurs cadres, dont les légendes Iker Casillas et Ramos, avaient menacé de partir si Mourinho restait. Quatre mois avant l’annonce officielle de son départ, il était déjà évident que le technicien avait perdu le vestiaire.

  • FBL-EUR-C1-REALMADRIDAFP

    Perdre le vestiaire

    En substance, les méthodes qui avaient valu à Mourinho tant de succès à Porto, Chelsea et l’Inter ont causé sa perte à Madrid. Sa chère « mentalité de siège » n’a fonctionné qu’un temps. Le climat de méfiance et de manque de respect permanent qu’il a instauré au sein du club a fini par imprégner l’équipe, poussant les joueurs à se retourner contre leur entraîneur.

    Iker Casillas a gardé le silence lorsqu’il a été écarté au profit de DiegoLópez en 2012-2013, mais Pepe a exprimé publiquement son malaise face au traitement réservé à son compatriote. En réaction, Mourinho a suggéré que le défenseur portugais était simplement aigri de voir sa place menacée par le jeune Raphaël Varane.

    Ramos, lui, se serait moqué des qualités de footballeur de Mourinho dans l’ombre, avant de lancer une remarque acerbe à l’égard d’Ancelotti lorsque l’ancien milieu de terrain italien a pris les rênes en juin 2013 : « On voit bien qu’il était un grand joueur. »


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    En football, comme sur un terrain miné, verser de l’essence sur un feu de poubelle ne fait qu’attiser le brasier : le geste, aussi spectaculaire soit-il, aggrave la situation au lieu de la résoudre.

    Sergio Ramos a contesté l’argument, avancé aussi bien par José Mourinho que par Florentino Pérez, selon lequel le technicien portugais aurait posé les bases des succès futurs du RealMadrid en Ligue des champions. D’après l’entraîneur, le président madrilène l’aurait même supplié de rester en 2013 : « Ne pars pas maintenant, tu as fait le plus dur, le meilleur reste à venir. »

    Ramos a toutefois refusé d’accorder le moindre mérite à Mourinho pour les quatre victoires du Real en Ligue des champions entre 2014 et 2018. « Je ne pense pas qu’il ait eu quoi que ce soit à voir avec ça », a tranché le défenseur. « Au contraire, en fait… »

    Si suggérer que Mourinho a pu freiner le club semble excessif, l’arrivée d’une figure apaisante et fédératrice comme Ancelotti a incontestablement profité au groupe.

    Difficile, dès lors, d’imaginer que son retour pourrait ramener la stabilité après une saison de turbulences, marquée par le remplacement sans ménagement de Xabi Alonso par le jeune entraîneur Alvaro Arbeloa, seulement six mois après le lancement d’un projet censé s’inscrire dans la durée – avant que le vestiaire ne s’embrase la semaine dernière.

    Recruter de nouveau Mourinho ne ferait qu’attiser la tension ; c’est pourquoi Iker Casillas a d’ores et déjà fait savoir qu’il s’opposait fermement à cette idée, jugée malencontreuse, de Florentino Pérez.


  • Real Madrid CF v CA Osasuna - La LigaGetty Images Sport

    Il est temps de passer à autre chose.

    Par ailleurs, si Mbappé a peut-être « liké » une publication Instagram présentant Mourinho comme le prochain entraîneur du Real Madrid, on imagine que Vinícius Jr est moins séduit par l’idée d’être dirigé par un homme qui l’a accusé d’avoir provoqué les insultes honteuses dont il a été victime à Lisbonne en début de saison, et qui ont d’ailleurs entraîné l’interruption du match de barrage de Ligue des champions entre le Real et le Benfica de Mourinho.

    Ses défenseurs le présentent comme le « disciplinaire idéal » pour rétablir l’ordre à Madrid, mais ses critiques rappellent qu’il ne cesse de dénoncer les arbitres, un penchant que son ami des théories du complot, Florentino Pérez, pourrait toutefois considérer comme un atout.

    Même si ce retour ne fait pas l’unanimité au sein du conseil d’administration madrilène, il pourrait tout de même se concrétiser. Mardi, lors d’une conférence de presse extraordinaire, Pérez a réaffirmé son autorité au Bernabéu. Convaincu depuis toujours que les joueurs ont besoin d’un meneur plutôt que d’un tacticien, il a vu ses doutes confortés par l’expérience mitigée d’Alonso, pilotée par José Ángel Sánchez.

    Le simple fait que Mourinho trône toujours en tête de sa short-list témoigne du désespoir de Pérez – et de son inquiétant manque d’idées. Comme l’a rappelé la demi-finale aller entre le PSG et le Bayern au Parc des Princes, le football a évolué depuis l’ère du Special One.

    Or, si le retour de « l’Special One » en 2015 aurait déjà constitué un pari risqué, le réengager aujourd’hui apparaîtrait comme une erreur encore plus flagrante.

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