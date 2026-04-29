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Jose Mourinho Real Madrid GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Le Real Madrid serait fou de réengager José Mourinho. Son éventuel retour au Bernabéu témoignerait du désespoir de Florentino Pérez

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J. Mourinho
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Espanyol vs Real Madrid

Le Real Madrid traverse une période difficile. Dès que cela se produit, Florentino Pérez interroge systématiquement son entourage : « Existe-t-il une raison de rappeler José Mourinho ? » La question n’est pas anodine : en 2010, le club merengue était alors sous l’emprise d’un Barça écrasant. En 2010, le club merengue vivait une période d’humiliation face à son rival catalan : non seulement il était battu, mais également dominé et ridiculisé. Le président a alors fait appel à « The Special One », fraîchement couronné en Ligue des champions avec l’Inter après avoir bousculé les maîtres du tiki-taka de Pep Guardiola.

Son premier Clásico s’est soldé par une humiliation cuisante, mais Mourinho a ensuite réussi à agacer Guardiola en attisant, d’une manière ou d’une autre, la tension qui entoure l’un des rendez-vous les plus politiquement chargés et les plus passionnés du football mondial – à tel point que cela a même provoqué des divisions au sein de l’équipe d’Espagne.

Cette atmosphère d’animosité convenait parfaitement au style de jeu cynique de Mourinho, qui mit fin à trois années de disette en battant, en finale de la Copa del Rey 2011, ce que beaucoup considèrent comme la meilleure équipe de l’histoire, avant de priver les Catalans d’un quatrième titre consécutif en Liga l’année suivante.

À l’été 2013, il quitte pourtant le Real – sans que personne, sauf Pérez, ne s’en émeuve. Au fil d’un mandat toujours plus tumultueux, il s’était brouillé avec presque tout le monde au club, des joueurs à la presse. Pourtant, selon The Athletic, Florentino Pérez a envisagé de le réengager en 2015, 2016, 2018, 2023 et y réfléchit encore aujourd’hui.

Mourinho doit-il donc revenir au Real ? Ou ce come-back serait-il un désastre annoncé ?

  • Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty

    Une décennie de déclin

    Pérez voit des parallèles entre la situation actuelle et celle de 2010, et il a raison. Le Real Madrid se dirige vers une deuxième saison consécutive sans titre majeur, une situation inacceptable au Bernabéu, et se retrouve à nouveau dans l’ombre d’un FC Barcelone porté par un petit attaquant gaucher.

    Cependant, Mourinho n’est plus l’homme à la main d’or : il continue de susciter la controverse sans pour autant remporter de trophées. Il n’a plus gagné de championnat depuis onze ans, et son dernier trophée, toutes compétitions confondues, reste la Ligue Europa Conférence 2022 – un bilan éloquent pour un double vainqueur de la Ligue des champions.

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  • FBL-EUR-C1-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

    Comment gérer Madrid

    Pérez soutiendra sans doute que Mourinho est exactement le genre d’entraîneur dont le Real Madrid a besoin : une personnalité charismatique capable de s’imposer face à un effectif regorgeant de superstars. Et malgré toutes les critiques concernant sa philosophie footballistique archaïque, Kylian Mbappé et ses coéquipiers auraient clairement besoin d’un leader fort sur le banc. Comme l’a dit un jour Sergio Ramos : « Au Real, la gestion du vestiaire est plus importante que les connaissances tactiques de l’entraîneur. »

    Néanmoins, le technicien portugais se distingue nettement des deux derniers vainqueurs de la C1 sur le banc madrilène, Carlo Ancelotti et Zinédine Zidane : son tempérament impulsif et son intensité permanente avaient finalement précipité son départ lors de son premier passage au Bernabéu.

  • FBL-FRA-FIFA-CONGRESSAFP

    Un divorce conflictuel

    Mourinho aime souvent affirmer — de son propre chef — qu’il est l’un des rares entraîneurs de l’histoire du Real Madrid à être parti de son plein gré, une version que Florentino Pérez a toujours soutenue.

    « Personne n'a été limogé, c'est un accord à l'amiable », avait insisté Pérez en 2013. « Nous avons décidé de mettre un terme à notre collaboration. » La réalité était moins cordiale. Moins d'un an après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2016, la position de Mourinho devenait intenable.

    En janvier 2013, Pérez avait même convoqué une conférence de presse sans précédent pour démentir un article du Marca selon lequel plusieurs cadres, dont les légendes Iker Casillas et Ramos, auraient menacé de partir si Mourinho restait. Quatre mois avant l’annonce officielle de son départ, il était déjà évident que l’entraîneur avait perdu le vestiaire.

  • FBL-EUR-C1-REALMADRIDAFP

    Perdre le vestiaire

    En substance, les méthodes qui avaient valu à Mourinho tant de succès à Porto, à Chelsea et à l’Inter ont causé sa perte à Madrid. Sa fameuse « mentalité de siège » n’a fonctionné qu’un temps. Le climat de méfiance et de manque de respect permanent qu’il a instauré au sein du club a fini par, et sans doute inévitablement, gagner l’équipe, poussant les joueurs à se retourner contre leur entraîneur.

    Iker Casillas a gardé le silence après son placement sur le banc durant la saison 2012-2013, mais Pepe a exprimé publiquement son malaise face au traitement réservé au gardien par son compatriote. En réaction, Mourinho a suggéré que le défenseur était simplement aigri d’avoir perdu sa place au profit du jeune Raphaël Varane.

    Ramos, lui, aurait raillé les compétences footballistiques de l’entraîneur en coulisses avant de lancer, à l’arrivée d’Ancelotti en juin 2013 : « On voit bien qu’il était un grand joueur. »


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    Réécrire l'histoire ?

    Sergio Ramos a contesté l’idée, défendue par José Mourinho et Florentino Pérez, selon laquelle le technicien portugais aurait posé les bases des succès futurs du RealMadrid en Ligue des champions. D’après Mourinho, Pérez l’aurait même supplié de rester en 2013 : « Ne pars pas maintenant, tu as fait le plus dur et le meilleur reste à venir. »

    Ramos a toutefois refusé d’accorder à Mourinho le mérite des quatre victoires du Real Madrid en Ligue des champions entre 2014 et 2018. « Je ne pense pas qu’il ait eu quoi que ce soit à voir avec ça », a tranché le défenseur. « Au contraire, en fait… »

    Si suggérer que Mourinho a même freiné le club semble excessif, l’arrivée d’une figure apaisante et fédératrice comme Ancelotti a incontestablement profité au groupe.

    Dans ces conditions, il paraît peu réaliste d’imaginer que le retour de Mourinho pourrait ramener la stabilité, surtout après une saison tumultueuse au cours de laquelle Xabi Alonso a été remplacé sans ménagement par le jeune entraîneur Alvaro Arbeloa, seulement six mois après le lancement d’un projet censé s’inscrire dans la durée.


  • Real Madrid CF v CA Osasuna - La LigaGetty Images Sport

    Il est temps de passer à autre chose.

    Si Mbappé a « liké » une publication Instagram présentant Mourinho comme le prochain entraîneur du Real Madrid, Vinícius Jr semble moins emballé à l’idée d’être coaché par celui qui l’a accusé d’avoir provoqué les insultes dont il a été victime à Lisbonne en début de saison, incident qui a entraîné l’interruption du match de barrage de Ligue des champions entre le Real et le Benfica de Mourinho.

    Par ailleurs, le retour éventuel du technicien portugais ne fait pas l’unanimité au sein du conseil d’administration, ce qui n’empêche pas sa nomination d’être envisagée. Florentino Pérez conserve les commandes au Bernabéu et sa conviction de longue date, selon laquelle les joueurs ont besoin d’un meneur d’équipe plutôt que d’un pur tacticien, s’est renforcée après l’expérience mitigée de José Ángel Sánchez avec Alonso.

    Néanmoins, le simple fait que Mourinho occupe toujours la première place sur sa short-list constitue un aveu accablant de désespoir et d’un manque d’idées préoccupant. Comme l’a rappelé mardi le choc de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich au Parc des Princes, le football a évolué depuis l’ère du technicien portugais.

    Or, si le président madrilène n’a pas évolué, le club se retrouve donc en grande difficulté : réengager Mourinho aurait été une erreur en 2015, ce serait aujourd’hui un véritable bond en arrière.


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