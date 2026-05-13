Le Real Madrid serait fou de réengager José Mourinho. Un retour au Bernabéu constituerait un aveu accablant du désespoir de Florentino Pérez

Son premier Clásico s’est soldé par une humiliation cuisante, mais Mourinho a ensuite réussi à agacer Guardiola en attisant, d’une manière ou d’une autre, la tension qui entoure l’un des affrontements les plus politiquement chargés et les plus passionnés du football mondial – à tel point que cela a même provoqué des divisions au sein de l’équipe d’Espagne.

Cette atmosphère d’animosité convenait parfaitement au style de jeu cynique de Mourinho, qui mit fin à trois années de disette en battant sans doute la meilleure équipe de l’histoire du football en finale de la Copa del Rey 2011, avant de mettre un terme au règne de trois ans des Catalans en Liga l’année suivante.

À l’été 2013, il quitte pourtant le Real – sans que personne, sauf Pérez, ne regrette son départ. Au fil d’un mandat de plus en plus tumultueux, il s’était brouillé avec presque tout le monde au club, des joueurs à la presse. Pourtant, Pérez a envisagé de le réengager en 2015, 2016, 2018, 2023, et se prépare aujourd’hui à passer à l’acte.

Le moment est-il donc vraiment venu pour Mourinho de revenir au Real ? Ou s’agit-il d’un désastre annoncé ?