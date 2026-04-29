Son premier Clásico s’est soldé par une humiliation cuisante, mais Mourinho a ensuite réussi à agacer Guardiola en attisant, d’une manière ou d’une autre, la tension qui entoure l’un des rendez-vous les plus politiquement chargés et les plus passionnés du football mondial – à tel point que cela a même provoqué des divisions au sein de l’équipe d’Espagne.

Cette atmosphère d’animosité convenait parfaitement au style de jeu cynique de Mourinho, qui mit fin à trois années de disette en battant, en finale de la Copa del Rey 2011, ce que beaucoup considèrent comme la meilleure équipe de l’histoire, avant de priver les Catalans d’un quatrième titre consécutif en Liga l’année suivante.

À l’été 2013, il quitte pourtant le Real – sans que personne, sauf Pérez, ne s’en émeuve. Au fil d’un mandat toujours plus tumultueux, il s’était brouillé avec presque tout le monde au club, des joueurs à la presse. Pourtant, selon The Athletic, Florentino Pérez a envisagé de le réengager en 2015, 2016, 2018, 2023 et y réfléchit encore aujourd’hui.

Mourinho doit-il donc revenir au Real ? Ou ce come-back serait-il un désastre annoncé ?